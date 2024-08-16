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Новини
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Дії "тиловиків у погонах" у зв’язці з чиновниками загрожують функціонуванню Чернігова, – Ломако про викрадення депутата

міськрада Чернігів

Під час сесії Чернігівської міської ради 16 серпня у сесійну залу зайшли люди у військовій формі і вивели позафракційного депутата Віталія Гольця у невідомому напрямку.

Про це повідомило "Суспільне". Водночас в. о. міського голови Олександр Ломако заявив про тиск на депутатів та залякування з боку силовиків, що здійснюються за вказівкою призначених чиновників з військових адміністрацій, інформує Цензор.НЕТ.

"У залу зайшли двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК, показали відповідні документи, підійшли до Віталія Гольця та попросили в нього паспорт. Після цього, як він надав їм документ, вони запропонували йому вийти. На цей момент невідомо де подівся депутат, адже в будівлі міськради його немає… Суспільне намагається отримати коментар від Віталія Гольця, наразі на телефонні дзвінки він не відповідає", - йдеться у публікації.

В пресслужбі Чернігівського обласного ТЦК та СП повідомили, що працівники ТЦК будь-якого рівня на сесії Чернігівської міської ради 16 серпня присутніми не були.

Водночас в. о. міського голови Олександр Ломако опублікував заяву, в якій заявив про тиск на депутатів міськради, до якого вдаються представники силових структур за вказівкою посадовців військових адміністрацій.

"Всім зрозуміло, що за сьогоднішніми подіями стоять призначені чиновники з військових адміністрацій. Ставлення цих призначенців до Чернігова і чернігівців, та мотивація, вже давно всім відомі. Зараз я хотів би більше зупинитися на виконавцях цих безглуздих та злочинних команд", - заявив Ломако.

В. о. мера Чернігова наголосив, що поки більшість представників силових структур б’ються з ворогом, окремі їхні представники "воюють" з місцевою владою.

"У вас є і такий непотріб, який працює не на Україну. На жаль. Цей непотріб виконує вказівки місцевих чиновників, бігає за депутатами, викручує руки, вимагає не йти на сесію, яка вирішує виключно питання розвитку та забезпечення функціонування міста. Це такі собі дрібні "тиловики-шкідники", від яких страждає місто", - повідомив Ломако.

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За його словами, в Чернігові силові структури борються з жінками-депутатами, "беруть в полон" підприємців, депутатів та їх рідних, блокують допомогу ЗСУ від громади міста та ганебно намагаються знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Якщо ці "героїчні бійці тилу" думають, що своїм тиском зупиняють депутатів від участі в сесії, то насправді, вони зупиняють гроші на ЗСУ. Зупиняють відновлення ряду об‘єктів освіти та медицини в Чернігові, зупиняють ремонти дахів в школах міста, зупиняють ліквідацію ряду аварійних ситуацій та підготовку до опалювального сезону", - підкреслив в. о. міського голови Чернігова.

В.о. мера Чернігова звернувся до керівництва силових органів негайно втрутитися в ситуацію з незаконними діями співробітників в Чернігові, які намагаються паралізувати роботу міста.

"Дії місцевих "тиловиків у погонах", у зв’язці з чиновниками, ми розцінюємо як загрозу функціонуванню Чернігову – прикордонному з росією місту. А отже, це загроза національній безпеці", - наголосив Олександр Ломако.

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Автор: 

депутат (1772) Чернігів (787) Ломако Олександр (34)


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Топ коментарі
+13
дії зрадніків на всіх гілках влади зажгрожують існуванню Української держави...
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16.08.2024 20:30
+9
У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, - омбудсмен Лубінець.

Ну а що хотіли...
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16.08.2024 20:47
+6
ПАН ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЬОГОДНІ РОЗПОВІДАВ ПРО ТЕ ЯК ЗАОХОТИТИ ПОВЕРТАТИСЯ В УКРАЇНУ....БІЖЕНЦІВ...ТО Я СКАЖУ НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ... КОРУПЦІЯ І ЗАЛЯКУВАННЯ...СУДДІ І ПРОКУРОРИ В ОДНІЙ БАНДІ З ВЛАДОЮ.. ЧОГО СЮДИ ПОВЕРТАТИСЯ??? ЗАВТРА БІЗНЕС БУДУТЬ ВІДБИРАТИ У ЛЮДЕЙ..НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ СЮДИ ЛЮДОНЬКИ
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16.08.2024 20:33
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дії зрадніків на всіх гілках влади зажгрожують існуванню Української держави...
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16.08.2024 20:30 Відповісти
Ти про кого пишеш, про " місцевих доїльщтків бюджету ", чи про кого?
Хто ті " особи", що витягли доїльщіка із зали? Міліція, СБУ, космічні сили правопорядку?
Навіщо спершу строчити, текст, потім думати?
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16.08.2024 20:42 Відповісти
ПАН ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЬОГОДНІ РОЗПОВІДАВ ПРО ТЕ ЯК ЗАОХОТИТИ ПОВЕРТАТИСЯ В УКРАЇНУ....БІЖЕНЦІВ...ТО Я СКАЖУ НІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ... КОРУПЦІЯ І ЗАЛЯКУВАННЯ...СУДДІ І ПРОКУРОРИ В ОДНІЙ БАНДІ З ВЛАДОЮ.. ЧОГО СЮДИ ПОВЕРТАТИСЯ??? ЗАВТРА БІЗНЕС БУДУТЬ ВІДБИРАТИ У ЛЮДЕЙ..НЕ ПОВЕРТАЙТЕСЯ СЮДИ ЛЮДОНЬКИ
показати весь коментар
16.08.2024 20:33 Відповісти
У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, - омбудсмен Лубінець.

Ну а що хотіли...
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16.08.2024 20:47 Відповісти
Коррупции нет, тцк ангелы, в тисе топяться просто так, бегут из страны мечты каждый день просто так. Зато у зеленого клоуна все прекрасно на картинке, воюем до последнего украинца завтра в Крыму, послезавтра на границы 91. Закончится прорывом границы через год полтора потому что людей не будет. Но зеленое чудило и тогда будет петь серенады про кофе в Крыму. Тварь зеленая
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17.08.2024 01:34 Відповісти
А кажуть що на нулі людей бракує. От же вони ! Беріть ! Нєпанімаю....
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16.08.2024 21:19 Відповісти
В Чернігівській теробороні вже наприкінці Квітня 2022 не було місця бо кацапи відступили, а паркетні генерали на тепленькі місця позаписували своїх кумів і дружин, яких ніхто ніколи не бачив в частинах.
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17.08.2024 06:04 Відповісти
зброюз2022 року що здали
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16.08.2024 23:03 Відповісти
Тцкшное гестапо вместе со сворой мусоров чувствуют себя богами во время войнушки. А потом туповатый боневтик удивляется че это у нас мобилизация падает, **** тупая
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17.08.2024 01:32 Відповісти
все як завжди в тумані. пропавший хто свободівець чи сраколиз секти упц фсб? І яка чесна місцева влада бордюри не кладе квіти не висаджує -як пишите то пишіть щоб було зрозуміло. а це збіговиссько крадіїв потріб.не? під час війни
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17.08.2024 05:54 Відповісти
 
 