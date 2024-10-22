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Новини
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Звільнено керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, - Шмигаль

Шмигаль про звільнення після засідання РНБО

Після засідання РНБО щодо ситуації із МСЕК було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Про це у Telegram повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що у вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.

Зокрема, Шмигаль розповів, що до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель.

"Доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - розповів прем'єр.

Друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - розповів Шмигаль.

І третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

За словами глави уряду, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. 

Читайте також: МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, - указ Зеленського

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Дивіться також: Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення в органах влади по вертикалі контролю за МСЕК, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

звільнення (2690) Шмигаль Денис (4648) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+37
Ні арештів, ні обшуків.
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22.10.2024 21:24 Відповісти
+30
А як поживає міністр, у нього все добре?
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22.10.2024 21:23 Відповісти
+30
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22.10.2024 21:29 Відповісти
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А як поживає міністр, у нього все добре?
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22.10.2024 21:23 Відповісти
А у міністрів якась позареальність.

У Рєзнікова були арештовані всі зами, а він весь у білому тихесенько пішов у адвокати.

У Баканова арештовані його підлеглі за держзраду, а він тизесенько пішов у адвокати.

У Галущенка арештовані всі зами, а він весь у білому навіть нікуди не збирається.
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22.10.2024 21:27 Відповісти
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22.10.2024 21:29 Відповісти
тому що при Порошенко у всьому був винен Порошенко, а при потужному Лідорі - кругом питарасы, один он д'Артаньян
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22.10.2024 21:30 Відповісти
Інвалідність багато чиновників отримала до 2019 року, а значить, винен хто? Клятий Порошенко)
А при бубочці відбулось очищення влади!!!! Сказала Стефанішина... Треш повний
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22.10.2024 21:55 Відповісти
Та теж не кращий, крав так аж раки свистіли. Україна за 30 років ні разу не мала достойне керівництво.
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23.10.2024 05:28 Відповісти
Тому що мудрий нарід весь час голосував за покидьків. Так що, Україна мала саме те керівництво, на яке заслуговувала.
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23.10.2024 10:06 Відповісти
Ви взагалі навіть не свідомі того, що говорите! Взагалі проживали в Україні в той час?
В моєму місті стільки "панів" прищучили, повідкривали справи і судили, що заморозилось практично усе то незаконне будівництво справжніми баригами...
А зараз (ще й під час війни) усе наповну тими ж самими баригами пішло
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23.10.2024 10:18 Відповісти
Льоха друг Дерьмака, Ванятка літінант друг дєтства Бубона, Галущенко друг сенатора рашки. А зами працювали на власний пенсійний фонд.
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23.10.2024 16:17 Відповісти
Хворіє хлопак
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22.10.2024 21:44 Відповісти
Ні арештів, ні обшуків.
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22.10.2024 21:24 Відповісти
Іще два тижні - і запалає
Пожежа сонця у жовтім клені
Я погляд твій кожен день шукаю
Твій літній погляд очей зелених

Ні обіцянок, ні пробачень
Все сталося само собою
Слова набули нових значень
Ми ж не змінилися з тобою
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22.10.2024 21:31 Відповісти
Ні закриття границі для всіх державних службовців.
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22.10.2024 21:45 Відповісти
Так формально кордон для них і так закритий.

Але!!!
Завжди можуть зателефонувати з ОП або зробити листа з ГУР і вуаля - вілтний світ для вільних людей.
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22.10.2024 21:48 Відповісти
Перекваліфікуються в волонтерів.
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22.10.2024 22:07 Відповісти
Для кого кордон закритий, млжна поїхати на лікування або на навчання, чи виставки якщо профільно.
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22.10.2024 23:36 Відповісти
Навіть імен не називають, мабуть готують нових послів.
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23.10.2024 09:36 Відповісти
.... і кінці у воду!
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22.10.2024 21:29 Відповісти
У ліс Європу.
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22.10.2024 22:03 Відповісти
Звільнили і все не затримані не під підозрою ні обшуків.Тих грошей що в нихможливо знайти хватить на кредитування є с а може і мвф
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22.10.2024 21:30 Відповісти
За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.
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22.10.2024 21:31 Відповісти
2019 рік. Дайтє єму єщьо 100 дней!!!

Пройшло 5 років...

2024 рік. За рік не наведуть ладу в країні, просруть Україну.

Без шансів...
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22.10.2024 21:36 Відповісти
Коли шансовий інструмент близько до дупи - почнуть шевелитися.
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22.10.2024 21:47 Відповісти
Не почнуть.

У 2022 інструмент був вже майже у дупі. Рухи взагалі припинилися. Всі зелені ***** лягли на дно або втікли.

А ЗЄ так закляк, що став боневтіком.
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22.10.2024 21:52 Відповісти
Ну тоді чекає тайга, воркута а декому бам...
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22.10.2024 22:04 Відповісти
Ну чому ж так жорстко. Успішно переїхало 10 мільйонів, так само успішно може переїхати тих 30 що залишились. Головне не слухати по марафону усіляких байок типу - залишайтесь вдома.
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22.10.2024 22:29 Відповісти
Кордони зачинили, шакали. Шашлики будуть готувати з українців, якщо плану зелі недадуть.
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22.10.2024 22:56 Відповісти
''На колядували'' мільйони доларів.
Звільнили на почесну пенсію - нехай відпочивають.
Тепер призначать інших ''колядників''.
І так по колу.
А чому?
Бо кожен ''колядник'' знає табличку ділення - скільки і кому занести в офіс президента Єрмака-Зеленського.
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22.10.2024 21:33 Відповісти
наколядували
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23.10.2024 02:31 Відповісти
після 31 грудня, повернуться в нову структуру, з виплатою всіх компенсацій.
хто ж такими кадрами розкидається?
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22.10.2024 21:33 Відповісти
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22.10.2024 21:34 Відповісти
Что там с прокурорами соучастниками и выгодополучателями преступления?
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22.10.2024 21:37 Відповісти
да ти шо...всі усцятися повинні від радощі від таких рішень..уй"бки...
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22.10.2024 21:37 Відповісти
Шо залишиться від держави, та яка вона при зеленських 🤡 - нах...буде ...хай це мають, от ті % .які так перли за 🤡 ...
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22.10.2024 21:38 Відповісти
Підуть і заберуть з собою все, що нацарювали. А потім відновляться через наші найгуманніші суди і отримають компенсацію за вимушені прогули.
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22.10.2024 21:39 Відповісти
Коротше, мій батько зараз хрін зможе отримати інвалідність, а я замість списатися з армії для догляду за ним, можу розраховувати лише на відпустку 7 діб по особистим обставинам на його похорон
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22.10.2024 21:41 Відповісти
Мій покійний батько (помер у липні) побув на 1-ій групі лише три місяці, а лежав нерухомо (памперси, пролежні, годування з ложечки) рік і два місяці. Групу йому зробити - був ще той квест. Грошей, правда ніхто не вимагав, але всі переконували, що група йому ні до чого. Тому ходив, як по колу. І нікому нічого не дав.
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22.10.2024 21:59 Відповісти
Та вони вішають це всім, поки не даш гроші, що група пенсіонеру нідочого.
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22.10.2024 23:38 Відповісти
Розкажу свою ситуацію. Батько останні три місяці на 1-іц групі отримував біля 100 гривень доплати до пенсії. Разом було біля 5200 гривень (це у прокурорів по півмільйона і більше, а у рядового інженера - 5200). Але йому спеціальне ліжко, крісло інвалідне, протипролежневий матрац і насос для нього мали дати безкоштовно, а ми купляли за свої гроші. А ще спецґальні креми та ліки, частина з яких теж мала бути (в потім таки була) безкоштовно. А памперси (пачка на місяць нормальних - 700-1000 гривень, одноразові пелюшки - 300 гривень пачка, на місяць - даі пачки. Це вже потім йому це давали безкоштовно, а спочатку було за власні кошти. Жобре, що добрі люди допомогли з цим всім.
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22.10.2024 23:49 Відповісти
До 31 грудня зможе
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22.10.2024 22:03 Відповісти
Який страшний вирок: ЗВІЛЬНЕННЯ!
Всеж таки Україна є Ненькою! Для Декого, не для вСІХ.
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22.10.2024 21:43 Відповісти
Колядуванням нагадали суддю Чауса, дивовижний суддя, хтось викрав закордон, хтось викрав з-за кордону, але ж відповідати треба. Все тишком-нишком, країна див.
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22.10.2024 21:45 Відповісти
На адвокатів ... гм...в цих потвор гроші , очевидно, є. І вони тупо розкатають ці накази в юридичній площині. А позасудові страти саме таких діячів держава не толерує. Патова ситуація. Поки що .
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22.10.2024 21:45 Відповісти
А навіщо закривати те, що хоча б погано, але працює?
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22.10.2024 21:47 Відповісти
Для кого працює? Вони ніколи для суспільства не працювали
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22.10.2024 22:05 Відповісти
Это называется - концы в воду
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22.10.2024 21:52 Відповісти
Це імітація стурбованості.
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22.10.2024 21:53 Відповісти
боевые маланцы
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22.10.2024 21:56 Відповісти
У цих товарісчів, окрім пенсій, є инші коржики. Приміром, знижка за комуналку. У суддів вона складає 100%.
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22.10.2024 21:57 Відповісти
Перерозподіл потоків.Запхають призначення груп в дію і піде кеш до федорова
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22.10.2024 22:00 Відповісти
А де перевірки інших областей, держорганів? Чому лише мсек, проквратура і лише пара областей? Що значить просто звільнять? Дадуть переховати бабло і перейти на нову, ще потужнішу роботу? Трясця!
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22.10.2024 22:01 Відповісти
А всим баблом і майном, нажитим непосильним трудом цими гоМСЕКами, ларьочник прибарахлився
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22.10.2024 22:01 Відповісти
Чому ніхто не написав що весь той двіж заради видачі інвалідності в Дії? Немає Дії - не можеш нічого оформити, є Дія - проголосував за чмо заочно
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22.10.2024 22:03 Відповісти
А чому не у в'язниці, де конфіскація майна?
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22.10.2024 22:09 Відповісти
Звільнили голів МСЕК. та ви що. А міністр МОЗ, а вся "зелена верхівка", куди стікала корупційна "доля" з кожного міністерства (окрім МОЗ-у), а низка антикорупційних органів, які всі мали за тим слідкувати, і які запдющували до часу на це очі - там все нормально?

А коли треба - влаштували "показуху" для бідних? Бо всі ті прокурори, голови МСЕК, лікарі - кому треба, потім тихо втечуть (за долю малую) на свої вілли в Іспанію. Ну, хіба трохи "схуднуть". А багато з них, потім ще й відсудять собі все взад, ще й з компенсаціями, і ті ж самі інвалідності собі "₴по-новому" оформлять. Як завжди.
А от реальних інвалідів, ну хто може ще ходити, більш-менш працювати- вони на "нову європейську систему" грошей ніколи не зберуть. Бо, ми ж розуміємо, що по-факту, система лишиться та сама. І ваш діагноз, все одно буде інтерпретувати лікар, в будь-якій комісії, так, як скажуть інтерпретувати "згори".- Ось і весь "пазл" - хто "не зможе назбирати" - того пішлють на "утилізацію", на війну, бо на "ВЛК" - там всі "придатні" - і пенсії реальним інвалідам вже платити не треба.
А прокурори, коли вляжеться галас, тихо, по суду, "своє взад візьмуть", з пенсіями, і з компенсаціяи, ну а поки пересидять хто де. Якщо вже зовсім погано - поживуть кілька років в Австрії, Монако чи в тій,же Іспанії.
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22.10.2024 22:10 Відповісти
Зелена свинота судомно замітає сліди. Звільнені, реорганізовані - до кінця року! - і кінці у воду.
А результатом буде, як з ТЦК - срач і бардак - бо організувати щось зелені недоумки не здатні.
Ворюги розлізуться з накраденим по іншим хлібним місцям, а страждати зза цього срачу будуть, як завжди, звичайні громадяни,
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22.10.2024 22:33 Відповісти
Якщо прикордонники і митники теж інваліди то втечуть з грошимаякі переведуть в іноземні банки як крупа
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22.10.2024 22:37 Відповісти
3 дні назад питали у лікаря щоб "порішати" встановити інвалідність - сумма була вказана 30 000 долларів .
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22.10.2024 22:48 Відповісти
І щуку кинули у річку. Чого боятись корупціонеру-мародеру? Всі добре почувають себе у Відні. Один Чаус в Україні. Але й тут мертві бджоли не гудуть.Навіщо екстрадували? Щоб мовчав.
Будь який мародер,корупціонер знає,що не сяде. Найвища міра покарання для них- звільнення з посади. Приклад- Рєзніков з яйцями по 17грн.
Наступний відосик,клоуни
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22.10.2024 23:27 Відповісти
Що хочу сказати:
- Інваліди повинні віддати владу здоровим і притомним людям!
В Спарті таких виродків , як зе і його слуги , скидали в ущелину.
Нічого приватного - тільки природні відбір.
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22.10.2024 23:32 Відповісти
як зазначили раніше, посада голови МСЕК Києча коштує 100-200к. так а хто дає згоду на призначення і хто отримує ці кошти? міністр чи громада?
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22.10.2024 23:35 Відповісти
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Богдан СТУПКА
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23.10.2024 00:11 Відповісти
Объявился барин, он теперь рассудит.
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23.10.2024 00:44 Відповісти
ЗЫ... гидрид в ангидрид тех ненилов (73 процентных).
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23.10.2024 00:46 Відповісти
і куди ж вони тепер. А сімю потрібно годувати. А ситий голодному не товариш.Мабуть шукатимуть теплі місця і знаю що знайдуть. Кругова порука допоможе
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23.10.2024 06:24 Відповісти
... а судові справи, КОНФІСКАЦІЯ майна, чи це все чисто, ???
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23.10.2024 08:24 Відповісти
Шмигаль, а может и ты инвалид?
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23.10.2024 08:48 Відповісти
На всю голову.
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23.10.2024 09:30 Відповісти
всі на підвищення...
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23.10.2024 09:52 Відповісти
Та ті хлопці так нормально прибарахлились там і внуках хвате
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23.10.2024 09:58 Відповісти
Звільнено але не посаджено,... ну що ж, других подавай у нас їх богато, ми звикли. Лікувати треба націю поки не прозріє. Бо ми як тої не зрячий ходим по кімнаті та гулі набиваем.
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23.10.2024 10:16 Відповісти
Вся ця історія з прокурорами інвалідами виникла не проста. Рашкін місяць назад повідомляв, що Камала Харріс будучи прокурором Лос-Анжелеса балотувалась на прокурора Каліфорнії. Її конкурент прокурор Сан-Франциско, друг Трампа, був фаворитом. Харріс аутсайдером - і команда слабка і грошей катма. А суперник так само отримував прокурорський оклад і пенсію за вислугу прокурором, яка була у два рази вища за оклад. На дебатах його спитали чи морально це, а він закусив удила і 45 секунд стверджував що все законно і морально. Піднялась хвиля осуду, а Камалла на останні гроші випустила ролик 45 секунд прокурорського нахабства. І, ясна річ, вибори друг Трампа просрав. Ну а в ОПі вирішили прогнутись перед Камалою-ми теж не пальцем роблені. Ми своїх теж чистим.
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23.10.2024 16:36 Відповісти
 
 