Движение органических веществ из Сейма постепенно замедляется. До Чернигова еще 74 км.
Движение органических веществ из Сейма постепенно замедляется. По состоянию на 1 сентября органические вещества из Сейма фиксируются на расстоянии 92 км от впадения в Десну. До Чернигова остаются еще 74 км.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины со ссылкой на Госагентство водных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее ожидалось, что органическое загрязнение достигнет Чернигова 30 августа - 2 сентября - это 166 км от впадения реки Сейм в реку Десна.
Однако сейчас наблюдается тенденция ежесуточного замедления движения органических веществ в несколько раз благодаря разбавлению этих веществ водами Десны.
Отмечается, что 30 августа по реке Десна органические вещества двигались со скоростью 26 км/сутки, 31 августа - 22 км/сутки, 1 сентября - 18 км/сутки.
"Такая тенденция будет сохраняться, соответственно - загрязнение доберется до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября", - заявили в министерстве.
Кроме этого, в ведомстве рассказали, что, по данным мониторинга, состояние реки Сейм от границы с Россией до поселка Чаплище Сумской области стабилизируется. Там зафиксировано незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление естественного цвета.
В воде Сейма происходит оседание взвешенных веществ на дно реки, поэтому проведение искусственной аэрации в Сумской области пока невозможно, поскольку это может привести к повторному загрязнению реки, добавляют в министерстве.
Сообщается, что Госводагентство совместно с Государственной экологической инспекцией круглосуточно анализируют полученные от лабораторий и экспертов данные и нарабатывают соответствующие меры.
Загрязнение реки Сейм
Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.
30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.
Ранее глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.
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