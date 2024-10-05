УКР
Вже 70 тисяч повісток відправило Міноборони через "Укрпошту" для оповіщення військовозобов’язаних

Повістки через Укрпошту

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Ukrainian Military Pages.

"В алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу. Наразі не відомо як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип "лотереї" - так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині "Укрпошта" розпочала розсилати повістки, - ОВА

Нагадаємо, раніше голова "Укрпошти" Смілянський заявив, що розсилання повісток "Укрпоштою" нічим не відрізняється від надсилання судових документів. Вона виглядає як звичайний рекомендований лист, який відповідна особа отримує під підпис.

Міноборони (7633) Укрпошта (1098) повістка (187)
це може бути принцип "лотереї" - так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних Джерело:
***********
Так, гляди, і на Зеленського "рандомайзно" може прийти повістка.
І шо тоді робити?
показати весь коментар
05.10.2024 09:57 Відповісти
Переплити Тису, і виїхати на історчну батьківщину - соняшний Біробіджан.
показати весь коментар
05.10.2024 10:02 Відповісти
Цей "рандомайз" - правда. Просто не всі в ньому приймають участь
показати весь коментар
05.10.2024 10:07 Відповісти
https://expert.in.ua/society/04102024-z-yavytysya-v-ttsk-u-rezerv-pochaly-nadhodyty-vyklyky-vid-vijskkomiv-yak-reaguvaty/
показати весь коментар
05.10.2024 12:59 Відповісти
Хорошую лотерею начальники ТЦК себе придумали. Раньше багажниками деньги возили а теперь фурами будут.
показати весь коментар
05.10.2024 10:08 Відповісти
А чому цей безумний генератор не має свого прізвища? До речі він дані оновив та ВЛК пройшов?
показати весь коментар
05.10.2024 10:24 Відповісти
А що, хіба Укр.пошта і до Монако дістає?
показати весь коментар
05.10.2024 10:35 Відповісти
Відправте листа - доставлять.
показати весь коментар
05.10.2024 11:48 Відповісти
Інфа якась непевна, а нащо тоді працівники у ТЦК ? Відбір же тре проводити.
показати весь коментар
05.10.2024 11:49 Відповісти
Це нове покращання. МО забрала у ТЦК право відбирати людей для цих листів щастя, і само відбирає рандомно у Києві. Керівник ТЦК тільки електронний підпис ставить віддалено, а потім Укрпошта централизовано з Києві всім надсилає. Бо Зелена влада хоче все контролювати в " ручному режимі".
показати весь коментар
05.10.2024 12:27 Відповісти
От вам моя електронна відповідь .!.
показати весь коментар
05.10.2024 16:43 Відповісти
 
 