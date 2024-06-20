УКР
Новини
Центральна влада заблокувала допомогу Чернігову від Києва на будівництво фортифікацій, - секретар Київради

Допомогу Чернігову від Києва блокують

Уряд заблокував допомогу Чернігову від Києва на будівництво додаткових фортифікацій. Таким чином центральна влада перешкоджає містам оборонятися від наступу Росії та допомагати одне одному.

Про це заявив у Facebook секретар Київради Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна влада заблокувала 25 млн грн від Києва Чернігову на відновлення та будівництво фортифікацій. Чиновники у буквальному сенсі слова заблокували містам можливість оборонятися від наступу Росії та допомагати одне одному. Вдуматись: під час великої війни, якої в Європі не було майже 80 років, чиняться перешкоди містам, які просять дати можливість будувати фортифікації та укріплення. І в той же час, на заставці Міністерство фінансів України міститься слоган: "Разом до Перемоги!". Лицемірство, як воно є...", - написав Володимир Бондаренко.

Секретар Київради пояснив, що 17 травня в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до громади Києва з проханням профінансувати будівництво фортифікацій на Чернігівщині на 25 млн грн. Розуміючи, що це напрямок ймовірного удару агресора по Києву, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав ініціативу громади Чернігова. Мінфін спочатку погодив виділення коштів, а потім, очевидно отримавши вказівки, відкликав своє погодження, повідомив Бондаренко.

Допомогу Чернігову від Києва блокують

Він наголосив, що замість допомоги від центральної влади громади змушені шукати способи обійти перепони.

Читайте: Депутати Київради з "УДАРу" ініціюють декларування бізнесом відсутності зв’язків з РФ, - Білоцерковець

"Уряд вже не вважає загрозою наступ росіян? Дуже нагадує ситуацію початку 2022 року, коли Київ ще до вторгнення розпочав формування ТРО, а опоненти глузували та називали нас панікерами. Наглузувалися... Замість того, щоб спільними зусиллями боротися з ворогом, Київська міська рада змушена повсякчас виймати палиці з колес та шукати можливості, як в законний спосіб обійти перепони", - підкреслив Володимир Бондаренко.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що запит на будівництво додаткових фортифікацій надійшов від військових, проте грошей на це у міста немає.

"На запит військового керівництва Чернігів потребує укріплення фортифікаційних споруд біля міста. З бюджетом зараз складно, 800 млн ПДФО вилучила держава. Вилучили в міст кошти, а тепер ще й заборонили отримувати допомогу на будівництво укріплень. Уявіть рівень цинізму політиканів!.. Між безпекою цілого регіону та дрібними політичними ревнощами чиновники обрали політику", - заявив Ломако.

Як повідомлялося, під час травневої сесії Київради в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до столичних депутатів та громади Києва з проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, наголосивши на тому, що це і захист Києва з півночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столиця збільшує допомогу ЗСУ цього року до 7,5 млрд грн, - Кличко

Топ коментарі
+21
Оман рулить!
20.06.2024 16:54 Відповісти
+17
Єрмак готовить капітуляцію до кінця осені...
20.06.2024 16:55 Відповісти
+14
Вова знищить Україну
20.06.2024 16:55 Відповісти
Оман рулить!
20.06.2024 16:54 Відповісти
Але це добрі новини - "льод тронулся гаспада ПРісяжние"- МАРОДЕРНІ йде гаплик
20.06.2024 17:00 Відповісти
Що ж тут доброго?
20.06.2024 17:02 Відповісти
Я ж не про подію з блокуванням, я ж про ЦЮ НОВНУ З ІНФОРМАЦІЄЮ - не уловілі різніци Вам нижче й Подлякобот підспівує...
20.06.2024 17:21 Відповісти
А чому ти думаєш що зе-гнидам йде гаплик?..
Чи тобі просто так хочеться?
20.06.2024 17:04 Відповісти
а ТИ читай посилання нижче з портретом Єрмака
20.06.2024 17:06 Відповісти
ще почитай як Пудєль Бєні не хоче на обмін в Росію за вимогою Єрмакобанату
20.06.2024 17:07 Відповісти
ой - так це ти на Кличка гониш на блогах у США? тільки зараз сюди зареєструвався...
20.06.2024 17:13 Відповісти
)))))))

звідки б тоді я тебе знав?

мене просто банять дуже часто - бо частенько не стримуюсь і кажу підорам хто вони є...

Я поки що бачу що Україні йде гаплик, а мародерня тільки нахабніє..
20.06.2024 17:21 Відповісти
мене банять на ЦН на три дні максимум - моя реєстрація незмінною залишається . нє надо ля-ля
20.06.2024 17:25 Відповісти
то ж ти ще маленька і не вмієш так дошкуляти щоб в пожиттєвий бан відправляли...

було десь ~10 аккаунтів, десь ~8 на вічному бані, на 2-х намагаюсь триматись щоб не більше 3-х днів - бо набридло морочитись з відкриванням нових...

нічого - може колись доростеш до вічного бану... Та це потрібно довго вчитись... )
20.06.2024 17:45 Відповісти
Це як зветься?
20.06.2024 16:54 Відповісти
Ну як, зараз налетять зеботи з вереском - Кличко винуватий, дерибанить бюджет громади..
20.06.2024 16:56 Відповісти
Це зветься: їм краще залишити якусь область без захисту, ніж хтось окрім Зе буде "піаритися".
показати весь коментар
беріть глобальніше - ЦЕ ЗРАДА ВЕЛИКА ( хоча не включаю, що нетряпці втюхали сам Вашу думку)
показати весь коментар
Ворожі узурпатори, державні зрадники захопили всю державну владу в країні в неконституційний спосіб і тепер навіть не ховаючись відкрито працюють на ворога, підривають обороноздатність України, знищують ЗСУ, цивільних громадян України.
21.06.2024 01:10 Відповісти
Вова знищить Україну
20.06.2024 16:55 Відповісти
Єрмак готовить капітуляцію до кінця осені...
20.06.2024 16:55 Відповісти
ЙНЕТРЯПКА ЦЕ ПІДЛТВЕРДИЛА - новий саміт миру буде раніше виборів у США ... не пройде й декілька місяців ...
Про це говорить й Луценко -посилання моє нижче, під портретом (п)Резидента Єрмака
20.06.2024 17:35 Відповісти
весілля в Малинівці
20.06.2024 16:56 Відповісти
Це зветься ЗРАДА, САБОТАЖ та ДИВЕРСІЯ!
А ще Зеленський та ОП заборонили знищувати Кримський міст.
20.06.2024 16:56 Відповісти
Їм їхній фюрер пітун в особі зграї двійників заборонив торкатися священного кремлядського моста
показати весь коментар
Повертажємся знову ло новини -

Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса, ""Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили - це сталося, а точніше - не сталося - через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса", - зазначив журналіст Михайло Ткач. Джерело: :

ОБЛАВСНИМИ РАДАМИ КЕРУЄ президент АСОЦІАЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЄРМАК

КИЇВРАДУ ТА КЛИЧКА ЙОМУ СКУШАТЬ НЕ ПОФОРТИЛО
20.06.2024 16:58 Відповісти
ДТ КРИВОНОС ВІДМОВИВСЯ ПРИЙТИ ДО КОМІТЕТУ ВРУ В ДЕНЬ, КОЛИ З'ЯВИЛОСЬ ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО ДИВНУ ПОЗИЦІЮ НАБУ У СПРАВІ ГОЛОВИ «НАФТОГАЗУ» ЧЕРНИШОВА - РАДІНА

20 червня, 2024, 14:

ДТ ЕКСДИРЕКТОР НАБУ СИТНИК ПРОКОМЕНТУВАВ СКАНДАЛ ПРО "ЗЛИВИ" НА БАНКОВУ

13 червня, 2024, 07:14

https://zn.ua/ukr/POLITICS/krivonos-vidmovivsja-prijti-do-komitetu-vru-v-den-koli-zjavilos-zhurnalistske-rozsliduvannja-pro-divnu-pozitsiju-nabu-u-spravi-holovi-naftohazu-chernishova-radina.html

ВСЕ ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО Й ПОКАЗОВО ДЛЯ справ у Є(рмако)банаті
20.06.2024 18:07 Відповісти
Тепер постає питання кого на губернію малоросейскую....Яник чи Мертвечук ? Бо Єрмак вже в Кремлі пригрів місце а оте пуцірінькувате напевне здрисне в Тель-Авів...
20.06.2024 16:58 Відповісти
Щось типу Бойко. Яник з Мертвечуком вже занадто зашкварились, шукатимуть "чистого".
20.06.2024 17:02 Відповісти
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад 29/07/2021 18:
20.06.2024 17:03 Відповісти
так таки ж ,с... ука справді президент ВЖЕ отой Єрмак , ну вже над новими областями по конституції Рашки вже точно . Вони готують новий самі миру щоб здати ті області?

Луценко таки правий у своєму дослідженні планів Єрмакобанату
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
20.06.2024 17:11 Відповісти
https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/ https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/

20.06.2024 17:04 Відповісти
це дуже дуже важливий блог Луценко- Лапіним, він розкриває усі плани Єрмакобанату
20.06.2024 17:23 Відповісти
Кому цікавий той корупціонер. Він ще не відсидів за свої "досягнення" при владі рашенмародерів
21.06.2024 01:18 Відповісти
Тель-Авів для нього закритий...
20.06.2024 18:23 Відповісти
Байден, чому Україна досі не в НАТО, чому ти забороняєш містам допомагати обороняти одне одного?
20.06.2024 17:01 Відповісти
НАТО закрийте небо над Єрмаком та Зєлєнським
20.06.2024 17:03 Відповісти
Тому що при владі вороги України! Їх пора виносити!
20.06.2024 17:10 Відповісти
Має бути якесь пояснення - інакше це пирдець...
20.06.2024 17:14 Відповісти
Коли застанеш свою жінку у ліжку з коханцем, от тоді вимагатимеш у неї пояснень
21.06.2024 01:20 Відповісти
єрмачок заблокував допомогу.
20.06.2024 17:17 Відповісти
Це не ліцемерство---це Дії центральної влади на знищення держави Україна. Це вороги України. Кожний день відкриваються нові і нові події,які говорять ,що на чолі держави зрадникі,вороги і шахраї.
20.06.2024 17:42 Відповісти
Зєлєнські-Підєрмачні хочуть здати і Чернігів, усю Північ України, як і Південь, Мелітополь-Маріуполь-Чонгар...?
Зєля - красава? й досі, для дебілів..?
20.06.2024 17:46 Відповісти
А как вы хотели, работать напрямую и без откатов для центра. Совсем уже....
20.06.2024 17:47 Відповісти
Максимальний розголос ,потрібно щоби всі бачили хто це робить !
20.06.2024 18:18 Відповісти
Це тому, що гроші пішли напряму, з рук в руки, а не через ермаківських смотрящих.
20.06.2024 18:36 Відповісти
... може очікується наступ мордору, а зрадники виконують завдання
20.06.2024 18:41 Відповісти
Суки! Що вибрали то і маємо.
20.06.2024 19:12 Відповісти
Чернігів нічого не забуває. За виродками ще борги - за мера, та створення адміністрації в не окупованому місті. Відмивання грошей на будівництві мосту і тд.

Не хвилюйтесь, люди все пам'ятають.

І це теж, без уваги не залишиться.
20.06.2024 19:40 Відповісти
Обнал в пользу пидалика не сработал . Традиционно вся ветка провоняла гнилыми лаптями.
20.06.2024 19:48 Відповісти
Від тебе ж і тхне, подоляцьке, ще й кіслимі щямі))
20.06.2024 22:37 Відповісти
Дай сигарету,не могу ,мне "слуги" не разрешают.
20.06.2024 21:35 Відповісти
Місту яке вперше в своїй історії витримало облогу загарбників завдяки ЗСУ і простим жителям, відмовляти в допомозі - це історичний і моральний злочин!
21.06.2024 02:12 Відповісти
 
 