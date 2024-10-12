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У військовозобов’язаних буде три дні, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти. Інакше чекає штраф, - постанова Кабміну

У військовозобов’язаних є 3 дні, щоб забрати повістку з пошти

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Тепер на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на постанову уряду від № 1147 від 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.

У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Читайте також: Вже 70 тисяч повісток відправило Міноборони через "Укрпошту" для оповіщення військовозобов’язаних

У постанові йдеться, що якщо впродовж трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку військовозобов'язаний не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою".

Позначка засвідчується підписом працівника пошти з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. Тобто до ТЦК.

"Судово-юридична газета" пише, що по суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

Читайте також: Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили з 14 до 7-10 днів, - постанова Кабміну

У разі коли адресат (одержувач) відмовляється підписати документ про отримання рекомендованого листа з позначкою позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж впродовж наступного робочого дня повертає його відправнику.

Якщо не вдалося вручити лист з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення повертають відправнику разом із бланками і зазначенням причин невручення.

Нагадаємо, що раніше Кабмін скоротив терміни явки військовозобов'язаного за повісткою через пошту в ТЦК.

Читайте також: Пошта має надсилати повістки рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК", - постанова Кабміну

Автор: 

Кабмін (14134) пошта (313) мобілізація (3096) повістка (184)


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Топ коментарі
+43
Та давайте відразу розстріл, до чого усі ці умовності?
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12.10.2024 20:59
+38
Все йде за планом.Бiднi, cтарi та хворi повиннi захищати впливових, богатих та чиновникiв.
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12.10.2024 21:05
+35
чергова тупа профанація, від зе!дегенератів.
яке підтвердження того, що повістка доставлялася адресату, крім якоїсь відмітки від пошти?
тобто, збори штрафів, залежить виключно від поштарки?
поштарям передбачається премія, від зібраних штрафів?
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12.10.2024 20:58
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Та розстріляйте вже накуй фсіх.Що ви тягнете?
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12.10.2024 21:24 Відповісти
Та не спіши поперед батька в пекло, дійде й до цього, з часом.
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12.10.2024 21:32 Відповісти
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12.10.2024 21:31 Відповісти
нова пей вже ввели, дуже були здивовані коли сканували мій паспорт і тупе запитання а чому ви не в військовій формі, ви же військовий. чомусь захотілось ******** того робітника НП, дякую жінка зупинила
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12.10.2024 21:46 Відповісти
Це така звичка- ******* цивільних ?
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12.10.2024 21:58 Відповісти
Це звичка коли будьяке ЧМО має доступ до твоїх ОСОБИСТИХ даних, Як мінімум зливає дані різноманітним коллцентрам і решті хурмі яка шле тобі шлак або дзвонить пропонує хурму. А максимум - ну ви розумієте ЦИВІЛЬНІ
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14.10.2024 09:09 Відповісти
Ну да, ці "казлі которіе мешают нам жить ".
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14.10.2024 11:03 Відповісти
У вас в паспорті написано, шо ви - військовий? Чи в Україні без постановки на облік вже пошта не обслуговує?
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12.10.2024 22:17 Відповісти
Скоро розкуркулення !
Під іншим соусом.
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12.10.2024 21:32 Відповісти
Ми жиємо в соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі !
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12.10.2024 21:35 Відповісти
ні шановний, ми насолоджуємось епохою розвиненого зебілізму у середовищі 73% клінічних ідіотів-вавивеверженців, що оцінили гасла: "Ідіть у сраку", "я никакаму ничаго не должен, окромя своих ждродителей..." та повелись на "Лопата-челендж" побачивши вперше та в останнє gда з лопатою... п.с. хто скаже, що воно єврей, читайте перший жирний текст.
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12.10.2024 22:18 Відповісти
тільки соціальна і орієнтована вона не на ВСИХ людей, а для НЄКОТОРИХ...
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13.10.2024 21:55 Відповісти
Тцкуни вже судді, та судові виконавці. Країна мрії хрінпіду. ****.
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12.10.2024 21:47 Відповісти
не довго вам залишилось сидіти з такими рішеннями
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12.10.2024 21:47 Відповісти
100%, це майже кінець, застосовуючи поголовні репресії діюча машина хоче зберегтися, але точка неповернення вже пройдена і залишається тільки питання часу
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12.10.2024 23:03 Відповісти
Ну це ідіотизм якийсь. На всю країну оголосили що лист у будь якому разі вважатиметься таким який доставлений чи отриманий , на пам"ятаю вже, навіть якщо адресат не отримає особисто.... І тут кажуть що будуть штрафувати якщо він не буде отриманий. За що штраф якщо він "доставлений" навіть без підпису адресата. Штраф мабуть має бути якщо адресат не з"явиться до ТЦК... Це логічно. Чи треба подвійгне покарання: за те що не взяв листа і за те що не прийшов до ТЦК? Якась дурня виходить. Що потрібно в першу чергу : отримати повістку чи щоб людина З"явилася до ТЦК? мені здається що останнє Повістку отримати можуть і родичі.
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12.10.2024 21:51 Відповісти
Всі такі грамотні, цікаво як всі заспівають коли прийдуть підари.
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12.10.2024 21:55 Відповісти
Розплющ очі.Вони вже при владі.
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12.10.2024 22:01 Відповісти
Так влада все і робить щоб то прискорити...дурними постановами замість реально мотивувати людей...але де там,бабло скирдують в тумбочки...навіть не в банки.. 😁
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12.10.2024 22:07 Відповісти
Вони тут з 19-го. І вбили дуже багато українців, ще під час ковіду почали.
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12.10.2024 22:13 Відповісти
Всі скажуть що з зеленими підорами дальше було вже неможливо, і потрібно якось й надалі пробувати співіснувати
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12.10.2024 23:00 Відповісти
лідори нікуди і не ділись - вони вже 30+років при владі а от узкіє це використовують по повній
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14.10.2024 09:12 Відповісти
Кабмін почав кльопати постанови як лєнін дєкрєти в 1917...вже не ВР а ОПа і кабмін у нас керують Країною..?!
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12.10.2024 22:05 Відповісти
не ОПа, а той, що ..е оманського віслюка, а шмиГаль- це болванка для підписів.
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12.10.2024 22:25 Відповісти
В точку. Дід мій казав що був тоді дитиною, але пам'ятав як більшість населення (Чернігівщина) чекало більшовиків, і бігло грабувати панські маєтки і ділити землю.

А потім буде 1991 рік і нам в книжках розкажуть що українці всі як один були за незалежність, воювали за УНР, але сили були не рівні бо прийшла зла орда п'яних матросів з Кронштадту на бронепотягу, і захопила Україну
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13.10.2024 01:20 Відповісти
тобі пофіг, ти не тут...
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12.10.2024 22:13 Відповісти
Я дивлюся чуваки вже не знають що вигадати, шоб перед тим як мобілізувати, в призовників відібрати всі гроші.
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12.10.2024 22:15 Відповісти
А чи не розповість Кабмін, на що майже 14 мільярдів гривень йде на поліцію у той час, коли не вистачає зброї для фронту? Чи відповість Кабмін, чому не штрафують поліцаїв, які згідно з законом про національну поліцію мають захищати територіальну цілісність та суверенітет України? Щодо штрафів. Почніть з себе та всіх чиновників, у яких діти не на фронті.
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12.10.2024 22:17 Відповісти
А виписатись з квартири та ніде не прописуватись.
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12.10.2024 22:18 Відповісти
Тоді це називається бімж
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13.10.2024 09:37 Відповісти
БПМП - без певного місця проживання.
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13.10.2024 10:20 Відповісти
Для виписки потрібно знятись з військового обліку, за місцем прописки
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13.10.2024 10:10 Відповісти
ніт - не треба, якщо за законом, то ви маєте самосотійно сповістити військомат і коли будите вписуватись на новому місці - ось тоді знятись з обліку в старому місці і стати на облік в новому, усе інше - вигадки місцевих самодурів, у 19-му мені довелось пройти цей беспредел через прокуратуру, бо місцеві царьки свої внутрішні розпорядження завжди чомусь вважають вище за будь-який закон
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13.10.2024 13:23 Відповісти
А якщо людина поїхала на пару тижнів у відпустку у інше місто.. зелені підари зовсім від зажерливості з глузду з'їхали
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12.10.2024 22:43 Відповісти
Пан дещо забув про війну і оголошений воєнний стан.
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13.10.2024 14:10 Відповісти
А людина, коли їде у відпустку-вимикає мобільний телефон ? "У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об'єкта поштового зв'язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону"
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13.10.2024 14:40 Відповісти
Добре, живете ви наприклад у Дніпрі, поїхали у відпустку з сім'єю у Львів на пару тижнів. У цей час приходить повістка і вам телефонують, і ще тиждень відпустки залишився наприклад. Як ви отримаєте повістку і з'явитеся у ТЦК к
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14.10.2024 05:09 Відповісти
АХАХАХАБЛ...далі будуть переходити на телекінез....
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12.10.2024 22:45 Відповісти
Добре що кабмін кварталу95 не видав постанову як тепер потрібно правильно срати.
І чим грати на піаніно.
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12.10.2024 23:28 Відповісти
Постанова Кабміну не є Законом України , щоб змушувати вас щось робити ..Якщо Кабмін не знав то вже давно існує електронна пошта , шліть туди повістки
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13.10.2024 00:05 Відповісти
Не Кабмін а ксерокс. Це вже яка незаконна постанова? 100500?
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13.10.2024 00:21 Відповісти
Типова зелена клоунада,з незмінними зеленими клоунами з ОПешного шапіто на гілці -твердом,маком,малко тільки не вистачає-мабуть десь на іншій гілці підсмокчує )
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13.10.2024 01:25 Відповісти
Тобто якщо я у відрядження поїхав мееі треба всіх кинути і їхати додому, бо у нас у кабміні сидять ідіоти ? А може вже Кабмін всім своїм складом самостійно піде в окоп ? Так дійсно буде краще для всіх.
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13.10.2024 08:17 Відповісти
Зе-мерзота дозволяє виїзд за кордон синів-********* портнових, депутатів зі "слуг урода" (вгадайте, чи вони збираються сюди повертатись). Своїм - вседозволеність, простолюдинам - закон
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13.10.2024 09:42 Відповісти
І хто винен, хто віддав 73% голосів за покидька ? Тепер schnelle в окопи !
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13.10.2024 09:54 Відповісти
А що хотів "мудрий нарід" вибравши чотириразового ухилянта собі в приЗЕденти ?
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13.10.2024 09:42 Відповісти
А "мудрий нарід" хотів: 1. Посадить баригу. 2. Кінця епохи бідності. 3. Майських шашликів. 4. Зарплати вчітілям чотири тисячі зелених. 5. Ітд. всяких пустих базікань.

Так що нарікати нічого, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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13.10.2024 09:50 Відповісти
А що отримав "мудрий нарід" ??? В І Й Н У !
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13.10.2024 16:37 Відповісти
Країна яка керується постановами))
Далі будуть просто "ну там хтось сказав"
кабінет міністрів постановив, щоб цензор перестав терти притомні коменти!)
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13.10.2024 10:18 Відповісти
З криками "Ганьба!" вигнали ТЦК з весілля у львівському ресторані "Соната", куди тітушки Банкової прийшли з черговим рейдом, - місцеві канали.

Чим ці бандити в балаклавах на службі Татарова-Єрмака відрізняються від русні⁉️
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13.10.2024 10:29 Відповісти
дай боже аби зьо, єрмак, умєров та всіляке інше зьо-бидло маялося до кінця свого нікчемного життя, а після вже ніколи не мало спокою!
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13.10.2024 11:30 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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13.10.2024 12:08 Відповісти
Все це так, але як можна об'єктивно та чесно провести вибори, якщо багато чоловіків та жінок на фронті, декілька мільйонів-за кордоном, переважна більшість чоловіків переховується від тцк, а відтак не піде на виборчі дільниці ? Як пропонуєте провести вибори ?
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13.10.2024 15:43 Відповісти
точно так як і онвлення даних через резерв хрюс
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13.10.2024 18:29 Відповісти
Вельмишановний Пан Alex, я живу в Польші давно,але є зареєстрована в посольстві України в Краковє, тож коли були вибори, ми получили запрошення на вибори,від нас де ми мєшкаєм 250 км. І от ми поїхали і віддали свої голоси, за Прошенка,я розумію, що це як би,ну не те що треба. Але я запитувала більш досвідченних людей, чим я. А де Українці. Є багато Українців,які могли б підняти Україну,так,що би всі вигоріли від нас. Ми люди трудолюбиві і не чекаєм поки нам,щось дадуть. Працюємо,що ті бжоли.
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13.10.2024 21:14 Відповісти
Ха-ха. Коментатори на цензорі патріотично-войовничі лише в своїх анонімних коментах. Як тільки є ймовірність потрапити на справжню війну - ниття і стогін )
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13.10.2024 14:12 Відповісти
А чи вони не пох..Їли? Відрядження, відпустка, лікарня... людини може тиждень-два не бути вдома.
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13.10.2024 14:17 Відповісти
Використання власних мобільних телефонів у відрядженнях, відпустках, лікарнях-не передбачено ?
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13.10.2024 14:44 Відповісти
А до чого тут телефон, коли воно в паперовому вигляді в поштової скринькі лежить? І інхто на телефон не повідомлює, що воно прийшло.
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14.10.2024 12:07 Відповісти
Конституція України не на часі а постанова якраз на часі. Держава зелених долбо...бів
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13.10.2024 15:14 Відповісти
Краще озбройте тих волойобів, що тиняються по тилу, жруть горіку, трахають баб. Та ще зарплату отримують, ділячись нею з батьками-командирами.
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13.10.2024 18:12 Відповісти
Краще озбройте тих волойобів, що тиняються по тилу, жруть горіку, трахають баб. Та ще зарплату отримують, ділячись нею з батьками-командирами.
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13.10.2024 18:12 Відповісти
Так победим!
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13.10.2024 20:51 Відповісти
Ох, як би так клоуни з корупцією боролись, 3 дні повістка корупціонеру до суду, не отримав - штраф
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13.10.2024 23:39 Відповісти
Когда панов из кабмина начнут в бусик запихивать? К чему условности, только хардкор, равенство и патриотизм! Вперёд, товарищи- госслужащие Неньку защищать!
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14.10.2024 01:08 Відповісти
Мало им, что машины военных жгут, теперь еще тачки Укрпошты будут палить
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14.10.2024 08:17 Відповісти
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