У Чернігові суттєво погіршилася якість води у Десні, - "Чернігівводоканал"

Якість води у річці Десна в межах Чернігова суттєво погіршилась.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у "Чернігівводоканалі", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 03.09.24, як повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився", - йдеться у повідомленні.

Відповідний висновок у "Чернігівводоканалі" зробили після відбору проб води. Він був здійснений сьогодні, 3 вересня, об 11:00.

В оприлюднених результатах лабораторних досліджень йдеться, що хімічне споживання кисню в річці за день значно зросло, зараз воно перевищує норматив у 4,5 рази.

"Не рекомендується купатися в річці Десна та ловити рибу. "Чернігівводоканал" продовжує моніторинг стану води в річці Десна за власною ініціативою", - зазначається у повідомленні.

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Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

З 1 вересня у Десні біля Чернігова фіксують зниження рівня кисню, про це повідомляли у Чернігівській ОВА.

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