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Чернігів (766) Офіс Президента (1998) Ломако Олександр (31)

Військова адміністрація - це політичний механізм з Банкової, щоб захопити контроль над громадою, - Ломако

Ломако про військову адміністрацію Чернігова

Створення військової адміністрації у Чернігові - це не про безпеку регіону. 

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів в.о. мера Чернігова Олександр Ломако.

"Закон про правовий режим воєнного стану говорить, що лише Верховна Рада може наділити начальника військової адміністрації повноваженнями місцевого самоврядування. Щодо Чернігова цього не відбулося. У нас є чинна та правомочна міська рада, виконком, всі органи. А через тиск на суддів ці повноваження все одно намагаються забрати у місцевого самоврядування та передати одному чиновнику, якого ніхто не обирав, якого ніхто не підтримує в місті, але якого призначила Банкова. Що це, якщо не узурпація влади?" - пояснив Ломако.

За словами в.о. мера, військова адміністрація - це не про безпеку регіону або громадян.

"Це чисто політичний механізм Банкової без виборів захопити контроль над громадою, над ресурсами та бюджетом. Все. У нас в міськраді з 42 депутатів "Слугу народу" представляє лише 3. Попри таку волю людей, саме цій політичній силі Банкова намагається передати контроль над містом. Ми на цей тиск не піддаємося і продовжуємо працювати. Ось і головна причина всього, що відбувається у взаєминах Чернігова та центральної влади", - додав він.

Ломако зазначив, що з боку начальника військової адміністрації був шантаж, а не діалог.

Інтерв'ю із Олександром Ломако для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Із лютого 2022 року до мерії Чернігова із обшуками приходили 33 рази, - Ломако

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16.09.2024 15:02 Відповісти
А Президент цього обʼєднання агентів-наглядачів ОПУмародерні на місцях - Козир ,син бувшого офіцера розвідки рашки! Раніше, при Яникові його приставляли до бандюгана з рашки , котрий допомагав контролювати ларьки, заробляти на майбутнє відкриття офшорів-накоплювачів . Потім Кремль його приставив на Інтер тіпа юристом, сааблазнять головного продюсера каналу. Другий був тупуватий для цієї посади , з Інтера погнали, його взяв під опіку ПАПА мафії Дінпра-майже папа Карло, стругати в майбутньому Буратіно для просторів України. Про це знала навіть Ліса Юля . приставки до нього Кота Базиліо-Андрія Богдана .. Навіть папа Бєня -Карло відчув себе на якийсь час хазяїном України , сидячи за столом офісу на Банковій як президент біля Буратіно. Але тут раптом напугали Бєню збитим літачком його авіаліній , (Іран допоміг Кремлю) , патрушев позвав Вову з Козирем до ОМАНУ -і всього случалась .Буратіно став НГЕЛОХОМ, . Почав здавати фортифікації побудовані ще за Порошенко... Головне, що Козир рулив усією країною через членів своєї асоціації голів місцевих рад- ГОТУВАВ ДО ВІЙНИ Бакановим та його службою кремлівських шпишгунів здачу півдня та атомних станцій.
А танчики з абривіатуроя Z V O йшли на парад у Кіїв до того ж Z V O. Але він побачивши спротив украхнців обісрався й став з Нелоха Боневтіком. Й потім вже керував війною як НЕтряпкаякась.
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16.09.2024 15:33 Відповісти
Влада у нас мерзенна саме через тупість переважної частини громадян. І як наслідок щеплення у вигляді війни мало б цьому запобігти на майбутне. Але ж ні дебілізми переважної частини громадян поки що сильніше...
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16.09.2024 15:05 Відповісти
у цього ломаки щотижня на черговому комунальному підприємстві виявляють корупційні оборутки на сотні мільонів грн, а він такий господарник, що нічого не бачить, ага, і тіпа не в долі, ага
ще і ганебно називає роботу правоохоронних органів "облогою" у своїх блюзнірських піар постах, плюндруючи честь захисників міста від кацапської облоги
його шеф, доречі, відсторонений за те, що окрім іншого брав компенсацію за пальне, у той час як машина вказана у компенсації, була в користуванні його родини за кордоном. а сам він їздив на власній теслі - але компенсацію за пальне виписував справно, підписант диктаторських законів януковича до того ж
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16.09.2024 15:06 Відповісти
идите в опу, вам приготовят сладкую должность
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16.09.2024 15:22 Відповісти
Зелена влада хотіла здати Чернігів, але місцеві не дали. Тому і мстяться зараз. Хочуть своїх сосен робочих посадити в крісла
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19.09.2024 15:15 Відповісти
 
 