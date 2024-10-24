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Новини
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У Чернігові понад 70% містян позитивно ставляться до в.о. мера та міськради і виступають за ліквідацію військової адміністрації, - опитування

Чернігівська міськрада

70% чернігівців схвально оцінюють роботу в.о. міського голови Олександра Ломако та міської ради. Натомість діяльність міської та обласної військових адміністрацій та їхніх очільників викликає невдоволення майже у двох третин мешканців Чернігова.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 11-20 жовтня групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Діяльністю в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако задоволені 69%, а міської ради - 62% містян. Натомість чернігівці повністю не задоволені діяльністю обласної (В'ячеслав Чаус) та міської (Дмитро Брижинський) військових адміністрацій - 59% та 62% відповідно, йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".

У порівнянні з попередніми опитування ставлення чернігівців до роботи в.о. мера Ломако покращилося на 10% (з 59 до 69%), а до діяльності обласної військової адміністрації – погіршилося одразу на 36% (з 59 до 23%).

70% містян вважають, що Ломако ефективно справляється з обов‘язками міського голови і 71% - що його діяльність сприяє розвитку міста.

опитування чернігівців щодо ставлення до місцевих керівників
опитування чернігівців щодо ставлення до місцевих керівників

Водночас 60% респондентів назвали Чернігівську міську військову адміністрацію неефективною і 64% заявили, що діяльність її керівника Дмитра Брижинського перешкоджає розвитку міста. Діяльність обласної військової адміністрації вважають шкідливою для Чернігова 58% містян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова адміністрація - це політичний механізм з Банкової, щоб захопити контроль над громадою, - Ломако

Переважна більшість чернігівців вважають, що військова адміністрація в Чернігові має бути ліквідована (71%), а питаннями життєзабезпечення міста має повністю опікуватись обрана міська рада (84%).

"84% вважають, що питаннями забезпечення життєдіяльності міста має займатися обрана міська рада. 71% підтримують ліквідацію міської військової адміністрації під керівництвом Дмитра Брижинського та повне відновлення повноважень міської ради і виконкому", - зазначає "Рейтинг".

опитування жителів Чернігова
опитування жителів Чернігова
опитування жителів Чернігова

Нещодавні обшуки у міській раді Чернігова та відкриті кримінальні провадження більшість чернігівців називають тиском на місцеву владу (53%). Також тиском на самоврядування чернігівці вважають судове рішення про позбавлення права обіймати посаду мера обраного міського голову Владислава Атрошенка (77%).

До обраного мера Атрошенка позитивно ставляться 84% чернігівців. До в.о. міського голови Ломако позитивно ставляться 70% містян.

Натомість Чаус і Брижинський встановили антирекорд з негативного ставлення. Відповідно 67% та 63% чернігівців негативно ставляться до цих політиків.

Опитування проводилося з 11 по 20 жовтня 2024 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). В ньому взяли участь 800 мешканців Чернігова віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком та статтю. Помилка репрезентативності не перевищує 3,5%.

Автор: 

опитування (1975) Чернігів (801) Ломако Олександр (34) Брижинський Дмитро (5) Чаус В’ячеслав (62)


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Топ коментарі
+16
Оцьому можна вірить... Але ж який "удар під дих" ставленикам "ЗЕ-блатраків"...
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24.10.2024 20:31 Відповісти
+14
Атрошенка закошмарили за те, що він добре організував тероборону у лютому 2022-го року.
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24.10.2024 20:58 Відповісти
+9
Взяв на себе відповідальність, і допоміг відстояти місто, коли всі інші з_бались…
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24.10.2024 21:08 Відповісти
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Оцьому можна вірить... Але ж який "удар під дих" ставленикам "ЗЕ-блатраків"...
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24.10.2024 20:31 Відповісти
Запретить на пять лет всякие там тары-бары-растабары, насчет военной администрации. Тока военная хунта(как в Чили) нас спасет. Залужный - наш президент.
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24.10.2024 20:44 Відповісти
Всеми четырьмя лапами поддерживаю. Власть настоящим военным.
Помните как все негодовали. Почему Порошенко не назначит Савченко министром обороны?
А ведь Он на счет сотворения кумира предупреждал
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24.10.2024 23:01 Відповісти
Значит вы поддерживаете мобилизацию женщин «для спасения безопасности Европы»?
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26.10.2024 10:29 Відповісти
Это я озвучил мнение Залужного,может вы что-то пропустили.
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26.10.2024 10:31 Відповісти
"Рейтинг" - що за фірма?
Перший раз чую....
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24.10.2024 20:49 Відповісти
Что происходит в Чернигове? Там битва хорьков под ковром видимо.
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24.10.2024 20:52 Відповісти
В Чернігові все добре, місцева влада працює, якби ще обл адміністрація не заважала, то було б ще краще.
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24.10.2024 21:04 Відповісти
Просто ЗЕлена банда збиралась здати Чернігів в перші дні, але жителі міста, ЗСУ, волонтери, і ТРО відстояли його, доречі чи не вперше в історії міста.
Звісно, такі керівники єрмакам не потрібні- вони познімали незалежних мерів багатьох міст- Полтави, Рівного, зараз працюють по Сумах і Києву. Поставлять слухняних і будуть далі ******* гуманітарку, а що не продадуть потім- на звалище- як вже було не раз
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24.10.2024 22:47 Відповісти
Атрошенка закошмарили за те, що він добре організував тероборону у лютому 2022-го року.
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24.10.2024 20:58 Відповісти
Взяв на себе відповідальність, і допоміг відстояти місто, коли всі інші з_бались…
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24.10.2024 21:08 Відповісти
Серйозно?) А от я бачив чинного голову Чернігівської МВА коли мене як мобіка привезли в Чернігів 25го лютого. А де був Ти?)
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24.10.2024 21:55 Відповісти
Голова ОДА був на місті. Менти та прокурори розбіглись, я в Чернігові був весь час, в ТРО, і зараз тут, які питання?
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24.10.2024 22:44 Відповісти
Не набридло ще мотузити кацапську іпсятіну на кшталт - " из акопа пишеш" ? Що за безсоромне звинувачення чи піддавання сумніву? Бачив ти чинного не бачив, поводься чемно як чоловік. І ти не мобік, а мобілізований громадянин!
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25.10.2024 09:51 Відповісти
І нам би Кіма і Ко з корабельними соснами кібеням корейським виперти..., без права переписки.
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24.10.2024 20:59 Відповісти
Брижинський це той м'ясник що керував 58 бригадою де поклав на Сході купу чернігівців і записав їх в зниклих, щоб не псувати собі статистику
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24.10.2024 22:44 Відповісти
ОПГ ДОСИТЬ.
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25.10.2024 00:14 Відповісти
Коли посадять Чауса та Брижинського за виставку дронів в драмтеатрі?
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25.10.2024 05:57 Відповісти
Опитування проводили в міськраді?
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25.10.2024 08:04 Відповісти
Підтвержую, було таке опитування, мене й самого зупиняли на вулиці. Геть вже цих жирних котів, намісників офісу.
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25.10.2024 09:26 Відповісти
вони по телефону опитують....
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23.12.2024 22:04 Відповісти
 
 