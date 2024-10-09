УКР
Новини
5 073 20

Пошта має надсилати повістки рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК", - постанова Кабміну

Повістки через Укрпошту

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку щодо відправлення повісток.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову від 8 жовтня розміщено на сайті уряду.

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК"", - йдеться в постанові.

Як зазначається, якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку одержувач не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

Топ коментарі
+10
Чи є в світі ще така країна де закони, постанови, укази змінюються щодня? це робиться свідомо і лише для того, щоб криміналізувати більшу частину українського народу
09.10.2024 16:41 Відповісти
+9
Може хоч Пошта зможе вручити одному відомому ухилянту, уже п'яту за рахунком повістку. Хоча скоріше поштаря застрелить Татаров сплутавши з "чечеською ДРГ, котра намагається вбити Самого"
09.10.2024 16:40 Відповісти
+6
опублікуйте фото, копію закону про воєнний стан підписаний зе та з мокрою печаткою!!!!!
закон про створення нацполіції!!!
закон про створення ТЦК,
про створення кабміну!!!!
я не проти а за мобілізацію бо війна!!!!!
я проти свавілля та проти розвалу України через ібануті, безпідставні постанови.!!!!
і ще, покажіть зразок паспорта громадянина україни по зразку вказаному в Конституції.
бо айдіпаспорт, це як у мусарів, додаток до жетона, НІЩО!!!!
09.10.2024 16:57 Відповісти
Пропонуєте президента, який по Конституції є Верховним головнокомандуючим, призвати на фронт солдатом?
09.10.2024 17:33 Відповісти
Україна нічого кардинально не втратить від цього.
09.10.2024 17:36 Відповісти
Єрмак же залишиться з татаровими всякими
09.10.2024 17:37 Відповісти
А чому ви проти повістки Єрмаку?
09.10.2024 20:30 Відповісти
))) тільки за, крім того, нехай ще замів своїх візьме і створять взвод "зелений"
09.10.2024 22:17 Відповісти
Для початку, можна виписати йому штраф за порушення правил військового обліку. Чи він лише для простих смертних?
09.10.2024 17:58 Відповісти
пиши почту, тобі все вишлють)
09.10.2024 17:17 Відповісти
між тим цікаві зауваження. а це елементи, які формують функціонування правильне державного механізму...
09.10.2024 17:39 Відповісти
Тому що 30 років обирають корупціонерів до влади які сруть на законодавство а в юрвідділ ВР набирають корабельних сосен або золоту молодь яка взагалі конституцію бачила на першому курсі коли її скурювала.

А потім випускають придуркуваті закони, які можна як хочеш трактувати та вони ще й можуть суперечити один одному.
Це як було 20 років назад так і продовжується просто зараз апогей коли кабмін просто друкує нічим не обгрунтовані постанови а суди признають їх незаконними але всерівно посилаються на них із суспільною необхідністю.

І всім пох... в владних кабінетах що завжди по історії основа держави то було зрозуміле право та передбачене управління.
09.10.2024 19:33 Відповісти
слава Богу є люди які це розуміють,
коли нас стане більше, Україна зміниться,
зараз, ні!!!!
бо мудрому наріду до душі праління зе, єрмака, татарова та других катлєт
09.10.2024 19:51 Відповісти
ТИ на якій полонині живеш? Вчора інтернет до тебе провели. Тоді заходь на цей чудовий сайт. Там є все, що тобі треба: https://zakon.rada.gov.ua/laws
12.10.2024 23:49 Відповісти
як тільки було приняте таке рішення
вартість рекомендованого листа піднялась з 30 до 36 грн
держава схаває
09.10.2024 17:22 Відповісти
Пошта повинна доставляти посилки та листи, а не....
09.10.2024 17:37 Відповісти
Ну за такий штампик, з держскарбниці Укрпошті потрібно надати десь 5 млрд. грн. Навіщо нам дрони!
09.10.2024 17:53 Відповісти
на лбу шмыгаль со всем кабмином пусть себе набьют - "ТЦК-оповещуны"
09.10.2024 18:28 Відповісти
Укрпошті треба намастити такі листи часником, щоб одразу дим йшов після вручення вурдалакам !!

Нормальні люди нормально перенесуть таке вручення !
09.10.2024 19:15 Відповісти
Поверніть назад військкомати та не ганьбіть Україну дебільним ТЦК. Україні зараз потрібні господарі при владі, люди які будуть працювати на народ, а не красти у народу. Геть шахраїв з влади!
09.10.2024 20:06 Відповісти
 
 