В Черниговской области планируют усилить мобилизацию, - ОВА
Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что недоволен текущим уровнем мобилизации в регионе.
Об этом он сказал во время брифинга 24 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Чернігів".
"На сегодня я не доволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", - отметил Чаус.
По его словам, эти усиленные меры будут продолжаться до полной победы Украины.
Глава ОВА подчеркнул, что нынешние усилия по мобилизации направлены на то, чтобы обеспечить отдых тем подразделениям, которые длительное время участвуют в горячих точках на фронте.
"Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть тем нашим подразделениям, которые уже долго воюют в активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", - добавил Чаус.
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Ніяких укріплень, ніяких технологічних рішень, нічого крім м'яса.
Але ж рашку не стримаєш одним м'ясом, у них м'яса більше.
Совкові паркетні дегенерали схоже цього не розуміють і не здатні взагалі щось розуміти.
тому будуть докладати максамальних зусиль, щоб ним не бути.
Замкнене коло.
І так багато чого, до прикладу менше укріплень, більше втрат, більше потрібно поповнення, менша мотивація.
Вкрав хтось гроші на *********** для мінометів, до речі до цього часу не наказаний, більше втрат, менша мотивація, більше треба поповнення.