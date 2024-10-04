Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили з 14 до 7-10 днів, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів скоротив терміни явки військовозобов'язаного за повісткою через пошту в ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить постанова № 1134.

Так, згідно з порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, повістка надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення", - йдеться там.

Водночас тепер, згідно із постановою Кабміну, день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

