Син арештованої керівниці МСЕК Крупи звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області, - ЗМІ

Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

4 жовтня ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина Олександра на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів.

Як зазначається, у 2023 році на посаді Олександр Крупа заробив 657 тис. гривень.

У декларації за 2023 рік у чиновника зазначено, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

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Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.