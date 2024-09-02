В Десне вблизи Чернигова фиксируют некритическое снижение уровня кислорода, - ОВА

С 1 сентября в Десне возле Чернигова фиксируют снижение уровня кислорода - пока некритическое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Черниговской ОВА.

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности обсудили состояние ликвидации последствий загрязнения рек Сейм и Десна.

"На реке Десна, ниже по течению от впадения Сейма, продолжаются мероприятия по минимизации влияния загрязнения под контролем Минприроды. Также продолжается сбор и захоронение погибшей рыбы - в каждой громаде определены ответственные лица и посты наблюдения. Кроме того, усилены меры контроля за реализацией рыбы в области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что постоянно проводятся лабораторные исследования проб воды. Так, в Десне возле Чернигова, начиная с 1 сентября, фиксируют снижение уровня кислорода - пока некритическое. Также участники заседания обратили внимание на необходимость исследования воздуха в зоне загрязненных водоемов.

Заместитель начальника ОВА Дмитрий Синенко напомнил о запрете купания, рыбалки и использования воды из Сейма и Десны для поения скота и хозяйственных нужд. К мероприятиям по информированию населения о потенциальной опасности дополнительно привлекут полицейских, в том числе офицеров громад.

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Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

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