Штраф 140 тыс. грн и конфискованный телефон: На Черниговщине женщину наказали за публикации о передвижении ТЦК
На Черниговщине женщину оштрафовали на 140 тыс. грн за информирование о передвижении работников ТЦК.
Об этом сообщили в Полтавском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Так, жительница Нежина (Черниговская область) в местном чате информировала о перемещении военных, осуществляющих мобилизационные меры.
В приговоре суда отмечается, что 6 мая она опубликовала по меньшей мере 3 сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП
"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "Возле Звездочки", "Возможно и было, но не видела собственными глазами", - цитируют ее публикации.
Также она опубликовала фото военных.
"Суд решил, что такие действия препятствуют деятельности Вооруженных Сил Украины и вынес приговор - штраф в размере 8 236 (140 тыс. грн. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан. Также в доход государства конфисковано вещественное доказательство - мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32", - добавили в ТЦК.
Українську мову вивчи-тоді зрозумієш за що. "У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок"
Ось за "ето".
А де тут ЗСУ? Це ТЦКашні гніди, ЗСУ у Вугледарі.
бусифікації в Україні нема, то кремлівське іпсо....
безкутна строчить про справжню дислокацію справжніх ЗСУ, а не людоловів і їй за це нічого
все йде по оманському плану ху...грая!
Нікому це не допомогло, а вона тепер "схудне" на гроші, і немалі...
А може вона навпаки хотіла допомогти шукаючи стати на облік?!
Якось воно однаково виглядає. За пусті папірці розмальовані в піксель ще не штрафують?