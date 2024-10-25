С начала года в Киеве за уклонение от мобилизации осудили семерых мужчин, - полиция

Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, которые уклонялись от призыва на военную службу. В частности, двух из них отправили за решетку.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а жителя Оболони приговорили к пяти годам за решеткой.

В общем наказали 7 мужчин, еще 19 ждут решения суда.

В полиции рассказали, что с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет. О подозрении сообщено 51 лицу.

В основном расследование в уголовных таких производствах начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, добавили в полиции.

"Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации и постановки на воинский учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с воинского учета и в дальнейшем подлежит призыву", - напомнили правоохранители.

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