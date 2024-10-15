В случае неуплаты уклонистами штрафов их имущество и средства могут арестовать, - Минюст. ДОКУМЕНТ

В случае неуплаты штрафа на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметили в Минюсте на запрос "Судебно-юридической газеты".

Как известно, до конца 2024 года Правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично).

Начисление штрафов

После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

"Судебно-юридическая газета" обратилась к Правительству с запросом о том, сколько таких исполнительных производств уже начато и сколько взыскано средств в бюджет. Ранее издание публиковало ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

В свою очередь, как отметили в Минюсте, в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 этого Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

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Напомним, что в соответствии с КУоАП штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Исполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве".

Арест средств и имущества

В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы).

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При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника накладывается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Статьей 48 Закона предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.





