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В случае неуплаты уклонистами штрафов их имущество и средства могут арестовать, - Минюст. ДОКУМЕНТ

Штрафи для ухилянтів

В случае неуплаты штрафа на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметили в Минюсте на запрос "Судебно-юридической газеты".

Как известно, до конца 2024 года Правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично).

Начисление штрафов

После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

"Судебно-юридическая газета" обратилась к Правительству с запросом о том, сколько таких исполнительных производств уже начато и сколько взыскано средств в бюджет. Ранее издание публиковало ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

В свою очередь, как отметили в Минюсте, в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 этого Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды уже рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от ТЦК. ИНФОГРАФИКА

Напомним, что в соответствии с КУоАП штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Исполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве".

Арест средств и имущества

В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

Читайте также: Почта должна посылать повестки заказным письмом с пометкой "Повістка ТЦК", - постановление Кабмина

При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника накладывается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Статьей 48 Закона предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

Мін'юст пояснення про штрафи
Мін'юст пояснення про штрафи
Мін'юст пояснення про штрафи

Автор: 

Минюст (1756) штраф (1287) повестка (155) уклонисты (915)


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Топ комментарии
+53
Практически все уже понимают, что голосование за "это" в 19м году обернулось катастрофой, просто врожденная тупость и гордыня не позволяют некоторым, особо упоротым остаткам "мудрого избирателя" признать свою собственную ошибку.
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15.10.2024 09:01
+49
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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15.10.2024 08:28
+41
Ото вже взялися за ухилянтів. Краще би за корупціонерів так бралися, дивись і ухилянтів би менше було
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15.10.2024 08:30
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Який там замінник, буде дерибан майна "мудрого" наріду
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16.10.2024 09:33 Ответить
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15.10.2024 09:01 Ответить
А этот чорт тут при чем?
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15.10.2024 09:03 Ответить
ермак и зеленский не главные.добавьте еще 2-3 олигарха
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15.10.2024 09:17 Ответить
А в мене майно знищене,роботи не маю,то що вони з мене зтягнуть! Можу дружиною розплатитись!
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15.10.2024 09:04 Ответить
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15.10.2024 10:04 Ответить
Сара, золотце, за тобою прийшли(одеський анекдот).
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15.10.2024 10:12 Ответить
Та забирайТЕ усе, на окупованих!
Ви ж ,zeлені паскуди, відібрали виплати на оренду, компенсації за "Прихисток", податки збільшили втроє - ну хоч пАржом...
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15.10.2024 09:06 Ответить
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16.10.2024 09:07 Ответить
Зато как расказівали что имущество и недвижимость власть не будет трогать. Еще одно доказательство что нашему государству нельзя верить
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15.10.2024 09:10 Ответить
Ета власть делает все для того чтобы люди за бесценок продавали свое имущество и выезжали за границу так как их уже ничего в етой стране не будет держать. А кто скупает за бесценок все ето имущество мы каждый день видим. Ето те которые по своей прямой обязанности должны были защищать нашу страну но они себе поделали бронь и большие зарплаты и отлавливают рабой чтобы с них если не денег стрясти так утилизировать
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15.10.2024 09:15 Ответить
Соромлюсь спитати! А штрафи підуть на дрони?
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15.10.2024 09:10 Ответить
Бачив там хмельницьку чиновницю чи начальника одеського ТЦК? Гроші підуть під матрац або на хатиночку в Іспанії
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15.10.2024 09:19 Ответить
Ага.
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15.10.2024 09:19 Ответить
І даю гарантію, що там на форумах голосніше за всіх обурювався «ухилянтами», як цей зараз тут))
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15.10.2024 09:27 Ответить
Нагадує "тяжоле наслєдіє царського рєжима"
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15.10.2024 09:30 Ответить
Заповни дані в «Резерв+», інакше платитимеш штраф!
Заповнив? Молодець, тепер у триденний термін приймай повістку. Не встигнеш - штраф!
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15.10.2024 09:17 Ответить
Тобто ви зараз взяли й назвали всіх захисників України які героїчно загинули на фронті - лохами які пішли воювати за зелену зелупу, а інши 5 нелохів це лайкнули, ну а потім питають чого це я непоспішаю повертатися на батьківщину...
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15.10.2024 13:04 Ответить
🖕
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15.10.2024 09:27 Ответить
Теперь агент сивковича гетьманович и его мамаша скупят по дешевке очередные десятки квартир и земучастков себе в активы.
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15.10.2024 09:30 Ответить
Чего то хило как то. Не заплатил штраф, нет денег, взять с родичей. У родичей тоже нет, отбирать квартиры, машины, органы в конце концов. Две почки есть, считай богач. Несчастным зермакам не на что на Мальдивы кататься. Понимать же надо.
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15.10.2024 12:11 Ответить
Я один не понимаю почему не пррдублировали повестку в Резерв+ Я могу неделями не находится по месу прописки и значит не увижу уведомление письме с повесткой вовремя. Почему не продублировать в Резерв+ ?
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15.10.2024 09:30 Ответить
Все просто! Сходи в ТЦК і там тобі все продублюють!
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15.10.2024 09:32 Ответить
А що краще? Повістка чи штраф?
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15.10.2024 09:31 Ответить
Это тоже самое что хуже: догана чи выговор
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15.10.2024 10:00 Ответить
Один із варіантів як робити навідників та диверсантів в тилу.
Нагадаю, супротив - це та сама сила, що має бути противагою.
Красти/відбирати майно можуть не тільки посвячені формою порядку.
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15.10.2024 09:36 Ответить
Якщо у ухилянта обікрали квартиру, то крадії та держава для нього будуть однаковими злодіями.
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15.10.2024 09:54 Ответить
А ви поцікавтеся : чи є так звана "повістка " офіційним документом, і як можно довести, що вам цю повістку кинули в скриньку((:??
, і чи є так званий "тцк" юридичною особою публічного права ( тобто держ. установою) ... ну короче майже за стільки років пора вже знати що "воно " таке
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15.10.2024 09:42 Ответить
Не захищаю вбивць і злочинців тцк, але де вказано що держ.установи мають бути юр.особами публічного права? Якщо навіть є чи не є, то на що це впливає? Вам відомо, що таке статус юридичної особи і його правові наслідки?
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15.10.2024 13:33 Ответить
Треба відкривати аккаунти в закардонних банках.
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15.10.2024 09:48 Ответить
Все повторюється. Завтра настане 1917 рік. Недарма навіть пам'ять про Булгакова викорчовують.
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15.10.2024 09:51 Ответить
Совєти повертаються
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15.10.2024 09:59 Ответить
А Булгаков тут до чого? Робите з нього прям патріота і борця за справедливість.
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15.10.2024 10:04 Ответить
Бо у нього все це прекрасно описано.
Усі Шарікови-Швондери та інші 73%-ні ідіоти, які видають себе за патріотів, знову повилазили.
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15.10.2024 11:06 Ответить
Патріотизм служить для прикриття особистих інтересів. А Булгаков просто талановитий письменник та історик.
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15.10.2024 13:05 Ответить
Талановитий письменник та історик, котрий талановито обплював українство.
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16.10.2024 09:21 Ответить
А чому не можна? Одне іншому не заважає. Чи Ви любите, щоб вас тільки хвалили?
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16.10.2024 12:28 Ответить
Слухай, русскій, не мели дурниці...
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16.10.2024 13:08 Ответить
Невже ти сам не бачиш? Без Булгакова Україна гине. Українці припинили приймати об'єктивну реальність. Їм достатньо пообіцяти та похвалити і вони поводяться як та ворона із сиром. Як ти поясниш собі 6 (шість) невдалих виборів президента? А чи читав ти такі антирадянські твори Булгакова, "Біла гвардія", "Собаче серце", "Майстер і Маргарита"?
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16.10.2024 17:00 Ответить
Рускій, Ореста - це жіноче ім'я. Ти живеш в Сиктивкарі?
Рускій, ну ти ж рускій! І що я тобі на це скажу? Бачиш, мені тебе навіть не шкода...
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16.10.2024 19:29 Ответить
Дев'ять?
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16.10.2024 21:02 Ответить
Ща! 6 млн чоловіків призивного віку проти виконавчої служби. Раунд уоне, файт!
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15.10.2024 09:59 Ответить
Плодіння бомжів і бідноти
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15.10.2024 10:16 Ответить
ні плодять бунтівників
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15.10.2024 10:49 Ответить
Все по книжці "Як не правильно керувати державою"
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15.10.2024 16:54 Ответить
Армія має бути ПРОФЕСІЙНОЮ!!! А не з тих, кого нагребли на вулицях тцкашники. Є люди, які не будуть воювати, як ти їх не мотивуй. А є люди, що вміють і роблять це професійно. Їх треба мотивувати потужним і надійним соцпакетом. На кожного військового має бути десятеро, які його забезпечують усім необхідним. А існуюча система примусового рекрутінгу вигадана виключено для того, щоб збагачувались корумповані чиновники, як хмельницька Крупа. І так в усіх сферах керівництва зеленої влади.
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
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15.10.2024 10:23 Ответить
Їх треба мотивувати в першу чергу нормальним постачанням озброєння та зрозумілим управлінням, а не так як зараз що бойові бригади або некомплектовані або їм присилають новобранців що не пройшли нормальної підготовки, накази віддають люди які не мають ніякої ******** тактичної підготовки та сидять далеко в тилу. Що їм соцпакет якщо вони загинуть, хоча це також потрібно адже у кожного сім'я, яку треба забезпечувати.

А в тилу дальше ростуть бригади як гриби, в яких немає людей з бойовим досвідом та погано підготовлені до реальних бойових дій, з офіцерами та сержантами з вулиці, або тих кого десь вигнали як от начальника ТЦК що формує бригаду на закарпатті.
І ці бригади проїдають ресурси бойових мотивованих бригад, лише зарплатня 100 тис чол, це 1 млрд. долларів в рік витрат, то велика кількість зброї якщо купляти напряму а не в рамках допомоги, де ціни сильно завищують через так зване відновлення та дорогу логістику. І якби на передовій мали зброю на таку суму то б втрат було набагато менше і не треба б було стільки поповнення.
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15.10.2024 10:53 Ответить
Ну ось, навіть коментатори Цензору розуміються в справах управління краще, ніж наша влада. Таке враження, що зелена влада розуміється тільки на тому, як красти і гадити
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15.10.2024 11:09 Ответить
Не знаю що там вони можуть або яка в них ціль, але загально світова практика, якої навіть тупий совок дотримувався, що не рахувався з людьми, змішувати на полігонах новобранців з бійцями з досвідом та навчання 3 місяці для мінімального бойового злагодження, люди притираються вчаться взаємодіяти.

А щодо проїдання ресурсів то 1 млрд на зарплати легко порахувати, а ще є форма, харчування, пальне та інші. І подивитись в інтернеті по чому закупляють бу зброю в світі, багато контрактів відкриті їх ніхто не приховує.
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15.10.2024 11:33 Ответить
Очевидно що такі тилові бригади створюються не для участі у бойових діях на фронті.
Давно відомо про шалену корупцію у тиловій майже 2-х мільйонній армії, де за невідправку на передову службовець віддає свою зарплатну карту командиру, а той в свою чергу знімає готівку і передає вище аж до прокремлівської ОПи. Як можна зраднику і корупціонеру з безмежною владою стриматися і не взяти 100млрд.грн щомісячних виплат на зарплату військових?
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15.10.2024 13:44 Ответить
А на ротацію нема з 2-х мільонів і 100 тис.

Вибори - достатнья і необхідна умова, щоб Україна існувала.
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15.10.2024 14:15 Ответить
Зелений московський запроданець отримав ультиматум у Вашингтоні провести вибори у 2025 році. Зараз почалась активна до них підготовка. Однак без попередньої виборчої реформи українці знову отримають московську агентуру у своїй владі, яка працюватиме на агресора і знищувати Україну.
Ні президент, ні народні депутати в Україні не є представниками українського народу, а швидше ворожого фсб і олігархату, якими вони делеговані на участь в українських виборах.
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15.10.2024 16:47 Ответить
краще бути здоровими та багатими, ніж хворими та бідними
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15.10.2024 23:06 Ответить
А собак вони теж будуть забирати, - в рахунок погашення боргу?

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15.10.2024 10:50 Ответить
Зелень напевно введе податок на повітря, хочеш дихати, плати.
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15.10.2024 11:03 Ответить
О. начинают хотьпоржомщиков ошкуривать. Не дошло через голову, не дошло через дупу - дойдет через карман до мудрого нарида.
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15.10.2024 11:06 Ответить
Всі , в інтернетах , так обурюються ...! Але на вулицю , з протестом , все одно ніхто не виходить !
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15.10.2024 11:10 Ответить
все як завжди в недолугому царстві кабміні. Це буде означати обвал ринку нерухомості, так як оці "конфісковані" квартири просто тупо не буде кому продати. ну і як завжи черговий виток інфляції, бо чергове зняття грошей з рахунків неминуче.
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15.10.2024 11:15 Ответить
Я думаю, що більшість вже попереписували майно та гроші.
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15.10.2024 11:36 Ответить
Зайві квартири куплять бідні чиновники мінздраву і будуть складати там свої ахоїльйони
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15.10.2024 16:01 Ответить
Якщо і справді є варіант із заморозкою війни, входженням в НАТО і поверненням окупованих територій дипломатією, то треба хапатися за цю можливість.

Бо в нас в середині держави ворог не менш страшний, ніж на сході, і його нищити треба в першу чергу (хоча дуже страшно за результат майбутніх наших виборів, які будуть для нас останнім шансом).
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15.10.2024 11:34 Ответить
З заморозкою не має, інакше вже б почали домовлятись, а може вже б і домовились. Тільки через фактичну капітуляцію.
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15.10.2024 11:38 Ответить
Ну останнім часом про такий варіант, часто почали говорити. Сподіваюся, що не просто так це все.
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15.10.2024 12:09 Ответить
И на что же ты "сподіваєшся"? На капитуляцию?
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15.10.2024 12:56 Ответить
Не будет никакого договорняка, ибо зеленскому тогда нада выборы проводить. Зачем он тогда ввел войска в Курскую область? Он тупо тянет время, что бы спасать деньги!!!
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15.10.2024 14:40 Ответить
Договорняк, це не дуже правильне слово, негативне досить. А для нас такий варіант це найкраще, що зараз можна отримати.

Ну і якщо все так, як ви пишете, то ми в пастці у власної влади.
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15.10.2024 16:38 Ответить
ау, зілібоби. де ви? правда, добре що тепер Пєтя ніхто?
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15.10.2024 12:30 Ответить
На виборах подивимось
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15.10.2024 15:12 Ответить
Це все через те, що "Пєтю нє пасаділі"!
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15.10.2024 16:16 Ответить
жили вони собі бідно і нічого в них не було, а потім їх ще обікрали
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15.10.2024 20:34 Ответить
Машины и так уже на бабах, сейчас кинуться квартиры переписывать
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16.10.2024 00:04 Ответить
якби так клоуни з корупціонерами боролися і штрафи і арешт майна і водійські права забрати і в бусік пакувати
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16.10.2024 00:24 Ответить
Все уже украдено до вас 😜
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16.10.2024 00:50 Ответить
кісєльов,єрмак,умєров там укранці?
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16.10.2024 04:05 Ответить
Короч українців будуть викидати з квартир щоб йшли захищати, панськи вілли, прихватизовані заводи, землю
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16.10.2024 09:37 Ответить
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