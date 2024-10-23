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Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня, - Ляшко

Ляшко: ентральну МСЕК планують ліквідувати до кінця цього тижня

Центральну медико-соціальну експертну комісію планують ліквідувати до кінця цього тижня.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", - сказав Ляшко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Ляшку не пізніше ніж до 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабміну, щоб завершити реформу ліквідації МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60 керівників і лікарів МСЕК на Харківщині мають пенсії, багато хто володіє значними статками, - Харківський антикорупційний центр

Окрім цього, Ляшко звільнив керівництво центральної експертної комісії та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Читайте також: Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях, - Ляшко

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Також читайте: Звільнено керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту МОЗ, - Шмигаль

Автор: 

корупція (4710) Ляшко Віктор (1517) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+8
А ляшко ніхто не хоче "ліквідувати" з посади міністра охорони здоровʼя? чи МСЄК не підпорядковується його міністреству? і ніяких особистих відповідальностей не прослідковується?
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23.10.2024 11:41 Відповісти
+7
Нова європейська модель означає, що взноси будуть прийматися тільки в євро?
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23.10.2024 11:37 Відповісти
+7
Головне все ліквідувати швиденько і документи спалити ,
щоби ми не дізнались кому несли бабло зверху 😡
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23.10.2024 11:42 Відповісти
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який розмір вступного взносу до "нової європейської моделі" встановлення та підтвердження інвалідностей?
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23.10.2024 11:34 Відповісти
Нова європейська модель означає, що взноси будуть прийматися тільки в євро?
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23.10.2024 11:37 Відповісти
А ляшко ніхто не хоче "ліквідувати" з посади міністра охорони здоровʼя? чи МСЄК не підпорядковується його міністреству? і ніяких особистих відповідальностей не прослідковується?
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23.10.2024 11:41 Відповісти
Рафік ніувчом не віноват
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23.10.2024 11:42 Відповісти
тіко бабки у вигляді відкату стабільно від керівників мсек отримував
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23.10.2024 11:45 Відповісти
виходячи з фото обшуків у керівників регіональних мсек прийматимуть також долари США, швейцарські франки, британські фунти та наші гривні

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23.10.2024 11:42 Відповісти
а тепер будуть тільки євро, щоб був порядок
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23.10.2024 11:44 Відповісти
Щоб легше було рахувать, а то євро франкі доляри крипта а такшльоп і тико євро і по курсу провів на рахунок в Європі.
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23.10.2024 12:44 Відповісти
В три рази більший, чим за перехід з податкової поліції до дбр !
Ну, така зараз кон'юнктура...
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23.10.2024 11:39 Відповісти
Виходить, що надання інвалідності справжнім хворим відкладається, потужно 😡
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23.10.2024 11:36 Відповісти
цікаво було б почитати розслідування на тему який відсоток справжніх інвалідів і який відсоток звичайних людей отримували інвалідність не даючі хабарі?
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23.10.2024 11:42 Відповісти
без хабаря там взагалі не обходилося, для дійсно хворих відрізнівся лише його розмір
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23.10.2024 11:47 Відповісти
так і є!
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23.10.2024 11:48 Відповісти
Щось з цього приводу мовчить головний "лікар" України Єрмак....Якось дивно....може переживає дуже....
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23.10.2024 11:37 Відповісти
скоріш за все думаю, як би приховато свою фейкову інвалідність
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23.10.2024 11:43 Відповісти
Тобто Всі вже Станут
Здоровими...
Інвалідність в державі
Подолали.
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23.10.2024 11:39 Відповісти
Це чудово, але тепер взагалі буде колапс всієї системи)
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23.10.2024 11:40 Відповісти
Головне все ліквідувати швиденько і документи спалити ,
щоби ми не дізнались кому несли бабло зверху 😡
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23.10.2024 11:42 Відповісти
Если скандал в среде монобольшинства, то как там Васька не мурлычь, а все смотрят на клоуна.
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23.10.2024 11:46 Відповісти
Походу зажали медики поделиться с вавой, в анафему влетели.
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23.10.2024 11:47 Відповісти
100% міністр охорони здоров'я замазаний
його персональна тема
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23.10.2024 11:47 Відповісти
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23.10.2024 11:50 Відповісти
Ляшко , на вихід
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23.10.2024 11:51 Відповісти
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23.10.2024 11:53 Відповісти
Ляшко не хоче подати у відставку? Тільки недавно з Охматдитом обісрався...
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23.10.2024 11:58 Відповісти
А міністр ляшко не несе за це персональну відповідальність, за цей безлад. Чи він був не в курсі. І чому він ще на посаді.
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23.10.2024 11:58 Відповісти
мсек перешла на посилену роботу , сп1шать в1дробити грош1
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23.10.2024 12:00 Відповісти
гомоМСЕКи
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23.10.2024 12:10 Відповісти
а тепер маю х...йову підозру, що вояки, які зазнали поранень та каліцтв зараз ні фіга не зможуть оформити інвалідності, звіцльнення, переведення, тощо. без мсек цього ж зробити ніяк? правильно? зелений дурень топнув ніжкою, хлопнув ручкою й шваль заходилася "суєтіться как умєєт"; шваль вміє не дуже, от й одержимо параліч іще однієї структури. але холопам подобається, вони радіють...
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23.10.2024 12:12 Відповісти
https://x.com/AngryUkrocat Angry cat

Якщо зараз посадить всіх, хто незаконно отримав інвалідність, то Україна залишиться без органів влади, місцевого самоврядування, судів та прокуратури.
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23.10.2024 12:39 Відповісти
...а якщо повернути все незаконно виплачене, то і без боргу по кредитах!..
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23.10.2024 12:57 Відповісти
...i з конфiскацiею...
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23.10.2024 13:26 Відповісти
ну і буде супер !!! така влада, судді, прокурори Українці, ураїнцям і задарма не треба, за те буде кого відправити на фронт !!!
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23.10.2024 13:37 Відповісти
Таблички на вході і на дверях поміняють.
Призначать нових ''колядників''.
''Тариф заносу'' в офіс Єрмака-Зеленського збільшать.
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23.10.2024 13:04 Відповісти
Кабінет міністрів України оголосив про ліквідацію центрального апарату МСЕК. Все йде в руслі стандартних заходів по приховуванню слідів злочинної діяльності. Ліквідація апарату - це ліквідація документації і масиву доказів протиправної діяльності і участі в ній вищих посадових осіб!
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23.10.2024 13:04 Відповісти
А хто поверне кошти просрані ПЕНІСним фондом?
А всі держслужбовці що наїбали державу і далі будуть отримувати пенсії по 100 000?
Ось приклад https://poltava.to/news/78548/#comments
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23.10.2024 13:16 Відповісти
 
 