На Рівненщині викрили трьох організаторів переправлення ухилянтів: за послугу правили 5 тис. дол. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці викрили організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон. Вартість послуг становила 5000 доларів США з кожного "клієнта".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Оперативники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно зі співробітниками УСБУ в Рівненській області викрили учасників організованої групи, які налагодили незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України до країн ЄС", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили повну схему з розподіленням ролей

Протиправну схему організували жителі Рівненщини віком від 22 до 50 років. Ділки підшукували зацікавлених осіб, які мали на меті покинути територію України в незаконний спосіб, та надалі надавали втікачам детальні вказівки щодо маршрутів руху та особливостей незаконного перетинання держрубежу. Вартість послуг становила 5000 доларів США з кожного "клієнта".

В результаті спецоперації правоохоронці затримали трьох організаторів схеми та групу осіб під час незаконної подорожі до кордону.

У ході обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження виявлено транспортні засоби, мобільні телефони, а також 17 500 доларів США та 1750 євро.

Зазначається, що організаторам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На вилучене майно накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, поліція повідомляла, що від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків.