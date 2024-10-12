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У военнообязанных будет три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК из почты. Иначе ждет штраф, – постановление Кабмина

У військовозобов’язаних є 3 дні, щоб забрати повістку з пошти

Кабинет Министров внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. Теперь на то, чтобы забрать заказное письмо, которое прислал ТЦК, с почты у мужчин будет три дня. В противном случае их ждет постановление ТЦК о штрафе от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление правительства от № 1147 от 8 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Кабмин уточнил, что заказные письма с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично" подлежат вручению лично адресатам.

В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Читайте также: Уже 70 тысяч повесток отправило Минобороны через "Укрпочту" для оповещения военнообязанных

В постановлении говорится, что если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи военнообязанный не явился для получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу".

Отметка удостоверяется подписью работника почты с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю. То есть в ТЦК.

"Судебно-юридическая газета" пишет, что по сути, это и будет "надлежащим уведомлением", после чего ТЦК может вынести постановление о штрафе.

Читайте также: Срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7-10 дней, - постановление Кабмина

В случае если адресат (получатель) отказывается подписать документ о получении заказного письма с пометкой "Судебная повестка", "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Если не удалось вручить письмо с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" такие отправления возвращают отправителю вместе с бланками и указанием причин невручения.

Напомним, что ранее Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.

Читайте также: Почта должна посылать повестки заказным письмом с пометкой "Повістка ТЦК", - постановление Кабмина

Автор: 

Кабмин (14033) почта (127) мобилизация (2800) повестка (155)


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Топ комментарии
+43
Та давайте відразу розстріл, до чого усі ці умовності?
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12.10.2024 20:59
+38
Все йде за планом.Бiднi, cтарi та хворi повиннi захищати впливових, богатих та чиновникiв.
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12.10.2024 21:05
+35
чергова тупа профанація, від зе!дегенератів.
яке підтвердження того, що повістка доставлялася адресату, крім якоїсь відмітки від пошти?
тобто, збори штрафів, залежить виключно від поштарки?
поштарям передбачається премія, від зібраних штрафів?
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12.10.2024 20:58
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Та розстріляйте вже накуй фсіх.Що ви тягнете?
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12.10.2024 21:24 Ответить
Та не спіши поперед батька в пекло, дійде й до цього, з часом.
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12.10.2024 21:32 Ответить
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12.10.2024 21:31 Ответить
нова пей вже ввели, дуже були здивовані коли сканували мій паспорт і тупе запитання а чому ви не в військовій формі, ви же військовий. чомусь захотілось ******** того робітника НП, дякую жінка зупинила
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12.10.2024 21:46 Ответить
Це така звичка- ******* цивільних ?
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12.10.2024 21:58 Ответить
Це звичка коли будьяке ЧМО має доступ до твоїх ОСОБИСТИХ даних, Як мінімум зливає дані різноманітним коллцентрам і решті хурмі яка шле тобі шлак або дзвонить пропонує хурму. А максимум - ну ви розумієте ЦИВІЛЬНІ
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14.10.2024 09:09 Ответить
Ну да, ці "казлі которіе мешают нам жить ".
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14.10.2024 11:03 Ответить
У вас в паспорті написано, шо ви - військовий? Чи в Україні без постановки на облік вже пошта не обслуговує?
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12.10.2024 22:17 Ответить
Скоро розкуркулення !
Під іншим соусом.
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12.10.2024 21:32 Ответить
Ми жиємо в соціальноорієнтованій, людиноцентричній державі !
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12.10.2024 21:35 Ответить
ні шановний, ми насолоджуємось епохою розвиненого зебілізму у середовищі 73% клінічних ідіотів-вавивеверженців, що оцінили гасла: "Ідіть у сраку", "я никакаму ничаго не должен, окромя своих ждродителей..." та повелись на "Лопата-челендж" побачивши вперше та в останнє gда з лопатою... п.с. хто скаже, що воно єврей, читайте перший жирний текст.
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12.10.2024 22:18 Ответить
тільки соціальна і орієнтована вона не на ВСИХ людей, а для НЄКОТОРИХ...
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13.10.2024 21:55 Ответить
Тцкуни вже судді, та судові виконавці. Країна мрії хрінпіду. ****.
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12.10.2024 21:47 Ответить
не довго вам залишилось сидіти з такими рішеннями
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12.10.2024 21:47 Ответить
100%, це майже кінець, застосовуючи поголовні репресії діюча машина хоче зберегтися, але точка неповернення вже пройдена і залишається тільки питання часу
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12.10.2024 23:03 Ответить
Ну це ідіотизм якийсь. На всю країну оголосили що лист у будь якому разі вважатиметься таким який доставлений чи отриманий , на пам"ятаю вже, навіть якщо адресат не отримає особисто.... І тут кажуть що будуть штрафувати якщо він не буде отриманий. За що штраф якщо він "доставлений" навіть без підпису адресата. Штраф мабуть має бути якщо адресат не з"явиться до ТЦК... Це логічно. Чи треба подвійгне покарання: за те що не взяв листа і за те що не прийшов до ТЦК? Якась дурня виходить. Що потрібно в першу чергу : отримати повістку чи щоб людина З"явилася до ТЦК? мені здається що останнє Повістку отримати можуть і родичі.
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12.10.2024 21:51 Ответить
Всі такі грамотні, цікаво як всі заспівають коли прийдуть підари.
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12.10.2024 21:55 Ответить
Розплющ очі.Вони вже при владі.
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12.10.2024 22:01 Ответить
Так влада все і робить щоб то прискорити...дурними постановами замість реально мотивувати людей...але де там,бабло скирдують в тумбочки...навіть не в банки.. 😁
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12.10.2024 22:07 Ответить
Вони тут з 19-го. І вбили дуже багато українців, ще під час ковіду почали.
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12.10.2024 22:13 Ответить
Всі скажуть що з зеленими підорами дальше було вже неможливо, і потрібно якось й надалі пробувати співіснувати
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12.10.2024 23:00 Ответить
лідори нікуди і не ділись - вони вже 30+років при владі а от узкіє це використовують по повній
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14.10.2024 09:12 Ответить
Кабмін почав кльопати постанови як лєнін дєкрєти в 1917...вже не ВР а ОПа і кабмін у нас керують Країною..?!
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12.10.2024 22:05 Ответить
не ОПа, а той, що ..е оманського віслюка, а шмиГаль- це болванка для підписів.
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12.10.2024 22:25 Ответить
В точку. Дід мій казав що був тоді дитиною, але пам'ятав як більшість населення (Чернігівщина) чекало більшовиків, і бігло грабувати панські маєтки і ділити землю.

А потім буде 1991 рік і нам в книжках розкажуть що українці всі як один були за незалежність, воювали за УНР, але сили були не рівні бо прийшла зла орда п'яних матросів з Кронштадту на бронепотягу, і захопила Україну
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13.10.2024 01:20 Ответить
тобі пофіг, ти не тут...
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12.10.2024 22:13 Ответить
Я дивлюся чуваки вже не знають що вигадати, шоб перед тим як мобілізувати, в призовників відібрати всі гроші.
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12.10.2024 22:15 Ответить
А чи не розповість Кабмін, на що майже 14 мільярдів гривень йде на поліцію у той час, коли не вистачає зброї для фронту? Чи відповість Кабмін, чому не штрафують поліцаїв, які згідно з законом про національну поліцію мають захищати територіальну цілісність та суверенітет України? Щодо штрафів. Почніть з себе та всіх чиновників, у яких діти не на фронті.
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12.10.2024 22:17 Ответить
А виписатись з квартири та ніде не прописуватись.
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12.10.2024 22:18 Ответить
Тоді це називається бімж
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13.10.2024 09:37 Ответить
БПМП - без певного місця проживання.
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13.10.2024 10:20 Ответить
Для виписки потрібно знятись з військового обліку, за місцем прописки
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13.10.2024 10:10 Ответить
ніт - не треба, якщо за законом, то ви маєте самосотійно сповістити військомат і коли будите вписуватись на новому місці - ось тоді знятись з обліку в старому місці і стати на облік в новому, усе інше - вигадки місцевих самодурів, у 19-му мені довелось пройти цей беспредел через прокуратуру, бо місцеві царьки свої внутрішні розпорядження завжди чомусь вважають вище за будь-який закон
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13.10.2024 13:23 Ответить
А якщо людина поїхала на пару тижнів у відпустку у інше місто.. зелені підари зовсім від зажерливості з глузду з'їхали
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12.10.2024 22:43 Ответить
Пан дещо забув про війну і оголошений воєнний стан.
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13.10.2024 14:10 Ответить
А людина, коли їде у відпустку-вимикає мобільний телефон ? "У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об'єкта поштового зв'язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону"
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13.10.2024 14:40 Ответить
Добре, живете ви наприклад у Дніпрі, поїхали у відпустку з сім'єю у Львів на пару тижнів. У цей час приходить повістка і вам телефонують, і ще тиждень відпустки залишився наприклад. Як ви отримаєте повістку і з'явитеся у ТЦК к
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14.10.2024 05:09 Ответить
АХАХАХАБЛ...далі будуть переходити на телекінез....
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12.10.2024 22:45 Ответить
Добре що кабмін кварталу95 не видав постанову як тепер потрібно правильно срати.
І чим грати на піаніно.
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12.10.2024 23:28 Ответить
Постанова Кабміну не є Законом України , щоб змушувати вас щось робити ..Якщо Кабмін не знав то вже давно існує електронна пошта , шліть туди повістки
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13.10.2024 00:05 Ответить
Не Кабмін а ксерокс. Це вже яка незаконна постанова? 100500?
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13.10.2024 00:21 Ответить
Типова зелена клоунада,з незмінними зеленими клоунами з ОПешного шапіто на гілці -твердом,маком,малко тільки не вистачає-мабуть десь на іншій гілці підсмокчує )
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13.10.2024 01:25 Ответить
Тобто якщо я у відрядження поїхав мееі треба всіх кинути і їхати додому, бо у нас у кабміні сидять ідіоти ? А може вже Кабмін всім своїм складом самостійно піде в окоп ? Так дійсно буде краще для всіх.
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13.10.2024 08:17 Ответить
Зе-мерзота дозволяє виїзд за кордон синів-********* портнових, депутатів зі "слуг урода" (вгадайте, чи вони збираються сюди повертатись). Своїм - вседозволеність, простолюдинам - закон
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13.10.2024 09:42 Ответить
І хто винен, хто віддав 73% голосів за покидька ? Тепер schnelle в окопи !
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13.10.2024 09:54 Ответить
А що хотів "мудрий нарід" вибравши чотириразового ухилянта собі в приЗЕденти ?
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13.10.2024 09:42 Ответить
А "мудрий нарід" хотів: 1. Посадить баригу. 2. Кінця епохи бідності. 3. Майських шашликів. 4. Зарплати вчітілям чотири тисячі зелених. 5. Ітд. всяких пустих базікань.

Так що нарікати нічого, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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13.10.2024 09:50 Ответить
А що отримав "мудрий нарід" ??? В І Й Н У !
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13.10.2024 16:37 Ответить
Країна яка керується постановами))
Далі будуть просто "ну там хтось сказав"
кабінет міністрів постановив, щоб цензор перестав терти притомні коменти!)
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13.10.2024 10:18 Ответить
З криками "Ганьба!" вигнали ТЦК з весілля у львівському ресторані "Соната", куди тітушки Банкової прийшли з черговим рейдом, - місцеві канали.

Чим ці бандити в балаклавах на службі Татарова-Єрмака відрізняються від русні⁉️
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13.10.2024 10:29 Ответить
дай боже аби зьо, єрмак, умєров та всіляке інше зьо-бидло маялося до кінця свого нікчемного життя, а після вже ніколи не мало спокою!
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13.10.2024 11:30 Ответить
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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13.10.2024 12:08 Ответить
Все це так, але як можна об'єктивно та чесно провести вибори, якщо багато чоловіків та жінок на фронті, декілька мільйонів-за кордоном, переважна більшість чоловіків переховується від тцк, а відтак не піде на виборчі дільниці ? Як пропонуєте провести вибори ?
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13.10.2024 15:43 Ответить
точно так як і онвлення даних через резерв хрюс
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13.10.2024 18:29 Ответить
Вельмишановний Пан Alex, я живу в Польші давно,але є зареєстрована в посольстві України в Краковє, тож коли були вибори, ми получили запрошення на вибори,від нас де ми мєшкаєм 250 км. І от ми поїхали і віддали свої голоси, за Прошенка,я розумію, що це як би,ну не те що треба. Але я запитувала більш досвідченних людей, чим я. А де Українці. Є багато Українців,які могли б підняти Україну,так,що би всі вигоріли від нас. Ми люди трудолюбиві і не чекаєм поки нам,щось дадуть. Працюємо,що ті бжоли.
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13.10.2024 21:14 Ответить
Ха-ха. Коментатори на цензорі патріотично-войовничі лише в своїх анонімних коментах. Як тільки є ймовірність потрапити на справжню війну - ниття і стогін )
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13.10.2024 14:12 Ответить
А чи вони не пох..Їли? Відрядження, відпустка, лікарня... людини може тиждень-два не бути вдома.
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13.10.2024 14:17 Ответить
Використання власних мобільних телефонів у відрядженнях, відпустках, лікарнях-не передбачено ?
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13.10.2024 14:44 Ответить
А до чого тут телефон, коли воно в паперовому вигляді в поштової скринькі лежить? І інхто на телефон не повідомлює, що воно прийшло.
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14.10.2024 12:07 Ответить
Конституція України не на часі а постанова якраз на часі. Держава зелених долбо...бів
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13.10.2024 15:14 Ответить
Краще озбройте тих волойобів, що тиняються по тилу, жруть горіку, трахають баб. Та ще зарплату отримують, ділячись нею з батьками-командирами.
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13.10.2024 18:12 Ответить
Краще озбройте тих волойобів, що тиняються по тилу, жруть горіку, трахають баб. Та ще зарплату отримують, ділячись нею з батьками-командирами.
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13.10.2024 18:12 Ответить
Так победим!
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13.10.2024 20:51 Ответить
Ох, як би так клоуни з корупцією боролись, 3 дні повістка корупціонеру до суду, не отримав - штраф
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13.10.2024 23:39 Ответить
Когда панов из кабмина начнут в бусик запихивать? К чему условности, только хардкор, равенство и патриотизм! Вперёд, товарищи- госслужащие Неньку защищать!
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14.10.2024 01:08 Ответить
Мало им, что машины военных жгут, теперь еще тачки Укрпошты будут палить
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14.10.2024 08:17 Ответить
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