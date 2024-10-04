Срок явки в ТЦК по повестке сократили с 14 до 7-10 дней, - постановление Кабмина

Кабинет Министров сократил сроки явки военнообязанного по повестке через почту в ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует постановление № 1134.

Так, согласно порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период повестка направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", - говорится там.

В то же время теперь, согласно постановлению Кабмина, день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

