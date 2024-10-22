Уволили руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, - Шмыгаль

После заседания СНБО по ситуации с МСЭК было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Об этом в Telegram сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.

В частности, Шмыгаль рассказал, что до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель.

"Поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели", - рассказал премьер.

Второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК", - рассказал Шмыгаль.

И третье решение касается того, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений относительно инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

По словам главы правительства, все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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