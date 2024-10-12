У військовозобов’язаних буде три дні, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти. Інакше чекає штраф, - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів вніс зміни до правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Тепер на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.
Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на постанову уряду від № 1147 від 8 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.
У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".
У постанові йдеться, що якщо впродовж трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку військовозобов'язаний не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою".
Позначка засвідчується підписом працівника пошти з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. Тобто до ТЦК.
"Судово-юридична газета" пише, що по суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф.
У разі коли адресат (одержувач) відмовляється підписати документ про отримання рекомендованого листа з позначкою позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж впродовж наступного робочого дня повертає його відправнику.
Якщо не вдалося вручити лист з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" такі відправлення повертають відправнику разом із бланками і зазначенням причин невручення.
Нагадаємо, що раніше Кабмін скоротив терміни явки військовозобов'язаного за повісткою через пошту в ТЦК.
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Під іншим соусом.
А потім буде 1991 рік і нам в книжках розкажуть що українці всі як один були за незалежність, воювали за УНР, але сили були не рівні бо прийшла зла орда п'яних матросів з Кронштадту на бронепотягу, і захопила Україну
І чим грати на піаніно.
Так що нарікати нічого, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
Далі будуть просто "ну там хтось сказав"
кабінет міністрів постановив, щоб цензор перестав терти притомні коменти!)
Чим ці бандити в балаклавах на службі Татарова-Єрмака відрізняються від русні⁉️
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