Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что представители органов власти, которые должны были контролировать МСЭК, должны понести персональную ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.

Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована.

Но для реальных и именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам - в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны - есть кому обеспечить соответствующие изменения.

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Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность - в частности, в боевых действиях, - часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного.

Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - по вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали" себе инвалидности", - сказал Зеленский.

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