У военнообязанных будет три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК из почты. Иначе ждет штраф, – постановление Кабмина
Кабинет Министров внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Теперь на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства от № 1147 от 8 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что заказные письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.
В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".
В постановлении говорится, что если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи военнообязанный не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу".
Отметка удостоверяется подписью работника почты с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю. То есть в ТЦК.
"Судебно-юридическая газета" пишет, что по сути, это и будет "надлежащим уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.
В случае если адресат (получатель) отказывается подписать документ о получении заказного письма с пометкой "Судебная повестка", "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.
Если не удалось вручить письмо с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления возвращают отправителю вместе с бланками и указанием причин невручения.
Напомним, что ранее Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.
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Під іншим соусом.
А потім буде 1991 рік і нам в книжках розкажуть що українці всі як один були за незалежність, воювали за УНР, але сили були не рівні бо прийшла зла орда п'яних матросів з Кронштадту на бронепотягу, і захопила Україну
І чим грати на піаніно.
Так що нарікати нічого, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
Далі будуть просто "ну там хтось сказав"
кабінет міністрів постановив, щоб цензор перестав терти притомні коменти!)
Чим ці бандити в балаклавах на службі Татарова-Єрмака відрізняються від русні⁉️
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
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