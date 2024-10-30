На Ривненщине разоблачили трех организаторов переправки уклонистов: за услугу просили 5 тыс. дол.. ФОТО
На Ривненщине правоохранители разоблачили организаторов схемы переправки уклонистов за границу. Стоимость услуг составляла 5000 долларов США с каждого "клиента".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Оперативники 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов совместно с сотрудниками УСБУ в Ривненской области разоблачили участников организованной группы, которые наладили незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины в страны ЕС", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили полную схему с распределения ролей
Противоправную схему организовали жители Ривненской области в возрасте от 22 до 50 лет. Дельцы подыскивали заинтересованных лиц, которые имели целью покинуть территорию Украины незаконным способом, и в дальнейшем предоставляли беглецам подробные указания относительно маршрутов движения и особенностей незаконного пересечения госграницы. Стоимость услуг составляла 5000 долларов США с каждого "клиента".
В результате спецоперации правоохранители задержали трех организаторов схемы и группу лиц во время незаконного путешествия к границе.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства обнаружены транспортные средства, мобильные телефоны, а также 17 500 долларов США и 1750 евро.
Отмечается, что организаторам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.
Напомним, полиция сообщала, что с начала года в Киеве за уклонение от мобилизации осудили семерых мужчин.
пора державі самій ухилянтів через кордон водити...
більш вигідніше для податків та інше..