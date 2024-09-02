У Десні поблизу Чернігова фіксують некритичне зниження рівня кисню, - ОВА

З 1 вересня у Десні біля Чернігова фіксують зниження рівня кисню — наразі некритичне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Чернігівської ОВА.

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки обговорили стан ліквідації наслідків забруднення річок Сейм та Десна.

"На річці Десна, нижче по течії від впадіння Сейму, тривають заходи щодо мінімізації впливу забруднення під контролем Міндовкілля. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби – у кожній громаді визначені відповідальні особи та пости спостереження. Крім того, посилені заходи контролю за реалізацією риби в області", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що постійно проводяться лабораторні дослідження проб води. Так, у Десні біля Чернігова починаючи із 1 вересня фіксують зниження рівня кисню - наразі некритичне. Також учасники засідання звернули увагу на необхідність дослідження повітря в зоні забруднених водойм.

Заступник начальника ОВА Дмитро Синенко нагадав про заборону купання, риболовлі та використання води із Сейму та Десни для поїння худоби й господарських потреб. До заходів щодо інформування населення про потенційну небезпеку додатково долучать поліцейських, в тому числі офіцерів громад.

Читайте: У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

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