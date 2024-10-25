УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8075 відвідувачів онлайн
Новини Фото Мобілізація
5 936 47

Намагалися зірвати мобілізацію: СБУ викрила 19 осіб у Києві, Вінницькій та Хмельницькій областях. ФОТОрепортаж

Викрито 19 адміністраторів та дописувачів каналів у Telegram, які намагалися зірвати мобілізацію та поширювали локації ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що вони також знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Затримання на Хмельниччині

Викрито одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

"Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Павлюк: Резонансні затримання хабарників з ТЦК відбуваються за прямої ініціативи Командування Сухопутних військ

У Києві

Четверо жителів столиці публікували у Telegram-чатах геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

На Вінниччині

Судитимуть 30-річного ухилянта, який сам ховався від мобілізації та ще й закликав у Telegram-каналі наслідувати його приклад.

Так, п'ятьом затриманим наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині планують посилити мобілізацію, - ОВА

СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні
СБУ викрила 19 осіб, які зривали мобілізацію в Україні

Автор: 

СБУ (12991) мобілізація (3122) ухилянти (999)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
ми всі бачили ці фейкові повідомлення. Особливо з Голосіївського ЦК
показати весь коментар
25.10.2024 15:13 Відповісти
+13
Ніт. Нарід хоче справедливої мобілізації і притомного Головнокомандуючого. Адже під його командуванням він буде йти в бій.
показати весь коментар
25.10.2024 15:27 Відповісти
+12
Я не мобілізований по віку , але як бачу що робиться в моєму місті і як виловлюють чоловіків , то ГЕСТАПО нєрвно курить ...
показати весь коментар
25.10.2024 15:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто показували точки бусифікації ?)))) Онлайн . Зецарський указ : предать анафемі !!!!
показати весь коментар
25.10.2024 15:12 Відповісти
Я не мобілізований по віку , але як бачу що робиться в моєму місті і як виловлюють чоловіків , то ГЕСТАПО нєрвно курить ...
показати весь коментар
25.10.2024 15:15 Відповісти
ми всі бачили ці фейкові повідомлення. Особливо з Голосіївського ЦК
показати весь коментар
25.10.2024 15:13 Відповісти
Що за ахінею ви несете.
показати весь коментар
25.10.2024 15:15 Відповісти
В спам
показати весь коментар
25.10.2024 15:16 Відповісти
Хай спочатку доведуть що публікація інформації про публічні заходи тецека і мусорні саме перешкоджала, а не сприяла мобілізації.
Будь-який вчорашній студент-адвокат за 5 хвилин розвалить подібне "обвинувачення".
показати весь коментар
25.10.2024 15:23 Відповісти
Якась шизофрения, наріт хоче перемоги, але без мобілізації🤪
показати весь коментар
25.10.2024 15:23 Відповісти
Ніт. Нарід хоче справедливої мобілізації і притомного Головнокомандуючого. Адже під його командуванням він буде йти в бій.
показати весь коментар
25.10.2024 15:27 Відповісти
Василю,нація складається з воїнів-лицарів та свинопасів.Воїни першими стали на захист держави.Нажаль вони гинуть і їх стає все менше.Свинопаси як щурі ховаються по норах І які найсправедливіші умови їм не запропонуй, вони ними й залишаться,вигадуючи все нові приводи аби тільки відсидітися десь подалі від фронту
показати весь коментар
25.10.2024 16:16 Відповісти
Не кажіть.
Ось вчорашні свинопаси в 2022 році стали лицарями. А дожили до 2024 року - стали свинопасами.
показати весь коментар
25.10.2024 16:19 Відповісти
Ти помиляєшся! Лицар-це вродже,так як і свинопас.
показати весь коментар
25.10.2024 16:34 Відповісти
Та ні. Ви помиляєтесь. Лицарями не народжуються.
показати весь коментар
25.10.2024 16:41 Відповісти
Забув спитати. Ви з свинопасів?
показати весь коментар
25.10.2024 16:43 Відповісти
Ні, я не з свинопасів Мої діди воювали в УПА,а зараз хто може тримати зброю,з моєї родини всі воюють.
показати весь коментар
25.10.2024 17:09 Відповісти
Дуже цікаво. Розкажіть де ви лицарствували до війни з ордою? І на які статки жили?
Хто з королів вас наймав на службу?
показати весь коментар
25.10.2024 17:14 Відповісти
Ні до кого з королів я не наймався! Лицарствував,якщо це можно так назвати ,у кінці 70-х,,за річкою,,.Проживав у невеликому місті на Донбасі до 14-го Існував на з.плату шахтаря. Зараз на Дніпропетровщині.Це все,що тебе цікавить?А ти часом не з мусорні?
показати весь коментар
25.10.2024 17:41 Відповісти
Він з кремлівських тролів, тут щодня з ранку до вечора веде вороже ІПСО під виглядом свого хлопця "українця". А ось чому йому тут не перешкоджають - питання.
показати весь коментар
25.10.2024 18:22 Відповісти
Підтверджую. Слідкую тут за деякими...
показати весь коментар
26.10.2024 08:55 Відповісти
Притомні люди хочуть притомної мобілізації.
- із 20 до 40 років (як у Ізраїлі), щоб 50-55-річних з їх болячками не чіпали;
- з дотриманням законів, як при Порошенку, коли нікого силоміць у бусик не пхали;
- із нормальними медкомісіями і можливістю визнання непридатним через суд;
- із 100% гарантією добровольцям, що вони потраплять у обраний підрозділ на обрану посаду.
показати весь коментар
25.10.2024 15:31 Відповісти
и обьявят состояние войны,в окопе окажутся все от мелкого чиновника до последнего сына бывшего президента,мусора,депутаты всех уровней,тцк,таможня..........все кто в мирное время как и сейчас жрет за это бабки из бюджета,
показати весь коментар
25.10.2024 15:42 Відповісти
"дурень думкою багатіє" (с)
показати весь коментар
25.10.2024 15:58 Відповісти
Це не мобілизация, це бусіфікация! І що тут незрозумілого?
показати весь коментар
25.10.2024 15:31 Відповісти
Через деякий час впаде Селідове,а там до самого Запоріжжя та Павлограду голий степ,зачепитися ніде! А з півдня від ЛБЗ до Запоріжжя біля 30 км.Вони допиз.....ся, гріючи дупи на диванах,поки по Дніпру та Запоріжжю почне працювати артилерія,перетворюючи їх на черговий Бахмут.
показати весь коментар
25.10.2024 16:06 Відповісти
Ну виходить що люди не бачать що захищати в цій країні, можливо це якось пов'язано з діями влади, ігноруванням законів і конституції а також в цілому відношенням до людей як до скотини 🤷 але це не точно. Достатньо відкрити кордони і відразу стане зрозуміло чи готові люди тут щось захищати чи ні.
показати весь коментар
25.10.2024 16:16 Відповісти
Що збудували,те й захищайте!Бидло та свинопаси ніколи нічого не захищали і не будуть захищати ні при яких умовах.Саме тому ми,одна з найчисленніших націй у Європі, не спромоглися збудувати своєї держави за 1000років,а тещо волею долі впало до рук.можемо прої..ти найближчим часом.А за кордоном ви потрібні,як ,,в русской банє лижи,,Скоро вас попруть звідти,як бродячих псів.Пошвидшеб вже!!!
показати весь коментар
25.10.2024 16:30 Відповісти
Який жах, все життя був потрібен а тепер не потрібен 🤭 а модна вже зараз поперти ? Бо немає сил з таким бидлом як ви жити в одній країні вже) але взагалі молодець, зебільчик, головне звинувачуй у всіх бідах інших і попередників😂
показати весь коментар
26.10.2024 10:07 Відповісти
Нікого не звинувачую! Зелених ненавиджу,як червивих собак Зараз ще не можно.Вода в Тисі ще не прохолола,можеш до пртилежного берега добратися..Треба щоб втоп з гарантією Нещастя,ну кому ти потрібен був?А як немає вже сил,то піди та вдавися!
показати весь коментар
26.10.2024 13:28 Відповісти
Писати навчись чорт 😂 а потім спробуй стати спеціалістом, якого запрошують на роботу, а не котрий сам їх шукає. Тоді може зрозумієш що таке нормальне життя, може ще повезе зїздити закордон і побачиш як люди живуть а не виживають. Хоча це навряд, такі як ти безнадійні ))
показати весь коментар
27.10.2024 00:39 Відповісти
Ракло тупоголове,у тебе шість помилок у пості,а мене хочеш навчити грамоті? З тебе такий ,,спеціаліст,,,як х.....молотобоєць! Чмохан задрипаний,за пату швиденько!!!
показати весь коментар
27.10.2024 16:54 Відповісти
Гучний заголовок, за яким стоїть дешева спроба довести свою корисність у тилу. З прокурорами то слабо було?
показати весь коментар
25.10.2024 15:30 Відповісти
тцк пора причислять к лику святых,столько унижения от неблагодарного народа и тонн ипсо в сети не получали даже коррупционеры от всех уровней власти .пора их возводить в мученики и канонизировать при жизни, а то от народных проклятий карма возбуждается до критического предела, при которых кирпичи начинают наказывать не только вертикально, но и могут догонять в более горизонтальных плоскостях
показати весь коментар
25.10.2024 15:38 Відповісти
а в Україні нема мобілізації.вся ця ахінея що відбувається направлена на зрив мобілізаційних заходів,поголовна корупція,здирництво шантаж і спекуляції - основна мета яких знищення обороноздатності держави.
показати весь коментар
25.10.2024 15:48 Відповісти
Так, п'ятьом затриманим наразі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Джерело:

Цікаво, а працівникам МСЕК теж звинувачення по цій статті висунули, чи тільки незаконне збагачення?
показати весь коментар
25.10.2024 15:53 Відповісти
все йде по-плану....по-оманському плану.....
показати весь коментар
25.10.2024 15:54 Відповісти
Ну так хай підписники цих каналів візьмуть адмінів на поруки, у нас же тепер так закон " працює" чи це лише для обраних ? А звичайні люди всім і все повинні?
показати весь коментар
25.10.2024 16:22 Відповісти
Їду на фазенду, дивлюся поліцаї зупинили бусік, з ними чолов'яга у однострої, перевіряють. Мимо їдуть Лексус, БМВ Х5, - їх не зупинили. Їду у заворотному напрямку - зупинили Жигуль 2104, Фольксваген Туарег, Ленд Крузер пролетіли мимо без зупинки. Мій лисий сивий череп теж не взяли до уваги.
показати весь коментар
25.10.2024 16:24 Відповісти
Потужно, воювати будуть всі як то кажуть
показати весь коментар
25.10.2024 17:11 Відповісти
Фазенда под Тамбовом у тебя?
показати весь коментар
25.10.2024 18:55 Відповісти
Не розумію свинособачу.
показати весь коментар
25.10.2024 20:23 Відповісти
Спалити авто ЗСУ чи релейну шафу-вирок умовне. А спійманому адміністратору телеграм каналу-8 років.
показати весь коментар
25.10.2024 17:42 Відповісти
Здесь, на Цензоре в обсуждениях таких еще человек тридцать как минимум.
показати весь коментар
25.10.2024 18:54 Відповісти
"про українських військових, зокрема представників ТЦК " ********* чі шо?

представники ТЦК це не військові, це здирники
показати весь коментар
25.10.2024 19:23 Відповісти
 
 