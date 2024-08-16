Дії "тиловиків у погонах" у зв’язці з чиновниками загрожують функціонуванню Чернігова, – Ломако про викрадення депутата

Під час сесії Чернігівської міської ради 16 серпня у сесійну залу зайшли люди у військовій формі і вивели позафракційного депутата Віталія Гольця у невідомому напрямку.

Про це повідомило "Суспільне". Водночас в. о. міського голови Олександр Ломако заявив про тиск на депутатів та залякування з боку силовиків, що здійснюються за вказівкою призначених чиновників з військових адміністрацій, інформує Цензор.НЕТ.

"У залу зайшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК, показали відповідні документи, підійшли до Віталія Гольця та попросили в нього паспорт. Після цього, як він надав їм документ, вони запропонували йому вийти. На цей момент невідомо де подівся депутат, адже в будівлі міськради його немає… Суспільне намагається отримати коментар від Віталія Гольця, наразі на телефонні дзвінки він не відповідає", - йдеться у публікації.

В пресслужбі Чернігівського обласного ТЦК та СП повідомили, що працівники ТЦК будь-якого рівня на сесії Чернігівської міської ради 16 серпня присутніми не були.

Водночас в. о. міського голови Олександр Ломако опублікував заяву, в якій заявив про тиск на депутатів міськради, до якого вдаються представники силових структур за вказівкою посадовців військових адміністрацій.

"Всім зрозуміло, що за сьогоднішніми подіями стоять призначені чиновники з військових адміністрацій. Ставлення цих призначенців до Чернігова і чернігівців, та мотивація, вже давно всім відомі. Зараз я хотів би більше зупинитися на виконавцях цих безглуздих та злочинних команд", - заявив Ломако.

В. о. мера Чернігова наголосив, що поки більшість представників силових структур б’ються з ворогом, окремі їхні представники "воюють" з місцевою владою.

"У вас є і такий непотріб, який працює не на Україну. На жаль. Цей непотріб виконує вказівки місцевих чиновників, бігає за депутатами, викручує руки, вимагає не йти на сесію, яка вирішує виключно питання розвитку та забезпечення функціонування міста. Це такі собі дрібні "тиловики-шкідники", від яких страждає місто", - повідомив Ломако.

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За його словами, в Чернігові силові структури борються з жінками-депутатами, "беруть в полон" підприємців, депутатів та їх рідних, блокують допомогу ЗСУ від громади міста та ганебно намагаються знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Якщо ці "героїчні бійці тилу" думають, що своїм тиском зупиняють депутатів від участі в сесії, то насправді, вони зупиняють гроші на ЗСУ. Зупиняють відновлення ряду об‘єктів освіти та медицини в Чернігові, зупиняють ремонти дахів в школах міста, зупиняють ліквідацію ряду аварійних ситуацій та підготовку до опалювального сезону", - підкреслив в. о. міського голови Чернігова.

В.о. мера Чернігова звернувся до керівництва силових органів негайно втрутитися в ситуацію з незаконними діями співробітників в Чернігові, які намагаються паралізувати роботу міста.

"Дії місцевих "тиловиків у погонах", у зв’язці з чиновниками, ми розцінюємо як загрозу функціонуванню Чернігову – прикордонному з росією місту. А отже, це загроза національній безпеці", - наголосив Олександр Ломако.

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