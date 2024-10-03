Штраф 140 тис. грн та конфіскований телефон: На Чернігівщині жінку покарали за публікації про пересування ТЦК

На Чернігівщині жінку оштрафували на 140 тис. грн за інформування про пересування працівників ТЦК.

Про це повідомили у Полтавському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, жителька Ніжина (Чернігівська область) у місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи.

У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.

"В сторону базару 7 зелених, виписують", "Біля Зірочки", "Можливо й було, але не бачила на власні очі", - цитують її публікації.

Також вона опублікувала фото військових.

"Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок - штраф у розмірі 8 236 (140 тис. грн. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також в дохід держави конфісковано речовий доказ - мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32", - додали в ТЦК.

