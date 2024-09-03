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Новини
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У Чернігові суттєво погіршилася якість води у Десні, - "Чернігівводоканал"

Десна річка

Якість води у річці Десна в межах Чернігова суттєво погіршилась. 

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у "Чернігівводоканалі", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 03.09.24, як повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився", - йдеться у повідомленні.

Відповідний висновок у "Чернігівводоканалі" зробили після відбору проб води. Він був здійснений сьогодні, 3 вересня, об 11:00.

В оприлюднених результатах лабораторних досліджень йдеться, що хімічне споживання кисню в річці за день значно зросло, зараз воно перевищує норматив у 4,5 рази.

"Не рекомендується купатися в річці Десна та ловити рибу. "Чернігівводоканал" продовжує моніторинг стану води в річці Десна за власною ініціативою", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Рух органічних речовин з Сейму поступово сповільнюється. До Чернігова ще 74 км, - Міндовкілля

Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

З 1 вересня у Десні біля Чернігова фіксують зниження рівня кисню, про це повідомляли у Чернігівській ОВА.

Читайте також: У Десні поблизу Чернігова фіксують некритичне зниження рівня кисню, - ОВА

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забруднення (244) Чернігів (787) вода (1176) Десна (30)


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стрілець написав заяву на вихід
А Десна впадає у Дніпро у Києві
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03.09.2024 18:25 Відповісти
Чого мовчать дипломати та ЛОМи? А Захід-Куколд знову не буде знати,???
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03.09.2024 18:25 Відповісти
Що означає-"зниження кисню..." і через що таке може статись?
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03.09.2024 18:30 Відповісти
Першопричиною може бути висока температура води. Відомо, що чим вище температура води, тим менше в ній розчинених газів, в першу чергу кисню. Ще причина - цвітіння фітопланктону, яке потребує великої витрати кисню. Малий вміст кисню - це ще півбіди. При цвітінні виділяються деякі токсичні сполуки - ось вам і погіршення якості води.
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03.09.2024 19:38 Відповісти
У Чернігові суттєво погіршилася якість води у Десні

В Україні суттєво погіршилася якість влади - то й шо?
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03.09.2024 18:54 Відповісти
Вона скрізь погіршилася. Навіть в Німеччині парад популізму у заявах і рішеннях зараз. Прямо дежавю якесь.
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03.09.2024 20:06 Відповісти
 
 