УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13641 відвідувач онлайн
Новини Відео
3 992 46

Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що представники органів влади, які мали контролювати МСЕК, мають понести персональну відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців.

Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована.

Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям – в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни.

Читайте: МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки звʼязкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність – зокрема, в бойових діях, – часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато.

Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми віддали ядерну зброю, але нічого не отримали. Тому нам потрібно НАТО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) звернення (628) МСЕК (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
То може варто в дзеркало подивитись, якщо "персональна"?
показати весь коментар
22.10.2024 18:56 Відповісти
+22
Іпать пафосу то.Зібрав в оп злодіїв та зрадників і тут же такий увесь в білому з корупцією бореться.
показати весь коментар
22.10.2024 18:56 Відповісти
+19
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквідують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте як хочте, люди, заново мучайтеся.... А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, вже повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
показати весь коментар
22.10.2024 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іпать пафосу то.Зібрав в оп злодіїв та зрадників і тут же такий увесь в білому з корупцією бореться.
показати весь коментар
22.10.2024 18:56 Відповісти
ішак стукав копитом по столу і волав про персональну відповідальність за призначення коррупціонерів, потім пригадав скільки сам призначив коррупціонерів і вчасно вставив "по лінії МСЄК" 🤮
показати весь коментар
22.10.2024 19:28 Відповісти
То може варто в дзеркало подивитись, якщо "персональна"?
показати весь коментар
22.10.2024 18:56 Відповісти
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквідують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте як хочте, люди, заново мучайтеся.... А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, вже повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
показати весь коментар
22.10.2024 19:00 Відповісти
я це одразу казав, як почали мсек істерію розганяти.
як з тцк - всіх розігнати, поставити своїх, щоб заносили куди треба
ну а поки реальних інвалідів - на паузу, хай поки гроші збирають.
показати весь коментар
22.10.2024 19:07 Відповісти
..значіть на фронті,з партнерами та союзниками повна *****
с
показати весь коментар
22.10.2024 19:01 Відповісти
Невже Зєля сам себе ''каструє''..?
показати весь коментар
22.10.2024 19:02 Відповісти
То ви в ОПі раніше цього не знали ?
Часом сам єрмак не інвалід ? А ваші з радники ? Тоді на яких підставах арестович їздить по світу ?
показати весь коментар
22.10.2024 19:04 Відповісти
гундоса потвора,ти в першу чергу повинен телепатися на гiлцi за держану зраду
показати весь коментар
22.10.2024 19:04 Відповісти
Я не прихильник зеленського не голосував за нього але почалось це за правління комуністів всі несли і тикали назва ( блат)і брали і несли на гору долю ато не будеш в системі
показати весь коментар
22.10.2024 19:09 Відповісти
Слова пропали одні матюки та адміністратор блокує
показати весь коментар
22.10.2024 19:05 Відповісти
Голова цієї вертикалі це ти,Зе.
показати весь коментар
22.10.2024 19:05 Відповісти
Клован клованом...
показати весь коментар
22.10.2024 19:05 Відповісти
Уявіть що би всі писали якби в Порошенка такі порушення були, а ще і під час масштабної війни.
тоді не знали до чого вчепитись.
А тепер... видно ж що з дозволу зебіла країну розкрадають аж до ниток. Достатньо вибачень ?
Ні. Ні. відповідальність зеленського коли настане ???
показати весь коментар
22.10.2024 19:06 Відповісти
Та при Пєті прокулоли інвалідність поробили.
показати весь коментар
23.10.2024 00:07 Відповісти
Сцарь харошій, баярє плахіє
показати весь коментар
22.10.2024 19:08 Відповісти
шо ти, блд, знаєш про персональну відповідальність та кадрові рішення в органах влади?
- той, хто обеззброїв армію, знекровив оборонку, розмінував Чонгари, знищив "Мрію", звільнив Залужного з генералами, сприяв тисячам-тисячам смертей українців, подарував ***** 20% України, поламав людські долі............, гори у пеклі, йуда безродна-тупорила..
показати весь коментар
22.10.2024 19:08 Відповісти
Ви не праві. У нього то якраз є рід та плем'я, яке має такеж відношення до України та українців, як віслюк до верблюда.
показати весь коментар
22.10.2024 22:14 Відповісти
"Я нє лох" - без криши ментів, прокурорів чи мбушникіі МСЕКі не могли б шаманити.
Шукайте далі - менти, прокурори і сбушники!
Єрьмак - фас!!!
показати весь коментар
22.10.2024 19:11 Відповісти
Ага! ******** той хто призначив і кришував Рєзнік(ов)а, Вєнєдіктову і Баканова... Та щоб ти здохло, зуйло *******!
показати весь коментар
22.10.2024 19:13 Відповісти
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе персональну відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності та безпорадності зеленського.
показати весь коментар
22.10.2024 19:16 Відповісти
Ну і чим закінчилася особиста відповідальність шоколадного пеці?
показати весь коментар
22.10.2024 22:16 Відповісти
Зе-інвалід,тобто ти зараз повинен пустити кулю в скроню?
показати весь коментар
22.10.2024 19:17 Відповісти
Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади - по вертикалі контролю за МСЕК. Джерело:
Та ладно!
показати весь коментар
22.10.2024 19:18 Відповісти
Там ще було «тільки по цій вертикалі, чи по всіх інших також, без винятку»?
показати весь коментар
22.10.2024 19:19 Відповісти
По цій вертікалі можна Порошенка зачепити, а по усім іншим тільки Зеленського.
показати весь коментар
22.10.2024 22:13 Відповісти
"по вертикалі контролю за МСЕК..."
А по вертикалі контролю за вертикаллю контролю за МСЕК повинна бути відповідальність?
показати весь коментар
22.10.2024 19:23 Відповісти
Та слабенька якась вертикаль МСЕК для президента. От прокурорська- це дещо інше! Генпрокурор нібито в відставку подав, а це креатура президента! Цікаво, ВР буде проводжати його оплесками, як МО, чи, може, їй заціпить?
показати весь коментар
22.10.2024 19:37 Відповісти
Проводить "бурнимі, поадалжитєльнимі апладісмєнтамі, пєрєхадящімі в авациі".
показати весь коментар
22.10.2024 19:41 Відповісти
"Персональна відповідальність за кадрові рішення" (с)
А хто привів до влади "народних депутатів з політичної партії "Слуга народу"?
За чиєю квотою призначались керівник СБУ (Баканов), коли сталося засилля фсб-шних кротів у спецслужбі, Міністра Оборони, коли згорнулися всі оборонні програми, розробки, ВПК перейщов на одноденний робочий тиждень, а під час повномаштабного вторгнення годували армію "золотими" яйцями?
В дзеркало дивитись воно не пробувало?
Я вже навіть не згадую "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"...
Падло брехливе! На брехні прийшло, на брехні тримається і брехнею створює собі шлях на майбутній другий строк. Сподіваюсь, що він (другий строк) розпочнеться в Лук'янівському СІЗО і перейде в постійне утримання державним коштом (як воно зараз звикло) до скону віку, але з невеличким нюансом
показати весь коментар
22.10.2024 19:30 Відповісти
Правильно, тре ставить персональную ответственность на первое место... Да хотя бы за назначение на должности по вертикали .
показати весь коментар
22.10.2024 19:31 Відповісти
Правильно. За все, що твориться в Україні несе відповідальність Зеленський. Він же цього бажав, коли на себе потягнув всю владну ковдру? Напару з ним мають відповідати і 73%.
показати весь коментар
22.10.2024 19:32 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2024 19:32 Відповісти
Я теж про це подумав. Зараз ці гніди почнуть чинити ще більші перепони справжнім ветеранам війни -інвалідам. Мій товариш, який отримав важку контузію під Широкино вже другий рік поспіль не може оформити інвалідність, хоча здоровʼя в нього вже не має (більше у шпиталі лежить ніж працює).
показати весь коментар
22.10.2024 19:37 Відповісти
... все під особистим патужним контролем .
показати весь коментар
22.10.2024 19:45 Відповісти
Патужный высер.
показати весь коментар
22.10.2024 20:04 Відповісти
То коли ти відповідатимеш, за всі ці призначення???
показати весь коментар
22.10.2024 21:08 Відповісти
Ліквудують МСЕК і створять новий орган (наприклад НеМСЕК), але суть не поміняється.

Ті що накрали - підуть на покой (там долларів до кінця життя хватить). А на їх місце прийдуть нові рила, які будуть голодні (бо ще не вспіли накрасти) і потечуть долари рікой.

МСЕК треба не ліквідовувати а модернізовувати (перенести все з бумаг на ПК, щоб можна було онлайн перевіряти на тему фальшивих інвалідностей, відео спостереження і т.д.).

Це тупізм - ліквідовувати одну назву, а потім створити іншу назву, но красти будуть так само.

Реформувати треба а не пересоздавати....
показати весь коментар
22.10.2024 21:21 Відповісти
Безтолковий ішак вдає із себе "реформатора", який "реагує" на створений ним же безлад під керівництвом ОПГ дєрмака. Тепер чмо створить нову структуру і весь кеш буде в орбіті ОПГ. Усі памятають, як ішак одним махом вже звільняв усіх воєнкомів і чим все це закінчилось. Ішак є першим кандидатом до якого потрібне термінове кадрове рішення. Воно є першеджерелом усіх негараздів в державі.
показати весь коментар
22.10.2024 21:46 Відповісти
Статистика по прокурорам...
показати весь коментар
22.10.2024 22:38 Відповісти
Ветеран ЗСУ опустив "слуг" на землю
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
показати весь коментар
22.10.2024 22:44 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2024 23:07 Відповісти
А по інших напрямках? Чекаємо чергових 49 ронінів?
показати весь коментар
22.10.2024 23:41 Відповісти
"Весна прийде саджати будемо", да, ГНИДА???
показати весь коментар
23.10.2024 00:52 Відповісти
Та ну, посадять інших таких самих, скандал вщухне і заживуть як і жили.
показати весь коментар
23.10.2024 05:43 Відповісти
Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК ..........

Віктор Кирилович Ляшко.
22-й Министр здравоохранения Украины ....... типа подал в отставку
показати весь коментар
23.10.2024 19:12 Відповісти
 
 