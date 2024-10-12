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Син арештованої керівниці МСЕК Крупи звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області, - ЗМІ

Крупа Олександр

Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

4 жовтня ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина Олександра на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів.

Як зазначається, у 2023 році на посаді Олександр Крупа заробив 657 тис. гривень.

У декларації за 2023 рік у чиновника зазначено, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Автор: 

корупція (4698) Крупа Тетяна (39) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+26
Ця сімейка демонструє в черговий раз що паразитичний клас держслужбовців уже сформовано і він діє виключно у власних антинародних інтересах. Влада є джерелом їх багатства, а не чесна праця. І так уже більше 100 років починаючи з жовтневого перевороту...
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12.10.2024 01:26
+20
Чекайте його промову про утиски чесних українських чиновників вже з Лондону через пару тижнів.
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12.10.2024 01:20
+18
У "центральному апараті" живуть так само... Просто вони ще не "спалилися"...
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12.10.2024 06:56
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бачили ми ці "власні бажання" серед слуг уродів на їх заявах з відкритою датою...
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12.10.2024 01:19 Відповісти
Чекайте його промову про утиски чесних українських чиновників вже з Лондону через пару тижнів.
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12.10.2024 01:20 Відповісти
Ця сімейка демонструє в черговий раз що паразитичний клас держслужбовців уже сформовано і він діє виключно у власних антинародних інтересах. Влада є джерелом їх багатства, а не чесна праця. І так уже більше 100 років починаючи з жовтневого перевороту...
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12.10.2024 01:26 Відповісти
Просто після жовтневого перевороту у країні замість знищених дворян сформували клас ,,новодворян,, Ними стали радянські, зараз українські, чиновники. Чин успадковується як колись у знаті у російській імперії.
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12.10.2024 01:30 Відповісти
Януковощ з його синочком стоматологом . Чи вже забув ?
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12.10.2024 05:08 Відповісти
Зелені ******** вже переплюнули овоща у багато разів
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12.10.2024 12:23 Відповісти
Так . Риба гниє з голови.
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12.10.2024 17:54 Відповісти
Так, посади використовують виключно для дерибану та власного збагачення, для країни, для суспільства, посадовці ніхто нічого не робить, в країні давно все пущено на самотьок, от і докотились
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12.10.2024 10:22 Відповісти
Питання тільки, нівіщо ми це будуємо, за власні кошти, навіщо це лайно нам потрібне?
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12.10.2024 13:46 Відповісти
Нам пересічним "ні", а от у чиновників своя стратегія з розпродажу прав на експлуатацію населення.
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12.10.2024 17:31 Відповісти
ТАК А ДЕ ВІН !?)
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12.10.2024 01:31 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZl9uk8lua_8&ved=2ahUKEwj5sLGFsYeJAxVzQFUIHaWZA1QQ9KsOegQIDhAB&usg=AOvVaw1ZY9na-***************
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12.10.2024 01:34 Відповісти
тобто вже покаран, забудьте
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12.10.2024 01:52 Відповісти
Ні, ну по-європейськи, як має бути. От тільки цей синок?...
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12.10.2024 02:04 Відповісти
ну все. Тепер кастюм с атлівом, і в Сочі.
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12.10.2024 02:07 Відповісти
Сімейний підряд.
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12.10.2024 02:07 Відповісти
Династія державників.
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12.10.2024 03:05 Відповісти
Звільнився. От і все. Він вже не держслужбовець, а це автоматично знімає всі претензії до нього. Так роблять американські поліцейські, коли проводять розслідування, якщо вони "завалили" когось і вони винуваті. Розумний хід. Бідося тішиться, що "прийшла справедливість і злочинці покарані". От так.
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12.10.2024 04:04 Відповісти
Не пишіть дурниць, звільнення з посади, це не привід уникнути відповідальності. Як що правоохоронні органи дійсно вирішать наказати злочин, накажуть. Але з такими грошима ця мафія буде купляти усіх, хто зустрінеться їм на шляху… Я не впевнена, що вони отримають по заслузі … Таке вже було, а зараз ще йде війна…
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12.10.2024 04:46 Відповісти
А що там з євро в багажнику!?
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12.10.2024 09:37 Відповісти
Цей панок 87 р-н, саме вік кров'ю змивати розкрадання держави під час війни. А дзуськи. Воно, як і його батько, і всі чоловіки з роду Круп та по жіночій лінії, ви не повірите - інваліди. Як і 90 відсотків керівників держустанов у Хмельницькому
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12.10.2024 04:20 Відповісти
Дмитро Карпенко дуже був здивований, що той чеченець, у якого він брав інтервʼю купляв інвалідність своїм дітям… а тут таке . Що на це скаже Апостол?
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12.10.2024 04:38 Відповісти
У Карпенко претензії виключно до чеченців, примусово відправлених на війну, з переходом на образи всього народу і чеченських жінок. Своїх він впритул не бачить
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12.10.2024 05:47 Відповісти
Але питання залишаються. Невже у центральному апараті Пенсійного фонду не знали, який спосіб життя веде керівник їхнього обласного управління? Не бачили який і на чому він приїздить на наради? Що робила служба внутрішнього контролю?
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12.10.2024 05:28 Відповісти
У "центральному апараті" живуть так само... Просто вони ще не "спалилися"...
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12.10.2024 06:56 Відповісти
Треба ділитись - і це причина ії затримання ! Синок піде у підпілье с грошами і викупить мамку. А покарати не вдасться
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12.10.2024 05:49 Відповісти
Випливе начальником лісгоспу через місяць. Там теж роботи з набивання кишень непочатий край.
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12.10.2024 06:00 Відповісти
Раджу на Закарпаття з'їздити: пагоди,воздух..потім паєздка в Канни)
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12.10.2024 06:05 Відповісти
корупціонери у владі понаплоджували своїх виродків скрізь...як не брат, то сват.А скільки друзів ще сидить на керівних посадах!Воно ж так функціонує в Україні-прийшло до влади і всіх "своїх" тягне до себе. Набачилась, знаю.Розумним і чесним людям в Україні немає місця.
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12.10.2024 06:22 Відповісти
І шо? Одразу чистий?
Зробіть тотальний аудит ПФУ в Хмельницькій області з повною верифікацією отримувачів пенсії а також списку по якому мають погашати заборгованість по судових рішеннях.
Здивуйте весь світ і себе черговим відкриттям «чеснот» держоргану.
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12.10.2024 06:39 Відповісти
Виплати по судових рішеннях (по всій Україні) йдуть ще за 2020 рік На цей рік грошей на ці виплати взагалі не передбачено...
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12.10.2024 07:03 Відповісти
Вибачте, але це міф. Я про черговість.виконання рішень судів.
Саме тому, єдиний орган, де прогрес і не ночував, це ПФУ.
Прозорості НУЛЬ!
ПОВНА ТЕМРЯВА!
Тому немає відкритого реєстру погашення заборгованності.по судовим рішенням.
Тому не має відкритого реєстру отримувачів пенсій.
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12.10.2024 07:45 Відповісти
Це суперечить мною сказаному?
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12.10.2024 08:08 Відповісти
Так. Бо черговості по даті не існує.
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12.10.2024 08:18 Відповісти
Не тільки в Хмельницькій. Таке болото скрізь.
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12.10.2024 08:26 Відповісти
Це суцільна Крупа на ліжкобаблі.
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12.10.2024 08:42 Відповісти
Таке болото
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12.10.2024 10:06 Відповісти
Ідеально написано - МСЕК Крупи
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12.10.2024 06:45 Відповісти
Зокрема цьому клану і вигідна оця вся катавасія з мобілізацією. Це зараз пік корупційних накопичень. І так в кожній області в кожній галузі. Питання яка причина збільшення податків? Гроші є. Ха ха ха.
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12.10.2024 06:58 Відповісти
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12.10.2024 07:18 Відповісти
А шо воно не згратами ? Дали можливість домовитись через адвокатів ?в таких випадках вішать без суду всю рідню від малого до старого від поганого слід радикально позбавлятись на огороді зрубують весь бур,ян а не тільки старий
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12.10.2024 07:26 Відповісти
Немає кому садити,
генерал поліції у робочий час якраз займається у спортзалі, ніколи
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479198/
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12.10.2024 10:15 Відповісти
То зараз він безробітний і отже НЕзаброньований?
Він вже отримав "лист щастя" від ТЦК?
Чи країна, якій він коштував близько мільярда, раптово "зажала" на це 72 грн?
А як же "Служити будуть всі!"?
Це ж фундаментальний принцип ЗеСправедливості!
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12.10.2024 07:35 Відповісти
Ще скажіть - в піхоту, ага
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12.10.2024 08:28 Відповісти
І нічого йому не буде, як і його мамаші. Заплатять «пдв» за діяльність свою розміром у пару мільйонів, із часом мамашу відпустять і далі будуть жити на награбоване. Тому що в наші країні незалежно від війни - все рішають гроші. І проблеми, відповідальність і навіть обовʼязок захищати країну є тільки у тих - у кого грошей немає
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12.10.2024 07:43 Відповісти
Нa моє переконaння, нa приклaді МСЕК Хмельницької облaсті ми бaчимо, як побудовнa системa влaди в Укрaїні, де МСЕK і ТЦК - це прaвлячa пaртiя "слуг", a зaпхані в бусики і відпрaвлені нa фронт - нaрод Укрaїни.
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12.10.2024 08:25 Відповісти
Народ их и выбрал.
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12.10.2024 10:24 Відповісти
Сама щаслива родина інвалідів в Україні !
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12.10.2024 08:28 Відповісти
І назва їм Легіон.
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12.10.2024 08:57 Відповісти
чиновничій апарат остаточно зламав народ україни.
несуть всі. починаючи з народження.
вікова кацапська окупація україни не пройшла мимо!
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12.10.2024 09:02 Відповісти
Шановні! Ви чомусь забули, що "отприск" мамашки Крупи має бамагу від неї, що він "інвалід ІІ групи". Так що скоро безперешкодно по закону дремене кудись в білий світ.
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12.10.2024 09:08 Відповісти
Це Пабєда!! Звільнився! Тепер "дивним чином" з'явиться на Мальдівах де його будуть 20 років "шукати" з Інтерполом на чолі, заочно засудють до 100 років одиночества ....та поставлять бюст у дворі ГУПФУ!!
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12.10.2024 09:23 Відповісти
Включити в матеріали слідства , розглянути тему інвалідства і нарадхування пенсій по інвалідності , думаю вони разом з мамкою з 2008р заробляли кошти на цій темі . Заборона виїзду закордон , обшуки вдома , накладення арешта на майно матері і сина , перевірка інвалідності всього клану крупи.
І тоді можна говорити про правосуддя в Україні.
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12.10.2024 09:50 Відповісти
Следующий придет. ПФ - коррупционная кормушка с кучей чинуш-бюрократов и дорогущей недвижимостью. Вообще, ПФ не нужен. На каждого гражданина пенссчет в госбанке и на него все начисления. Все абсолютно просто и прозрачно.
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12.10.2024 10:21 Відповісти
От би задіяти антикорупційний рейд по всіх МСЕК та ПФ,правоохоронних контор на те з надлишком,..але "рука руку миє"..
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12.10.2024 11:32 Відповісти
Суспільне https://suspilne.media/amp/khmelnytskiy/850751-na-hmelniccini-dbr-vikrilo-kerivnicu-msek-ta-ii-sina-na-zbagaceni-na-miljoni-dolariv/ зазначило , що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "ЗАСлуги ТУПОГО народу" в Хмельницькій облраді. Джерело:
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12.10.2024 14:26 Відповісти
Думаю скоро треба буде шукати його в Лондоні або Монако . Ну не у Вʼєтнам йому втікати
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12.10.2024 20:08 Відповісти
 
 