Уже 70 тысяч повесток отправило Минобороны через "Укрпочту" для оповещения военнообязанных

Повістки через Укрпошту

Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Ukrainian Military Pages.

"В алгоритмах формирования повесток выявлены некоторые проблемы. В частности повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу. Пока не известно как работает механизм отбора повесток, но ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" - так называемый "рандомайзер", который случайно будет выбирать среди военнообязанных, которые соответствуют требованиям мобилизации", - говорится в материале.

Также читайте: На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА

Напомним, ранее глава "Укрпочты" Смелянский заявил, что рассылка повесток "Укрпочтой" ничем не отличается от отправки судебных документов. Она выглядит как обычное заказное письмо, которое соответствующее лицо получает под подпись.

це може бути принцип "лотереї" - так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних Джерело:
***********
Так, гляди, і на Зеленського "рандомайзно" може прийти повістка.
І шо тоді робити?
05.10.2024 09:57 Ответить
Переплити Тису, і виїхати на історчну батьківщину - соняшний Біробіджан.
05.10.2024 10:02 Ответить
Хорошую лотерею начальники ТЦК себе придумали. Раньше багажниками деньги возили а теперь фурами будут.
05.10.2024 10:08 Ответить
Переплити Тису, і виїхати на історчну батьківщину - соняшний Біробіджан.
05.10.2024 10:02 Ответить
Цей "рандомайз" - правда. Просто не всі в ньому приймають участь
05.10.2024 10:07 Ответить
https://expert.in.ua/society/04102024-z-yavytysya-v-ttsk-u-rezerv-pochaly-nadhodyty-vyklyky-vid-vijskkomiv-yak-reaguvaty/
05.10.2024 12:59 Ответить
А чому цей безумний генератор не має свого прізвища? До речі він дані оновив та ВЛК пройшов?
05.10.2024 10:24 Ответить
А що, хіба Укр.пошта і до Монако дістає?
05.10.2024 10:35 Ответить
Відправте листа - доставлять.
05.10.2024 11:48 Ответить
Інфа якась непевна, а нащо тоді працівники у ТЦК ? Відбір же тре проводити.
05.10.2024 11:49 Ответить
Це нове покращання. МО забрала у ТЦК право відбирати людей для цих листів щастя, і само відбирає рандомно у Києві. Керівник ТЦК тільки електронний підпис ставить віддалено, а потім Укрпошта централизовано з Києві всім надсилає. Бо Зелена влада хоче все контролювати в " ручному режимі".
05.10.2024 12:27 Ответить
От вам моя електронна відповідь .!.
05.10.2024 16:43 Ответить
 
 