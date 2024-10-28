УКР
3 030 27

Ліквідовано ще 6 "схем для ухилянтів": вартість "послуг" сягала $10 тис. Серед фігурантів - лікар з паспортом РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували ще 6 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів у Закарпатській, Львівській та Черкаській областях затримано організаторів оборудок. Серед них - лікарі-посадовці ВЛК та лікарсько-консультативних комісій (ЛКК).

"За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених медичних документів або ж втекти за кордон в обхід пунктів пропуску.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 10 тис. американських доларів, залежно від терміновості виїзду та різновиду "схеми"", - наголошують у СБУ.

Також читайте: Справа Голосіївського РТЦК: Шістьом фігурантам обрано різні запобіжні заходи, - ДБР

Схема на Львівщині

Так, на Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала завідувачку відділення обласної психіатричної лікарні, яка продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Наголошується, що фігурантку затримали "на гарячому" під час передачі нової суми хабаря. При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

Крім цього, у Львові викрито очільницю відділення місцевої лікарні та затримано заступника керівника одного з військових медцентрів, які порізно підробляли діагнози для "списання" з військового обліку.

Також затримано посадовця однієї з військових частин регіону, який за гроші обіцяв ухилянтам бронювання через особисті зв’язки в ТЦК.

Схема на Черкащині

За даними СБУ, на Черкащині підозру отримав ще один член ВЛК - лікар-психіатр однієї з місцевих лікарень. Посадовець брав хабарі за фіктивну постановку потенційних призовників на психоблік для уникнення мобілізації.

Читайте також: Заплатили по $3 тис. адміністратору анонімного каналу за "безпечний" маршрут: На березі Тиси затримали двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Схема на Закарпатті

Як зазначається, на Закарпатті затримано інспектора прикордонного загону, який продавав ухилянтам "маршрути" втечі до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Підозри учасникам схем

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів
учасники схем для ухилянтів

Автор: 

СБУ (13377) ухилянти (1170) Закарпатська область (2165) Львівська область (2555) Чернігівська область (1048)
Топ коментарі
+5
Тіки лікар з паспортом кацапстану???В Одесі мер з кацапським і нічього,ніхто цому не пред'являє нічього.
показати весь коментар
28.10.2024 16:57 Відповісти
+4
В нацполійції 135k ухилянтів.
показати весь коментар
28.10.2024 16:35 Відповісти
+3
А как Рио-де-Жанейро, - возбуждённо спросил Балаганов. - Поедем?

- Ну его к черту! - с неожиданной злостью сказал Остап. - Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.

- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.

- Мне один доктор всёё объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

Изображения
показати весь коментар
28.10.2024 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

без прапорця рф?
показати весь коментар
28.10.2024 16:19 Відповісти
На чесного лікаря наговарюють?
показати весь коментар
28.10.2024 16:24 Відповісти
якщо про хабарництво - то може бути, а граната з паспортом рф??? херня якась. Навіщо йому паспорт рф в Львівській обл, де він там його тримав? в кабінеті? вдома? якби в мене був паспорт рф, я б його закопав, і хрін би хто його б знайшов. Не думаю, що психіатр тупіший.
показати весь коментар
28.10.2024 16:28 Відповісти
от і знайшли гранату, бо за щось інше притягнути неможливо
показати весь коментар
28.10.2024 16:40 Відповісти
я теж так думаю, коли ума не вистачило на хабарях зловити, то підкинули гранату.
показати весь коментар
28.10.2024 16:41 Відповісти
Наголошується, що фігурантку затримали "на гарячому" під час передачі нової суми хабаря. При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1. Джерело:
показати весь коментар
28.10.2024 18:36 Відповісти
і шо? шо ви хотіли сказати тупим перепостом новини? я це вже читав.
показати весь коментар
28.10.2024 22:49 Відповісти
Я тицьнув вас носом в безглуздість вашого попереднього повідомлення.
А саме:
я теж так думаю, коли ума не вистачило на хабарях зловити, то підкинули гранату.
показати весь коментар
29.10.2024 05:55 Відповісти
Нє - лікар - психіатр з кацапським паспортом і боиовою гранатою - це саме то
показати весь коментар
28.10.2024 16:19 Відповісти
показати весь коментар

28.10.2024 16:20 Відповісти

- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.

показати весь коментар

Изображения
В нацполійції 135k ухилянтів.
показати весь коментар
Бджоли проти меду. Прибирають пару людей, мотивуючи решту рішал платити більші відкати і підвищувати суми.
показати весь коментар
28.10.2024 16:23 Відповісти
В нацполійції 135k ухилянтів.
показати весь коментар
28.10.2024 16:35 Відповісти
Оце потужна схема.
показати весь коментар
28.10.2024 16:36 Відповісти
А в під*їзді рожу наб*ють, побіжиш кланятися. Ухилянтам...
показати весь коментар
28.10.2024 17:37 Відповісти
Від вас лягавих псів, люди втікають світ за очі.
показати весь коментар
28.10.2024 17:44 Відповісти
ну, побіжиш в поліцію, а там скажуть, що нічого не можуть вдіяти. ох*єнна допомога
показати весь коментар
29.10.2024 06:53 Відповісти
І як таке могло статися при такому чесному президенту? Хто такому правильному мальчіку від наріду 73% підкинув ці схеми?
показати весь коментар
28.10.2024 16:54 Відповісти
Тіки лікар з паспортом кацапстану???В Одесі мер з кацапським і нічього,ніхто цому не пред'являє нічього.
показати весь коментар
28.10.2024 16:57 Відповісти
 
 