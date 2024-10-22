Звільнено керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, - Шмигаль

Після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Про це у Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що у вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.

Зокрема, Шмигаль розповів, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель.

"Доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - розповів прем'єр.

Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - розповів Шмигаль.

І третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

За словами глави уряду, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців.

Читайте також: МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО