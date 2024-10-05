Вже 70 тисяч повісток відправило Міноборони через "Укрпошту" для оповіщення військовозобов’язаних

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ukrainian Military Pages.

"В алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу. Наразі не відомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип "лотереї" - так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше голова "Укрпошти" Смілянський заявив, що розсилання повісток "Укрпоштою" нічим не відрізняється від надсилання судових документів. Вона виглядає як звичайний рекомендований лист, який відповідна особа отримує під підпис.