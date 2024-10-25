Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків, - поліція
Київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухилялись від призову на військову службу. Зокрема, двох з них відправили за ґрати.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Так, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а жителя Оболоні засудили до п'яти років за ґратами.
Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.
У поліції розповіли, що від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі.
Здебільшого розслідування у кримінальних таких провадженнях розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додали в поліції.
"Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову", - нагадали правоохоронці.
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Я уверен что не видели.Нам ссут в глаза и предлагают верить на слово,что они что-то там подписывают.
Более того,последний закон о мобилизации не подписан Стефанчуком,а только Зеленским,что делает его недействительным.
Трохи скину вам інфу,яку вам треба подивитись.
Може тоді у вас очі відкриються,у якій законодавчій брехні ми живимо.
А кто-то вообще не сел.
Божественный маркетинг.
Если кто-то ещё сомневался, после бусификации, на фронт или в тюрьму, то теперь делать выбор будет куда проще !!!