Син арештованої керівниці МСЕК Крупи звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області, - ЗМІ
Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
4 жовтня ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина Олександра на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів.
Як зазначається, у 2023 році на посаді Олександр Крупа заробив 657 тис. гривень.
У декларації за 2023 рік у чиновника зазначено, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.
В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.
Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
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Саме тому, єдиний орган, де прогрес і не ночував, це ПФУ.
Прозорості НУЛЬ!
ПОВНА ТЕМРЯВА!
Тому немає відкритого реєстру погашення заборгованності.по судовим рішенням.
Тому не має відкритого реєстру отримувачів пенсій.
генерал поліції у робочий час якраз займається у спортзалі, ніколи
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/11/7479198/
Він вже отримав "лист щастя" від ТЦК?
Чи країна, якій він коштував близько мільярда, раптово "зажала" на це 72 грн?
А як же "Служити будуть всі!"?
Це ж фундаментальний принцип ЗеСправедливості!
несуть всі. починаючи з народження.
вікова кацапська окупація україни не пройшла мимо!
І тоді можна говорити про правосуддя в Україні.