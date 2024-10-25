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С начала года в Киеве за уклонение от мобилизации осудили семерых мужчин, - полиция

Суди Києва винесли 7 вироків за ухилення від мобілізації

Киевские суды вынесли семь приговоров в отношении мужчин, которые уклонялись от призыва на военную службу. В частности, двух из них отправили за решетку.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а жителя Оболони приговорили к пяти годам за решеткой.

В общем наказали 7 мужчин, еще 19 ждут решения суда.

В полиции рассказали, что с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26-ти уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет. О подозрении сообщено 51 лицу.

В основном расследование в уголовных таких производствах начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, добавили в полиции.

"Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации и постановки на воинский учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с воинского учета и в дальнейшем подлежит призыву", - напомнили правоохранители.

Смотрите также: Пытались сорвать мобилизацию: СБУ разоблачила 19 человек в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25146) мобилизация (2816) уклонисты (928)


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Топ комментарии
+26
А того козла, що аж 4 (чотири) рази ухилився від повістки коли будуть судить?!
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25.10.2024 19:49 Ответить
+18
І жодного корупціонера, чи Інваліда-прокурора
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25.10.2024 19:53 Ответить
+11
коли злізе або скинуть з трона, і то якщо не втече на заморські тропічні острови вночі на літачку зі свитою і чемоданчиком зелених грошиків...
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25.10.2024 19:53 Ответить
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А того козла, що аж 4 (чотири) рази ухилився від повістки коли будуть судить?!
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25.10.2024 19:49 Ответить
Хто ж його засудить? Він же пам'ятник!
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25.10.2024 19:52 Ответить
коли злізе або скинуть з трона, і то якщо не втече на заморські тропічні острови вночі на літачку зі свитою і чемоданчиком зелених грошиків...
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25.10.2024 19:53 Ответить
Він то як раз і втече.
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25.10.2024 20:30 Ответить
Не слезет. "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору".
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25.10.2024 20:31 Ответить
Втече і буде фільми в Москві знімати.
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26.10.2024 07:49 Ответить
не на часі....
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25.10.2024 20:16 Ответить
І жодного корупціонера, чи Інваліда-прокурора
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25.10.2024 19:53 Ответить
вони ж інваліди з групою не нижче другої, тому мобілізації не підлягають... тільки розстрілу...
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25.10.2024 19:55 Ответить
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25.10.2024 19:55 Ответить
А судді теж інваліди?
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25.10.2024 20:05 Ответить
інваліди теж - "пожиттєво....."
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25.10.2024 20:17 Ответить
3 года в относительно не комфортных условиях с +-понимающими людьми(если есть кому башлять или засылать "кабанчика" пожирнее каждую неделю-так вообще зашибись) с гарантие откинуться в конце срока.Альтернатива как-то на данный момент хуже.p.s и не надо рассказывать "как ты будешь в глаза детям смотреть",дети будут рады шо папка жив-здоров.
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25.10.2024 20:17 Ответить
кацап мечтает, на себе примеряешь?
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25.10.2024 20:30 Ответить
Всего лишь пространные рассуждения,не более.
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25.10.2024 20:33 Ответить
мечтай, кацап, скоро пойдешь на фарш. Чем меньше у вас железа, тем больше будет нужно фарша.
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25.10.2024 20:35 Ответить
По-моему,к моему глубочайшему сожалению,ситуация как раз обратная.Меньше "марафоны" смотреть надо.
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25.10.2024 20:42 Ответить
кацап, телевізора вже років10 не маю,. Хто більше втрачає, хто штурмує чи в обороні? Все менше в кацапів заліза, все більше треба м'яса
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25.10.2024 21:41 Ответить
У меня телевизора 22 годе нету, и шо? Сам кацап.
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25.10.2024 22:15 Ответить
Тільки от у них м'яса більше, плюс снаряди, міни і каби. Тільки повний дебіл може вірити у втрати 30 000 по Єдиному Телемарафону.
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26.10.2024 07:51 Ответить
не забувайте, що без вашої згоди ( підпису) вас не можна забрати в зсу . тобто - ви йдете в зсу
добровольцем.
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25.10.2024 20:21 Ответить
Можно подробнее?
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25.10.2024 20:27 Ответить
Де це вона добровільна? В нас огооошено воєнний стан. То до 23.02. В нас доброволтно було.
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25.10.2024 20:42 Ответить
Воєнний стан неможливо бескінечно продовжувати.Читайте хоч трошки закони.
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25.10.2024 20:54 Ответить
Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза для Украины.
Можно услышать вашу версию?
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25.10.2024 21:07 Ответить
Вы вообще видели фотокопию последней страницы этих бесконечных продлений «военного положения» с подписью президента?
Я уверен что не видели.Нам ссут в глаза и предлагают верить на слово,что они что-то там подписывают.
Более того,последний закон о мобилизации не подписан Стефанчуком,а только Зеленским,что делает его недействительным.
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25.10.2024 21:24 Ответить
15.04.2024 закон подписан спикером. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
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25.10.2024 21:42 Ответить
Це із разряду «ми вам на сайті написали,а ви нам повірте».
Трохи скину вам інфу,яку вам треба подивитись.
Може тоді у вас очі відкриються,у якій законодавчій брехні ми живимо.
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26.10.2024 09:19 Ответить
23.07.2024 закон о продолжении военного положения подписан Президентом. https://ips.ligazakon.net/document/view/t243892?ed=2024_07_23
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25.10.2024 21:47 Ответить
Можливо.
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25.10.2024 22:11 Ответить
Т.е закон о мобилизации №10449 не законен, и его допускается не исполнять?
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25.10.2024 21:03 Ответить
А де ж новини з Харкова?)
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25.10.2024 20:21 Ответить
Это смешные цифры как для 3-миллионого города! Или они хотят сказать, что во всем Киеве только 7 ухилянтов? Это просто смешно!
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25.10.2024 20:28 Ответить
Цікаво призовуть чи засудять лікарів та прокурорів,після потужної перевірки МСЕК та прокуратур??? Чи то для плебсу перевірки - а потім ....чи бай помре,чи ішак заговорить...і "все буде добре"...
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25.10.2024 20:32 Ответить
Ну 3-5 лет он сидит за уклонение. К моменту выхода из тюрьмы уже и война закончится... . Так что можно сказать, что своей цели он добился.
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25.10.2024 20:38 Ответить
4 и 5 лет
А кто-то вообще не сел.

Божественный маркетинг.
Если кто-то ещё сомневался, после бусификации, на фронт или в тюрьму, то теперь делать выбор будет куда проще !!!
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25.10.2024 21:01 Ответить
кацапів набігло на тему
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25.10.2024 21:42 Ответить
Ворота тюрьмы иногда открываются, а крышка гроба - нет
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26.10.2024 04:57 Ответить
 
 