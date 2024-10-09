РУС
Почта должна посылать повестки заказным письмом с пометкой "Повістка ТЦК", - постановление Кабмина

Повістки через Укрпошту

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по отправке повесток.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление от 8 октября размещено на сайте правительства.

"Рекомендуемые письма с пометкой "Повістка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК"", - говорится в постановлении.

Как отмечается, если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи получатель не явился для получения заказного письма с пометкой "Повістка ТЦК", работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая удостоверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

Може хоч Пошта зможе вручити одному відомому ухилянту, уже п'яту за рахунком повістку. Хоча скоріше поштаря застрелить Татаров сплутавши з "чечеською ДРГ, котра намагається вбити Самого"
показать весь комментарий
09.10.2024 16:40 Ответить
Пропонуєте президента, який по Конституції є Верховним головнокомандуючим, призвати на фронт солдатом?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:33 Ответить
Україна нічого кардинально не втратить від цього.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:36 Ответить
Єрмак же залишиться з татаровими всякими
показать весь комментарий
09.10.2024 17:37 Ответить
А чому ви проти повістки Єрмаку?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:30 Ответить
))) тільки за, крім того, нехай ще замів своїх візьме і створять взвод "зелений"
показать весь комментарий
09.10.2024 22:17 Ответить
Для початку, можна виписати йому штраф за порушення правил військового обліку. Чи він лише для простих смертних?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:58 Ответить
Чи є в світі ще така країна де закони, постанови, укази змінюються щодня? це робиться свідомо і лише для того, щоб криміналізувати більшу частину українського народу
показать весь комментарий
09.10.2024 16:41 Ответить
опублікуйте фото, копію закону про воєнний стан підписаний зе та з мокрою печаткою!!!!!
закон про створення нацполіції!!!
закон про створення ТЦК,
про створення кабміну!!!!
я не проти а за мобілізацію бо війна!!!!!
я проти свавілля та проти розвалу України через ібануті, безпідставні постанови.!!!!
і ще, покажіть зразок паспорта громадянина україни по зразку вказаному в Конституції.
бо айдіпаспорт, це як у мусарів, додаток до жетона, НІЩО!!!!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:57 Ответить
пиши почту, тобі все вишлють)
показать весь комментарий
09.10.2024 17:17 Ответить
між тим цікаві зауваження. а це елементи, які формують функціонування правильне державного механізму...
показать весь комментарий
09.10.2024 17:39 Ответить
Тому що 30 років обирають корупціонерів до влади які сруть на законодавство а в юрвідділ ВР набирають корабельних сосен або золоту молодь яка взагалі конституцію бачила на першому курсі коли її скурювала.

А потім випускають придуркуваті закони, які можна як хочеш трактувати та вони ще й можуть суперечити один одному.
Це як було 20 років назад так і продовжується просто зараз апогей коли кабмін просто друкує нічим не обгрунтовані постанови а суди признають їх незаконними але всерівно посилаються на них із суспільною необхідністю.

І всім пох... в владних кабінетах що завжди по історії основа держави то було зрозуміле право та передбачене управління.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:33 Ответить
слава Богу є люди які це розуміють,
коли нас стане більше, Україна зміниться,
зараз, ні!!!!
бо мудрому наріду до душі праління зе, єрмака, татарова та других катлєт
показать весь комментарий
09.10.2024 19:51 Ответить
ТИ на якій полонині живеш? Вчора інтернет до тебе провели. Тоді заходь на цей чудовий сайт. Там є все, що тобі треба: https://zakon.rada.gov.ua/laws
показать весь комментарий
12.10.2024 23:49 Ответить
як тільки було приняте таке рішення
вартість рекомендованого листа піднялась з 30 до 36 грн
держава схаває
показать весь комментарий
09.10.2024 17:22 Ответить
Пошта повинна доставляти посилки та листи, а не....
показать весь комментарий
09.10.2024 17:37 Ответить
Ну за такий штампик, з держскарбниці Укрпошті потрібно надати десь 5 млрд. грн. Навіщо нам дрони!
показать весь комментарий
09.10.2024 17:53 Ответить
на лбу шмыгаль со всем кабмином пусть себе набьют - "ТЦК-оповещуны"
показать весь комментарий
09.10.2024 18:28 Ответить
Укрпошті треба намастити такі листи часником, щоб одразу дим йшов після вручення вурдалакам !!

Нормальні люди нормально перенесуть таке вручення !
показать весь комментарий
09.10.2024 19:15 Ответить
Поверніть назад військкомати та не ганьбіть Україну дебільним ТЦК. Україні зараз потрібні господарі при владі, люди які будуть працювати на народ, а не красти у народу. Геть шахраїв з влади!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:06 Ответить
 
 