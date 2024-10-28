Ліквідовано ще 6 "схем для ухилянтів": вартість "послуг" сягала $10 тис. Серед фігурантів - лікар з паспортом РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували ще 6 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів у Закарпатській, Львівській та Черкаській областях затримано організаторів оборудок. Серед них - лікарі-посадовці ВЛК та лікарсько-консультативних комісій (ЛКК).

"За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених медичних документів або ж втекти за кордон в обхід пунктів пропуску.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 10 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду та різновиду "схеми"", - наголошують у СБУ.

Також читайте: Справа Голосіївського РТЦК: Шістьом фігурантам обрано різні запобіжні заходи, - ДБР

Схема на Львівщині

Так, на Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала завідувачку відділення обласної психіатричної лікарні, яка продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Наголошується, що фігурантку затримали "на гарячому" під час передачі нової суми хабаря. При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

Крім цього, у Львові викрито очільницю відділення місцевої лікарні та затримано заступника керівника одного з військових медцентрів, які порізно підробляли діагнози для "списання" з військового обліку.

Також затримано посадовця однієї з військових частин регіону, який за гроші обіцяв ухилянтам бронювання через особисті зв’язки в ТЦК.

Схема на Черкащині

За даними СБУ, на Черкащині підозру отримав ще один член ВЛК - лікар-психіатр однієї з місцевих лікарень. Посадовець брав хабарі за фіктивну постановку потенційних призовників на психоблік для уникнення мобілізації.

Читайте також: Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Схема на Закарпатті

Як зазначається, на Закарпатті затримано інспектора прикордонного загону, який продавав ухилянтам "маршрути" втечі до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Підозри учасникам схем

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

















