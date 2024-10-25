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Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків, - поліція

Суди Києва винесли 7 вироків за ухилення від мобілізації

Київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухилялись від призову на військову службу. Зокрема, двох з них відправили за ґрати.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Так, мешканця  Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а жителя Оболоні засудили до п'яти років за ґратами.

Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.

У поліції розповіли, що від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі.

Здебільшого розслідування у кримінальних таких провадженнях розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додали в поліції.

"Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову", - нагадали правоохоронці.

Дивіться також: У разі несплати ухилянтами штрафів їхнє майно та кошти можуть арештувати, - Мін’юст. ДОКУМЕНТ

Автор: 

суд (11747) мобілізація (3122) ухилянти (999)


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Топ коментарі
+26
А того козла, що аж 4 (чотири) рази ухилився від повістки коли будуть судить?!
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25.10.2024 19:49 Відповісти
+18
І жодного корупціонера, чи Інваліда-прокурора
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25.10.2024 19:53 Відповісти
+11
коли злізе або скинуть з трона, і то якщо не втече на заморські тропічні острови вночі на літачку зі свитою і чемоданчиком зелених грошиків...
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25.10.2024 19:53 Відповісти
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А того козла, що аж 4 (чотири) рази ухилився від повістки коли будуть судить?!
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25.10.2024 19:49 Відповісти
Хто ж його засудить? Він же пам'ятник!
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25.10.2024 19:52 Відповісти
коли злізе або скинуть з трона, і то якщо не втече на заморські тропічні острови вночі на літачку зі свитою і чемоданчиком зелених грошиків...
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25.10.2024 19:53 Відповісти
Він то як раз і втече.
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25.10.2024 20:30 Відповісти
Не слезет. "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору".
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25.10.2024 20:31 Відповісти
Втече і буде фільми в Москві знімати.
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26.10.2024 07:49 Відповісти
не на часі....
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25.10.2024 20:16 Відповісти
І жодного корупціонера, чи Інваліда-прокурора
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25.10.2024 19:53 Відповісти
вони ж інваліди з групою не нижче другої, тому мобілізації не підлягають... тільки розстрілу...
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25.10.2024 19:55 Відповісти
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25.10.2024 19:55 Відповісти
А судді теж інваліди?
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25.10.2024 20:05 Відповісти
інваліди теж - "пожиттєво....."
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25.10.2024 20:17 Відповісти
3 года в относительно не комфортных условиях с +-понимающими людьми(если есть кому башлять или засылать "кабанчика" пожирнее каждую неделю-так вообще зашибись) с гарантие откинуться в конце срока.Альтернатива как-то на данный момент хуже.p.s и не надо рассказывать "как ты будешь в глаза детям смотреть",дети будут рады шо папка жив-здоров.
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25.10.2024 20:17 Відповісти
кацап мечтает, на себе примеряешь?
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25.10.2024 20:30 Відповісти
Всего лишь пространные рассуждения,не более.
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25.10.2024 20:33 Відповісти
мечтай, кацап, скоро пойдешь на фарш. Чем меньше у вас железа, тем больше будет нужно фарша.
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25.10.2024 20:35 Відповісти
По-моему,к моему глубочайшему сожалению,ситуация как раз обратная.Меньше "марафоны" смотреть надо.
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25.10.2024 20:42 Відповісти
кацап, телевізора вже років10 не маю,. Хто більше втрачає, хто штурмує чи в обороні? Все менше в кацапів заліза, все більше треба м'яса
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25.10.2024 21:41 Відповісти
У меня телевизора 22 годе нету, и шо? Сам кацап.
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25.10.2024 22:15 Відповісти
Тільки от у них м'яса більше, плюс снаряди, міни і каби. Тільки повний дебіл може вірити у втрати 30 000 по Єдиному Телемарафону.
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26.10.2024 07:51 Відповісти
не забувайте, що без вашої згоди ( підпису) вас не можна забрати в зсу . тобто - ви йдете в зсу
добровольцем.
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25.10.2024 20:21 Відповісти
Можно подробнее?
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25.10.2024 20:27 Відповісти
Де це вона добровільна? В нас огооошено воєнний стан. То до 23.02. В нас доброволтно було.
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25.10.2024 20:42 Відповісти
Воєнний стан неможливо бескінечно продовжувати.Читайте хоч трошки закони.
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25.10.2024 20:54 Відповісти
Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза для Украины.
Можно услышать вашу версию?
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25.10.2024 21:07 Відповісти
Вы вообще видели фотокопию последней страницы этих бесконечных продлений «военного положения» с подписью президента?
Я уверен что не видели.Нам ссут в глаза и предлагают верить на слово,что они что-то там подписывают.
Более того,последний закон о мобилизации не подписан Стефанчуком,а только Зеленским,что делает его недействительным.
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25.10.2024 21:24 Відповісти
15.04.2024 закон подписан спикером. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
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25.10.2024 21:42 Відповісти
Це із разряду «ми вам на сайті написали,а ви нам повірте».
Трохи скину вам інфу,яку вам треба подивитись.
Може тоді у вас очі відкриються,у якій законодавчій брехні ми живимо.
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26.10.2024 09:19 Відповісти
23.07.2024 закон о продолжении военного положения подписан Президентом. https://ips.ligazakon.net/document/view/t243892?ed=2024_07_23
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25.10.2024 21:47 Відповісти
Можливо.
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25.10.2024 22:11 Відповісти
Т.е закон о мобилизации №10449 не законен, и его допускается не исполнять?
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25.10.2024 21:03 Відповісти
А де ж новини з Харкова?)
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25.10.2024 20:21 Відповісти
Это смешные цифры как для 3-миллионого города! Или они хотят сказать, что во всем Киеве только 7 ухилянтов? Это просто смешно!
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25.10.2024 20:28 Відповісти
Цікаво призовуть чи засудять лікарів та прокурорів,після потужної перевірки МСЕК та прокуратур??? Чи то для плебсу перевірки - а потім ....чи бай помре,чи ішак заговорить...і "все буде добре"...
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25.10.2024 20:32 Відповісти
Ну 3-5 лет он сидит за уклонение. К моменту выхода из тюрьмы уже и война закончится... . Так что можно сказать, что своей цели он добился.
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25.10.2024 20:38 Відповісти
4 и 5 лет
А кто-то вообще не сел.

Божественный маркетинг.
Если кто-то ещё сомневался, после бусификации, на фронт или в тюрьму, то теперь делать выбор будет куда проще !!!
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25.10.2024 21:01 Відповісти
кацапів набігло на тему
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25.10.2024 21:42 Відповісти
Ворота тюрьмы иногда открываются, а крышка гроба - нет
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26.10.2024 04:57 Відповісти
 
 