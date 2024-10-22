Руководителя Закарпатской МСЭК Веклинца уволили по соглашению сторон, - Закарпатский облсовет

Руководитель Закарпатской медико-социальной экспертной комиссии Юрий Веклинец написал заявление об увольнении, накануне председатель областного совета Роман Сарай подписал распоряжение о его увольнении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета.

По его словам, руководителя областной МСЭК Юрия Веклинца уволили после подачи им заявления. Соответствующее распоряжение председатель областного совета Роман Сарай подписал 21 октября.

"Юрия Веклинца уволили по соглашению сторон. Решение об увольнении он принял по собственному желанию", - добавил Андрей Шекета.

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Юрий Веклинец занимал должность руководителя областного МСЭК с октября 2017 года.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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Автор: Богдан Русинко