РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости
7 411 37
обыск (1882) Чернигов (862) мэрия (109) Ломако Александр (26)

В Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди, требуя документы 7-летней давности, - Ломако

До мерії Чернігова прийшли з обшуками

Сегодня в Черниговский горсовет ворвались вооруженные люди. Силовики ищут документы за 2017 год. Вместо того, чтобы отправить запрос и получить нужные документы по почте, они парализовали работу всего горсовета.

Об этом сообщил в Facebook и. о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Черниговский городской совет ворвались люди с автоматами. Оказалось, что это ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета. Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и другие помещения городского совета", - написал Александр Ломако.

И. о. мэра Чернигова отметил, что парализована работа всех структурных подразделений горсовета. В частности, занимающихся организацией и проведением тендеров для ВСУ, подготовкой Чернигова к предстоящему отопительному сезону и т.д.

Он заявил, что считает подобные действия политическим давлением.

"Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу. Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии. Традиционно, в сентябре, начинается политический сезон. К сожалению, в Чернигове он начался с обысков и угроз со стороны тех, кто должен бороться против врага, а борется против своей страны", - подчеркнул Александр Ломако.

Читайте также: Действия "тыловиков в погонах" в связке с чиновниками угрожают функционированию Чернигова, – Ломако о похищении депутата
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Коли військова адміністрація, рік тому в драм театрі, влаштувала збори операторів БПЛА, по якому вдарили кацапи і вбили людей, то це нормально, всі на своїх посадах. Владі треба кошмарити обрану Чернігівцями міську раду, бульше СБУ займатися нічим...
показать весь комментарий
05.09.2024 12:41
+16
Колись Зе_лупа зняв Атрошенка за те, що той організував тероборону у 2022-му році.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:31
+16
Він не мер, справжнього мера незаконно усунули з посади через суд!
показать весь комментарий
05.09.2024 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось мера пердолить, вангую буде гипертонічний криз, та госпіталізація🤣
показать весь комментарий
05.09.2024 12:38 Ответить
Мерам не срашно боятись...
Для них центральна влада-
Як холера...
Просто вчасно треба вакцінуватись...
показать весь комментарий
05.09.2024 13:06 Ответить
Він не мер, справжнього мера незаконно усунули з посади через суд!
показать весь комментарий
05.09.2024 13:39 Ответить
Мэра Чернигова "ушли".
показать весь комментарий
05.09.2024 14:19 Ответить
страшно?)
показать весь комментарий
05.09.2024 12:40 Ответить
Коли військова адміністрація, рік тому в драм театрі, влаштувала збори операторів БПЛА, по якому вдарили кацапи і вбили людей, то це нормально, всі на своїх посадах. Владі треба кошмарити обрану Чернігівцями міську раду, бульше СБУ займатися нічим...
показать весь комментарий
05.09.2024 12:41 Ответить
Можливо кацапи готуються зайти, а зеленим потрібен план план оборони ,щоб передать на москву.
показать весь комментарий
05.09.2024 12:42 Ответить
Роботу паралізовано, це значить - нема змоги красти цілих кілька годин?
показать весь комментарий
05.09.2024 12:44 Ответить
Ну ви дивні. Міська рада це не тільки земельні питання. Там купа інших структурних підрозділів. Якого кошмарити всю раду... хз... Тільки напевно для того, щоб вона була не дієздатна і в подальшому можна було б призначити військово-цивільну адміністрацію, яку призначає президент. От і вся історія.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:02 Ответить
Просто так не ходять мабуть виплило дещо як розкрадали і розкрадають бюджет їх такі шараги позакривать і перевірить всіх чиновників і їхні родини звідки статки селищний голова маючи газове опалення заберає дрова військових у яких немає газу а військовим по селам не возить було два прильоти побило вікна дахи а голова сільради за кордоном відпочиває гнать у військо рядовим піхоти а бабів шити форму від цих депутатів і чиновників користі 0 тількі трата грошей
показать весь комментарий
05.09.2024 12:47 Ответить
Що ти мелеш, ти з Чернігова?
показать весь комментарий
05.09.2024 12:57 Ответить
На майбутнє рязанська троляка запамятай і більш не пались падло, рядових в Українському війську вже немає. Пиши вже "ланкові", так буде смішніше.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:35 Ответить
Та годі, 2017 рік це коли жителі Чернігова навіть зрадофілам типу мене пояснювали на прикладах як і де стало краще. Цей період децентралізації від Гройсмана взагалі згадують як золотий для Чернігова- купа людей повернулась назад з заробіток з Києва, місто розвивалось і квітло, кияни почали туди їздити на вихідні на туристично-гастрономічний відпочинок, а нерухомість різко пішла вгору.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:52 Ответить
Але настав квітень 19-го...
показать весь комментарий
05.09.2024 15:22 Ответить
Якщо зе-ДБР або зе-БЕБ то за вказівкою єрмака-татарова.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:27 Ответить
От чому завжди ці *космонавти*з автоматами скрізь,в даному випадку достатньо пару слідаків при криватках,а ті споряджені по повній потрібні в інших нагальних місцях,на Донбасі наприклад.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:29 Ответить
факт !
Групу чоловіків з автоматами - очікують у якості підкріплення на Донбасі
показать весь комментарий
05.09.2024 14:51 Ответить
Колись Зе_лупа зняв Атрошенка за те, що той організував тероборону у 2022-му році.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:31 Ответить
Саме так, адже Чернігів в 2022 взагалі вистояв перед загарбниками чи не вперше в своїй історії!
показать весь комментарий
05.09.2024 13:53 Ответить
Ну не колорадного Труханова ж зеленим "правоохоронцям" кошмарити?
показать весь комментарий
05.09.2024 13:39 Ответить
У Чернігові був законно обраний мер Атрошенко, який не подобався зеленим і якого усунули від влади у незаконний спосіб - через суд (за законом мера може звільнити або міськрада, або Верховна Рада). Ну от тепер уже і поставлений зеленими в. о. мера не вгодив їм...
показать весь комментарий
05.09.2024 13:40 Ответить
У Чернігівській міськраді - слідчі дії у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, - ДСР Нацполіції.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:43 Ответить
Дурня! Слідчі дії у приміщенні міської ради з підтримкою озброєної "команди"... Не смішіть )))
показать весь комментарий
05.09.2024 13:51 Ответить
силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи

що не так?
чи, ти у ломако повірив?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:02 Ответить
Канєшно. Озброєні "командос" потрібні для пошуку документів в архіві. Бо архіваріуси зазвичай відстрілюються.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:55 Ответить
ти, ще напиши, що їх треба в окопи відправити.
іспанські хатинки, самі себе не утримають.
я с вас дурєю!
показать весь комментарий
05.09.2024 15:53 Ответить
Ти дурний від народження, але "дєрзай", дурій далі. Дурість, як і Всесвіт, безмежна...
показать весь комментарий
05.09.2024 16:59 Ответить
акушер астрофізик?
показать весь комментарий
05.09.2024 17:55 Ответить
А до кого вони з автоматами прийшли, якщо справа 2017 року, тобто стосується папєрєдніків і її фігурантів у мерії точно нема!
показать весь комментарий
05.09.2024 14:20 Ответить
а, повинні були. тихесенько, зняти взуття при вході, десять разів перепросити, а вже потім вмовляти, показати архів?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:22 Ответить
А у вас тільки крайнощі такі? Ну вони знають, що підозрюваних там немає. Прийшли звичайні слідчі з відділу боротьби з економічними злочинами з ордером, забрали документи та пішли. Слідчі не носять автомати взагалі-то, як і патрульні. З автоматами то 100% якийсь спецпідрозділ.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:44 Ответить
тобто, ти пропонуєш, зняти з мєнтів бронь і відправити на фронт?
ти взагалі, з дуба рухнув?
а, хто тоді буде збирати дань гетманцеву?
показать весь комментарий
05.09.2024 15:51 Ответить
В державі назрівають дуже небезпечні речі. І саме дике це те що це робиться руками українців. І це проявляється не тільки в цьому. Воно всюди Зе зупинися. А ви чорт забирай кому присягу давали. Потім будеш відповідати за все скоєне. І не скажеш що в тебе не було вибору.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:10 Ответить
Вже є такі громади, які приблизними методами доводили до недієздатності. А потім тупо призначали там голову ВЦА. Вибори у період воєного стану провести не можна і вуалля, ручна громада, яка підпорядковується на пряму ОПі. Типу законного рейдерства. Не подобається як себе поводить якийсь голова, починаєте його кошмарити. Доводити справу до свого ручного суду. Той його звільняє. Потім починаєте кршмарити секретаря ради, робите так само. І "законні" підстави для призначення голови ВЦА є. Призначаєте брата єрмака чи баканова і робите там що завгодно.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:41 Ответить
І це лише напевно початок...
скоро у всіх подібних закладах і установах...
(бєй красного пока нє покраснєєт, бєй зєльоного пока нє позєлєнєєт )
показать весь комментарий
05.09.2024 14:12 Ответить
Владі Чернігова ОПа мстить за невиконання наказу 24 лютого 2022 залишити місто кацапам.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:18 Ответить
Мабуть, тітушки-рейдери, сплутали адресу АРХІВУ з діючим органом влади??
показать весь комментарий
05.09.2024 16:31 Ответить
 
 