3 030 27

Ликвидировано еще 6 "схем для уклонистов": стоимость "услуг" достигала $10 тыс. Среди фигурантов - врач с паспортом РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали еще 6 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях задержаны организаторы сделок. Среди них - врачи-чиновники ВВК и врачебно-консультативных комиссий (ВКК).

"За деньги они помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов или же сбежать за границу в обход пунктов пропуска.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы"", - отмечают в СБУ.

Схема на Львовщине

Так, на Львовщине военная контрразведка СБУ задержала заведующую отделением областной психиатрической больницы, которая продавала уклонистам медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Отмечается, что фигурантку задержали "на горячем" во время передачи новой суммы взятки. При обысках у ее сообщника, представителя ВКК, врача-психиатра, обнаружен российский паспорт и боевая граната Ф-1.

Кроме этого, во Львове разоблачили руководительницу отделения местной больницы и задержали заместителя руководителя одного из военных медцентров, которые порознь подделывали диагнозы для "списания" с воинского учета.

Также задержан чиновник одной из воинских частей региона, который за деньги обещал уклонистам бронирование через личные связи в ТЦК.

Схема в Черкасской области

По данным СБУ, в Черкасской области подозрение получил еще один член ВВК - врач-психиатр одной из местных больниц. Чиновник брал взятки за фиктивную постановку потенциальных призывников на психучет во избежание мобилизации.

Схема на Закарпатье

Как отмечается, на Закарпатье задержан инспектор пограничного отряда, который продавал уклонистам "маршруты" побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Подозрения участникам схем

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

Топ комментарии
+5
Тіки лікар з паспортом кацапстану???В Одесі мер з кацапським і нічього,ніхто цому не пред'являє нічього.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:57 Ответить
+4
В нацполійції 135k ухилянтів.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:35 Ответить
+3
А как Рио-де-Жанейро, - возбуждённо спросил Балаганов. - Поедем?

- Ну его к черту! - с неожиданной злостью сказал Остап. - Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.

- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.

- Мне один доктор всёё объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

Изображения
показать весь комментарий
28.10.2024 16:20 Ответить
При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

без прапорця рф?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:19 Ответить
На чесного лікаря наговарюють?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:24 Ответить
якщо про хабарництво - то може бути, а граната з паспортом рф??? херня якась. Навіщо йому паспорт рф в Львівській обл, де він там його тримав? в кабінеті? вдома? якби в мене був паспорт рф, я б його закопав, і хрін би хто його б знайшов. Не думаю, що психіатр тупіший.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:28 Ответить
от і знайшли гранату, бо за щось інше притягнути неможливо
показать весь комментарий
28.10.2024 16:40 Ответить
я теж так думаю, коли ума не вистачило на хабарях зловити, то підкинули гранату.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:41 Ответить
Наголошується, що фігурантку затримали "на гарячому" під час передачі нової суми хабаря. При обшуках у її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено російський паспорт та бойову гранату Ф-1. Джерело:
показать весь комментарий
28.10.2024 18:36 Ответить
і шо? шо ви хотіли сказати тупим перепостом новини? я це вже читав.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:49 Ответить
Я тицьнув вас носом в безглуздість вашого попереднього повідомлення.
А саме:
я теж так думаю, коли ума не вистачило на хабарях зловити, то підкинули гранату.
показать весь комментарий
29.10.2024 05:55 Ответить
Нє - лікар - психіатр з кацапським паспортом і боиовою гранатою - це саме то
показать весь комментарий
28.10.2024 16:19 Ответить
А как Рио-де-Жанейро, - возбуждённо спросил Балаганов. - Поедем?

- Ну его к черту! - с неожиданной злостью сказал Остап. - Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.

- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.

- Мне один доктор всёё объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

Изображения
показать весь комментарий
28.10.2024 16:20 Ответить
Бджоли проти меду. Прибирають пару людей, мотивуючи решту рішал платити більші відкати і підвищувати суми.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:23 Ответить
В нацполійції 135k ухилянтів.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:35 Ответить
Оце потужна схема.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:36 Ответить
А в під*їзді рожу наб*ють, побіжиш кланятися. Ухилянтам...
показать весь комментарий
28.10.2024 17:37 Ответить
Від вас лягавих псів, люди втікають світ за очі.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:44 Ответить
ну, побіжиш в поліцію, а там скажуть, що нічого не можуть вдіяти. ох*єнна допомога
показать весь комментарий
29.10.2024 06:53 Ответить
І як таке могло статися при такому чесному президенту? Хто такому правильному мальчіку від наріду 73% підкинув ці схеми?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:54 Ответить
Тіки лікар з паспортом кацапстану???В Одесі мер з кацапським і нічього,ніхто цому не пред'являє нічього.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:57 Ответить
 
 