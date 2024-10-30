РУС
На Ривненщине разоблачили трех организаторов переправки уклонистов: за услугу просили 5 тыс. дол.. ФОТО

На Ривненщине правоохранители разоблачили организаторов схемы переправки уклонистов за границу. Стоимость услуг составляла 5000 долларов США с каждого "клиента".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Оперативники 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов совместно с сотрудниками УСБУ в Ривненской области разоблачили участников организованной группы, которые наладили незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Читайте также: Переправщики на Закарпатье за ​​20 тыс. дол. продали уклонистам лодку и весло из фанеры. ФОТО

На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів

Правоохранители установили полную схему с распределения ролей

Противоправную схему организовали жители Ривненской области в возрасте от 22 до 50 лет. Дельцы подыскивали заинтересованных лиц, которые имели целью покинуть территорию Украины незаконным способом, и в дальнейшем предоставляли беглецам подробные указания относительно маршрутов движения и особенностей незаконного пересечения госграницы. Стоимость услуг составляла 5000 долларов США с каждого "клиента".

В результате спецоперации правоохранители задержали трех организаторов схемы и группу лиц во время незаконного путешествия к границе.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства обнаружены транспортные средства, мобильные телефоны, а также 17 500 долларов США и 1750 евро.

Смотрите также: Ликвидировано еще 6 "схем для уклонистов": стоимость "услуг" достигала $10 тыс. Среди фигурантов - врач с паспортом РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Отмечается, что организаторам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Напомним, полиция сообщала, что с начала года в Киеве за уклонение от мобилизации осудили семерых мужчин.

Госпогранслужба (6862) уклонисты (1103) Ровенская область (1282)
Топ комментарии
+2
Мені от цікаво, а де в Рівненській обл. кордон із ЄС знайшли?))
30.10.2024 22:14 Ответить
30.10.2024 22:14 Ответить
+1
Волинські організатори переправлення ухилянтів помстилися рівенським організаторам, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України без плати за прохід волинським.
30.10.2024 21:47 Ответить
30.10.2024 21:47 Ответить
+1
Волинські організатори переправлення ухилянтів також обурились.
30.10.2024 22:19 Ответить
30.10.2024 22:19 Ответить
Волинські організатори переправлення ухилянтів помстилися рівенським організаторам, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України без плати за прохід волинським.
30.10.2024 21:47 Ответить
30.10.2024 21:47 Ответить
Демпінг суворо заборонено
30.10.2024 22:10 Ответить
30.10.2024 22:10 Ответить
Мені от цікаво, а де в Рівненській обл. кордон із ЄС знайшли?))
30.10.2024 22:14 Ответить
30.10.2024 22:14 Ответить
Волинські організатори переправлення ухилянтів також обурились.
30.10.2024 22:19 Ответить
30.10.2024 22:19 Ответить
Скористалися незнанням географії затриманих. Таким чином їх "продінамілі" двічі: на блок-посту в Рівненській області та вже на кордоні
30.10.2024 22:20 Ответить
30.10.2024 22:20 Ответить
могли і в білорашу переправляти, а звідти вже в Європу після розмови з кдб, але то 50-50 білобрисі можуть і назад копняками відправити
30.10.2024 23:09 Ответить
30.10.2024 23:09 Ответить
Ціна підозріла. Треб в антимонопольний комітет звернутися. І нехай податкова також все перевірить. Щось якось мутно
30.10.2024 22:17 Ответить
30.10.2024 22:17 Ответить
не відстьогували на гору
30.10.2024 22:42 Ответить
30.10.2024 22:42 Ответить
"Молоді" ще. Нє в тємє
30.10.2024 22:43 Ответить
30.10.2024 22:43 Ответить
Одесит Гончаренко депутат Верховної ради України пропонував недавно відмінити заборону виїзду.
30.10.2024 22:23 Ответить
30.10.2024 22:23 Ответить
такі суми...такі гроші...
пора державі самій ухилянтів через кордон водити...
більш вигідніше для податків та інше..
30.10.2024 22:41 Ответить
30.10.2024 22:41 Ответить
 
 