Срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7-10 дней, - постановление Кабмина
Кабинет Министров сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление № 1134.
Так, согласно порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период повестка направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.
"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", - говорится там.
В то же время теперь, согласно постановлению Кабмина, день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
Зараз впевнений, що втрати суттєво зросли.
Берем статистику населення на початок 2022 року.
В Україні тоді було біля 41 млн. населення.
У нас в місті 68 тисяч.
З початку війни, у нас на цвинтарі вже поховали 170 солдат.
Екстаполюєм цю цифру на всю Україну, тобто множимо на 603.
Виходить 102 510 загиблих солдат по Україні.
Цифра приблизна, але зрозуміло що загиблих військових більше 100 тисяч.
А ще є пропавщі без вісті.
А це на 90% теж загиблі.
Тобто, співвідношення практично таке саме, як ви навели. Кожен 400-й житель, - загиблий військовий.
Все одно, ці повістки "виписують" після того, як бусіфікували мобіка "чисто для відмазки"!
Але вірніше всього, ти зелений бидлуган, сидиш десь в далекому-далекому тилу і ведеш справжні баталії з усіма хто ображає твого сонцесяйного Потужного. І робиш це в мріях що він і тобі дасть бюджетну кістку. Але єдине що тебе очікує це зневага та забуття.
Але відмічу, за правилами української мови - Антимайдан пишеться з великої. Але це знову яскраво доводить, що ти звичайна бидлота, неосвічена та антиукраїнська, та ще і тупа. А можливо і кацапська. Але вірніше просто запроданська - спочатку продався Янику, тепер Зелі, а завтра кому - Путлєру? Саме такі, як ти і стали колаборантами - люди без совісті, гідності і Батьківщини.
Dixi.
Думайте як захищатись якістю, а не кількістю, а ще краще - дипломатією.
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
Але зараз, під час війни, це майже неможливо...