Действия "тыловиков в погонах" в связке с чиновниками угрожают функционированию Чернигова, – Ломако о похищении депутата

Во время сессии Черниговского городского совета 16 августа в сессионный зал зашли люди в военной форме и вывели внефракционного депутата Виталия Гольца в неизвестном направлении.

Об этом сообщило "Суспільне". В то же время и. о. городского головы Александр Ломако заявил о давлении на депутатов и запугивании со стороны силовиков, осуществляемых по указанию назначенных чиновников из военных администраций, информирует Цензор.НЕТ.

"В зал зашли двое мужчин, которые представились работниками ТЦК, показали соответствующие документы, подошли к Виталию Гольцу и попросили у него паспорт. После того, как он предоставил им документ, они предложили ему выйти. На данный момент неизвестно, где делся депутат, ведь в здании горсовета его нет... Суспільне пытается получить комментарий от Виталия Гольца, пока на телефонные звонки он не отвечает", - говорится в публикации.

В пресс-службе Черниговского областного ТЦК и СП сообщили, что работники ТЦК любого уровня на сессии Черниговского городского совета 16 августа не присутствовали.

В то же время и. о. городского головы Александр Ломако опубликовал заявление, в котором заявил о давлении на депутатов горсовета, к которому прибегают представители силовых структур по указанию должностных лиц военных администраций.

"Всем понятно, что за сегодняшними событиями стоят назначенные чиновники из военных администраций. Отношение этих назначенцев к Чернигову и черниговцам и мотивация уже давно всем известны. Сейчас я хотел бы больше остановиться на исполнителях этих бессмысленных и преступных команд", - заявил Ломако.

И. о. мэра Чернигова отметил, что пока большинство представителей силовых структур бьются с врагом, отдельные их представители "воюют" с местной властью.

"У вас есть и такой хлам, который работает не на Украину. К сожалению. Этот хлам выполняет указания местных чиновников, бегает за депутатами, выкручивает руки, требует не идти на сессию, которая решает исключительно вопросы развития и обеспечения функционирования города. Это такие себе мелкие "тыловики-вредители", от которых страдает город", - сообщил Ломако.

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По его словам, в Чернигове силовые структуры борются с женщинами-депутатами, "берут в плен" предпринимателей, депутатов и их родных, блокируют помощь ВСУ от громады города и позорно пытаются уничтожить местное самоуправление в Чернигове.

"Если эти "героические бойцы тыла" думают, что своим давлением останавливают депутатов от участия в сессии, то в действительности они останавливают деньги на ВСУ. Останавливают восстановление ряда объектов образования и медицины в Чернигове, останавливают ремонты крыш в школах города, останавливают ликвидацию ряда аварийных ситуаций и подготовку к отопительному сезону", - подчеркнул и.о. городского головы Чернигова.

И.о. мэра Чернигова обратился к руководству силовых органов немедленно вмешаться в ситуацию с незаконными действиями сотрудников в Чернигове, которые пытаются парализовать работу города.

"Действия местных "тыловиков в погонах", в связке с чиновниками, мы расцениваем как угрозу функционированию Чернигова - граничащего с Россией города. А следовательно, это угроза национальной безопасности", - отметил Александр Ломако.

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