Уже 70 тысяч повесток отправило Минобороны через "Укрпочту" для оповещения военнообязанных
Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Ukrainian Military Pages.
"В алгоритмах формирования повесток выявлены некоторые проблемы. В частности повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу. Пока не известно как работает механизм отбора повесток, но ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" - так называемый "рандомайзер", который случайно будет выбирать среди военнообязанных, которые соответствуют требованиям мобилизации", - говорится в материале.
Напомним, ранее глава "Укрпочты" Смелянский заявил, что рассылка повесток "Укрпочтой" ничем не отличается от отправки судебных документов. Она выглядит как обычное заказное письмо, которое соответствующее лицо получает под подпись.
Так, гляди, і на Зеленського "рандомайзно" може прийти повістка.
І шо тоді робити?