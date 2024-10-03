РУС
10 388 56

Штраф 140 тыс. грн и конфискованный телефон: На Черниговщине женщину наказали за публикации о передвижении ТЦК

На Черниговщине женщину оштрафовали на 140 тыс. грн за информирование о передвижении работников ТЦК.

Об этом сообщили в Полтавском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, жительница Нежина (Черниговская область) в местном чате информировала о перемещении военных, осуществляющих мобилизационные меры.

В приговоре суда отмечается, что 6 мая она опубликовала по меньшей мере 3 сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК и СП

"В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "Возле Звездочки", "Возможно и было, но не видела собственными глазами", - цитируют ее публикации.

Также она опубликовала фото военных.

"Суд решил, что такие действия препятствуют деятельности Вооруженных Сил Украины и вынес приговор - штраф в размере 8 236 (140 тыс. грн. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан. Также в доход государства конфисковано вещественное доказательство - мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32", - добавили в ТЦК.

Автор: 

Топ комментарии
+25
Тобто переміщення групи тцк це є державна таємниця? То чого вони при переміщені здіймають беззаконня навколо себе, створують гармидер та привертають до себе зайву увагу?!!! Це ж засекречена група!
03.10.2024 12:38 Ответить
03.10.2024 12:38 Ответить
+24
"скумбрія по 8" теж свого часу повідомляла навіть не про тцк, а про пересування війскових. і шо, доросла до "першої ляді". просто ця теж, почала йти по щабелях зростання )))
03.10.2024 12:16 Ответить
03.10.2024 12:16 Ответить
+23
А хіба діяльність груп оповіщення не є публічною?
03.10.2024 12:25 Ответить
03.10.2024 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурепі нема чого робити було? Якась хвора на всю голову. Алеті слова, що вона вживає до військовослужбовців, свідчить проте що вона ворог. Покарання дуже м'яке
03.10.2024 12:10 Ответить
03.10.2024 12:10 Ответить
Хоча б раз укр. суд в пригоді Україні став.
03.10.2024 12:14 Ответить
03.10.2024 12:14 Ответить
Ти вдупувжарений холуй кацапів.
03.10.2024 13:42 Ответить
03.10.2024 13:42 Ответить
Сказав Кирило Зімін, який отримує 30 срібників від кацапів.
03.10.2024 14:14 Ответить
03.10.2024 14:14 Ответить
можливо після такого покарання зливати вина почне не тільки переміщення ТЦК
03.10.2024 13:10 Ответить
03.10.2024 13:10 Ответить
І це правильно. 7 зелених? 6 травня.
03.10.2024 12:12 Ответить
03.10.2024 12:12 Ответить
03.10.2024 12:16 Ответить
Взагалі-то вона неправильно репостнула відповідь на пост про пересування українських військових, де був коментар "Павліков Морозових іщітє?" чи щось в тому дусі. Хто мав справу з Фейсбук, той знає що там чорт ногу зломить в репостах. Тому пред'ява так собі.
03.10.2024 14:36 Ответить
03.10.2024 14:36 Ответить
Це правильно штаф. І телефон.
03.10.2024 12:18 Ответить
03.10.2024 12:18 Ответить
А хіба діяльність груп оповіщення не є публічною?
03.10.2024 12:25 Ответить
03.10.2024 12:25 Ответить
а тетка подсказывала куда можно подойти для оновлення данных???)
03.10.2024 12:37 Ответить
03.10.2024 12:37 Ответить
Саме так і треба формулювати повідомлення - для зустрічі з ТЦК з метою укладання "контракту" пройдіть за адресою такою...
03.10.2024 12:59 Ответить
03.10.2024 12:59 Ответить
Так не понятно за что ее оштрафовали за звездочек или за птичек. Тоесть одних штрафуют за звездочки а других отпускают за деньги в багажнике и убийства. Ето всю что нужно знать о украинских законах и судебной системе.
03.10.2024 12:30 Ответить
03.10.2024 12:30 Ответить
"Так не понятно за что ее оштрафовали за звездочек или за птичек. "
Українську мову вивчи-тоді зрозумієш за що. "У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок"
Ось за "ето".
03.10.2024 12:53 Ответить
03.10.2024 12:53 Ответить
Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок

А де тут ЗСУ? Це ТЦКашні гніди, ЗСУ у Вугледарі.
03.10.2024 16:07 Ответить
03.10.2024 16:07 Ответить
ТЦК підпорядковані ЗСУ, а саме-командуванню Сухопутних військ України. І з чого ти вирішив, що з тих ТЦКашників ніхто не боронив Бахмут чи Авдіївку ?
03.10.2024 16:52 Ответить
03.10.2024 16:52 Ответить
Ще одне запитання - тцк - це військовий об'єкт - і яким законом він створений, що відносять його до ЗСУ????
04.10.2024 13:53 Ответить
04.10.2024 13:53 Ответить
https://www.google.com/search?sca_esv=fe1d248b964710f2&sxsrf=ADLYWIJeDOZi_8aN4atpKduWyWA3Pz88Eg:1728039240343&q=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%82%D1%86%D0%BA&tbm=vid&source=lnms&fbs=AEQNm0A3ESVtPExzHdDoouegy9ZS9T35dU_xSe4uiEvXpqkgyETs6WwvR_cqzxbe1a09I71DFvQp3mP14td-6OKYyGgft_icKWeQJ3yRqbvi7z-MjPfNlWLjtGg9dZ-Li3FxN4LwEeNLuAWgcV14_WEqyvHpAb_ZQHhQhAOBXQbZ9J0o-1TKx8Zc2mse4gkr53WDc5Gmj7do6LyQ-TzK6dv_-jrYPE5LKHdyD6s822Lfubn3vgsuik_1Lc9ueQuzY3PiD-JIsdn-&sa=X&ved=2ahUKEwj4i9Dox_SIAxWIRvEDHc4ZIn0Q0pQJegQIDxAB&biw=1920&bih=959&dpr=1 військові про тцк
04.10.2024 13:55 Ответить
04.10.2024 13:55 Ответить
7 зелених? Це вона про переміщення слуг урода! А виписують ті паскуди собі премії і отримують відкати!
03.10.2024 12:36 Ответить
03.10.2024 12:36 Ответить
03.10.2024 12:38 Ответить
за те що, зелені мародери-зрадники та крадії тікають, що їх ніхто не бачить - ані ТЦК, ані ДПСУ. прокуратура, ДБР, НАБУ, поліції, суди - жодного покарання!

бусифікації в Україні нема, то кремлівське іпсо....
безкутна строчить про справжню дислокацію справжніх ЗСУ, а не людоловів і їй за це нічого

все йде по оманському плану ху...грая!
03.10.2024 12:38 Ответить
03.10.2024 12:38 Ответить
Рішення суду цілком прогнозоване..2024 рік суддям піднято зарплати на 100% ..2025 рік на 50%
03.10.2024 12:56 Ответить
03.10.2024 12:56 Ответить
Ось вам наступний диверсант - жіночка зі штрафом.
03.10.2024 12:58 Ответить
03.10.2024 12:58 Ответить
Ця коза інформувала громадян дивану, а не громадян України.
03.10.2024 13:29 Ответить
03.10.2024 13:29 Ответить
конституція на паузі ?
03.10.2024 13:53 Ответить
03.10.2024 13:53 Ответить
Ну добре, в буса ти не хочеш, ти ж не тварина, в тебе права і т.д. То коли ти прийдеш поміняти добровольців які третій рік за тебе в ЗСУ ?
03.10.2024 14:00 Ответить
03.10.2024 14:00 Ответить
Штраф за дискредитацiю украiнськоi армii!
03.10.2024 13:02 Ответить
03.10.2024 13:02 Ответить
дислокація тих "підрозділів" є на кожній карті в інтернеті і ні один шахед туди не прилетів
03.10.2024 14:02 Ответить
03.10.2024 14:02 Ответить
А де ти тут побачив українську армію?
03.10.2024 16:09 Ответить
03.10.2024 16:09 Ответить
Щось я не зрозумів! А пересування ТЦК це що,секрет? Якщо вони діють законно, то чому секрет? І чому публікувати не можна? Вони що,поза законом? У чому правопорушення?
03.10.2024 13:07 Ответить
03.10.2024 13:07 Ответить
Ця чувіха теж трохи тугодумка була, але тепер вже все зрозуміла.)
03.10.2024 13:36 Ответить
03.10.2024 13:36 Ответить
Що тут скажеш, дура-баба.
Нікому це не допомогло, а вона тепер "схудне" на гроші, і немалі...
03.10.2024 13:10 Ответить
03.10.2024 13:10 Ответить
,цікаво що хабарництво в МО і саботаж ( або просто крадівництво) на побудові фортифікацій, не перешкоджає діяльності Збройних Сил, а ось баба Груша є ворог !
А може вона навпаки хотіла допомогти шукаючи стати на облік?!
03.10.2024 14:16 Ответить
03.10.2024 14:16 Ответить
Дискредитація ВС РФ, ой перешкоджання діяльності ЗСУ.
Якось воно однаково виглядає. За пусті папірці розмальовані в піксель ще не штрафують?
03.10.2024 14:44 Ответить
03.10.2024 14:44 Ответить
"в дохід держави конфісковано речовий доказ - мобільний телефон" - а це як?
03.10.2024 15:26 Ответить
03.10.2024 15:26 Ответить
судді телефон мабуть сподобався ) ну а якщо по суті то типу забрали інструмент шкідництва
04.10.2024 00:50 Ответить
04.10.2024 00:50 Ответить
В Північній Кореї теж не дозволяють нічого фотографувати
03.10.2024 15:43 Ответить
03.10.2024 15:43 Ответить
Бо стрельнуть у лоба, і "до побачення". А то демократію якусь розвели, панімаіш, - конституційні права їм подавай, свободи всякі... Срамота! )))

03.10.2024 16:18 Ответить
03.10.2024 16:18 Ответить
Згадую як у нас сміялися з росіян
03.10.2024 19:30 Ответить
03.10.2024 19:30 Ответить
 
 