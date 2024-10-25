Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків, - поліція

Київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухилялись від призову на військову службу. Зокрема, двох з них відправили за ґрати.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Так, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а жителя Оболоні засудили до п'яти років за ґратами.

Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.

У поліції розповіли, що від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі.

Здебільшого розслідування у кримінальних таких провадженнях розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додали в поліції.

"Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову", - нагадали правоохоронці.

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