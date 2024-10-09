Почта должна посылать повестки заказным письмом с пометкой "Повістка ТЦК", - постановление Кабмина
Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по отправке повесток.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление от 8 октября размещено на сайте правительства.
"Рекомендуемые письма с пометкой "Повістка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК"", - говорится в постановлении.
Как отмечается, если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи получатель не явился для получения заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.
закон про створення нацполіції!!!
закон про створення ТЦК,
про створення кабміну!!!!
я не проти а за мобілізацію бо війна!!!!!
я проти свавілля та проти розвалу України через ібануті, безпідставні постанови.!!!!
і ще, покажіть зразок паспорта громадянина україни по зразку вказаному в Конституції.
бо айдіпаспорт, це як у мусарів, додаток до жетона, НІЩО!!!!
А потім випускають придуркуваті закони, які можна як хочеш трактувати та вони ще й можуть суперечити один одному.
Це як було 20 років назад так і продовжується просто зараз апогей коли кабмін просто друкує нічим не обгрунтовані постанови а суди признають їх незаконними але всерівно посилаються на них із суспільною необхідністю.
І всім пох... в владних кабінетах що завжди по історії основа держави то було зрозуміле право та передбачене управління.
коли нас стане більше, Україна зміниться,
зараз, ні!!!!
бо мудрому наріду до душі праління зе, єрмака, татарова та других катлєт
вартість рекомендованого листа піднялась з 30 до 36 грн
держава схаває
Нормальні люди нормально перенесуть таке вручення !