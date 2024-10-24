У Чернігові понад 70% містян позитивно ставляться до в.о. мера та міськради і виступають за ліквідацію військової адміністрації, - опитування

70% чернігівців схвально оцінюють роботу в.о. міського голови Олександра Ломако та міської ради. Натомість діяльність міської та обласної військових адміністрацій та їхніх очільників викликає невдоволення майже у двох третин мешканців Чернігова.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 11-20 жовтня групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Діяльністю в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако задоволені 69%, а міської ради - 62% містян. Натомість чернігівці повністю не задоволені діяльністю обласної (В'ячеслав Чаус) та міської (Дмитро Брижинський) військових адміністрацій - 59% та 62% відповідно, йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".

У порівнянні з попередніми опитування ставлення чернігівців до роботи в.о. мера Ломако покращилося на 10% (з 59 до 69%), а до діяльності обласної військової адміністрації – погіршилося одразу на 36% (з 59 до 23%).

70% містян вважають, що Ломако ефективно справляється з обов‘язками міського голови і 71% - що його діяльність сприяє розвитку міста.





Водночас 60% респондентів назвали Чернігівську міську військову адміністрацію неефективною і 64% заявили, що діяльність її керівника Дмитра Брижинського перешкоджає розвитку міста. Діяльність обласної військової адміністрації вважають шкідливою для Чернігова 58% містян.

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Переважна більшість чернігівців вважають, що військова адміністрація в Чернігові має бути ліквідована (71%), а питаннями життєзабезпечення міста має повністю опікуватись обрана міська рада (84%).

"84% вважають, що питаннями забезпечення життєдіяльності міста має займатися обрана міська рада. 71% підтримують ліквідацію міської військової адміністрації під керівництвом Дмитра Брижинського та повне відновлення повноважень міської ради і виконкому", - зазначає "Рейтинг".







Нещодавні обшуки у міській раді Чернігова та відкриті кримінальні провадження більшість чернігівців називають тиском на місцеву владу (53%). Також тиском на самоврядування чернігівці вважають судове рішення про позбавлення права обіймати посаду мера обраного міського голову Владислава Атрошенка (77%).

До обраного мера Атрошенка позитивно ставляться 84% чернігівців. До в.о. міського голови Ломако позитивно ставляться 70% містян.

Натомість Чаус і Брижинський встановили антирекорд з негативного ставлення. Відповідно 67% та 63% чернігівців негативно ставляться до цих політиків.

Опитування проводилося з 11 по 20 жовтня 2024 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). В ньому взяли участь 800 мешканців Чернігова віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком та статтю. Помилка репрезентативності не перевищує 3,5%.