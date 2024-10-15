В случае неуплаты уклонистами штрафов их имущество и средства могут арестовать, - Минюст. ДОКУМЕНТ
В случае неуплаты штрафа на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметили в Минюсте на запрос "Судебно-юридической газеты".
Как известно, до конца 2024 года Правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично).
Начисление штрафов
После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.
"Судебно-юридическая газета" обратилась к Правительству с запросом о том, сколько таких исполнительных производств уже начато и сколько взыскано средств в бюджет. Ранее издание публиковало ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.
В свою очередь, как отметили в Минюсте, в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 этого Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.
Напомним, что в соответствии с КУоАП штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Исполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве".
Арест средств и имущества
В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.
Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).
При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника накладывается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.
Статьей 48 Закона предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.
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Ви ж ,zeлені паскуди, відібрали виплати на оренду, компенсації за "Прихисток", податки збільшили втроє - ну хоч пАржом...
Заповнив? Молодець, тепер у триденний термін приймай повістку. Не встигнеш - штраф!
Нагадаю, супротив - це та сама сила, що має бути противагою.
Красти/відбирати майно можуть не тільки посвячені формою порядку.
, і чи є так званий "тцк" юридичною особою публічного права ( тобто держ. установою) ... ну короче майже за стільки років пора вже знати що "воно " таке
Усі Шарікови-Швондери та інші 73%-ні ідіоти, які видають себе за патріотів, знову повилазили.
Рускій, ну ти ж рускій! І що я тобі на це скажу? Бачиш, мені тебе навіть не шкода...
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
А в тилу дальше ростуть бригади як гриби, в яких немає людей з бойовим досвідом та погано підготовлені до реальних бойових дій, з офіцерами та сержантами з вулиці, або тих кого десь вигнали як от начальника ТЦК що формує бригаду на закарпатті.
І ці бригади проїдають ресурси бойових мотивованих бригад, лише зарплатня 100 тис чол, це 1 млрд. долларів в рік витрат, то велика кількість зброї якщо купляти напряму а не в рамках допомоги, де ціни сильно завищують через так зване відновлення та дорогу логістику. І якби на передовій мали зброю на таку суму то б втрат було набагато менше і не треба б було стільки поповнення.
А щодо проїдання ресурсів то 1 млрд на зарплати легко порахувати, а ще є форма, харчування, пальне та інші. І подивитись в інтернеті по чому закупляють бу зброю в світі, багато контрактів відкриті їх ніхто не приховує.
Давно відомо про шалену корупцію у тиловій майже 2-х мільйонній армії, де за невідправку на передову службовець віддає свою зарплатну карту командиру, а той в свою чергу знімає готівку і передає вище аж до прокремлівської ОПи. Як можна зраднику і корупціонеру з безмежною владою стриматися і не взяти 100млрд.грн щомісячних виплат на зарплату військових?
Вибори - достатнья і необхідна умова, щоб Україна існувала.
Ні президент, ні народні депутати в Україні не є представниками українського народу, а швидше ворожого фсб і олігархату, якими вони делеговані на участь в українських виборах.
царствікабміні. Це буде означати обвал ринку нерухомості, так як оці "конфісковані" квартири просто тупо не буде кому продати. ну і як завжи черговий виток інфляції, бо чергове зняття грошей з рахунків неминуче.
Бо в нас в середині держави ворог не менш страшний, ніж на сході, і його нищити треба в першу чергу (хоча дуже страшно за результат майбутніх наших виборів, які будуть для нас останнім шансом).
Ну і якщо все так, як ви пишете, то ми в пастці у власної влади.