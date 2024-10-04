РУС
Срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7-10 дней, - постановление Кабмина

Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабинет Министров сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление № 1134.

Так, согласно порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период повестка направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", - говорится там.

В то же время теперь, согласно постановлению Кабмина, день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

+20
вочевидь зайнятися більші нічим недолугі постанови переписувати на ще більш недолугі. Бусифікація найшвидший спосіб без 7 днів
04.10.2024 13:49 Ответить
+16
зе 4 рази не ходив і став вождем нивчем не винаватых
04.10.2024 13:58 Ответить
+14
Зросли ,нажаль не лише через Сирського але й з-за масованого використання кабів (ще раз подякуємо косооким ********* з китаю) фпв та іншим шахедам
04.10.2024 14:00 Ответить
Пора вийти знесунам та відповісти за базар
04.10.2024 14:00 Ответить
Знесуни вже у польщах, німеччинах...
04.10.2024 14:20 Ответить
А ти, ухилянте, звалив та кукурікаєш
04.10.2024 15:36 Ответить
На твоїй дупі вона затягується ,кацап,готуйся до деномінації рубля.виводу російських військ та зміни методичок на китайські.
04.10.2024 14:02 Ответить
Бачу, гівну людства, "рососуну" це не довподоби. Чуєш Щукарь, коли ти жабеням нагував своїх дебілів кизяков, вони тебе били чи того ....., ну, того, ну як кадирівці вас того...... ?
04.10.2024 14:06 Ответить
Мене цікавить справжня цифра втрат. 500 000 чи й більше?
04.10.2024 13:55 Ответить
При Залужном було приблизно 1 до 3-4 порівняно з Рашкою.
Зараз впевнений, що втрати суттєво зросли.
04.10.2024 13:58 Ответить
Зросли ,нажаль не лише через Сирського але й з-за масованого використання кабів (ще раз подякуємо косооким ********* з китаю) фпв та іншим шахедам
Брехня і тоді була. Я з першого дня на війні.
04.10.2024 14:28 Ответить
Наївно вважати, що наші безсмертні, особливо на тлі готового до війни ворога.
04.10.2024 16:52 Ответить
Чому не мільйон чи два?
04.10.2024 13:58 Ответить
якщо рахувати всіх, у тому числі і цивільних то ...надалеко від тієї цифри
04.10.2024 13:59 Ответить
Луценко говорив про втрати 30 000 українських військових на місяць. Помножте на кількість місяців війни. Цифра, що озвучує влада - це зареєстровані загиблі, "зниклі" - це не загиблі, якщо труп не вивезли і їм не треба платити гробові (profit).
04.10.2024 14:04 Ответить
як загальні втрати, при оцінці знизу, ну десь так. можливо, на пару десятків тисяч більше, для оцінки зверху (((.
04.10.2024 14:10 Ответить
Загальну приблизну цифру загиблих можна приблизно вирахувати по похованнях у населених пунктах.
Берем статистику населення на початок 2022 року.
В Україні тоді було біля 41 млн. населення.
У нас в місті 68 тисяч.
З початку війни, у нас на цвинтарі вже поховали 170 солдат.
Екстаполюєм цю цифру на всю Україну, тобто множимо на 603.
Виходить 102 510 загиблих солдат по Україні.
Цифра приблизна, але зрозуміло що загиблих військових більше 100 тисяч.
А ще є пропавщі без вісті.
А це на 90% теж загиблі.
04.10.2024 14:38 Ответить
В моєму містечку 12 тисяч жителів. На кладовищі майже 30 поховань військових. Сьогодні поховали ще одного.
Тобто, співвідношення практично таке саме, як ви навели. Кожен 400-й житель, - загиблий військовий.

04.10.2024 18:21 Ответить
А чого не до 2 хвилин?!
Все одно, ці повістки "виписують" після того, як бусіфікували мобіка "чисто для відмазки"!
04.10.2024 13:56 Ответить
М'яса... Дебіл ти. Завдяки ЗСУ ти можеш спокійно сидіти у себе в підвалі ховаючись від ТЦК.
04.10.2024 14:59 Ответить
Все одно ніхто не прийде, та к хоч штрвф скоріше випишуть.
04.10.2024 14:00 Ответить
Цікаво чому вони вирячивши очі так кинулися гребти усіх підряд, якщо бубачка розповідав про 14 бригад які без діла сидять в тилу,тому що немає зброї?
04.10.2024 14:09 Ответить
Затикати дірки на фронті мясом, найвірогідніше.
04.10.2024 14:27 Ответить
А 14 бригад що,недоторкані? Чи вони тільки у хворій уяві бубачкі?
04.10.2024 14:30 Ответить
Бубочка хоч колись не ******* ?
04.10.2024 15:11 Ответить
Скоріше малось на увазі нестажа важкого озброєння, а ржавих Калашів СРСР вдосталь наклепав. От його в зуби, 30 патронів на полігоні, 30 патронів в магазин, і вперед копати роботизований та диджіталізований дроно-окоп купленою за власний кошт лопатою, та ще і під обстрілом.
04.10.2024 14:29 Ответить
Хтось так і робить поки ти тут воняєш своїми тухлими портками...
04.10.2024 16:01 Ответить
Хтось так і робить, але не ти. Бо ти тут строчиш коментарі типу "всі в окопи", в надії що до тебе черга не дійде.
04.10.2024 16:11 Ответить
Дрищ, коли була моя черга я не ховався і був на своєму місці і робив свою справу починаючи з Майдану! А твій стукіт гнилих зубів за свою прищаву шкіру чути за кілометри разом із сморідом підретузним! Забийся вже в куточок і тремти тихенько, бо ТЦК почує і тебе параліч розіб'є від жаху!
04.10.2024 20:03 Ответить
Судячи з експресії, висловів та розумового стану, то ти десь дійсно починав свою справу, або на Антимайдані, або на Майдані серед беркутні. А зараз десь серед зеленознаменного оперативно-офісного 95 батальйону швидкого реагування ім. Подоляка максимум.
Але вірніше всього, ти зелений бидлуган, сидиш десь в далекому-далекому тилу і ведеш справжні баталії з усіма хто ображає твого сонцесяйного Потужного. І робиш це в мріях що він і тобі дасть бюджетну кістку. Але єдине що тебе очікує це зневага та забуття.
04.10.2024 20:55 Ответить
Ах ти фсбшна ганчірка! Ні чого розумнішого не вигадало, як приклеїти мені антимайдан своїми зеленими шмарклями... Та і тут ти проколовся таварісч майор! Жоден справжній українець не напише антимайдан з великої літери! Все, русня, ти спалилась і фубльов тобі не заплатять! Твоє місце на смітнику
04.10.2024 23:20 Ответить
Ну тобі там видніше, як ви потвори Яника антимайдан писали, з Великої, чи малої, для мене ви це факт вашої мерзенності ніяк не міняє.
Але відмічу, за правилами української мови - Антимайдан пишеться з великої. Але це знову яскраво доводить, що ти звичайна бидлота, неосвічена та антиукраїнська, та ще і тупа. А можливо і кацапська. Але вірніше просто запроданська - спочатку продався Янику, тепер Зелі, а завтра кому - Путлєру? Саме такі, як ти і стали колаборантами - люди без совісті, гідності і Батьківщини.
05.10.2024 02:15 Ответить
В тебе баранюри і путлєр з кацапстаном пишуться з великої літери! А на Майдані ти в житті не було, бо ти дрищ, який ховається по підвалах і боїться викласти своє справжнє ім'я, та в інтернеті себе хероєм відчуваєш! Іди вже дупу ***** лизни! Новий день почався, а ти ще не відмітився
05.10.2024 09:05 Ответить
Так, так "Дмітрій", тримай нас українців далі в темі, як правильно пишуться слова нашою українською мовою. Не просто можемо прожити без вашої рашистської думки. І до речі, чого вас так до дуп тягне? Постійно про них говорите, фу такими бути.
05.10.2024 14:41 Ответить
І хто ж це почав про дупи згадувати??? Аааа, це був ти в іншому пості тільки дупу ти на російській написав! "А тепер для премії поцілуй свого Потужного в ж**у"! Знов спалився таварісч майор А моє ім'я в цьому акаунті було дуууже давно написано і не мною, а людиною, яка допомагала його створити... Був тут акаунт під назвою Дмитро Піталов, та його забанили... Майорчик, українці непереможні, не надривай свою дупу!
05.10.2024 14:54 Ответить
Що тут скажеш, вилитий кацап - дупами почав коментар, ними ж і закінчив. Давай уже вали в свою Воркуту, Дмітрій, який не Дмітрій, а інша людина, але все одно рабсеянин, скільки б не ховався.
Dixi.
05.10.2024 16:27 Ответить
Тільки звернув увагу, так ти корчиш з себе українця? З ніком "Дмітрій....."? Тупа прокацапська гнида.
05.10.2024 02:19 Ответить
Звідки вас перевертнів набирає фсб? Ти ж тут ніби під патріота косиш, тільки просуваєш та розганяєш зраду, щоб українці не йшли воювати, бо влада не така... Українці ніколи не задоволені своєю владою, та ніколи не здадуть Україну на відміну від таких рашистських прихвостнів, як ти! Згинь! Зневага то твоє, та таких паскуж як ти ми ніколи не забудемо і не пробачимо!
04.10.2024 23:28 Ответить
Молодець, заробив в Подоляка ще 5 гривень за коментар. А тепер для премії поцілуй свого Потужного в ж**у.
05.10.2024 02:06 Ответить
От ти обіссявся, ухилянт серливий! Верещиш на весь форум! Уявляю як ти сереш під себе проїзжаючи будь-яке КП чи через дзвінок у двері! В тебе паніка та істерика! За тебе хтось повинен воювати, та тебе ж не для цього мамка народила, істеричка
04.10.2024 15:59 Ответить
Шо ти за мерзота? Прилізло тут,гавкаєш на всіх? З якої дурки тебе випустили,недоумок? Воїн з колчаківських фронтів.
04.10.2024 16:07 Ответить
Я гавкаю не на всіх, а тільки на серливих дрищів, що сидять по подвалах та відстежують будь-яку інфа про мобілізацію та обливають це лайном зпід себе! Чи ти свідомо на ***** працюєш коли зраду розганяєш??? Може ми перемагаємо і в нас нескінченний мобресурс? Ти ж тут виєш від жаху більше за всіх! Хтось тебе повинен захищати, а твоя дупа найкраща... Згинь вже, дристло!
04.10.2024 16:13 Ответить
Ти йди це в ОП верещи. Де повно зрадників і кацапської агентури. Гнида ти тупа.
04.10.2024 16:16 Ответить
04.10.2024 14:05 Ответить
Замість 14 днів, 10 чи 7 нічого не змінює. Це все одно, що замість 200 гр. горілки випити 150 або 100.
04.10.2024 14:05 Ответить
Ну якщо адресат вирішив забити болт, то хоч на завтра напиши-без різниці.
04.10.2024 14:11 Ответить
Можна і до 1 дня скоротити, все одно мобілізацію буде провалено і штрафів ніхто не заплатить - завалять суди позовами.
Думайте як захищатись якістю, а не кількістю, а ще краще - дипломатією.
04.10.2024 14:05 Ответить
Думати, це ж не на роялі грати.
04.10.2024 14:07 Ответить
Будемо мати ситуації, коли дата, коли треба з'явитися, буде стояти до дати оповіщення (вручення/відмови/неможливості доставити). Тобто, сьогодні вручають повістку на вчора, бо пошта довго доставляла. Дуже цікаво.
04.10.2024 14:06 Ответить
Це чудово звісно, але яка причина? Якась же була вагома підстава Кабміну напрягтись і зменшити термін? Нехай прояснять, як змінить долю країни зменшення з 14 до 10 та 7 днів. Хоча про що я, Зель чітко свого часу сказав, що він нікому нічого не винен, окрім батьків. От і в даному разі пояснювати вони нічого не будуть, адже не для того вони всілись до корита, що щось комусь пояснювати.
04.10.2024 14:26 Ответить
Ну так же ш важко дотумкати! В нас же нескінченний людський ресурс та ми воюємо з буркіна-фасо і втрат немає... Правильно, ухилянте???
04.10.2024 16:07 Ответить
З окопу пишеш? Вільний час між обстрілами? Чи з Мукачевського бетонного ДЗОТу?
04.10.2024 16:10 Ответить
Ці 7 днів врятують? У влади було цілих 2,5 роки, наприклад, щоб зробити оборонні споруди на покровському напрямку. Але ж ніт.
04.10.2024 17:15 Ответить
Щоб українці не воювали треба змусити нато ввести війсьйка - замінувати аес.
04.10.2024 15:06 Ответить
давайте всех тцкашнковов отправим на фронт , и заменеи их нашими женщинами . слабо
04.10.2024 17:48 Ответить
А хто ж тоді буде бусифікувати громадян? "Нє, - нє пайдьоть!" (с)

04.10.2024 18:31 Ответить
а чего боишься
04.10.2024 19:19 Ответить
жен щин фаловать на водителей эксковаторов, пока здоровые пацаны прчутся по домам, это нормально/ крысы
04.10.2024 20:07 Ответить
В какой стране постановы,клепаемые пачками еженедельно-выше законов и конституции страны??
04.10.2024 17:50 Ответить
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
04.10.2024 18:34 Ответить
Как заставить это государство исполнять свои же законы,а не применять их выборочно,однобоко и на свій розсуд к своим гражданам??
04.10.2024 18:58 Ответить
Тільки громадянською активністю. Так відбувалося у всіх демократичних (тепер) країнах.

Але зараз, під час війни, це майже неможливо...
04.10.2024 19:06 Ответить
 
 