Пошта має надсилати повістки рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК", - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку щодо відправлення повісток.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову від 8 жовтня розміщено на сайті уряду.
"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК"", - йдеться в постанові.
Як зазначається, якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку одержувач не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
закон про створення нацполіції!!!
закон про створення ТЦК,
про створення кабміну!!!!
я не проти а за мобілізацію бо війна!!!!!
я проти свавілля та проти розвалу України через ібануті, безпідставні постанови.!!!!
і ще, покажіть зразок паспорта громадянина україни по зразку вказаному в Конституції.
бо айдіпаспорт, це як у мусарів, додаток до жетона, НІЩО!!!!
А потім випускають придуркуваті закони, які можна як хочеш трактувати та вони ще й можуть суперечити один одному.
Це як було 20 років назад так і продовжується просто зараз апогей коли кабмін просто друкує нічим не обгрунтовані постанови а суди признають їх незаконними але всерівно посилаються на них із суспільною необхідністю.
І всім пох... в владних кабінетах що завжди по історії основа держави то було зрозуміле право та передбачене управління.
коли нас стане більше, Україна зміниться,
зараз, ні!!!!
бо мудрому наріду до душі праління зе, єрмака, татарова та других катлєт
вартість рекомендованого листа піднялась з 30 до 36 грн
держава схаває
Нормальні люди нормально перенесуть таке вручення !