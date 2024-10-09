Пошта має надсилати повістки рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК", - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку щодо відправлення повісток.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову від 8 жовтня розміщено на сайті уряду.

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК"", - йдеться в постанові.

Також читайте: Вже 70 тисяч повісток відправило Міноборони через "Укрпошту" для оповіщення військовозобов’язаних

Як зазначається, якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку одержувач не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

Читайте: Лист із повісткою має вигляд звичайного конверта, - голова "Укрпошти" Смілянський