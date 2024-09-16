Із лютого 2022 року до мерії Чернігова із обшуками приходили 33 рази, - Ломако

У міській раді Чернігова обшуки відбуваються вже на регулярній основі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Так, він розповів про обшук 5 вересня 2024 року.

"Тільки за час дії воєнного стану це 33-й візит силовиків у 25 різних кримінальних справах. Це лише будівля міської ради, якщо додати структурні підрозділи та комунальні підприємства - буде далеко за 100. Але це вперше, коли разом зі слідчими були озброєні люди з автоматами, які блокували входи і виходи до міської ради, мені із застосуванням сили намагалися не давати пересуватися по приміщенню. Перевіряли сумки у жінок, співробітниць, які виходили з приміщення, це було вперше за весь час цих обшуків. І я думаю, що мета у них чітка – це створення політичної картинки і залякування, скажімо так, тиск на мене особисто, і залякування рядових співробітників", - зазначив Ломако.

За словами в.о. мера, мета - контроль Банкової над Черніговом.

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"Працюють системно:

- це і відсторонення мера, про що знає вся Україна, коли з абсолютно надуманих причин мер міста, якого підтримало 80% людей під час війни, був відсторонений від своєї посади рішенням Яворівського суду, а потім рішеннями інших судів - взагалі звільнений.

- це і введена військова адміністрація, яку намагаються у незаконний спосіб наділити повноваженнями місцевого самоврядування.

- це і постійний тиск силовиків на команду та мене особисто, як виконувача обов'язків міського голови. У мене за останній рік це був четвертий вже обшук - двічі вдома, двічі в кабінеті. Залякують працівників, залякують сім’ю: приходять о 7-й ранку, діти збираються до школи, вони вриваються в квартиру… ну, можете собі уявити. Прийшли забрали мобільний телефон, пішли. Вже чотири телефони забрали", - додав Ломако.

Повний текст інтерв'ю із Олександром Ломако читайте за посиланням.

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