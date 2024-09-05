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До Чернігівської міськради увірвалися озброєні люди, вимагаючи документи 7-річної давнини, - Ломако

До мерії Чернігова прийшли з обшуками

Сьогодні до Чернігівської міськради увірвалися озброєні люди. Силовики шукають документи за 2017 рік. Замість того, щоб надіслати запит і отримати потрібні документи поштою, вони паралізували роботу всієї міськради.

Про це повідомив у Facebook в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно у Чернігівську міську раду увірвалися люди з автоматами. Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради. Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради", - написав Олександр Ломако.

В. о. мера Чернігова зазначив, що паралізовано роботу всіх структурних підрозділів міськради. Зокрема, тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону тощо.

Він заявив, що вважає такі дії політичним тиском.

"Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії. Традиційно, у вересні, починається політичний сезон. На жаль, у Чернігові він почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, а бореться проти власної країни", - підкреслив Олександр Ломако.

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Автор: 
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Топ коментарі
+26
Коли військова адміністрація, рік тому в драм театрі, влаштувала збори операторів БПЛА, по якому вдарили кацапи і вбили людей, то це нормально, всі на своїх посадах. Владі треба кошмарити обрану Чернігівцями міську раду, бульше СБУ займатися нічим...
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05.09.2024 12:41
+16
Колись Зе_лупа зняв Атрошенка за те, що той організував тероборону у 2022-му році.
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05.09.2024 13:31
+16
Він не мер, справжнього мера незаконно усунули з посади через суд!
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05.09.2024 13:39
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Шось мера пердолить, вангую буде гипертонічний криз, та госпіталізація🤣
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05.09.2024 12:38 Відповісти
Мерам не срашно боятись...
Для них центральна влада-
Як холера...
Просто вчасно треба вакцінуватись...
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05.09.2024 13:06 Відповісти
Він не мер, справжнього мера незаконно усунули з посади через суд!
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05.09.2024 13:39 Відповісти
Мэра Чернигова "ушли".
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05.09.2024 14:19 Відповісти
страшно?)
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05.09.2024 12:40 Відповісти
Коли військова адміністрація, рік тому в драм театрі, влаштувала збори операторів БПЛА, по якому вдарили кацапи і вбили людей, то це нормально, всі на своїх посадах. Владі треба кошмарити обрану Чернігівцями міську раду, бульше СБУ займатися нічим...
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05.09.2024 12:41 Відповісти
Можливо кацапи готуються зайти, а зеленим потрібен план план оборони ,щоб передать на москву.
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05.09.2024 12:42 Відповісти
Роботу паралізовано, це значить - нема змоги красти цілих кілька годин?
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05.09.2024 12:44 Відповісти
Ну ви дивні. Міська рада це не тільки земельні питання. Там купа інших структурних підрозділів. Якого кошмарити всю раду... хз... Тільки напевно для того, щоб вона була не дієздатна і в подальшому можна було б призначити військово-цивільну адміністрацію, яку призначає президент. От і вся історія.
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Просто так не ходять мабуть виплило дещо як розкрадали і розкрадають бюджет їх такі шараги позакривать і перевірить всіх чиновників і їхні родини звідки статки селищний голова маючи газове опалення заберає дрова військових у яких немає газу а військовим по селам не возить було два прильоти побило вікна дахи а голова сільради за кордоном відпочиває гнать у військо рядовим піхоти а бабів шити форму від цих депутатів і чиновників користі 0 тількі трата грошей
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05.09.2024 12:47 Відповісти
Що ти мелеш, ти з Чернігова?
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05.09.2024 12:57 Відповісти
На майбутнє рязанська троляка запамятай і більш не пались падло, рядових в Українському війську вже немає. Пиши вже "ланкові", так буде смішніше.
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05.09.2024 13:35 Відповісти
Та годі, 2017 рік це коли жителі Чернігова навіть зрадофілам типу мене пояснювали на прикладах як і де стало краще. Цей період децентралізації від Гройсмана взагалі згадують як золотий для Чернігова- купа людей повернулась назад з заробіток з Києва, місто розвивалось і квітло, кияни почали туди їздити на вихідні на туристично-гастрономічний відпочинок, а нерухомість різко пішла вгору.
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05.09.2024 13:52 Відповісти
Але настав квітень 19-го...
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05.09.2024 15:22 Відповісти
Якщо зе-ДБР або зе-БЕБ то за вказівкою єрмака-татарова.
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05.09.2024 13:27 Відповісти
От чому завжди ці *космонавти*з автоматами скрізь,в даному випадку достатньо пару слідаків при криватках,а ті споряджені по повній потрібні в інших нагальних місцях,на Донбасі наприклад.
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05.09.2024 13:29 Відповісти
факт !
Групу чоловіків з автоматами - очікують у якості підкріплення на Донбасі
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05.09.2024 14:51 Відповісти
Колись Зе_лупа зняв Атрошенка за те, що той організував тероборону у 2022-му році.
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05.09.2024 13:31 Відповісти
Саме так, адже Чернігів в 2022 взагалі вистояв перед загарбниками чи не вперше в своїй історії!
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05.09.2024 13:53 Відповісти
Ну не колорадного Труханова ж зеленим "правоохоронцям" кошмарити?
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05.09.2024 13:39 Відповісти
У Чернігові був законно обраний мер Атрошенко, який не подобався зеленим і якого усунули від влади у незаконний спосіб - через суд (за законом мера може звільнити або міськрада, або Верховна Рада). Ну от тепер уже і поставлений зеленими в. о. мера не вгодив їм...
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05.09.2024 13:40 Відповісти
У Чернігівській міськраді - слідчі дії у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, - ДСР Нацполіції.
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05.09.2024 13:43 Відповісти
Дурня! Слідчі дії у приміщенні міської ради з підтримкою озброєної "команди"... Не смішіть )))
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05.09.2024 13:51 Відповісти
силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи

що не так?
чи, ти у ломако повірив?
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05.09.2024 14:02 Відповісти
Канєшно. Озброєні "командос" потрібні для пошуку документів в архіві. Бо архіваріуси зазвичай відстрілюються.
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05.09.2024 14:55 Відповісти
ти, ще напиши, що їх треба в окопи відправити.
іспанські хатинки, самі себе не утримають.
я с вас дурєю!
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05.09.2024 15:53 Відповісти
Ти дурний від народження, але "дєрзай", дурій далі. Дурість, як і Всесвіт, безмежна...
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05.09.2024 16:59 Відповісти
акушер астрофізик?
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05.09.2024 17:55 Відповісти
А до кого вони з автоматами прийшли, якщо справа 2017 року, тобто стосується папєрєдніків і її фігурантів у мерії точно нема!
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05.09.2024 14:20 Відповісти
а, повинні були. тихесенько, зняти взуття при вході, десять разів перепросити, а вже потім вмовляти, показати архів?
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05.09.2024 14:22 Відповісти
А у вас тільки крайнощі такі? Ну вони знають, що підозрюваних там немає. Прийшли звичайні слідчі з відділу боротьби з економічними злочинами з ордером, забрали документи та пішли. Слідчі не носять автомати взагалі-то, як і патрульні. З автоматами то 100% якийсь спецпідрозділ.
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05.09.2024 14:44 Відповісти
тобто, ти пропонуєш, зняти з мєнтів бронь і відправити на фронт?
ти взагалі, з дуба рухнув?
а, хто тоді буде збирати дань гетманцеву?
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05.09.2024 15:51 Відповісти
В державі назрівають дуже небезпечні речі. І саме дике це те що це робиться руками українців. І це проявляється не тільки в цьому. Воно всюди Зе зупинися. А ви чорт забирай кому присягу давали. Потім будеш відповідати за все скоєне. І не скажеш що в тебе не було вибору.
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05.09.2024 14:10 Відповісти
Вже є такі громади, які приблизними методами доводили до недієздатності. А потім тупо призначали там голову ВЦА. Вибори у період воєного стану провести не можна і вуалля, ручна громада, яка підпорядковується на пряму ОПі. Типу законного рейдерства. Не подобається як себе поводить якийсь голова, починаєте його кошмарити. Доводити справу до свого ручного суду. Той його звільняє. Потім починаєте кршмарити секретаря ради, робите так само. І "законні" підстави для призначення голови ВЦА є. Призначаєте брата єрмака чи баканова і робите там що завгодно.
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05.09.2024 14:41 Відповісти
І це лише напевно початок...
скоро у всіх подібних закладах і установах...
(бєй красного пока нє покраснєєт, бєй зєльоного пока нє позєлєнєєт )
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05.09.2024 14:12 Відповісти
Владі Чернігова ОПа мстить за невиконання наказу 24 лютого 2022 залишити місто кацапам.
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05.09.2024 14:18 Відповісти
Мабуть, тітушки-рейдери, сплутали адресу АРХІВУ з діючим органом влади??
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05.09.2024 16:31 Відповісти
 
 