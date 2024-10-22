Звільнено керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, - Шмигаль
Після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.
Про це у Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль нагадав, що у вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.
Зокрема, Шмигаль розповів, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель.
"Доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - розповів прем'єр.
Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.
"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - розповів Шмигаль.
І третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.
За словами глави уряду, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
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У Рєзнікова були арештовані всі зами, а він весь у білому тихесенько пішов у адвокати.
У Баканова арештовані його підлеглі за держзраду, а він тизесенько пішов у адвокати.
У Галущенка арештовані всі зами, а він весь у білому навіть нікуди не збирається.
А при бубочці відбулось очищення влади!!!! Сказала Стефанішина... Треш повний
В моєму місті стільки "панів" прищучили, повідкривали справи і судили, що заморозилось практично усе то незаконне будівництво справжніми баригами...
А зараз (ще й під час війни) усе наповну тими ж самими баригами пішло
Пожежа сонця у жовтім клені
Я погляд твій кожен день шукаю
Твій літній погляд очей зелених
Ні обіцянок, ні пробачень
Все сталося само собою
Слова набули нових значень
Ми ж не змінилися з тобою
Але!!!
Завжди можуть зателефонувати з ОП або зробити листа з ГУР і вуаля - вілтний світ для вільних людей.
лісЄвропу.
Пройшло 5 років...
2024 рік. За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.
Без шансів...
У 2022 інструмент був вже майже у дупі. Рухи взагалі припинилися. Всі зелені ***** лягли на дно або втікли.
А ЗЄ так закляк, що став боневтіком.
Звільнили на почесну пенсію - нехай відпочивають.
Тепер призначать інших ''колядників''.
І так по колу.
А чому?
Бо кожен ''колядник'' знає табличку ділення - скільки і кому занести в офіс президента Єрмака-Зеленського.
хто ж такими кадрами розкидається?
Всеж таки Україна є Ненькою! Для Декого, не для вСІХ.
А коли треба - влаштували "показуху" для бідних? Бо всі ті прокурори, голови МСЕК, лікарі - кому треба, потім тихо втечуть (за долю малую) на свої вілли в Іспанію. Ну, хіба трохи "схуднуть". А багато з них, потім ще й відсудять собі все взад, ще й з компенсаціями, і ті ж самі інвалідності собі "₴по-новому" оформлять. Як завжди.
А от реальних інвалідів, ну хто може ще ходити, більш-менш працювати- вони на "нову європейську систему" грошей ніколи не зберуть. Бо, ми ж розуміємо, що по-факту, система лишиться та сама. І ваш діагноз, все одно буде інтерпретувати лікар, в будь-якій комісії, так, як скажуть інтерпретувати "згори".- Ось і весь "пазл" - хто "не зможе назбирати" - того пішлють на "утилізацію", на війну, бо на "ВЛК" - там всі "придатні" - і пенсії реальним інвалідам вже платити не треба.
А прокурори, коли вляжеться галас, тихо, по суду, "своє взад візьмуть", з пенсіями, і з компенсаціяи, ну а поки пересидять хто де. Якщо вже зовсім погано - поживуть кілька років в Австрії, Монако чи в тій,же Іспанії.
А результатом буде, як з ТЦК - срач і бардак - бо організувати щось зелені недоумки не здатні.
Ворюги розлізуться з накраденим по іншим хлібним місцям, а страждати зза цього срачу будуть, як завжди, звичайні громадяни,
Будь який мародер,корупціонер знає,що не сяде. Найвища міра покарання для них- звільнення з посади. Приклад- Рєзніков з яйцями по 17грн.
Наступний відосик,клоуни
- Інваліди повинні віддати владу здоровим і притомним людям!
В Спарті таких виродків , як зе і його слуги , скидали в ущелину.
Нічого приватного - тільки природні відбір.
Богдан СТУПКА