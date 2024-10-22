Керівника Закарпатської МСЕК Веклинця звільнили за згодою сторін, - Закарпатська облрада

Керівник Закарпатської медико-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець написав заяву про звільнення, напередодні голова обласної ради Роман Сарай підписав розпорядження про його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

За його словами, керівника обласної МСЕК Юрія Веклинця звільнили після подання ним заяви. Відповідне розпорядження голова обласної ради Роман Сарай підписав 21 жовтня.

"Юрія Веклинця звільнили за згодою сторін. Рішення про звільнення він прийняв за власним бажанням", - додав Андрій Шекета.

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Юрій Веклинець обіймав посаду керівника обласного МСЕК із жовтня 2017 року.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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