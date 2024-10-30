УКР
На Рівненщині викрили трьох організаторів переправлення ухилянтів: за послугу правили 5 тис. дол. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон. Вартість послуг становила 5000 доларів США з кожного "клієнта".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Оперативники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно зі співробітниками УСБУ в Рівненській області викрили учасників організованої групи, які налагодили незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до країн ЄС", - ідеться в повідомленні.

На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів
На Рівненщині викрито схему переправлення ухилянтів

Правоохоронці встановили повну схему з розподіленням ролей

Протиправну схему організували жителі Рівненщини віком від 22 до 50 років. Ділки підшукували зацікавлених осіб, які мали на меті покинути територію України в незаконний спосіб, та надалі надавали втікачам детальні вказівки щодо маршрутів руху та особливостей незаконного перетинання держрубежу. Вартість послуг становила 5000 доларів США з кожного "клієнта".

В результаті спецоперації правоохоронці затримали трьох організаторів схеми та групу осіб під час незаконної подорожі до кордону.

У ході обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження виявлено транспортні засоби, мобільні телефони, а також 17 500 доларів США та 1750 євро.

Зазначається, що організаторам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На вилучене майно накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Топ коментарі
+2
Мені от цікаво, а де в Рівненській обл. кордон із ЄС знайшли?))
30.10.2024 22:14 Відповісти
+1
Волинські організатори переправлення ухилянтів помстилися рівенським організаторам, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України без плати за прохід волинським.
30.10.2024 21:47 Відповісти
+1
Волинські організатори переправлення ухилянтів також обурились.
30.10.2024 22:19 Відповісти
Волинські організатори переправлення ухилянтів помстилися рівенським організаторам, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України без плати за прохід волинським.
30.10.2024 21:47 Відповісти
Демпінг суворо заборонено
30.10.2024 22:10 Відповісти
Скористалися незнанням географії затриманих. Таким чином їх "продінамілі" двічі: на блок-посту в Рівненській області та вже на кордоні
30.10.2024 22:20 Відповісти
могли і в білорашу переправляти, а звідти вже в Європу після розмови з кдб, але то 50-50 білобрисі можуть і назад копняками відправити
30.10.2024 23:09 Відповісти
Ціна підозріла. Треб в антимонопольний комітет звернутися. І нехай податкова також все перевірить. Щось якось мутно
30.10.2024 22:17 Відповісти
не відстьогували на гору
30.10.2024 22:42 Відповісти
"Молоді" ще. Нє в тємє
30.10.2024 22:43 Відповісти
Одесит Гончаренко депутат Верховної ради України пропонував недавно відмінити заборону виїзду.
30.10.2024 22:23 Відповісти
такі суми...такі гроші...
пора державі самій ухилянтів через кордон водити...
більш вигідніше для податків та інше..
30.10.2024 22:41 Відповісти
 
 