Термін явки до ТЦК за повісткою скоротили з 14 до 7-10 днів, - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів скоротив терміни явки військовозобов'язаного за повісткою через пошту в ТЦК.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить постанова № 1134.
Так, згідно з порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, повістка надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.
"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення", - йдеться там.
Водночас тепер, згідно із постановою Кабміну, день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Зараз впевнений, що втрати суттєво зросли.
Берем статистику населення на початок 2022 року.
В Україні тоді було біля 41 млн. населення.
У нас в місті 68 тисяч.
З початку війни, у нас на цвинтарі вже поховали 170 солдат.
Екстаполюєм цю цифру на всю Україну, тобто множимо на 603.
Виходить 102 510 загиблих солдат по Україні.
Цифра приблизна, але зрозуміло що загиблих військових більше 100 тисяч.
А ще є пропавщі без вісті.
А це на 90% теж загиблі.
Тобто, співвідношення практично таке саме, як ви навели. Кожен 400-й житель, - загиблий військовий.
Все одно, ці повістки "виписують" після того, як бусіфікували мобіка "чисто для відмазки"!
Але вірніше всього, ти зелений бидлуган, сидиш десь в далекому-далекому тилу і ведеш справжні баталії з усіма хто ображає твого сонцесяйного Потужного. І робиш це в мріях що він і тобі дасть бюджетну кістку. Але єдине що тебе очікує це зневага та забуття.
Але відмічу, за правилами української мови - Антимайдан пишеться з великої. Але це знову яскраво доводить, що ти звичайна бидлота, неосвічена та антиукраїнська, та ще і тупа. А можливо і кацапська. Але вірніше просто запроданська - спочатку продався Янику, тепер Зелі, а завтра кому - Путлєру? Саме такі, як ти і стали колаборантами - люди без совісті, гідності і Батьківщини.
Dixi.
Думайте як захищатись якістю, а не кількістю, а ще краще - дипломатією.
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
Але зараз, під час війни, це майже неможливо...