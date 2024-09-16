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Военная администрация – это политический механизм с Банковой, чтобы захватить контроль над громадой, - Ломако

Ломако про військову адміністрацію Чернігова

Создание военной администрации в Чернигове - это не о безопасности региона.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. мэра Чернигова Александр Ломако.

"Закон о правовом режиме военного положения говорит, что только Верховная Рада может наделить начальника военной администрации полномочиями местного самоуправления. Относительно Чернигова этого не произошло. У нас есть действующий и правомочный городской совет, исполком, все органы. А через давление на судей эти полномочия все равно пытаются забрать у местного самоуправления и передать одному чиновнику, которого никто не избирал, которого никто не поддерживает в городе, но которого назначила Банковая. Что это, если не узурпация власти?" - пояснил Ломако.

По словам и.о. мэра, военная администрация - это не о безопасности региона или граждан.

"Это чисто политический механизм Банковой без выборов захватить контроль над громадой, над ресурсами и бюджетом. Все. У нас в горсовете из 42 депутатов "Слугу народа" представляет только 3. Несмотря на такую волю людей, именно этой политической силе Банковая пытается передать контроль над городом. Мы на это давление не поддаемся и продолжаем работать. Вот и главная причина всего, что происходит во взаимоотношениях Чернигова и центральной власти", - добавил он.

Ломако отметил, что со стороны начальника военной администрации был шантаж, а не диалог.

Интервью с Александром Ломако для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: С февраля 2022 года в мэрию Чернигова с обысками приходили 33 раза, - Ломако
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То є так.
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16.09.2024 15:02 Ответить
А Президент цього обʼєднання агентів-наглядачів ОПУмародерні на місцях - Козир ,син бувшого офіцера розвідки рашки! Раніше, при Яникові його приставляли до бандюгана з рашки , котрий допомагав контролювати ларьки, заробляти на майбутнє відкриття офшорів-накоплювачів . Потім Кремль його приставив на Інтер тіпа юристом, сааблазнять головного продюсера каналу. Другий був тупуватий для цієї посади , з Інтера погнали, його взяв під опіку ПАПА мафії Дінпра-майже папа Карло, стругати в майбутньому Буратіно для просторів України. Про це знала навіть Ліса Юля . приставки до нього Кота Базиліо-Андрія Богдана .. Навіть папа Бєня -Карло відчув себе на якийсь час хазяїном України , сидячи за столом офісу на Банковій як президент біля Буратіно. Але тут раптом напугали Бєню збитим літачком його авіаліній , (Іран допоміг Кремлю) , патрушев позвав Вову з Козирем до ОМАНУ -і всього случалась .Буратіно став НГЕЛОХОМ, . Почав здавати фортифікації побудовані ще за Порошенко... Головне, що Козир рулив усією країною через членів своєї асоціації голів місцевих рад- ГОТУВАВ ДО ВІЙНИ Бакановим та його службою кремлівських шпишгунів здачу півдня та атомних станцій.
А танчики з абривіатуроя Z V O йшли на парад у Кіїв до того ж Z V O. Але він побачивши спротив украхнців обісрався й став з Нелоха Боневтіком. Й потім вже керував війною як НЕтряпкаякась.
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16.09.2024 15:33 Ответить
Влада у нас мерзенна саме через тупість переважної частини громадян. І як наслідок щеплення у вигляді війни мало б цьому запобігти на майбутне. Але ж ні дебілізми переважної частини громадян поки що сильніше...
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16.09.2024 15:05 Ответить
у цього ломаки щотижня на черговому комунальному підприємстві виявляють корупційні оборутки на сотні мільонів грн, а він такий господарник, що нічого не бачить, ага, і тіпа не в долі, ага
ще і ганебно називає роботу правоохоронних органів "облогою" у своїх блюзнірських піар постах, плюндруючи честь захисників міста від кацапської облоги
його шеф, доречі, відсторонений за те, що окрім іншого брав компенсацію за пальне, у той час як машина вказана у компенсації, була в користуванні його родини за кордоном. а сам він їздив на власній теслі - але компенсацію за пальне виписував справно, підписант диктаторських законів януковича до того ж
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16.09.2024 15:06 Ответить
идите в опу, вам приготовят сладкую должность
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16.09.2024 15:22 Ответить
Зелена влада хотіла здати Чернігів, але місцеві не дали. Тому і мстяться зараз. Хочуть своїх сосен робочих посадити в крісла
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19.09.2024 15:15 Ответить
 
 