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Действия "тыловиков в погонах" в связке с чиновниками угрожают функционированию Чернигова, – Ломако о похищении депутата

міськрада Чернігів

Во время сессии Черниговского городского совета 16 августа в сессионный зал зашли люди в военной форме и вывели внефракционного депутата Виталия Гольца в неизвестном направлении.

Об этом сообщило "Суспільне". В то же время и. о. городского головы Александр Ломако заявил о давлении на депутатов и запугивании со стороны силовиков, осуществляемых по указанию назначенных чиновников из военных администраций, информирует Цензор.НЕТ.

"В зал зашли двое мужчин, которые представились работниками ТЦК, показали соответствующие документы, подошли к Виталию Гольцу и попросили у него паспорт. После того, как он предоставил им документ, они предложили ему выйти. На данный момент неизвестно, где делся депутат, ведь в здании горсовета его нет... Суспільне пытается получить комментарий от Виталия Гольца, пока на телефонные звонки он не отвечает", - говорится в публикации.

В пресс-службе Черниговского областного ТЦК и СП сообщили, что работники ТЦК любого уровня на сессии Черниговского городского совета 16 августа не присутствовали.

В то же время и. о. городского головы Александр Ломако опубликовал заявление, в котором заявил о давлении на депутатов горсовета, к которому прибегают представители силовых структур по указанию должностных лиц военных администраций.

"Всем понятно, что за сегодняшними событиями стоят назначенные чиновники из военных администраций. Отношение этих назначенцев к Чернигову и черниговцам и мотивация уже давно всем известны. Сейчас я хотел бы больше остановиться на исполнителях этих бессмысленных и преступных команд", - заявил Ломако.

И. о. мэра Чернигова отметил, что пока большинство представителей силовых структур бьются с врагом, отдельные их представители "воюют" с местной властью.

"У вас есть и такой хлам, который работает не на Украину. К сожалению. Этот хлам выполняет указания местных чиновников, бегает за депутатами, выкручивает руки, требует не идти на сессию, которая решает исключительно вопросы развития и обеспечения функционирования города. Это такие себе мелкие "тыловики-вредители", от которых страдает город", - сообщил Ломако.

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По его словам, в Чернигове силовые структуры борются с женщинами-депутатами, "берут в плен" предпринимателей, депутатов и их родных, блокируют помощь ВСУ от громады города и позорно пытаются уничтожить местное самоуправление в Чернигове.

"Если эти "героические бойцы тыла" думают, что своим давлением останавливают депутатов от участия в сессии, то в действительности они останавливают деньги на ВСУ. Останавливают восстановление ряда объектов образования и медицины в Чернигове, останавливают ремонты крыш в школах города, останавливают ликвидацию ряда аварийных ситуаций и подготовку к отопительному сезону", - подчеркнул и.о. городского головы Чернигова.

И.о. мэра Чернигова обратился к руководству силовых органов немедленно вмешаться в ситуацию с незаконными действиями сотрудников в Чернигове, которые пытаются парализовать работу города.

"Действия местных "тыловиков в погонах", в связке с чиновниками, мы расцениваем как угрозу функционированию Чернигова - граничащего с Россией города. А следовательно, это угроза национальной безопасности", - отметил Александр Ломако.

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Автор: 

депутат (3311) Чернигов (884) Ломако Александр (30)


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Топ комментарии
+13
дії зрадніків на всіх гілках влади зажгрожують існуванню Української держави...
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16.08.2024 20:30
+9
У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, - омбудсмен Лубінець.

Ну а що хотіли...
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16.08.2024 20:47
+6
ПАН ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЬОГОДНІ РОЗПОВІДАВ ПРО ТЕ ЯК ЗАОХОТИТИ ПОВЕРТАТИСЯ В УКРАЇНУ....БІЖЕНЦІВ...ТО Я СКАЖУ НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ... КОРУПЦІЯ І ЗАЛЯКУВАННЯ...СУДДІ І ПРОКУРОРИ В ОДНІЙ БАНДІ З ВЛАДОЮ.. ЧОГО СЮДИ ПОВЕРТАТИСЯ??? ЗАВТРА БІЗНЕС БУДУТЬ ВІДБИРАТИ У ЛЮДЕЙ..НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ СЮДИ ЛЮДОНЬКИ
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16.08.2024 20:33
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Правила форума Совет форумчан
дії зрадніків на всіх гілках влади зажгрожують існуванню Української держави...
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16.08.2024 20:30 Ответить
Ти про кого пишеш, про " місцевих доїльщтків бюджету ", чи про кого?
Хто ті " особи", що витягли доїльщіка із зали? Міліція, СБУ, космічні сили правопорядку?
Навіщо спершу строчити, текст, потім думати?
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16.08.2024 20:42 Ответить
ПАН ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЬОГОДНІ РОЗПОВІДАВ ПРО ТЕ ЯК ЗАОХОТИТИ ПОВЕРТАТИСЯ В УКРАЇНУ....БІЖЕНЦІВ...ТО Я СКАЖУ НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ... КОРУПЦІЯ І ЗАЛЯКУВАННЯ...СУДДІ І ПРОКУРОРИ В ОДНІЙ БАНДІ З ВЛАДОЮ.. ЧОГО СЮДИ ПОВЕРТАТИСЯ??? ЗАВТРА БІЗНЕС БУДУТЬ ВІДБИРАТИ У ЛЮДЕЙ..НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ СЮДИ ЛЮДОНЬКИ
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16.08.2024 20:33 Ответить
У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, - омбудсмен Лубінець.

Ну а що хотіли...
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16.08.2024 20:47 Ответить
Коррупции нет, тцк ангелы, в тисе топяться просто так, бегут из страны мечты каждый день просто так. Зато у зеленого клоуна все прекрасно на картинке, воюем до последнего украинца завтра в Крыму, послезавтра на границы 91. Закончится прорывом границы через год полтора потому что людей не будет. Но зеленое чудило и тогда будет петь серенады про кофе в Крыму. Тварь зеленая
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17.08.2024 01:34 Ответить
А кажуть що на нулі людей бракує. От же вони ! Беріть ! Нєпанімаю....
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16.08.2024 21:19 Ответить
В Чернігівській теробороні вже наприкінці Квітня 2022 не було місця бо кацапи відступили, а паркетні генерали на тепленькі місця позаписували своїх кумів і дружин, яких ніхто ніколи не бачив в частинах.
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17.08.2024 06:04 Ответить
зброюз2022 року що здали
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16.08.2024 23:03 Ответить
Тцкшное гестапо вместе со сворой мусоров чувствуют себя богами во время войнушки. А потом туповатый боневтик удивляется че это у нас мобилизация падает, **** тупая
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17.08.2024 01:32 Ответить
все як завжди в тумані. пропавший хто свободівець чи сраколиз секти упц фсб? І яка чесна місцева влада бордюри не кладе квіти не висаджує -як пишите то пишіть щоб було зрозуміло. а це збіговиссько крадіїв потріб.не? під час війни
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17.08.2024 05:54 Ответить
 
 