В Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди, требуя документы 7-летней давности, - Ломако
Сегодня в Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди. Силовики ищут документы за 2017 год. Вместо того, чтобы отправить запрос и получить нужные документы по почте, они парализовали работу всего горсовета.
Об этом сообщил в Facebook и. о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в Черниговский городской совет ворвались люди с автоматами. Оказалось, что это ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета. Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и другие помещения городского совета", - написал Александр Ломако.
И. о. мэра Чернигова отметил, что парализована работа всех структурных подразделений горсовета. В частности, занимающихся организацией и проведением тендеров для ВСУ, подготовкой Чернигова к предстоящему отопительному сезону и т.д.
Он заявил, что считает подобные действия политическим давлением.
"Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу. Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии. Традиционно, в сентябре, начинается политический сезон. К сожалению, в Чернигове он начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, а борется против своей страны", - подчеркнул Александр Ломако.
Пожалуйста, подождите...
Для них центральна влада-
Як холера...
Просто вчасно треба вакцінуватись...
Групу чоловіків з автоматами - очікують у якості підкріплення на Донбасі
що не так?
чи, ти у ломако повірив?
іспанські хатинки, самі себе не утримають.
я с вас дурєю!
ти взагалі, з дуба рухнув?
а, хто тоді буде збирати дань гетманцеву?
скоро у всіх подібних закладах і установах...
(бєй красного пока нє покраснєєт, бєй зєльоного пока нє позєлєнєєт )