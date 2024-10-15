УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини
21 773 181

У разі несплати ухилянтами штрафів їхнє майно та кошти можуть арештувати, - Мін’юст. ДОКУМЕНТ

Штрафи для ухилянтів

У разі несплати штрафу на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначили у Мін’юсті на запит "Судово-юридичної газети".

Як відомо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто).

Нарахування штрафів

Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, "заочними". При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

"Судово-юридична газета" звернулася до Уряду із запитом стосовно того, скільки таких виконавчих проваджень вже розпочато і скільки стягнуто коштів до бюджету. Раніше видання публікувало відповідь Мінфіну стосовно того, що окремо облік надходжень від сплати штрафів за постановами ТЦК не ведеться.

Своєю чергою, як зазначили у Мін’юсті, відповідно до статті 308 Кодексу про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суди вже розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, що відповідно до КУпАП штраф має бути сплачено не пізніш як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Виконання постанов ТЦК про накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здійснюється у порядку, визначеному Законом "Про виконавче провадження".

Арешт коштів та майна

У разі несплати боржником штрафу державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

Абзацом 1 ч. 1 статті 48 Закону визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби).

Також читайте: Суди розглянули понад триста справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК

При цьому, згідно з ч. 2 статті 56 Закону, арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Статтею 48 Закону передбачено, що стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Мін'юст пояснення про штрафи
Мін'юст пояснення про штрафи
Мін'юст пояснення про штрафи

Автор: 

Мін’юст (1602) штраф (1875) повістка (184) ухилянти (986)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Практически все уже понимают, что голосование за "это" в 19м году обернулось катастрофой, просто врожденная тупость и гордыня не позволяют некоторым, особо упоротым остаткам "мудрого избирателя" признать свою собственную ошибку.
показати весь коментар
15.10.2024 09:01
+49
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
15.10.2024 08:28
+41
Ото вже взялися за ухилянтів. Краще би за корупціонерів так бралися, дивись і ухилянтів би менше було
показати весь коментар
15.10.2024 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Який там замінник, буде дерибан майна "мудрого" наріду
показати весь коментар
16.10.2024 09:33 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2024 09:01 Відповісти
А этот чорт тут при чем?
показати весь коментар
15.10.2024 09:03 Відповісти
ермак и зеленский не главные.добавьте еще 2-3 олигарха
показати весь коментар
15.10.2024 09:17 Відповісти
А в мене майно знищене,роботи не маю,то що вони з мене зтягнуть! Можу дружиною розплатитись!
показати весь коментар
15.10.2024 09:04 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2024 10:04 Відповісти
Сара, золотце, за тобою прийшли(одеський анекдот).
показати весь коментар
15.10.2024 10:12 Відповісти
Та забирайТЕ усе, на окупованих!
Ви ж ,zeлені паскуди, відібрали виплати на оренду, компенсації за "Прихисток", податки збільшили втроє - ну хоч пАржом...
показати весь коментар
15.10.2024 09:06 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2024 09:07 Відповісти
Зато как расказівали что имущество и недвижимость власть не будет трогать. Еще одно доказательство что нашему государству нельзя верить
показати весь коментар
15.10.2024 09:10 Відповісти
Ета власть делает все для того чтобы люди за бесценок продавали свое имущество и выезжали за границу так как их уже ничего в етой стране не будет держать. А кто скупает за бесценок все ето имущество мы каждый день видим. Ето те которые по своей прямой обязанности должны были защищать нашу страну но они себе поделали бронь и большие зарплаты и отлавливают рабой чтобы с них если не денег стрясти так утилизировать
показати весь коментар
15.10.2024 09:15 Відповісти
Соромлюсь спитати! А штрафи підуть на дрони?
показати весь коментар
15.10.2024 09:10 Відповісти
Бачив там хмельницьку чиновницю чи начальника одеського ТЦК? Гроші підуть під матрац або на хатиночку в Іспанії
показати весь коментар
15.10.2024 09:19 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
15.10.2024 09:19 Відповісти
І даю гарантію, що там на форумах голосніше за всіх обурювався «ухилянтами», як цей зараз тут))
показати весь коментар
15.10.2024 09:27 Відповісти
Нагадує "тяжоле наслєдіє царського рєжима"
показати весь коментар
15.10.2024 09:30 Відповісти
Заповни дані в «Резерв+», інакше платитимеш штраф!
Заповнив? Молодець, тепер у триденний термін приймай повістку. Не встигнеш - штраф!
показати весь коментар
15.10.2024 09:17 Відповісти
Тобто ви зараз взяли й назвали всіх захисників України які героїчно загинули на фронті - лохами які пішли воювати за зелену зелупу, а інши 5 нелохів це лайкнули, ну а потім питають чого це я непоспішаю повертатися на батьківщину...
показати весь коментар
15.10.2024 13:04 Відповісти
🖕
показати весь коментар
15.10.2024 09:27 Відповісти
Теперь агент сивковича гетьманович и его мамаша скупят по дешевке очередные десятки квартир и земучастков себе в активы.
показати весь коментар
15.10.2024 09:30 Відповісти
Чего то хило как то. Не заплатил штраф, нет денег, взять с родичей. У родичей тоже нет, отбирать квартиры, машины, органы в конце концов. Две почки есть, считай богач. Несчастным зермакам не на что на Мальдивы кататься. Понимать же надо.
показати весь коментар
15.10.2024 12:11 Відповісти
Я один не понимаю почему не пррдублировали повестку в Резерв+ Я могу неделями не находится по месу прописки и значит не увижу уведомление письме с повесткой вовремя. Почему не продублировать в Резерв+ ?
показати весь коментар
15.10.2024 09:30 Відповісти
Все просто! Сходи в ТЦК і там тобі все продублюють!
показати весь коментар
15.10.2024 09:32 Відповісти
А що краще? Повістка чи штраф?
показати весь коментар
15.10.2024 09:31 Відповісти
Это тоже самое что хуже: догана чи выговор
показати весь коментар
15.10.2024 10:00 Відповісти
Один із варіантів як робити навідників та диверсантів в тилу.
Нагадаю, супротив - це та сама сила, що має бути противагою.
Красти/відбирати майно можуть не тільки посвячені формою порядку.
показати весь коментар
15.10.2024 09:36 Відповісти
Якщо у ухилянта обікрали квартиру, то крадії та держава для нього будуть однаковими злодіями.
показати весь коментар
15.10.2024 09:54 Відповісти
А ви поцікавтеся : чи є так звана "повістка " офіційним документом, і як можно довести, що вам цю повістку кинули в скриньку((:??
, і чи є так званий "тцк" юридичною особою публічного права ( тобто держ. установою) ... ну короче майже за стільки років пора вже знати що "воно " таке
показати весь коментар
15.10.2024 09:42 Відповісти
Не захищаю вбивць і злочинців тцк, але де вказано що держ.установи мають бути юр.особами публічного права? Якщо навіть є чи не є, то на що це впливає? Вам відомо, що таке статус юридичної особи і його правові наслідки?
показати весь коментар
15.10.2024 13:33 Відповісти
Треба відкривати аккаунти в закардонних банках.
показати весь коментар
15.10.2024 09:48 Відповісти
Все повторюється. Завтра настане 1917 рік. Недарма навіть пам'ять про Булгакова викорчовують.
показати весь коментар
15.10.2024 09:51 Відповісти
Совєти повертаються
показати весь коментар
15.10.2024 09:59 Відповісти
А Булгаков тут до чого? Робите з нього прям патріота і борця за справедливість.
показати весь коментар
15.10.2024 10:04 Відповісти
Бо у нього все це прекрасно описано.
Усі Шарікови-Швондери та інші 73%-ні ідіоти, які видають себе за патріотів, знову повилазили.
показати весь коментар
15.10.2024 11:06 Відповісти
Патріотизм служить для прикриття особистих інтересів. А Булгаков просто талановитий письменник та історик.
показати весь коментар
15.10.2024 13:05 Відповісти
Талановитий письменник та історик, котрий талановито обплював українство.
показати весь коментар
16.10.2024 09:21 Відповісти
А чому не можна? Одне іншому не заважає. Чи Ви любите, щоб вас тільки хвалили?
показати весь коментар
16.10.2024 12:28 Відповісти
Слухай, русскій, не мели дурниці...
показати весь коментар
16.10.2024 13:08 Відповісти
Невже ти сам не бачиш? Без Булгакова Україна гине. Українці припинили приймати об'єктивну реальність. Їм достатньо пообіцяти та похвалити і вони поводяться як та ворона із сиром. Як ти поясниш собі 6 (шість) невдалих виборів президента? А чи читав ти такі антирадянські твори Булгакова, "Біла гвардія", "Собаче серце", "Майстер і Маргарита"?
показати весь коментар
16.10.2024 17:00 Відповісти
Рускій, Ореста - це жіноче ім'я. Ти живеш в Сиктивкарі?
Рускій, ну ти ж рускій! І що я тобі на це скажу? Бачиш, мені тебе навіть не шкода...
показати весь коментар
16.10.2024 19:29 Відповісти
Дев'ять?
показати весь коментар
16.10.2024 21:02 Відповісти
Ща! 6 млн чоловіків призивного віку проти виконавчої служби. Раунд уоне, файт!
показати весь коментар
15.10.2024 09:59 Відповісти
Плодіння бомжів і бідноти
показати весь коментар
15.10.2024 10:16 Відповісти
ні плодять бунтівників
показати весь коментар
15.10.2024 10:49 Відповісти
Все по книжці "Як не правильно керувати державою"
показати весь коментар
15.10.2024 16:54 Відповісти
Армія має бути ПРОФЕСІЙНОЮ!!! А не з тих, кого нагребли на вулицях тцкашники. Є люди, які не будуть воювати, як ти їх не мотивуй. А є люди, що вміють і роблять це професійно. Їх треба мотивувати потужним і надійним соцпакетом. На кожного військового має бути десятеро, які його забезпечують усім необхідним. А існуюча система примусового рекрутінгу вигадана виключено для того, щоб збагачувались корумповані чиновники, як хмельницька Крупа. І так в усіх сферах керівництва зеленої влади.
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
показати весь коментар
15.10.2024 10:23 Відповісти
Їх треба мотивувати в першу чергу нормальним постачанням озброєння та зрозумілим управлінням, а не так як зараз що бойові бригади або некомплектовані або їм присилають новобранців що не пройшли нормальної підготовки, накази віддають люди які не мають ніякої ******** тактичної підготовки та сидять далеко в тилу. Що їм соцпакет якщо вони загинуть, хоча це також потрібно адже у кожного сім'я, яку треба забезпечувати.

А в тилу дальше ростуть бригади як гриби, в яких немає людей з бойовим досвідом та погано підготовлені до реальних бойових дій, з офіцерами та сержантами з вулиці, або тих кого десь вигнали як от начальника ТЦК що формує бригаду на закарпатті.
І ці бригади проїдають ресурси бойових мотивованих бригад, лише зарплатня 100 тис чол, це 1 млрд. долларів в рік витрат, то велика кількість зброї якщо купляти напряму а не в рамках допомоги, де ціни сильно завищують через так зване відновлення та дорогу логістику. І якби на передовій мали зброю на таку суму то б втрат було набагато менше і не треба б було стільки поповнення.
показати весь коментар
15.10.2024 10:53 Відповісти
Ну ось, навіть коментатори Цензору розуміються в справах управління краще, ніж наша влада. Таке враження, що зелена влада розуміється тільки на тому, як красти і гадити
показати весь коментар
15.10.2024 11:09 Відповісти
Не знаю що там вони можуть або яка в них ціль, але загально світова практика, якої навіть тупий совок дотримувався, що не рахувався з людьми, змішувати на полігонах новобранців з бійцями з досвідом та навчання 3 місяці для мінімального бойового злагодження, люди притираються вчаться взаємодіяти.

А щодо проїдання ресурсів то 1 млрд на зарплати легко порахувати, а ще є форма, харчування, пальне та інші. І подивитись в інтернеті по чому закупляють бу зброю в світі, багато контрактів відкриті їх ніхто не приховує.
показати весь коментар
15.10.2024 11:33 Відповісти
Очевидно що такі тилові бригади створюються не для участі у бойових діях на фронті.
Давно відомо про шалену корупцію у тиловій майже 2-х мільйонній армії, де за невідправку на передову службовець віддає свою зарплатну карту командиру, а той в свою чергу знімає готівку і передає вище аж до прокремлівської ОПи. Як можна зраднику і корупціонеру з безмежною владою стриматися і не взяти 100млрд.грн щомісячних виплат на зарплату військових?
показати весь коментар
15.10.2024 13:44 Відповісти
А на ротацію нема з 2-х мільонів і 100 тис.

Вибори - достатнья і необхідна умова, щоб Україна існувала.
показати весь коментар
15.10.2024 14:15 Відповісти
Зелений московський запроданець отримав ультиматум у Вашингтоні провести вибори у 2025 році. Зараз почалась активна до них підготовка. Однак без попередньої виборчої реформи українці знову отримають московську агентуру у своїй владі, яка працюватиме на агресора і знищувати Україну.
Ні президент, ні народні депутати в Україні не є представниками українського народу, а швидше ворожого фсб і олігархату, якими вони делеговані на участь в українських виборах.
показати весь коментар
15.10.2024 16:47 Відповісти
краще бути здоровими та багатими, ніж хворими та бідними
показати весь коментар
15.10.2024 23:06 Відповісти
А собак вони теж будуть забирати, - в рахунок погашення боргу?

показати весь коментар
15.10.2024 10:50 Відповісти
Зелень напевно введе податок на повітря, хочеш дихати, плати.
показати весь коментар
15.10.2024 11:03 Відповісти
О. начинают хотьпоржомщиков ошкуривать. Не дошло через голову, не дошло через дупу - дойдет через карман до мудрого нарида.
показати весь коментар
15.10.2024 11:06 Відповісти
Всі , в інтернетах , так обурюються ...! Але на вулицю , з протестом , все одно ніхто не виходить !
показати весь коментар
15.10.2024 11:10 Відповісти
все як завжди в недолугому царстві кабміні. Це буде означати обвал ринку нерухомості, так як оці "конфісковані" квартири просто тупо не буде кому продати. ну і як завжи черговий виток інфляції, бо чергове зняття грошей з рахунків неминуче.
показати весь коментар
15.10.2024 11:15 Відповісти
Я думаю, що більшість вже попереписували майно та гроші.
показати весь коментар
15.10.2024 11:36 Відповісти
Зайві квартири куплять бідні чиновники мінздраву і будуть складати там свої ахоїльйони
показати весь коментар
15.10.2024 16:01 Відповісти
Якщо і справді є варіант із заморозкою війни, входженням в НАТО і поверненням окупованих територій дипломатією, то треба хапатися за цю можливість.

Бо в нас в середині держави ворог не менш страшний, ніж на сході, і його нищити треба в першу чергу (хоча дуже страшно за результат майбутніх наших виборів, які будуть для нас останнім шансом).
показати весь коментар
15.10.2024 11:34 Відповісти
З заморозкою не має, інакше вже б почали домовлятись, а може вже б і домовились. Тільки через фактичну капітуляцію.
показати весь коментар
15.10.2024 11:38 Відповісти
Ну останнім часом про такий варіант, часто почали говорити. Сподіваюся, що не просто так це все.
показати весь коментар
15.10.2024 12:09 Відповісти
И на что же ты "сподіваєшся"? На капитуляцию?
показати весь коментар
15.10.2024 12:56 Відповісти
Не будет никакого договорняка, ибо зеленскому тогда нада выборы проводить. Зачем он тогда ввел войска в Курскую область? Он тупо тянет время, что бы спасать деньги!!!
показати весь коментар
15.10.2024 14:40 Відповісти
Договорняк, це не дуже правильне слово, негативне досить. А для нас такий варіант це найкраще, що зараз можна отримати.

Ну і якщо все так, як ви пишете, то ми в пастці у власної влади.
показати весь коментар
15.10.2024 16:38 Відповісти
ау, зілібоби. де ви? правда, добре що тепер Пєтя ніхто?
показати весь коментар
15.10.2024 12:30 Відповісти
На виборах подивимось
показати весь коментар
15.10.2024 15:12 Відповісти
Це все через те, що "Пєтю нє пасаділі"!
показати весь коментар
15.10.2024 16:16 Відповісти
жили вони собі бідно і нічого в них не було, а потім їх ще обікрали
показати весь коментар
15.10.2024 20:34 Відповісти
Машины и так уже на бабах, сейчас кинуться квартиры переписывать
показати весь коментар
16.10.2024 00:04 Відповісти
якби так клоуни з корупціонерами боролися і штрафи і арешт майна і водійські права забрати і в бусік пакувати
показати весь коментар
16.10.2024 00:24 Відповісти
Все уже украдено до вас 😜
показати весь коментар
16.10.2024 00:50 Відповісти
кісєльов,єрмак,умєров там укранці?
показати весь коментар
16.10.2024 04:05 Відповісти
Короч українців будуть викидати з квартир щоб йшли захищати, панськи вілли, прихватизовані заводи, землю
показати весь коментар
16.10.2024 09:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 