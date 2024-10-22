Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що представники органів влади, які мали контролювати МСЕК, мають понести персональну відповідальність.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців.
Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована.
Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям – в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни.
Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки звʼязкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність – зокрема, в бойових діях, – часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато.
Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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як з тцк - всіх розігнати, поставити своїх, щоб заносили куди треба
ну а поки реальних інвалідів - на паузу, хай поки гроші збирають.
с
Часом сам єрмак не інвалід ? А ваші з радники ? Тоді на яких підставах арестович їздить по світу ?
тоді не знали до чого вчепитись.
А тепер... видно ж що з дозволу зебіла країну розкрадають аж до ниток. Достатньо вибачень ?
Ні. Ні. відповідальність зеленського коли настане ???
- той, хто обеззброїв армію, знекровив оборонку, розмінував Чонгари, знищив "Мрію", звільнив Залужного з генералами, сприяв тисячам-тисячам смертей українців, подарував ***** 20% України, поламав людські долі............, гори у пеклі, йуда безродна-тупорила..
Шукайте далі - менти, прокурори і сбушники!
Єрьмак - фас!!!
За зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе персональну відповідальність хто завгодно, тільки не він.
Зацініть масштаб нікчемності та безпорадності зеленського.
Та ладно!
А по вертикалі контролю за вертикаллю контролю за МСЕК повинна бути відповідальність?
А хто привів до влади "народних депутатів з політичної партії "Слуга народу"?
За чиєю квотою призначались керівник СБУ (Баканов), коли сталося засилля фсб-шних кротів у спецслужбі, Міністра Оборони, коли згорнулися всі оборонні програми, розробки, ВПК перейщов на одноденний робочий тиждень, а під час повномаштабного вторгнення годували армію "золотими" яйцями?
В дзеркало дивитись воно не пробувало?
Я вже навіть не згадую "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"...
Падло брехливе! На брехні прийшло, на брехні тримається і брехнею створює собі шлях на майбутній другий строк. Сподіваюсь, що він (другий строк) розпочнеться в Лук'янівському СІЗО і перейде в постійне утримання державним коштом (як воно зараз звикло) до скону віку, але з невеличким нюансом
Ті що накрали - підуть на покой (там долларів до кінця життя хватить). А на їх місце прийдуть нові рила, які будуть голодні (бо ще не вспіли накрасти) і потечуть долари рікой.
МСЕК треба не ліквідовувати а модернізовувати (перенести все з бумаг на ПК, щоб можна було онлайн перевіряти на тему фальшивих інвалідностей, відео спостереження і т.д.).
Це тупізм - ліквідовувати одну назву, а потім створити іншу назву, но красти будуть так само.
Реформувати треба а не пересоздавати....
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
Віктор Кирилович Ляшко.
22-й Министр здравоохранения Украины ....... типа подал в отставку