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Керівника Закарпатської МСЕК Веклинця звільнили за згодою сторін, - Закарпатська облрада

Звільнили голову Закарпатської МСЕК

Керівник Закарпатської медико-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець написав заяву про звільнення, напередодні голова обласної ради Роман Сарай підписав розпорядження про його звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

За його словами, керівника обласної МСЕК Юрія Веклинця звільнили після подання ним заяви. Відповідне розпорядження голова обласної ради Роман Сарай підписав 21 жовтня.

"Юрія Веклинця звільнили за згодою сторін. Рішення про звільнення він прийняв за власним бажанням", - додав Андрій Шекета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад $450 тис. вилучили у керівниці МСЕК на Миколаївщині. У її сина - паспорт РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Юрій Веклинець обіймав посаду керівника обласного МСЕК із жовтня 2017 року.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Також читайте: Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Автор: 

звільнення (2690) МСЕК (103) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+18
Мдаа. То це зараз таке покарання за корупцію практикують?
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22.10.2024 10:34 Відповісти
+15
Відкупився гній.
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22.10.2024 10:33 Відповісти
+13
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22.10.2024 10:34 Відповісти
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Відкупився гній.
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22.10.2024 10:33 Відповісти
Все одно можна обшманать..звільнення за згодою сторін від кримінальної відповідальності не звільняє. Доходи з витратами не сходяться - можна саджати. Якщо ще в Україні..
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22.10.2024 10:42 Відповісти
Він обікрав державу на мільони, і так просто "за згодою сторін", це значить що йому ще зарплату виплалять і інвалідські!
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22.10.2024 10:54 Відповісти
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22.10.2024 10:34 Відповісти
Мдаа. То це зараз таке покарання за корупцію практикують?
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22.10.2024 10:34 Відповісти
"і щуку кинули у річку" ...
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22.10.2024 10:35 Відповісти
вирішив звільнитися, щоб не чіпали? Знаючи рукзакянські кадри, тобі ж дозволили жиру набрати, а тепер прийшов час доїння та переховувань.
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22.10.2024 10:35 Відповісти
Геройський вчинок!
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22.10.2024 10:36 Відповісти
А це не надто жорстоко?
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22.10.2024 10:36 Відповісти
круть...набарыжил бабок и звільнився)))
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22.10.2024 10:38 Відповісти
він потім через самий гуманний печерський суд поновиться і отримає компенсацію
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22.10.2024 10:43 Відповісти
Напередодні його прийняли на роботу керуючим здоровʼям водія-далекобійника "ЗакарпацькЗабугорТранс" і внесли в програму "Шлях". Ну і підписали на внесення 50% в уставний фонд добродійної організації "Зробимо світ разом"
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22.10.2024 10:39 Відповісти
Навіщо? Думаю, він і собі вже давно інвалідність оформив...
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22.10.2024 10:43 Відповісти
Має мати хоча б 3 групу. Це ж логічно. Щоб без перешкод їздити на відпочинок, та й майно якесь можливо має за кордоном
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22.10.2024 10:45 Відповісти
Можна не мати родича, а за гроші стати опікуном будь кого й виїхати з ним..
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22.10.2024 10:55 Відповісти
Йому простіше собі групу зробити
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22.10.2024 11:33 Відповісти
А якщо немає на данний час - то тільки взяти під патронат будь якого інваліда, укласти договір, передати все до собесу - й все..тільки інвалід повинен бути "круглим сиротою". Без родичів, або родичі відмовились. В державних будинках утримання - таких повно..
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22.10.2024 12:30 Відповісти
Тікають. Скоро закордоном буде, він всеодно інвалід 2 групи по документах)
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22.10.2024 10:44 Відповісти
а шо??? так можно было???)))
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22.10.2024 10:45 Відповісти
Власної квартири Веклинець не має, але йому належать п'ять земельних ділянок. Чотири з них - у селі Нижнє Солотвино - він набув у власність у 2022 та 2023 роках. Його дружина володіє будинком в Ужгороді на 95,4 кв. м та земельною ділянкою на 533 кв. м.
Зеленський скликав РНБО через скандали з МСЕК: вимагає жорстких рішень від правоохоронців
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22.10.2024 10:45 Відповісти
Зате повний матрац долярів ніхто не відбере!
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22.10.2024 10:46 Відповісти
Біжать щури, як тільки запахло смаженим. Видно попередили, і незабаром він з'явиться на лікуванні за пагорбом. Благо що цим виродкам можна приготувати для себе будь-який діагноз і будь-яку групу.
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22.10.2024 10:48 Відповісти
Для кого ''благо''?
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22.10.2024 10:51 Відповісти
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22.10.2024 10:48 Відповісти
Мабуть кришталево-чесний інвалід 2 групи .
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22.10.2024 10:54 Відповісти
Цікаво, а коли керівників ЦНАПів шмонати почнуть? Там їм повноважень понадавали купу)))
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22.10.2024 10:56 Відповісти
Тепер пожиттєвий відпочинок на лазурному березі пенсіонером-мільйонером
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22.10.2024 11:01 Відповісти
Керівника Закарпатської МСЕК Веклинця звільнили за згодою сторін і він як "інвалід" покинув територію України!!!
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22.10.2024 11:01 Відповісти
А так можна було? - напакувався і баи баи!
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22.10.2024 11:04 Відповісти
Потрібно терміново провести інвентаризацію ,,чесних" інвалідів на Банковій і Грушевського , результат буде цікавий.
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22.10.2024 11:06 Відповісти
Красиво свалил,никаких тебе обысков и проверок - "спасибо за работу,за коверты,за левые пенсии,вот вам билет до Монако,пропуск и досвидос"
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22.10.2024 11:16 Відповісти
Отак буде зі всіма хабарниками!!!
Караюча рука ЗЕбанди може достати та сурово звільнити!!!
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22.10.2024 11:32 Відповісти
Вспомнилось...
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22.10.2024 11:57 Відповісти
Так і написав.... звільнить мене бо красти вже нікуди
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22.10.2024 12:00 Відповісти
"Юрія Веклинця звільнили за згодою сторін. Рішення про звільнення він прийняв за власним бажанням", - додав Андрій Шекета Джерело:
І ніхто не заперечував...
Не звільняти ж його за перевищкння повноважень або щось подібне.
Тоді відразу треба задавати питання міністру охорони здоров*я.
А так-зам захотів звільнитись.
Питань немає?
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22.10.2024 12:16 Відповісти
Вони ж не зараз, під час війни, стали такими. Вони такими були ЗАВЖДИ, Просто масштаби зараз збільшилися і їхні статки почали вилазити назовні. А до цього це було просто в сотнях доларів. Які потрібно було приносити для підтвердження що в інваліда ще не виросла ампутована нога чи рука. Потрібно змінювати сам підхід до визначення інвалідності.
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22.10.2024 12:17 Відповісти
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22.10.2024 12:18 Відповісти
то ві вже за кордоном. буде доживати старість у скромномій віллі на березі моря
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22.10.2024 12:52 Відповісти
Все, побігли криси по углам. Через 2 дні всі мсековці та псевдо інваліди будуть закордоном. Хто не заховався, той і винуватий.
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22.10.2024 14:02 Відповісти
а що так можно?це така боротьба з корупцією?
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22.10.2024 19:48 Відповісти
 
 