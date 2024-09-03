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В Чернигове существенно ухудшилось качество воды в Десне, - "Черниговводоканал"

Десна річка

Качество воды в реке Десна в пределах Чернигова существенно ухудшилось.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в "Черниговводоканале", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 03.09.24, как сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось", - говорится в сообщении.

Соответствующий вывод в "Черниговводоканале" сделали после отбора проб воды. Он был осуществлен сегодня, 3 сентября, в 11:00.

В обнародованных результатах лабораторных исследований говорится, что химическое потребление кислорода в реке за день значительно возросло, сейчас оно превышает норматив в 4,5 раза.

"Не рекомендуется купаться в реке Десна и ловить рыбу. "Черниговводоканал" продолжает мониторинг состояния воды в реке Десна по собственной инициативе", - отмечается в сообщении.

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Загрязнение реки Сейм

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

С 1 сентября в Десне возле Чернигова фиксируют снижение уровня кислорода, об этом сообщали в Черниговской ОГА.

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Автор: 

загрязнение (256) Чернигов (884) вода (918) Десна (21)


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стрілець написав заяву на вихід
А Десна впадає у Дніпро у Києві
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03.09.2024 18:25 Ответить
Чого мовчать дипломати та ЛОМи? А Захід-Куколд знову не буде знати,???
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03.09.2024 18:25 Ответить
Що означає-"зниження кисню..." і через що таке може статись?
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03.09.2024 18:30 Ответить
Першопричиною може бути висока температура води. Відомо, що чим вище температура води, тим менше в ній розчинених газів, в першу чергу кисню. Ще причина - цвітіння фітопланктону, яке потребує великої витрати кисню. Малий вміст кисню - це ще півбіди. При цвітінні виділяються деякі токсичні сполуки - ось вам і погіршення якості води.
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03.09.2024 19:38 Ответить
У Чернігові суттєво погіршилася якість води у Десні

В Україні суттєво погіршилася якість влади - то й шо?
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03.09.2024 18:54 Ответить
Вона скрізь погіршилася. Навіть в Німеччині парад популізму у заявах і рішеннях зараз. Прямо дежавю якесь.
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03.09.2024 20:06 Ответить
 
 