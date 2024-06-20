Центральна влада заблокувала допомогу Чернігову від Києва на будівництво фортифікацій, - секретар Київради

Уряд заблокував допомогу Чернігову від Києва на будівництво додаткових фортифікацій. Таким чином центральна влада перешкоджає містам оборонятися від наступу Росії та допомагати одне одному.

Про це заявив у Facebook секретар Київради Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна влада заблокувала 25 млн грн від Києва Чернігову на відновлення та будівництво фортифікацій. Чиновники у буквальному сенсі слова заблокували містам можливість оборонятися від наступу Росії та допомагати одне одному. Вдуматись: під час великої війни, якої в Європі не було майже 80 років, чиняться перешкоди містам, які просять дати можливість будувати фортифікації та укріплення. І в той же час, на заставці Міністерство фінансів України міститься слоган: "Разом до Перемоги!". Лицемірство, як воно є...", - написав Володимир Бондаренко.

Секретар Київради пояснив, що 17 травня в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до громади Києва з проханням профінансувати будівництво фортифікацій на Чернігівщині на 25 млн грн. Розуміючи, що це напрямок ймовірного удару агресора по Києву, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав ініціативу громади Чернігова. Мінфін спочатку погодив виділення коштів, а потім, очевидно отримавши вказівки, відкликав своє погодження, повідомив Бондаренко.

Він наголосив, що замість допомоги від центральної влади громади змушені шукати способи обійти перепони.

Читайте: Депутати Київради з "УДАРу" ініціюють декларування бізнесом відсутності зв’язків з РФ, - Білоцерковець

"Уряд вже не вважає загрозою наступ росіян? Дуже нагадує ситуацію початку 2022 року, коли Київ ще до вторгнення розпочав формування ТРО, а опоненти глузували та називали нас панікерами. Наглузувалися... Замість того, щоб спільними зусиллями боротися з ворогом, Київська міська рада змушена повсякчас виймати палиці з колес та шукати можливості, як в законний спосіб обійти перепони", - підкреслив Володимир Бондаренко.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що запит на будівництво додаткових фортифікацій надійшов від військових, проте грошей на це у міста немає.

"На запит військового керівництва Чернігів потребує укріплення фортифікаційних споруд біля міста. З бюджетом зараз складно, 800 млн ПДФО вилучила держава. Вилучили в міст кошти, а тепер ще й заборонили отримувати допомогу на будівництво укріплень. Уявіть рівень цинізму політиканів!.. Між безпекою цілого регіону та дрібними політичними ревнощами чиновники обрали політику", - заявив Ломако.

Як повідомлялося, під час травневої сесії Київради в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до столичних депутатів та громади Києва з проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, наголосивши на тому, що це і захист Києва з півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столиця збільшує допомогу ЗСУ цього року до 7,5 млрд грн, - Кличко