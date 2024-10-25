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Новини Мобілізація
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На Чернігівщині планують посилити мобілізацію, - ОВА

Мобілізація на Чернігівщині

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що незадоволений поточним рівнем мобілізації в регіоні.

Про це він сказав під час брифінгу 24 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Чернігів".

"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації й ми вживаємо заходів щодо її збільшення", - зазначив Чаус.

За його словами, ці посилені заходи триватимуть до повної перемоги України.

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Очільник ОВА наголосив, що нинішні зусилля з мобілізації спрямовані на те, щоб забезпечити відпочинок тим підрозділам, які тривалий час беруть участь у найгарячіших точках на фронті.

"Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", - додав Чаус

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Автор: 

Чернігівщина (1584) мобілізація (3122) Чаус В’ячеслав (62)


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Топ коментарі
+21
Краще б заходів для збереження наявного особового складу і розумного планування оборонних дій вживали. Хоча, навіщо? Можна ж завжди новий "ресурс" наловити.
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25.10.2024 12:15 Відповісти
+17
Вже третій рік годують суспільство казочками нібито мобілізація потрібна для ротації і відпочинку фронтовиків, а в той же час красиво і регулярно відпочивають виключно тилові вояки з тецекашниками включно.
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25.10.2024 12:26 Відповісти
+16
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25.10.2024 12:15 Відповісти
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25.10.2024 12:15 Відповісти
и каждому креслу подведут унитаз чтоб жрали и срали не вставая
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25.10.2024 12:28 Відповісти
😎
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25.10.2024 12:55 Відповісти
В Дарницькому ТЦК обід з 12 до 14 години, після ще година щоб попіздіти, 15 початок роботи!!
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25.10.2024 15:17 Відповісти
Краще б заходів для збереження наявного особового складу і розумного планування оборонних дій вживали. Хоча, навіщо? Можна ж завжди новий "ресурс" наловити.
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25.10.2024 12:15 Відповісти
Цікаво,а кому цей розумник Часу дає відсіч? Шльондрам в сауні?
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25.10.2024 12:31 Відповісти
Тому й фронти тріщать, що ці какістократи замість збереження проф. складу та поповнення контрактниками, почали втрати затикати бусифікованими цивілами, які воювати не здатні, не хочуть і не збираються.
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25.10.2024 14:18 Відповісти
Стримувати ворога на фронті потрібно лише м'ясом - девіз совкових генералів.
Ніяких укріплень, ніяких технологічних рішень, нічого крім м'яса.
Але ж рашку не стримаєш одним м'ясом, у них м'яса більше.
Совкові паркетні дегенерали схоже цього не розуміють і не здатні взагалі щось розуміти.
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25.10.2024 12:26 Відповісти
Бо на укріплення і зброю треба тратити гроші, котрі можна просто вкрасти. Якби держава щось вкладала зі своєї кишені у виховання, утртмання, освіту того "ресурсу", то і ставлення до нього було б зовсім інакшим.
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25.10.2024 12:40 Відповісти
Ще можна відступаючи з позицій окропити укріплення "святою" водою з контура охолодження реактора, чи відпрацованним паливом.... Лайфак.
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25.10.2024 12:42 Відповісти
Вже третій рік годують суспільство казочками нібито мобілізація потрібна для ротації і відпочинку фронтовиків, а в той же час красиво і регулярно відпочивають виключно тилові вояки з тецекашниками включно.
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25.10.2024 12:26 Відповісти
Скільки ще бусиків закупили?
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25.10.2024 12:27 Відповісти
.Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації не задоволений? ГШ все влаштовує?
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25.10.2024 12:32 Відповісти
Поки що ворог бачить яйця резнікова, прокурорів-інвалідів, голов тцк з недвіжем, голов влк, та інших скотоголов. Поки така куйня буде, про яку мотивацію мова?
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25.10.2024 12:39 Відповісти
Мотивація імені Чауса. За шкірку і в окоп.
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25.10.2024 12:44 Відповісти
Так Умєров сказав, що людей вже цілком достатньо - невже САМ міністр оборони збрехав???
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25.10.2024 12:48 Відповісти
Війна йде, люди - розхідний матеріал. Сьогодні людей достатньо, а вже завтра треба добирати. Що тут не зрозуміло?
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25.10.2024 13:00 Відповісти
"люди - розхідний матеріал"
тому будуть докладати максамальних зусиль, щоб ним не бути.
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25.10.2024 13:45 Відповісти
Тоді навіщо треба було вступати у війну? Можна було одразу здатися і не стати розхідним матеріалом. І жили б як білоруси, або як грузини, а може навіть як казахи. Вибрали війну, значить треба йти до кінця. Бо тепер ніхто нас жаліти не буде. Агресор не любить тих, хто пручається, і розбирається з такими з особливою жорстокістю.
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25.10.2024 14:25 Відповісти
ти невміло накидуєш і вдаєш дурника. тотожність між бути розхідним матеріалом і захищати свої країну не влаштовує людей
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25.10.2024 15:04 Відповісти
Я знаю, що людям краще захищати свою країну в інтернеті з Великобританії, ніж на полях боїв під ударами артилерії і авіації ворога
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25.10.2024 15:07 Відповісти
так, без сумніву, людям краще. Смерть не може бути краща за життя
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25.10.2024 15:12 Відповісти
Зараз вже немає вибору. Це раніше можна було здатися і може б жили як білоруси чи грузини. А зараз вже вибір, або загинути в бою, знищивши перед цим декілька кацапів, або бути просто знищеним, розстріляним в окупації. Бо жалості тепер до українців не буде.
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25.10.2024 15:20 Відповісти
Українці за кордоном, навіть у Британії, теж не будуть в безпеці у випадку капітуляції України. Скільки вже випадків було, коли рашисти різали українців навіть у Германії.
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25.10.2024 15:24 Відповісти
а місяць підготовки мобілізованого - ти задоволений падаль ? чи тобі **** очі повилазили - куди ви людей женете ?
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25.10.2024 13:01 Відповісти
Якщо люди будуть продовжувати ховатися від мобілізації, то будуть взагалі без підготовки кидати на фронт латати дірки в обороні. Тут все логічно.
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25.10.2024 13:04 Відповісти
В якому ТЦК служите?
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Чим слаюше підготовлені новачки, тим більше їх гине і знову треба більше поповнення.
Замкнене коло.
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25.10.2024 13:45 Відповісти
І доповню, від цього потім менша мотивація, тих хто потім чує розповіді діючих військових, та більше ховаються.

І так багато чого, до прикладу менше укріплень, більше втрат, більше потрібно поповнення, менша мотивація.

Вкрав хтось гроші на *********** для мінометів, до речі до цього часу не наказаний, більше втрат, менша мотивація, більше треба поповнення.
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25.10.2024 13:50 Відповісти
люди не дурні - як влада б не брехала.людей не обдуриш хоч і сраколиз зекагала.
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25.10.2024 14:45 Відповісти
Це відповідь на нещодавно проведені соцопитування
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25.10.2024 13:28 Відповісти
стара комуняцька тактика керівника треба підлеглим створити якусь каку тільки тоді його почнуть поважати така ось була ідеалогія тоді час іде а керують такі самі
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25.10.2024 13:56 Відповісти
Власним прикладом пане Чаус,тільки власним прикладом. Так і війна дуже швидко закінчилася би, але коли всі в шоколаді і під бронею можно і ресурс новий набирати скільки завгодно.
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25.10.2024 14:04 Відповісти
Закінчиться це все дуже погано. Коли одних гребуть на смерть, а інші - жиріють з мільонами в матрасах, то в один чудовий момент солдати повтикають штики в землю і повалять до мільонерів та влади, спитати за все зроблене. Це, здається, вже було на початку минулого століття, ні?
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25.10.2024 14:23 Відповісти
Мабуть вчорашні катастрофічні результати опитування рівня довіри до чауса так його налякали, що треба терміново демонструвати рішучість і принциповість. А де іще так її продемонструєш?
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25.10.2024 15:02 Відповісти
 
 