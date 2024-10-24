В Чернигове более 70% горожан положительно относятся к и.о. мэра и горсовету и выступают за ликвидацию военной администрации, - опрос
70% черниговцев одобрительно оценивают работу и.о. городского головы Александра Ломако и городского совета. Зато деятельность городской и областной военных администраций и их руководителей вызывает недовольство почти у двух третей жителей Чернигова.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 11-20 октября группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Деятельностью и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако довольны 69%, а городского совета - 62% горожан. Зато черниговцы полностью не удовлетворены деятельностью областной (Вячеслав Чаус) и городской (Дмитрий Брижинский) военных администраций - 59% и 62% соответственно, говорится в сообщении группы "Рейтинг".
По сравнению с предыдущими опросами, отношение черниговцев к работе и.о. мэра Ломако улучшилось на 10% (с 59 до 69%), а к деятельности областной военной администрации - ухудшилось сразу на 36% (с 59 до 23%).
70% горожан считают, что Ломако эффективно справляется с обязанностями городского головы и 71% - что его деятельность способствует развитию города.
В то же время 60% респондентов назвали Черниговскую городскую военную администрацию неэффективной и 64% заявили, что деятельность ее руководителя Дмитрия Брижинского препятствует развитию города. Деятельность областной военной администрации считают вредной для Чернигова 58% горожан.
Подавляющее большинство черниговцев считают, что военная администрация в Чернигове должна быть ликвидирована (71%), а вопросами жизнеобеспечения города должен полностью заниматься избранный городской совет (84%).
"84% считают, что вопросами обеспечения жизнедеятельности города должен заниматься избранный городской совет. 71% поддерживают ликвидацию городской военной администрации под руководством Дмитрия Брижинского и полное восстановление полномочий городского совета и исполкома", - отмечает "Рейтинг".
Недавние обыски в городском совете Чернигова и открытые уголовные производства большинство черниговцев называют давлением на местную власть (53%). Также давлением на самоуправление черниговцы считают судебное решение о лишении права занимать должность мэра избранного городского головы Владислава Атрошенко (77%).
К избранному мэру Атрошенко положительно относятся 84% черниговцев. К и.о. городского головы Ломако положительно относятся 70% горожан.
Зато Чаус и Брижинский установили антирекорд по негативному отношению. Соответственно 67% и 63% черниговцев негативно относятся к этим политикам.
Опрос проводился с 11 по 20 октября 2024 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). В нем приняли участие 800 жителей Чернигова в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности не превышает 3,5%.
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Помните как все негодовали. Почему Порошенко не назначит Савченко министром обороны?
А ведь Он на счет сотворения кумира предупреждал
Перший раз чую....
Звісно, такі керівники єрмакам не потрібні- вони познімали незалежних мерів багатьох міст- Полтави, Рівного, зараз працюють по Сумах і Києву. Поставлять слухняних і будуть далі ******* гуманітарку, а що не продадуть потім- на звалище- як вже було не раз