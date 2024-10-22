Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что представители органов власти, которые должны были контролировать МСЭК, должны понести персональную ответственность.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.
Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована.
Но для реальных и именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам - в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны - есть кому обеспечить соответствующие изменения.
Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность - в частности, в боевых действиях, - часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного.
Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - по вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали" себе инвалидности", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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як з тцк - всіх розігнати, поставити своїх, щоб заносили куди треба
ну а поки реальних інвалідів - на паузу, хай поки гроші збирають.
с
Часом сам єрмак не інвалід ? А ваші з радники ? Тоді на яких підставах арестович їздить по світу ?
тоді не знали до чого вчепитись.
А тепер... видно ж що з дозволу зебіла країну розкрадають аж до ниток. Достатньо вибачень ?
Ні. Ні. відповідальність зеленського коли настане ???
- той, хто обеззброїв армію, знекровив оборонку, розмінував Чонгари, знищив "Мрію", звільнив Залужного з генералами, сприяв тисячам-тисячам смертей українців, подарував ***** 20% України, поламав людські долі............, гори у пеклі, йуда безродна-тупорила..
Шукайте далі - менти, прокурори і сбушники!
Єрьмак - фас!!!
За зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе персональну відповідальність хто завгодно, тільки не він.
Зацініть масштаб нікчемності та безпорадності зеленського.
Та ладно!
А по вертикалі контролю за вертикаллю контролю за МСЕК повинна бути відповідальність?
А хто привів до влади "народних депутатів з політичної партії "Слуга народу"?
За чиєю квотою призначались керівник СБУ (Баканов), коли сталося засилля фсб-шних кротів у спецслужбі, Міністра Оборони, коли згорнулися всі оборонні програми, розробки, ВПК перейщов на одноденний робочий тиждень, а під час повномаштабного вторгнення годували армію "золотими" яйцями?
В дзеркало дивитись воно не пробувало?
Я вже навіть не згадую "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"...
Падло брехливе! На брехні прийшло, на брехні тримається і брехнею створює собі шлях на майбутній другий строк. Сподіваюсь, що він (другий строк) розпочнеться в Лук'янівському СІЗО і перейде в постійне утримання державним коштом (як воно зараз звикло) до скону віку, але з невеличким нюансом
Ті що накрали - підуть на покой (там долларів до кінця життя хватить). А на їх місце прийдуть нові рила, які будуть голодні (бо ще не вспіли накрасти) і потечуть долари рікой.
МСЕК треба не ліквідовувати а модернізовувати (перенести все з бумаг на ПК, щоб можна було онлайн перевіряти на тему фальшивих інвалідностей, відео спостереження і т.д.).
Це тупізм - ліквідовувати одну назву, а потім створити іншу назву, но красти будуть так само.
Реформувати треба а не пересоздавати....
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
Віктор Кирилович Ляшко.
22-й Министр здравоохранения Украины ....... типа подал в отставку