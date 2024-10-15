У разі несплати ухилянтами штрафів їхнє майно та кошти можуть арештувати, - Мін’юст. ДОКУМЕНТ
У разі несплати штрафу на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначили у Мін’юсті на запит "Судово-юридичної газети".
Як відомо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто).
Нарахування штрафів
Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, "заочними". При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.
"Судово-юридична газета" звернулася до Уряду із запитом стосовно того, скільки таких виконавчих проваджень вже розпочато і скільки стягнуто коштів до бюджету. Раніше видання публікувало відповідь Мінфіну стосовно того, що окремо облік надходжень від сплати штрафів за постановами ТЦК не ведеться.
Своєю чергою, як зазначили у Мін’юсті, відповідно до статті 308 Кодексу про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
Нагадаємо, що відповідно до КУпАП штраф має бути сплачено не пізніш як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному Законом "Про виконавче провадження".
Арешт коштів та майна
У разі несплати боржником штрафу державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.
Абзацом 1 ч. 1 статті 48 Закону визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби).
При цьому, згідно з ч. 2 статті 56 Закону, арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.
Статтею 48 Закону передбачено, що стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.
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Ви ж ,zeлені паскуди, відібрали виплати на оренду, компенсації за "Прихисток", податки збільшили втроє - ну хоч пАржом...
Заповнив? Молодець, тепер у триденний термін приймай повістку. Не встигнеш - штраф!
Нагадаю, супротив - це та сама сила, що має бути противагою.
Красти/відбирати майно можуть не тільки посвячені формою порядку.
, і чи є так званий "тцк" юридичною особою публічного права ( тобто держ. установою) ... ну короче майже за стільки років пора вже знати що "воно " таке
Усі Шарікови-Швондери та інші 73%-ні ідіоти, які видають себе за патріотів, знову повилазили.
Рускій, ну ти ж рускій! І що я тобі на це скажу? Бачиш, мені тебе навіть не шкода...
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
А в тилу дальше ростуть бригади як гриби, в яких немає людей з бойовим досвідом та погано підготовлені до реальних бойових дій, з офіцерами та сержантами з вулиці, або тих кого десь вигнали як от начальника ТЦК що формує бригаду на закарпатті.
І ці бригади проїдають ресурси бойових мотивованих бригад, лише зарплатня 100 тис чол, це 1 млрд. долларів в рік витрат, то велика кількість зброї якщо купляти напряму а не в рамках допомоги, де ціни сильно завищують через так зване відновлення та дорогу логістику. І якби на передовій мали зброю на таку суму то б втрат було набагато менше і не треба б було стільки поповнення.
А щодо проїдання ресурсів то 1 млрд на зарплати легко порахувати, а ще є форма, харчування, пальне та інші. І подивитись в інтернеті по чому закупляють бу зброю в світі, багато контрактів відкриті їх ніхто не приховує.
Давно відомо про шалену корупцію у тиловій майже 2-х мільйонній армії, де за невідправку на передову службовець віддає свою зарплатну карту командиру, а той в свою чергу знімає готівку і передає вище аж до прокремлівської ОПи. Як можна зраднику і корупціонеру з безмежною владою стриматися і не взяти 100млрд.грн щомісячних виплат на зарплату військових?
Вибори - достатнья і необхідна умова, щоб Україна існувала.
Ні президент, ні народні депутати в Україні не є представниками українського народу, а швидше ворожого фсб і олігархату, якими вони делеговані на участь в українських виборах.
царствікабміні. Це буде означати обвал ринку нерухомості, так як оці "конфісковані" квартири просто тупо не буде кому продати. ну і як завжи черговий виток інфляції, бо чергове зняття грошей з рахунків неминуче.
Бо в нас в середині держави ворог не менш страшний, ніж на сході, і його нищити треба в першу чергу (хоча дуже страшно за результат майбутніх наших виборів, які будуть для нас останнім шансом).
Ну і якщо все так, як ви пишете, то ми в пастці у власної влади.