С начала года в Киеве за уклонение от мобилизации осудили семерых мужчин, - полиция
Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, которые уклонялись от призыва на военную службу. В частности, двух из них отправили за решетку.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а жителя Оболони приговорили к пяти годам за решеткой.
В общем наказали 7 мужчин, еще 19 ждут решения суда.
В полиции рассказали, что с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет. О подозрении сообщено 51 лицу.
В основном расследование в уголовных таких производствах начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, добавили в полиции.
"Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации и постановки на воинский учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с воинского учета и в дальнейшем подлежит призыву", - напомнили правоохранители.
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Я уверен что не видели.Нам ссут в глаза и предлагают верить на слово,что они что-то там подписывают.
Более того,последний закон о мобилизации не подписан Стефанчуком,а только Зеленским,что делает его недействительным.
Трохи скину вам інфу,яку вам треба подивитись.
Може тоді у вас очі відкриються,у якій законодавчій брехні ми живимо.
А кто-то вообще не сел.
Божественный маркетинг.
Если кто-то ещё сомневался, после бусификации, на фронт или в тюрьму, то теперь делать выбор будет куда проще !!!