Уволили руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, - Шмыгаль
После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.
Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.
В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.
"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.
Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.
"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.
И третье решение касается того, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений относительно инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.
По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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У Рєзнікова були арештовані всі зами, а він весь у білому тихесенько пішов у адвокати.
У Баканова арештовані його підлеглі за держзраду, а він тизесенько пішов у адвокати.
У Галущенка арештовані всі зами, а він весь у білому навіть нікуди не збирається.
А при бубочці відбулось очищення влади!!!! Сказала Стефанішина... Треш повний
В моєму місті стільки "панів" прищучили, повідкривали справи і судили, що заморозилось практично усе то незаконне будівництво справжніми баригами...
А зараз (ще й під час війни) усе наповну тими ж самими баригами пішло
Пожежа сонця у жовтім клені
Я погляд твій кожен день шукаю
Твій літній погляд очей зелених
Ні обіцянок, ні пробачень
Все сталося само собою
Слова набули нових значень
Ми ж не змінилися з тобою
Але!!!
Завжди можуть зателефонувати з ОП або зробити листа з ГУР і вуаля - вілтний світ для вільних людей.
лісЄвропу.
Пройшло 5 років...
2024 рік. За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.
Без шансів...
У 2022 інструмент був вже майже у дупі. Рухи взагалі припинилися. Всі зелені ***** лягли на дно або втікли.
А ЗЄ так закляк, що став боневтіком.
Звільнили на почесну пенсію - нехай відпочивають.
Тепер призначать інших ''колядників''.
І так по колу.
А чому?
Бо кожен ''колядник'' знає табличку ділення - скільки і кому занести в офіс президента Єрмака-Зеленського.
хто ж такими кадрами розкидається?
Всеж таки Україна є Ненькою! Для Декого, не для вСІХ.
А коли треба - влаштували "показуху" для бідних? Бо всі ті прокурори, голови МСЕК, лікарі - кому треба, потім тихо втечуть (за долю малую) на свої вілли в Іспанію. Ну, хіба трохи "схуднуть". А багато з них, потім ще й відсудять собі все взад, ще й з компенсаціями, і ті ж самі інвалідності собі "₴по-новому" оформлять. Як завжди.
А от реальних інвалідів, ну хто може ще ходити, більш-менш працювати- вони на "нову європейську систему" грошей ніколи не зберуть. Бо, ми ж розуміємо, що по-факту, система лишиться та сама. І ваш діагноз, все одно буде інтерпретувати лікар, в будь-якій комісії, так, як скажуть інтерпретувати "згори".- Ось і весь "пазл" - хто "не зможе назбирати" - того пішлють на "утилізацію", на війну, бо на "ВЛК" - там всі "придатні" - і пенсії реальним інвалідам вже платити не треба.
А прокурори, коли вляжеться галас, тихо, по суду, "своє взад візьмуть", з пенсіями, і з компенсаціяи, ну а поки пересидять хто де. Якщо вже зовсім погано - поживуть кілька років в Австрії, Монако чи в тій,же Іспанії.
А результатом буде, як з ТЦК - срач і бардак - бо організувати щось зелені недоумки не здатні.
Ворюги розлізуться з накраденим по іншим хлібним місцям, а страждати зза цього срачу будуть, як завжди, звичайні громадяни,
Будь який мародер,корупціонер знає,що не сяде. Найвища міра покарання для них- звільнення з посади. Приклад- Рєзніков з яйцями по 17грн.
Наступний відосик,клоуни
- Інваліди повинні віддати владу здоровим і притомним людям!
В Спарті таких виродків , як зе і його слуги , скидали в ущелину.
Нічого приватного - тільки природні відбір.
Богдан СТУПКА