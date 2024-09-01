Рух органічних речовин з Сейму поступово сповільнюється. До Чернігова ще 74 км, - Міндовкілля

Рух органічних речовин з Сейму поступово сповільнюється. Станом на 1 вересня органічні речовини із Сейму фіксуються на відстані 92 км від впадіння в Десну. До Чернігова залишаються ще 74 км.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на Держагентство водних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше очікувалося, що органічне забруднення досягне Чернігова 30 серпня - 2 вересня - це 166 км від впадіння річки Сейм в річку Десна.

Однак наразі спостерігається тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовину в декілька разів завдяки розбавленню цих речовин водами Десни.

Зазначається, що 30 серпня по річці Десна органічні речовини рухались зі швидкістю 26 км/добу, 31 серпня – 22 км/добу, 1 вересня – 18 км/добу.

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"Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня", - заявили у міністерстві.

Крім цього, у відомстві розповіли, що, за даними моніторингу, стан річки Сейм від кордону з Росією до селища Чаплищі Сумської області стабілізується. Там зафіксоване незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору.

У воді Сейму відбувається осідання завислих речовин на дно річки, тому проведення штучної аерації у Сумській області поки неможливе, адже це може призвести до повторного забруднення річки, додають у міністерстві.

Повідомляється, що Держводагентство спільно з Державною екологічною інспекцією цілодобово аналізують отримані від лабораторій та експертів дані танапрацьовують відповідні заходи.

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Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

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