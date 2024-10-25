В Черниговской области планируют усилить мобилизацию, - ОВА

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что недоволен текущим уровнем мобилизации в регионе.

Об этом он сказал во время брифинга 24 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Чернігів".

"На сегодня я не доволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", - отметил Чаус.

По его словам, эти усиленные меры будут продолжаться до полной победы Украины.

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Глава ОВА подчеркнул, что нынешние усилия по мобилизации направлены на то, чтобы обеспечить отдых тем подразделениям, которые длительное время участвуют в горячих точках на фронте.

"Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть тем нашим подразделениям, которые уже долго воюют в активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", - добавил Чаус.

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