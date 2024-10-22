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Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что представители органов власти, которые должны были контролировать МСЭК, должны понести персональную ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.

Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована.

Но для реальных и именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности. Чиновникам - в Минцифре, в цифровой команде Министерства обороны - есть кому обеспечить соответствующие изменения.

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Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность - в частности, в боевых действиях, - часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного.

Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - по вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали" себе инвалидности", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) обращение (772) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+29
То може варто в дзеркало подивитись, якщо "персональна"?
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22.10.2024 18:56 Ответить
+22
Іпать пафосу то.Зібрав в оп злодіїв та зрадників і тут же такий увесь в білому з корупцією бореться.
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22.10.2024 18:56 Ответить
+19
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквідують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте як хочте, люди, заново мучайтеся.... А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, вже повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
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22.10.2024 19:00 Ответить
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Іпать пафосу то.Зібрав в оп злодіїв та зрадників і тут же такий увесь в білому з корупцією бореться.
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22.10.2024 18:56 Ответить
ішак стукав копитом по столу і волав про персональну відповідальність за призначення коррупціонерів, потім пригадав скільки сам призначив коррупціонерів і вчасно вставив "по лінії МСЄК" 🤮
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22.10.2024 19:28 Ответить
То може варто в дзеркало подивитись, якщо "персональна"?
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22.10.2024 18:56 Ответить
Так я і думав. Це було очевидно. МСЕК ліквідують. Дійсно хворих людей, або поранених солдат "поставлять на паузу." Виживайте як хочте, люди, заново мучайтеся.... А ті в кого є гроші, вже будуть їх заносити в нову структуру, вже повністю підкеровану ОП і Єрмаку.
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22.10.2024 19:00 Ответить
я це одразу казав, як почали мсек істерію розганяти.
як з тцк - всіх розігнати, поставити своїх, щоб заносили куди треба
ну а поки реальних інвалідів - на паузу, хай поки гроші збирають.
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22.10.2024 19:07 Ответить
..значіть на фронті,з партнерами та союзниками повна *****
с
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22.10.2024 19:01 Ответить
Невже Зєля сам себе ''каструє''..?
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22.10.2024 19:02 Ответить
То ви в ОПі раніше цього не знали ?
Часом сам єрмак не інвалід ? А ваші з радники ? Тоді на яких підставах арестович їздить по світу ?
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22.10.2024 19:04 Ответить
гундоса потвора,ти в першу чергу повинен телепатися на гiлцi за держану зраду
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22.10.2024 19:04 Ответить
Я не прихильник зеленського не голосував за нього але почалось це за правління комуністів всі несли і тикали назва ( блат)і брали і несли на гору долю ато не будеш в системі
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22.10.2024 19:09 Ответить
Слова пропали одні матюки та адміністратор блокує
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22.10.2024 19:05 Ответить
Голова цієї вертикалі це ти,Зе.
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22.10.2024 19:05 Ответить
Клован клованом...
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22.10.2024 19:05 Ответить
Уявіть що би всі писали якби в Порошенка такі порушення були, а ще і під час масштабної війни.
тоді не знали до чого вчепитись.
А тепер... видно ж що з дозволу зебіла країну розкрадають аж до ниток. Достатньо вибачень ?
Ні. Ні. відповідальність зеленського коли настане ???
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22.10.2024 19:06 Ответить
Та при Пєті прокулоли інвалідність поробили.
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23.10.2024 00:07 Ответить
Сцарь харошій, баярє плахіє
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22.10.2024 19:08 Ответить
шо ти, блд, знаєш про персональну відповідальність та кадрові рішення в органах влади?
- той, хто обеззброїв армію, знекровив оборонку, розмінував Чонгари, знищив "Мрію", звільнив Залужного з генералами, сприяв тисячам-тисячам смертей українців, подарував ***** 20% України, поламав людські долі............, гори у пеклі, йуда безродна-тупорила..
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22.10.2024 19:08 Ответить
Ви не праві. У нього то якраз є рід та плем'я, яке має такеж відношення до України та українців, як віслюк до верблюда.
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22.10.2024 22:14 Ответить
"Я нє лох" - без криши ментів, прокурорів чи мбушникіі МСЕКі не могли б шаманити.
Шукайте далі - менти, прокурори і сбушники!
Єрьмак - фас!!!
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22.10.2024 19:11 Ответить
Ага! ******** той хто призначив і кришував Рєзнік(ов)а, Вєнєдіктову і Баканова... Та щоб ти здохло, зуйло *******!
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22.10.2024 19:13 Ответить
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе персональну відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності та безпорадності зеленського.
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22.10.2024 19:16 Ответить
Ну і чим закінчилася особиста відповідальність шоколадного пеці?
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22.10.2024 22:16 Ответить
Зе-інвалід,тобто ти зараз повинен пустити кулю в скроню?
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22.10.2024 19:17 Ответить
Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади - по вертикалі контролю за МСЕК. Джерело:
Та ладно!
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22.10.2024 19:18 Ответить
Там ще було «тільки по цій вертикалі, чи по всіх інших також, без винятку»?
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22.10.2024 19:19 Ответить
По цій вертікалі можна Порошенка зачепити, а по усім іншим тільки Зеленського.
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22.10.2024 22:13 Ответить
"по вертикалі контролю за МСЕК..."
А по вертикалі контролю за вертикаллю контролю за МСЕК повинна бути відповідальність?
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22.10.2024 19:23 Ответить
Та слабенька якась вертикаль МСЕК для президента. От прокурорська- це дещо інше! Генпрокурор нібито в відставку подав, а це креатура президента! Цікаво, ВР буде проводжати його оплесками, як МО, чи, може, їй заціпить?
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22.10.2024 19:37 Ответить
Проводить "бурнимі, поадалжитєльнимі апладісмєнтамі, пєрєхадящімі в авациі".
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22.10.2024 19:41 Ответить
"Персональна відповідальність за кадрові рішення" (с)
А хто привів до влади "народних депутатів з політичної партії "Слуга народу"?
За чиєю квотою призначались керівник СБУ (Баканов), коли сталося засилля фсб-шних кротів у спецслужбі, Міністра Оборони, коли згорнулися всі оборонні програми, розробки, ВПК перейщов на одноденний робочий тиждень, а під час повномаштабного вторгнення годували армію "золотими" яйцями?
В дзеркало дивитись воно не пробувало?
Я вже навіть не згадую "якщо я не закінчу війну, то повинен прийти інший"...
Падло брехливе! На брехні прийшло, на брехні тримається і брехнею створює собі шлях на майбутній другий строк. Сподіваюсь, що він (другий строк) розпочнеться в Лук'янівському СІЗО і перейде в постійне утримання державним коштом (як воно зараз звикло) до скону віку, але з невеличким нюансом
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22.10.2024 19:30 Ответить
Правильно, тре ставить персональную ответственность на первое место... Да хотя бы за назначение на должности по вертикали .
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22.10.2024 19:31 Ответить
Правильно. За все, що твориться в Україні несе відповідальність Зеленський. Він же цього бажав, коли на себе потягнув всю владну ковдру? Напару з ним мають відповідати і 73%.
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22.10.2024 19:32 Ответить
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22.10.2024 19:32 Ответить
Я теж про це подумав. Зараз ці гніди почнуть чинити ще більші перепони справжнім ветеранам війни -інвалідам. Мій товариш, який отримав важку контузію під Широкино вже другий рік поспіль не може оформити інвалідність, хоча здоровʼя в нього вже не має (більше у шпиталі лежить ніж працює).
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22.10.2024 19:37 Ответить
... все під особистим патужним контролем .
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22.10.2024 19:45 Ответить
Патужный высер.
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22.10.2024 20:04 Ответить
То коли ти відповідатимеш, за всі ці призначення???
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22.10.2024 21:08 Ответить
Ліквудують МСЕК і створять новий орган (наприклад НеМСЕК), але суть не поміняється.

Ті що накрали - підуть на покой (там долларів до кінця життя хватить). А на їх місце прийдуть нові рила, які будуть голодні (бо ще не вспіли накрасти) і потечуть долари рікой.

МСЕК треба не ліквідовувати а модернізовувати (перенести все з бумаг на ПК, щоб можна було онлайн перевіряти на тему фальшивих інвалідностей, відео спостереження і т.д.).

Це тупізм - ліквідовувати одну назву, а потім створити іншу назву, но красти будуть так само.

Реформувати треба а не пересоздавати....
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22.10.2024 21:21 Ответить
Безтолковий ішак вдає із себе "реформатора", який "реагує" на створений ним же безлад під керівництвом ОПГ дєрмака. Тепер чмо створить нову структуру і весь кеш буде в орбіті ОПГ. Усі памятають, як ішак одним махом вже звільняв усіх воєнкомів і чим все це закінчилось. Ішак є першим кандидатом до якого потрібне термінове кадрове рішення. Воно є першеджерелом усіх негараздів в державі.
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22.10.2024 21:46 Ответить
Статистика по прокурорам...
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22.10.2024 22:38 Ответить
Ветеран ЗСУ опустив "слуг" на землю
https://www.youtube.com/watch?v=H9EtIgz4TOY&t=1s
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22.10.2024 22:44 Ответить
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22.10.2024 23:07 Ответить
А по інших напрямках? Чекаємо чергових 49 ронінів?
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22.10.2024 23:41 Ответить
"Весна прийде саджати будемо", да, ГНИДА???
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23.10.2024 00:52 Ответить
Та ну, посадять інших таких самих, скандал вщухне і заживуть як і жили.
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23.10.2024 05:43 Ответить
Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК ..........

Віктор Кирилович Ляшко.
22-й Министр здравоохранения Украины ....... типа подал в отставку
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23.10.2024 19:12 Ответить
 
 