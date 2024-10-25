На Чернігівщині планують посилити мобілізацію, - ОВА
Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що незадоволений поточним рівнем мобілізації в регіоні.
Про це він сказав під час брифінгу 24 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Чернігів".
"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації й ми вживаємо заходів щодо її збільшення", - зазначив Чаус.
За його словами, ці посилені заходи триватимуть до повної перемоги України.
Очільник ОВА наголосив, що нинішні зусилля з мобілізації спрямовані на те, щоб забезпечити відпочинок тим підрозділам, які тривалий час беруть участь у найгарячіших точках на фронті.
"Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", - додав Чаус.
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Ніяких укріплень, ніяких технологічних рішень, нічого крім м'яса.
Але ж рашку не стримаєш одним м'ясом, у них м'яса більше.
Совкові паркетні дегенерали схоже цього не розуміють і не здатні взагалі щось розуміти.
тому будуть докладати максамальних зусиль, щоб ним не бути.
Замкнене коло.
І так багато чого, до прикладу менше укріплень, більше втрат, більше потрібно поповнення, менша мотивація.
Вкрав хтось гроші на *********** для мінометів, до речі до цього часу не наказаний, більше втрат, менша мотивація, більше треба поповнення.