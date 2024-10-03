УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12558 відвідувачів онлайн
Новини
10 392 56

Штраф 140 тис. грн та конфіскований телефон: На Чернігівщині жінку покарали за публікації про пересування ТЦК

У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн за повідомлення про пересування ТЦК

На Чернігівщині жінку оштрафували на 140 тис. грн за інформування про пересування працівників ТЦК.

Про це повідомили у Полтавському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, жителька Ніжина (Чернігівська область) у місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи.

У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.

"В сторону базару 7 зелених, виписують", "Біля Зірочки", "Можливо й було, але не бачила на власні очі", - цитують її публікації.

Також вона опублікувала фото військових.

"Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок - штраф у розмірі 8 236 (140 тис. грн. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також в дохід держави конфісковано речовий доказ - мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32", - додали в ТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шестеро співробітників ТЦК в Одесі матюкаються та розбивають вікно у легковику, а водій натомість "покатав" одного із них на капоті. ВIДЕО

У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн за повідомлення про пересування ТЦК

Автор: 

мобілізація (3196) штраф (1912) ТЦК та СП (774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Тобто переміщення групи тцк це є державна таємниця? То чого вони при переміщені здіймають беззаконня навколо себе, створують гармидер та привертають до себе зайву увагу?!!! Це ж засекречена група!
показати весь коментар
03.10.2024 12:38 Відповісти
+24
"скумбрія по 8" теж свого часу повідомляла навіть не про тцк, а про пересування війскових. і шо, доросла до "першої ляді". просто ця теж, почала йти по щабелях зростання )))
показати весь коментар
03.10.2024 12:16 Відповісти
+23
А хіба діяльність груп оповіщення не є публічною?
показати весь коментар
03.10.2024 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурепі нема чого робити було? Якась хвора на всю голову. Алеті слова, що вона вживає до військовослужбовців, свідчить проте що вона ворог. Покарання дуже м'яке
показати весь коментар
03.10.2024 12:10 Відповісти
Хоча б раз укр. суд в пригоді Україні став.
показати весь коментар
03.10.2024 12:14 Відповісти
Ти вдупувжарений холуй кацапів.
показати весь коментар
03.10.2024 13:42 Відповісти
Сказав Кирило Зімін, який отримує 30 срібників від кацапів.
показати весь коментар
03.10.2024 14:14 Відповісти
можливо після такого покарання зливати вина почне не тільки переміщення ТЦК
показати весь коментар
03.10.2024 13:10 Відповісти
І це правильно. 7 зелених? 6 травня.
показати весь коментар
03.10.2024 12:12 Відповісти
"скумбрія по 8" теж свого часу повідомляла навіть не про тцк, а про пересування війскових. і шо, доросла до "першої ляді". просто ця теж, почала йти по щабелях зростання )))
показати весь коментар
03.10.2024 12:16 Відповісти
Взагалі-то вона неправильно репостнула відповідь на пост про пересування українських військових, де був коментар "Павліков Морозових іщітє?" чи щось в тому дусі. Хто мав справу з Фейсбук, той знає що там чорт ногу зломить в репостах. Тому пред'ява так собі.
показати весь коментар
03.10.2024 14:36 Відповісти
Це правильно штаф. І телефон.
показати весь коментар
03.10.2024 12:18 Відповісти
А хіба діяльність груп оповіщення не є публічною?
показати весь коментар
03.10.2024 12:25 Відповісти
а тетка подсказывала куда можно подойти для оновлення данных???)
показати весь коментар
03.10.2024 12:37 Відповісти
Саме так і треба формулювати повідомлення - для зустрічі з ТЦК з метою укладання "контракту" пройдіть за адресою такою...
показати весь коментар
03.10.2024 12:59 Відповісти
Так не понятно за что ее оштрафовали за звездочек или за птичек. Тоесть одних штрафуют за звездочки а других отпускают за деньги в багажнике и убийства. Ето всю что нужно знать о украинских законах и судебной системе.
показати весь коментар
03.10.2024 12:30 Відповісти
"Так не понятно за что ее оштрафовали за звездочек или за птичек. "
Українську мову вивчи-тоді зрозумієш за що. "У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок"
Ось за "ето".
показати весь коментар
03.10.2024 12:53 Відповісти
Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок

А де тут ЗСУ? Це ТЦКашні гніди, ЗСУ у Вугледарі.
показати весь коментар
03.10.2024 16:07 Відповісти
ТЦК підпорядковані ЗСУ, а саме-командуванню Сухопутних військ України. І з чого ти вирішив, що з тих ТЦКашників ніхто не боронив Бахмут чи Авдіївку ?
показати весь коментар
03.10.2024 16:52 Відповісти
Ще одне запитання - тцк - це військовий об'єкт - і яким законом він створений, що відносять його до ЗСУ????
показати весь коментар
04.10.2024 13:53 Відповісти
https://www.google.com/search?sca_esv=fe1d248b964710f2&sxsrf=ADLYWIJeDOZi_8aN4atpKduWyWA3Pz88Eg:1728039240343&q=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%82%D1%86%D0%BA&tbm=vid&source=lnms&fbs=AEQNm0A3ESVtPExzHdDoouegy9ZS9T35dU_xSe4uiEvXpqkgyETs6WwvR_cqzxbe1a09I71DFvQp3mP14td-6OKYyGgft_icKWeQJ3yRqbvi7z-MjPfNlWLjtGg9dZ-Li3FxN4LwEeNLuAWgcV14_WEqyvHpAb_ZQHhQhAOBXQbZ9J0o-1TKx8Zc2mse4gkr53WDc5Gmj7do6LyQ-TzK6dv_-jrYPE5LKHdyD6s822Lfubn3vgsuik_1Lc9ueQuzY3PiD-JIsdn-&sa=X&ved=2ahUKEwj4i9Dox_SIAxWIRvEDHc4ZIn0Q0pQJegQIDxAB&biw=1920&bih=959&dpr=1 військові про тцк
показати весь коментар
04.10.2024 13:55 Відповісти
7 зелених? Це вона про переміщення слуг урода! А виписують ті паскуди собі премії і отримують відкати!
показати весь коментар
03.10.2024 12:36 Відповісти
Тобто переміщення групи тцк це є державна таємниця? То чого вони при переміщені здіймають беззаконня навколо себе, створують гармидер та привертають до себе зайву увагу?!!! Це ж засекречена група!
показати весь коментар
03.10.2024 12:38 Відповісти
за те що, зелені мародери-зрадники та крадії тікають, що їх ніхто не бачить - ані ТЦК, ані ДПСУ. прокуратура, ДБР, НАБУ, поліції, суди - жодного покарання!

бусифікації в Україні нема, то кремлівське іпсо....
безкутна строчить про справжню дислокацію справжніх ЗСУ, а не людоловів і їй за це нічого

все йде по оманському плану ху...грая!
показати весь коментар
03.10.2024 12:38 Відповісти
Рішення суду цілком прогнозоване..2024 рік суддям піднято зарплати на 100% ..2025 рік на 50%
показати весь коментар
03.10.2024 12:56 Відповісти
Ось вам наступний диверсант - жіночка зі штрафом.
показати весь коментар
03.10.2024 12:58 Відповісти
Ця коза інформувала громадян дивану, а не громадян України.
показати весь коментар
03.10.2024 13:29 Відповісти
конституція на паузі ?
показати весь коментар
03.10.2024 13:53 Відповісти
Ну добре, в буса ти не хочеш, ти ж не тварина, в тебе права і т.д. То коли ти прийдеш поміняти добровольців які третій рік за тебе в ЗСУ ?
показати весь коментар
03.10.2024 14:00 Відповісти
Штраф за дискредитацiю украiнськоi армii!
показати весь коментар
03.10.2024 13:02 Відповісти
дислокація тих "підрозділів" є на кожній карті в інтернеті і ні один шахед туди не прилетів
показати весь коментар
03.10.2024 14:02 Відповісти
А де ти тут побачив українську армію?
показати весь коментар
03.10.2024 16:09 Відповісти
Щось я не зрозумів! А пересування ТЦК це що,секрет? Якщо вони діють законно, то чому секрет? І чому публікувати не можна? Вони що,поза законом? У чому правопорушення?
показати весь коментар
03.10.2024 13:07 Відповісти
Ця чувіха теж трохи тугодумка була, але тепер вже все зрозуміла.)
показати весь коментар
03.10.2024 13:36 Відповісти
Що тут скажеш, дура-баба.
Нікому це не допомогло, а вона тепер "схудне" на гроші, і немалі...
показати весь коментар
03.10.2024 13:10 Відповісти
,цікаво що хабарництво в МО і саботаж ( або просто крадівництво) на побудові фортифікацій, не перешкоджає діяльності Збройних Сил, а ось баба Груша є ворог !
А може вона навпаки хотіла допомогти шукаючи стати на облік?!
показати весь коментар
03.10.2024 14:16 Відповісти
Дискредитація ВС РФ, ой перешкоджання діяльності ЗСУ.
Якось воно однаково виглядає. За пусті папірці розмальовані в піксель ще не штрафують?
показати весь коментар
03.10.2024 14:44 Відповісти
"в дохід держави конфісковано речовий доказ - мобільний телефон" - а це як?
показати весь коментар
03.10.2024 15:26 Відповісти
судді телефон мабуть сподобався ) ну а якщо по суті то типу забрали інструмент шкідництва
показати весь коментар
04.10.2024 00:50 Відповісти
В Північній Кореї теж не дозволяють нічого фотографувати
показати весь коментар
03.10.2024 15:43 Відповісти
Бо стрельнуть у лоба, і "до побачення". А то демократію якусь розвели, панімаіш, - конституційні права їм подавай, свободи всякі... Срамота! )))

показати весь коментар
03.10.2024 16:18 Відповісти
Згадую як у нас сміялися з росіян
показати весь коментар
03.10.2024 19:30 Відповісти
 
 