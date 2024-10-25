Намагалися зірвати мобілізацію: СБУ викрила 19 осіб у Києві, Вінницькій та Хмельницькій областях. ФОТОрепортаж
Викрито 19 адміністраторів та дописувачів каналів у Telegram, які намагалися зірвати мобілізацію та поширювали локації ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що вони також знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.
Затримання на Хмельниччині
Викрито одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.
"Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері", - йдеться в повідомленні.
У Києві
Четверо жителів столиці публікували у Telegram-чатах геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
На Вінниччині
Судитимуть 30-річного ухилянта, який сам ховався від мобілізації та ще й закликав у Telegram-каналі наслідувати його приклад.
Так, п'ятьом затриманим наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Ось вчорашні свинопаси в 2022 році стали лицарями. А дожили до 2024 року - стали свинопасами.
Хто з королів вас наймав на службу?
- із 20 до 40 років (як у Ізраїлі), щоб 50-55-річних з їх болячками не чіпали;
- з дотриманням законів, як при Порошенку, коли нікого силоміць у бусик не пхали;
- із нормальними медкомісіями і можливістю визнання непридатним через суд;
- із 100% гарантією добровольцям, що вони потраплять у обраний підрозділ на обрану посаду.
Джерело:
Цікаво, а працівникам МСЕК теж звинувачення по цій статті висунули, чи тільки незаконне збагачення?
представники ТЦК це не військові, це здирники