До Чернігівської міськради увірвалися озброєні люди, вимагаючи документи 7-річної давнини, - Ломако

Сьогодні до Чернігівської міськради увірвалися озброєні люди. Силовики шукають документи за 2017 рік. Замість того, щоб надіслати запит і отримати потрібні документи поштою, вони паралізували роботу всієї міськради.

Про це повідомив у Facebook в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно у Чернігівську міську раду увірвалися люди з автоматами. Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради. Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради", - написав Олександр Ломако.

В. о. мера Чернігова зазначив, що паралізовано роботу всіх структурних підрозділів міськради. Зокрема, тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ, підготовкою Чернігова до майбутнього опалювального сезону тощо.

Він заявив, що вважає такі дії політичним тиском.

"Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії. Традиційно, у вересні, починається політичний сезон. На жаль, у Чернігові він почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, а бореться проти власної країни", - підкреслив Олександр Ломако.

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