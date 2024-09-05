В Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди, требуя документы 7-летней давности, - Ломако

Сегодня в Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди. Силовики ищут документы за 2017 год. Вместо того, чтобы отправить запрос и получить нужные документы по почте, они парализовали работу всего горсовета.

Об этом сообщил в Facebook и. о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Черниговский городской совет ворвались люди с автоматами. Оказалось, что это ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета. Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и другие помещения городского совета", - написал Александр Ломако.

И. о. мэра Чернигова отметил, что парализована работа всех структурных подразделений горсовета. В частности, занимающихся организацией и проведением тендеров для ВСУ, подготовкой Чернигова к предстоящему отопительному сезону и т.д.

Он заявил, что считает подобные действия политическим давлением.

"Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу. Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии. Традиционно, в сентябре, начинается политический сезон. К сожалению, в Чернигове он начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, а борется против своей страны", - подчеркнул Александр Ломако.

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