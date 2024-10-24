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В Чернигове более 70% горожан положительно относятся к и.о. мэра и горсовету и выступают за ликвидацию военной администрации, - опрос

Чернігівська міськрада

70% черниговцев одобрительно оценивают работу и.о. городского головы Александра Ломако и городского совета. Зато деятельность городской и областной военных администраций и их руководителей вызывает недовольство почти у двух третей жителей Чернигова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 11-20 октября группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Деятельностью и.о. городского головы Чернигова Александра Ломако довольны 69%, а городского совета - 62% горожан. Зато черниговцы полностью не удовлетворены деятельностью областной (Вячеслав Чаус) и городской (Дмитрий Брижинский) военных администраций - 59% и 62% соответственно, говорится в сообщении группы "Рейтинг".

По сравнению с предыдущими опросами, отношение черниговцев к работе и.о. мэра Ломако улучшилось на 10% (с 59 до 69%), а к деятельности областной военной администрации - ухудшилось сразу на 36% (с 59 до 23%).

70% горожан считают, что Ломако эффективно справляется с обязанностями городского головы и 71% - что его деятельность способствует развитию города.

опитування чернігівців щодо ставлення до місцевих керівників
опитування чернігівців щодо ставлення до місцевих керівників

В то же время 60% респондентов назвали Черниговскую городскую военную администрацию неэффективной и 64% заявили, что деятельность ее руководителя Дмитрия Брижинского препятствует развитию города. Деятельность областной военной администрации считают вредной для Чернигова 58% горожан.

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Подавляющее большинство черниговцев считают, что военная администрация в Чернигове должна быть ликвидирована (71%), а вопросами жизнеобеспечения города должен полностью заниматься избранный городской совет (84%).

"84% считают, что вопросами обеспечения жизнедеятельности города должен заниматься избранный городской совет. 71% поддерживают ликвидацию городской военной администрации под руководством Дмитрия Брижинского и полное восстановление полномочий городского совета и исполкома", - отмечает "Рейтинг".

опитування жителів Чернігова
опитування жителів Чернігова
опитування жителів Чернігова

Недавние обыски в городском совете Чернигова и открытые уголовные производства большинство черниговцев называют давлением на местную власть (53%). Также давлением на самоуправление черниговцы считают судебное решение о лишении права занимать должность мэра избранного городского головы Владислава Атрошенко (77%).

К избранному мэру Атрошенко положительно относятся 84% черниговцев. К и.о. городского головы Ломако положительно относятся 70% горожан.

Зато Чаус и Брижинский установили антирекорд по негативному отношению. Соответственно 67% и 63% черниговцев негативно относятся к этим политикам.

Опрос проводился с 11 по 20 октября 2024 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). В нем приняли участие 800 жителей Чернигова в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности не превышает 3,5%.

Автор: 

опрос (2855) Чернигов (898) Ломако Александр (30) Брижинский Дмитрий (3) Чаус Вячеслав (51)


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Топ комментарии
+16
Оцьому можна вірить... Але ж який "удар під дих" ставленикам "ЗЕ-блатраків"...
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24.10.2024 20:31 Ответить
+14
Атрошенка закошмарили за те, що він добре організував тероборону у лютому 2022-го року.
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24.10.2024 20:58 Ответить
+9
Взяв на себе відповідальність, і допоміг відстояти місто, коли всі інші з_бались…
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24.10.2024 21:08 Ответить
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Оцьому можна вірить... Але ж який "удар під дих" ставленикам "ЗЕ-блатраків"...
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24.10.2024 20:31 Ответить
Запретить на пять лет всякие там тары-бары-растабары, насчет военной администрации. Тока военная хунта(как в Чили) нас спасет. Залужный - наш президент.
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24.10.2024 20:44 Ответить
Всеми четырьмя лапами поддерживаю. Власть настоящим военным.
Помните как все негодовали. Почему Порошенко не назначит Савченко министром обороны?
А ведь Он на счет сотворения кумира предупреждал
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24.10.2024 23:01 Ответить
Значит вы поддерживаете мобилизацию женщин «для спасения безопасности Европы»?
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26.10.2024 10:29 Ответить
Это я озвучил мнение Залужного,может вы что-то пропустили.
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26.10.2024 10:31 Ответить
"Рейтинг" - що за фірма?
Перший раз чую....
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24.10.2024 20:49 Ответить
Что происходит в Чернигове? Там битва хорьков под ковром видимо.
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24.10.2024 20:52 Ответить
В Чернігові все добре, місцева влада працює, якби ще обл адміністрація не заважала, то було б ще краще.
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24.10.2024 21:04 Ответить
Просто ЗЕлена банда збиралась здати Чернігів в перші дні, але жителі міста, ЗСУ, волонтери, і ТРО відстояли його, доречі чи не вперше в історії міста.
Звісно, такі керівники єрмакам не потрібні- вони познімали незалежних мерів багатьох міст- Полтави, Рівного, зараз працюють по Сумах і Києву. Поставлять слухняних і будуть далі ******* гуманітарку, а що не продадуть потім- на звалище- як вже було не раз
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24.10.2024 22:47 Ответить
Атрошенка закошмарили за те, що він добре організував тероборону у лютому 2022-го року.
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24.10.2024 20:58 Ответить
Взяв на себе відповідальність, і допоміг відстояти місто, коли всі інші з_бались…
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24.10.2024 21:08 Ответить
Серйозно?) А от я бачив чинного голову Чернігівської МВА коли мене як мобіка привезли в Чернігів 25го лютого. А де був Ти?)
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24.10.2024 21:55 Ответить
Голова ОДА був на місті. Менти та прокурори розбіглись, я в Чернігові був весь час, в ТРО, і зараз тут, які питання?
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24.10.2024 22:44 Ответить
Не набридло ще мотузити кацапську іпсятіну на кшталт - " из акопа пишеш" ? Що за безсоромне звинувачення чи піддавання сумніву? Бачив ти чинного не бачив, поводься чемно як чоловік. І ти не мобік, а мобілізований громадянин!
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25.10.2024 09:51 Ответить
І нам би Кіма і Ко з корабельними соснами кібеням корейським виперти..., без права переписки.
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24.10.2024 20:59 Ответить
Брижинський це той м'ясник що керував 58 бригадою де поклав на Сході купу чернігівців і записав їх в зниклих, щоб не псувати собі статистику
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24.10.2024 22:44 Ответить
ОПГ ДОСИТЬ.
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25.10.2024 00:14 Ответить
Коли посадять Чауса та Брижинського за виставку дронів в драмтеатрі?
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25.10.2024 05:57 Ответить
Опитування проводили в міськраді?
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25.10.2024 08:04 Ответить
Підтвержую, було таке опитування, мене й самого зупиняли на вулиці. Геть вже цих жирних котів, намісників офісу.
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25.10.2024 09:26 Ответить
вони по телефону опитують....
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23.12.2024 22:04 Ответить
 
 