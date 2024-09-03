В Чернигове существенно ухудшилось качество воды в Десне, - "Черниговводоканал"

Качество воды в реке Десна в пределах Чернигова существенно ухудшилось.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в "Черниговводоканале", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 03.09.24, как сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось", - говорится в сообщении.

Соответствующий вывод в "Черниговводоканале" сделали после отбора проб воды. Он был осуществлен сегодня, 3 сентября, в 11:00.

В обнародованных результатах лабораторных исследований говорится, что химическое потребление кислорода в реке за день значительно возросло, сейчас оно превышает норматив в 4,5 раза.

"Не рекомендуется купаться в реке Десна и ловить рыбу. "Черниговводоканал" продолжает мониторинг состояния воды в реке Десна по собственной инициативе", - отмечается в сообщении.

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Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

С 1 сентября в Десне возле Чернигова фиксируют снижение уровня кислорода, об этом сообщали в Черниговской ОГА.

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