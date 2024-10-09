Почта должна посылать повестки заказным письмом с пометкой "Повістка ТЦК", - постановление Кабмина

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по отправке повесток.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление от 8 октября размещено на сайте правительства.

"Рекомендуемые письма с пометкой "Повістка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК"", - говорится в постановлении.

Как отмечается, если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи получатель не явился для получения заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

