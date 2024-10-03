Штраф 140 тыс. грн и конфискованный телефон: На Черниговщине женщину наказали за публикации о передвижении ТЦК

На Черниговщине женщину оштрафовали на 140 тыс. грн за информирование о передвижении работников ТЦК.

Об этом сообщили в Полтавском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, жительница Нежина (Черниговская область) в местном чате информировала о перемещении военных, осуществляющих мобилизационные меры.

В приговоре суда отмечается, что 6 мая она опубликовала по меньшей мере 3 сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП

"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "Возле Звездочки", "Возможно и было, но не видела собственными глазами", - цитируют ее публикации.

Также она опубликовала фото военных.

"Суд решил, что такие действия препятствуют деятельности Вооруженных Сил Украины и вынес приговор - штраф в размере 8 236 (140 тыс. грн. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан. Также в доход государства конфисковано вещественное доказательство - мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32", - добавили в ТЦК.

