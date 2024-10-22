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Уволили руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, - Шмыгаль

Шмигаль про звільнення після засідання РНБО

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.

В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.

"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.

Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.

И третье решение касается того, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений относительно инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.

Читайте также: МСЭК будет ликвидирован с 31 декабря, - указ Зеленского

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Смотрите также: Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения в органах власти по вертикали контроля за МСЭК, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

увольнение (2685) Шмыгаль Денис (2726) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+37
Ні арештів, ні обшуків.
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22.10.2024 21:24 Ответить
+30
А як поживає міністр, у нього все добре?
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22.10.2024 21:23 Ответить
+30
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22.10.2024 21:29 Ответить
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А як поживає міністр, у нього все добре?
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22.10.2024 21:23 Ответить
А у міністрів якась позареальність.

У Рєзнікова були арештовані всі зами, а він весь у білому тихесенько пішов у адвокати.

У Баканова арештовані його підлеглі за держзраду, а він тизесенько пішов у адвокати.

У Галущенка арештовані всі зами, а він весь у білому навіть нікуди не збирається.
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22.10.2024 21:27 Ответить
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22.10.2024 21:29 Ответить
тому що при Порошенко у всьому був винен Порошенко, а при потужному Лідорі - кругом питарасы, один он д'Артаньян
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22.10.2024 21:30 Ответить
Інвалідність багато чиновників отримала до 2019 року, а значить, винен хто? Клятий Порошенко)
А при бубочці відбулось очищення влади!!!! Сказала Стефанішина... Треш повний
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22.10.2024 21:55 Ответить
Та теж не кращий, крав так аж раки свистіли. Україна за 30 років ні разу не мала достойне керівництво.
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23.10.2024 05:28 Ответить
Тому що мудрий нарід весь час голосував за покидьків. Так що, Україна мала саме те керівництво, на яке заслуговувала.
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23.10.2024 10:06 Ответить
Ви взагалі навіть не свідомі того, що говорите! Взагалі проживали в Україні в той час?
В моєму місті стільки "панів" прищучили, повідкривали справи і судили, що заморозилось практично усе то незаконне будівництво справжніми баригами...
А зараз (ще й під час війни) усе наповну тими ж самими баригами пішло
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23.10.2024 10:18 Ответить
Льоха друг Дерьмака, Ванятка літінант друг дєтства Бубона, Галущенко друг сенатора рашки. А зами працювали на власний пенсійний фонд.
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23.10.2024 16:17 Ответить
Хворіє хлопак
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22.10.2024 21:44 Ответить
Ні арештів, ні обшуків.
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22.10.2024 21:24 Ответить
Іще два тижні - і запалає
Пожежа сонця у жовтім клені
Я погляд твій кожен день шукаю
Твій літній погляд очей зелених

Ні обіцянок, ні пробачень
Все сталося само собою
Слова набули нових значень
Ми ж не змінилися з тобою
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22.10.2024 21:31 Ответить
Ні закриття границі для всіх державних службовців.
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22.10.2024 21:45 Ответить
Так формально кордон для них і так закритий.

Але!!!
Завжди можуть зателефонувати з ОП або зробити листа з ГУР і вуаля - вілтний світ для вільних людей.
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22.10.2024 21:48 Ответить
Перекваліфікуються в волонтерів.
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22.10.2024 22:07 Ответить
Для кого кордон закритий, млжна поїхати на лікування або на навчання, чи виставки якщо профільно.
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22.10.2024 23:36 Ответить
Навіть імен не називають, мабуть готують нових послів.
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23.10.2024 09:36 Ответить
.... і кінці у воду!
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22.10.2024 21:29 Ответить
У ліс Європу.
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22.10.2024 22:03 Ответить
Звільнили і все не затримані не під підозрою ні обшуків.Тих грошей що в нихможливо знайти хватить на кредитування є с а може і мвф
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22.10.2024 21:30 Ответить
За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.
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22.10.2024 21:31 Ответить
2019 рік. Дайтє єму єщьо 100 дней!!!

Пройшло 5 років...

2024 рік. За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.

Без шансів...
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22.10.2024 21:36 Ответить
Коли шансовий інструмент близько до дупи - почнуть шевелитися.
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22.10.2024 21:47 Ответить
Не почнуть.

У 2022 інструмент був вже майже у дупі. Рухи взагалі припинилися. Всі зелені ***** лягли на дно або втікли.

А ЗЄ так закляк, що став боневтіком.
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22.10.2024 21:52 Ответить
Ну тоді чекає тайга, воркута а декому бам...
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22.10.2024 22:04 Ответить
Ну чому ж так жорстко. Успішно переїхало 10 мільйонів, так само успішно може переїхати тих 30 що залишились. Головне не слухати по марафону усіляких байок типу - залишайтесь вдома.
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22.10.2024 22:29 Ответить
Кордони зачинили, шакали. Шашлики будуть готувати з українців, якщо плану зелі недадуть.
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22.10.2024 22:56 Ответить
''На колядували'' мільйони доларів.
Звільнили на почесну пенсію - нехай відпочивають.
Тепер призначать інших ''колядників''.
І так по колу.
А чому?
Бо кожен ''колядник'' знає табличку ділення - скільки і кому занести в офіс президента Єрмака-Зеленського.
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22.10.2024 21:33 Ответить
наколядували
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23.10.2024 02:31 Ответить
після 31 грудня, повернуться в нову структуру, з виплатою всіх компенсацій.
хто ж такими кадрами розкидається?
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22.10.2024 21:33 Ответить
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22.10.2024 21:34 Ответить
Что там с прокурорами соучастниками и выгодополучателями преступления?
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22.10.2024 21:37 Ответить
да ти шо...всі усцятися повинні від радощі від таких рішень..уй"бки...
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22.10.2024 21:37 Ответить
Шо залишиться від держави, та яка вона при зеленських 🤡 - нах...буде ...хай це мають, от ті % .які так перли за 🤡 ...
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22.10.2024 21:38 Ответить
Підуть і заберуть з собою все, що нацарювали. А потім відновляться через наші найгуманніші суди і отримають компенсацію за вимушені прогули.
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22.10.2024 21:39 Ответить
Коротше, мій батько зараз хрін зможе отримати інвалідність, а я замість списатися з армії для догляду за ним, можу розраховувати лише на відпустку 7 діб по особистим обставинам на його похорон
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22.10.2024 21:41 Ответить
Мій покійний батько (помер у липні) побув на 1-ій групі лише три місяці, а лежав нерухомо (памперси, пролежні, годування з ложечки) рік і два місяці. Групу йому зробити - був ще той квест. Грошей, правда ніхто не вимагав, але всі переконували, що група йому ні до чого. Тому ходив, як по колу. І нікому нічого не дав.
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22.10.2024 21:59 Ответить
Та вони вішають це всім, поки не даш гроші, що група пенсіонеру нідочого.
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22.10.2024 23:38 Ответить
Розкажу свою ситуацію. Батько останні три місяці на 1-іц групі отримував біля 100 гривень доплати до пенсії. Разом було біля 5200 гривень (це у прокурорів по півмільйона і більше, а у рядового інженера - 5200). Але йому спеціальне ліжко, крісло інвалідне, протипролежневий матрац і насос для нього мали дати безкоштовно, а ми купляли за свої гроші. А ще спецґальні креми та ліки, частина з яких теж мала бути (в потім таки була) безкоштовно. А памперси (пачка на місяць нормальних - 700-1000 гривень, одноразові пелюшки - 300 гривень пачка, на місяць - даі пачки. Це вже потім йому це давали безкоштовно, а спочатку було за власні кошти. Жобре, що добрі люди допомогли з цим всім.
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22.10.2024 23:49 Ответить
До 31 грудня зможе
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22.10.2024 22:03 Ответить
Який страшний вирок: ЗВІЛЬНЕННЯ!
Всеж таки Україна є Ненькою! Для Декого, не для вСІХ.
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22.10.2024 21:43 Ответить
Колядуванням нагадали суддю Чауса, дивовижний суддя, хтось викрав закордон, хтось викрав з-за кордону, але ж відповідати треба. Все тишком-нишком, країна див.
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22.10.2024 21:45 Ответить
На адвокатів ... гм...в цих потвор гроші , очевидно, є. І вони тупо розкатають ці накази в юридичній площині. А позасудові страти саме таких діячів держава не толерує. Патова ситуація. Поки що .
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22.10.2024 21:45 Ответить
А навіщо закривати те, що хоча б погано, але працює?
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22.10.2024 21:47 Ответить
Для кого працює? Вони ніколи для суспільства не працювали
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22.10.2024 22:05 Ответить
Это называется - концы в воду
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22.10.2024 21:52 Ответить
Це імітація стурбованості.
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22.10.2024 21:53 Ответить
боевые маланцы
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22.10.2024 21:56 Ответить
У цих товарісчів, окрім пенсій, є инші коржики. Приміром, знижка за комуналку. У суддів вона складає 100%.
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22.10.2024 21:57 Ответить
Перерозподіл потоків.Запхають призначення груп в дію і піде кеш до федорова
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22.10.2024 22:00 Ответить
А де перевірки інших областей, держорганів? Чому лише мсек, проквратура і лише пара областей? Що значить просто звільнять? Дадуть переховати бабло і перейти на нову, ще потужнішу роботу? Трясця!
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22.10.2024 22:01 Ответить
А всим баблом і майном, нажитим непосильним трудом цими гоМСЕКами, ларьочник прибарахлився
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22.10.2024 22:01 Ответить
Чому ніхто не написав що весь той двіж заради видачі інвалідності в Дії? Немає Дії - не можеш нічого оформити, є Дія - проголосував за чмо заочно
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22.10.2024 22:03 Ответить
А чому не у в'язниці, де конфіскація майна?
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22.10.2024 22:09 Ответить
Звільнили голів МСЕК. та ви що. А міністр МОЗ, а вся "зелена верхівка", куди стікала корупційна "доля" з кожного міністерства (окрім МОЗ-у), а низка антикорупційних органів, які всі мали за тим слідкувати, і які запдющували до часу на це очі - там все нормально?

А коли треба - влаштували "показуху" для бідних? Бо всі ті прокурори, голови МСЕК, лікарі - кому треба, потім тихо втечуть (за долю малую) на свої вілли в Іспанію. Ну, хіба трохи "схуднуть". А багато з них, потім ще й відсудять собі все взад, ще й з компенсаціями, і ті ж самі інвалідності собі "₴по-новому" оформлять. Як завжди.
А от реальних інвалідів, ну хто може ще ходити, більш-менш працювати- вони на "нову європейську систему" грошей ніколи не зберуть. Бо, ми ж розуміємо, що по-факту, система лишиться та сама. І ваш діагноз, все одно буде інтерпретувати лікар, в будь-якій комісії, так, як скажуть інтерпретувати "згори".- Ось і весь "пазл" - хто "не зможе назбирати" - того пішлють на "утилізацію", на війну, бо на "ВЛК" - там всі "придатні" - і пенсії реальним інвалідам вже платити не треба.
А прокурори, коли вляжеться галас, тихо, по суду, "своє взад візьмуть", з пенсіями, і з компенсаціяи, ну а поки пересидять хто де. Якщо вже зовсім погано - поживуть кілька років в Австрії, Монако чи в тій,же Іспанії.
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22.10.2024 22:10 Ответить
Зелена свинота судомно замітає сліди. Звільнені, реорганізовані - до кінця року! - і кінці у воду.
А результатом буде, як з ТЦК - срач і бардак - бо організувати щось зелені недоумки не здатні.
Ворюги розлізуться з накраденим по іншим хлібним місцям, а страждати зза цього срачу будуть, як завжди, звичайні громадяни,
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22.10.2024 22:33 Ответить
Якщо прикордонники і митники теж інваліди то втечуть з грошимаякі переведуть в іноземні банки як крупа
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22.10.2024 22:37 Ответить
3 дні назад питали у лікаря щоб "порішати" встановити інвалідність - сумма була вказана 30 000 долларів .
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22.10.2024 22:48 Ответить
І щуку кинули у річку. Чого боятись корупціонеру-мародеру? Всі добре почувають себе у Відні. Один Чаус в Україні. Але й тут мертві бджоли не гудуть.Навіщо екстрадували? Щоб мовчав.
Будь який мародер,корупціонер знає,що не сяде. Найвища міра покарання для них- звільнення з посади. Приклад- Рєзніков з яйцями по 17грн.
Наступний відосик,клоуни
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22.10.2024 23:27 Ответить
Що хочу сказати:
- Інваліди повинні віддати владу здоровим і притомним людям!
В Спарті таких виродків , як зе і його слуги , скидали в ущелину.
Нічого приватного - тільки природні відбір.
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22.10.2024 23:32 Ответить
як зазначили раніше, посада голови МСЕК Києча коштує 100-200к. так а хто дає згоду на призначення і хто отримує ці кошти? міністр чи громада?
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22.10.2024 23:35 Ответить
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Богдан СТУПКА
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23.10.2024 00:11 Ответить
Объявился барин, он теперь рассудит.
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23.10.2024 00:44 Ответить
ЗЫ... гидрид в ангидрид тех ненилов (73 процентных).
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23.10.2024 00:46 Ответить
і куди ж вони тепер. А сімю потрібно годувати. А ситий голодному не товариш.Мабуть шукатимуть теплі місця і знаю що знайдуть. Кругова порука допоможе
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23.10.2024 06:24 Ответить
... а судові справи, КОНФІСКАЦІЯ майна, чи це все чисто, ???
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23.10.2024 08:24 Ответить
Шмигаль, а может и ты инвалид?
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23.10.2024 08:48 Ответить
На всю голову.
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23.10.2024 09:30 Ответить
всі на підвищення...
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23.10.2024 09:52 Ответить
Та ті хлопці так нормально прибарахлились там і внуках хвате
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23.10.2024 09:58 Ответить
Звільнено але не посаджено,... ну що ж, других подавай у нас їх богато, ми звикли. Лікувати треба націю поки не прозріє. Бо ми як тої не зрячий ходим по кімнаті та гулі набиваем.
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23.10.2024 10:16 Ответить
Вся ця історія з прокурорами інвалідами виникла не проста. Рашкін місяць назад повідомляв, що Камала Харріс будучи прокурором Лос-Анжелеса балотувалась на прокурора Каліфорнії. Її конкурент прокурор Сан-Франциско, друг Трампа, був фаворитом. Харріс аутсайдером - і команда слабка і грошей катма. А суперник так само отримував прокурорський оклад і пенсію за вислугу прокурором, яка була у два рази вища за оклад. На дебатах його спитали чи морально це, а він закусив удила і 45 секунд стверджував що все законно і морально. Піднялась хвиля осуду, а Камалла на останні гроші випустила ролик 45 секунд прокурорського нахабства. І, ясна річ, вибори друг Трампа просрав. Ну а в ОПі вирішили прогнутись перед Камалою-ми теж не пальцем роблені. Ми своїх теж чистим.
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23.10.2024 16:36 Ответить
 
 