Военная администрация – это политический механизм с Банковой, чтобы захватить контроль над громадой, - Ломако

Создание военной администрации в Чернигове - это не о безопасности региона.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. мэра Чернигова Александр Ломако.

"Закон о правовом режиме военного положения говорит, что только Верховная Рада может наделить начальника военной администрации полномочиями местного самоуправления. Относительно Чернигова этого не произошло. У нас есть действующий и правомочный городской совет, исполком, все органы. А через давление на судей эти полномочия все равно пытаются забрать у местного самоуправления и передать одному чиновнику, которого никто не избирал, которого никто не поддерживает в городе, но которого назначила Банковая. Что это, если не узурпация власти?" - пояснил Ломако.

По словам и.о. мэра, военная администрация - это не о безопасности региона или граждан.

"Это чисто политический механизм Банковой без выборов захватить контроль над громадой, над ресурсами и бюджетом. Все. У нас в горсовете из 42 депутатов "Слугу народа" представляет только 3. Несмотря на такую волю людей, именно этой политической силе Банковая пытается передать контроль над городом. Мы на это давление не поддаемся и продолжаем работать. Вот и главная причина всего, что происходит во взаимоотношениях Чернигова и центральной власти", - добавил он.

Ломако отметил, что со стороны начальника военной администрации был шантаж, а не диалог.

Интервью с Александром Ломако для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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