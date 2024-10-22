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Руководителя Закарпатской МСЭК Веклинца уволили по соглашению сторон, - Закарпатский облсовет

Звільнили голову Закарпатської МСЕК

Руководитель Закарпатской медико-социальной экспертной комиссии Юрий Веклинец написал заявление об увольнении, накануне председатель областного совета Роман Сарай подписал распоряжение о его увольнении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета.

По его словам, руководителя областной МСЭК Юрия Веклинца уволили после подачи им заявления. Соответствующее распоряжение председатель областного совета Роман Сарай подписал 21 октября.

"Юрия Веклинца уволили по соглашению сторон. Решение об увольнении он принял по собственному желанию", - добавил Андрей Шекета.

Также смотрите: Более $450 тыс. изъяли у руководительницы МСЭК на Николаевщине. У ее сына – паспорт РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Юрий Веклинец занимал должность руководителя областного МСЭК с октября 2017 года.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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Автор: Богдан Русинко

Автор: 

увольнение (2685) МСЭК (86) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+18
Мдаа. То це зараз таке покарання за корупцію практикують?
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22.10.2024 10:34 Ответить
+15
Відкупився гній.
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22.10.2024 10:33 Ответить
+13
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22.10.2024 10:34 Ответить
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Відкупився гній.
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22.10.2024 10:33 Ответить
Все одно можна обшманать..звільнення за згодою сторін від кримінальної відповідальності не звільняє. Доходи з витратами не сходяться - можна саджати. Якщо ще в Україні..
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22.10.2024 10:42 Ответить
Він обікрав державу на мільони, і так просто "за згодою сторін", це значить що йому ще зарплату виплалять і інвалідські!
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22.10.2024 10:54 Ответить
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22.10.2024 10:34 Ответить
Мдаа. То це зараз таке покарання за корупцію практикують?
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22.10.2024 10:34 Ответить
"і щуку кинули у річку" ...
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22.10.2024 10:35 Ответить
вирішив звільнитися, щоб не чіпали? Знаючи рукзакянські кадри, тобі ж дозволили жиру набрати, а тепер прийшов час доїння та переховувань.
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22.10.2024 10:35 Ответить
Геройський вчинок!
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22.10.2024 10:36 Ответить
А це не надто жорстоко?
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22.10.2024 10:36 Ответить
круть...набарыжил бабок и звільнився)))
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22.10.2024 10:38 Ответить
він потім через самий гуманний печерський суд поновиться і отримає компенсацію
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22.10.2024 10:43 Ответить
Напередодні його прийняли на роботу керуючим здоровʼям водія-далекобійника "ЗакарпацькЗабугорТранс" і внесли в програму "Шлях". Ну і підписали на внесення 50% в уставний фонд добродійної організації "Зробимо світ разом"
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22.10.2024 10:39 Ответить
Навіщо? Думаю, він і собі вже давно інвалідність оформив...
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22.10.2024 10:43 Ответить
Має мати хоча б 3 групу. Це ж логічно. Щоб без перешкод їздити на відпочинок, та й майно якесь можливо має за кордоном
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22.10.2024 10:45 Ответить
Можна не мати родича, а за гроші стати опікуном будь кого й виїхати з ним..
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22.10.2024 10:55 Ответить
Йому простіше собі групу зробити
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22.10.2024 11:33 Ответить
А якщо немає на данний час - то тільки взяти під патронат будь якого інваліда, укласти договір, передати все до собесу - й все..тільки інвалід повинен бути "круглим сиротою". Без родичів, або родичі відмовились. В державних будинках утримання - таких повно..
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22.10.2024 12:30 Ответить
Тікають. Скоро закордоном буде, він всеодно інвалід 2 групи по документах)
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22.10.2024 10:44 Ответить
а шо??? так можно было???)))
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22.10.2024 10:45 Ответить
Власної квартири Веклинець не має, але йому належать п'ять земельних ділянок. Чотири з них - у селі Нижнє Солотвино - він набув у власність у 2022 та 2023 роках. Його дружина володіє будинком в Ужгороді на 95,4 кв. м та земельною ділянкою на 533 кв. м.
Зеленський скликав РНБО через скандали з МСЕК: вимагає жорстких рішень від правоохоронців
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22.10.2024 10:45 Ответить
Зате повний матрац долярів ніхто не відбере!
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22.10.2024 10:46 Ответить
Біжать щури, як тільки запахло смаженим. Видно попередили, і незабаром він з'явиться на лікуванні за пагорбом. Благо що цим виродкам можна приготувати для себе будь-який діагноз і будь-яку групу.
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22.10.2024 10:48 Ответить
Для кого ''благо''?
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22.10.2024 10:51 Ответить
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22.10.2024 10:48 Ответить
Мабуть кришталево-чесний інвалід 2 групи .
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22.10.2024 10:54 Ответить
Цікаво, а коли керівників ЦНАПів шмонати почнуть? Там їм повноважень понадавали купу)))
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22.10.2024 10:56 Ответить
Тепер пожиттєвий відпочинок на лазурному березі пенсіонером-мільйонером
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22.10.2024 11:01 Ответить
Керівника Закарпатської МСЕК Веклинця звільнили за згодою сторін і він як "інвалід" покинув територію України!!!
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22.10.2024 11:01 Ответить
А так можна було? - напакувався і баи баи!
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22.10.2024 11:04 Ответить
Потрібно терміново провести інвентаризацію ,,чесних" інвалідів на Банковій і Грушевського , результат буде цікавий.
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22.10.2024 11:06 Ответить
Красиво свалил,никаких тебе обысков и проверок - "спасибо за работу,за коверты,за левые пенсии,вот вам билет до Монако,пропуск и досвидос"
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22.10.2024 11:16 Ответить
Отак буде зі всіма хабарниками!!!
Караюча рука ЗЕбанди може достати та сурово звільнити!!!
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22.10.2024 11:32 Ответить
Вспомнилось...
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22.10.2024 11:57 Ответить
Так і написав.... звільнить мене бо красти вже нікуди
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22.10.2024 12:00 Ответить
"Юрія Веклинця звільнили за згодою сторін. Рішення про звільнення він прийняв за власним бажанням", - додав Андрій Шекета Джерело:
І ніхто не заперечував...
Не звільняти ж його за перевищкння повноважень або щось подібне.
Тоді відразу треба задавати питання міністру охорони здоров*я.
А так-зам захотів звільнитись.
Питань немає?
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22.10.2024 12:16 Ответить
Вони ж не зараз, під час війни, стали такими. Вони такими були ЗАВЖДИ, Просто масштаби зараз збільшилися і їхні статки почали вилазити назовні. А до цього це було просто в сотнях доларів. Які потрібно було приносити для підтвердження що в інваліда ще не виросла ампутована нога чи рука. Потрібно змінювати сам підхід до визначення інвалідності.
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22.10.2024 12:17 Ответить
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22.10.2024 12:18 Ответить
то ві вже за кордоном. буде доживати старість у скромномій віллі на березі моря
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22.10.2024 12:52 Ответить
Все, побігли криси по углам. Через 2 дні всі мсековці та псевдо інваліди будуть закордоном. Хто не заховався, той і винуватий.
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22.10.2024 14:02 Ответить
а що так можно?це така боротьба з корупцією?
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22.10.2024 19:48 Ответить
 
 