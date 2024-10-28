Ликвидировано еще 6 "схем для уклонистов": стоимость "услуг" достигала $10 тыс. Среди фигурантов - врач с паспортом РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали еще 6 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях задержаны организаторы сделок. Среди них - врачи-чиновники ВВК и врачебно-консультативных комиссий (ВКК).

"За деньги они помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов или же сбежать за границу в обход пунктов пропуска.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы"", - отмечают в СБУ.

Схема на Львовщине

Так, на Львовщине военная контрразведка СБУ задержала заведующую отделением областной психиатрической больницы, которая продавала уклонистам медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Отмечается, что фигурантку задержали "на горячем" во время передачи новой суммы взятки. При обысках у ее сообщника, представителя ВКК, врача-психиатра, обнаружен российский паспорт и боевая граната Ф-1.

Кроме этого, во Львове разоблачили руководительницу отделения местной больницы и задержали заместителя руководителя одного из военных медцентров, которые порознь подделывали диагнозы для "списания" с воинского учета.

Также задержан чиновник одной из воинских частей региона, который за деньги обещал уклонистам бронирование через личные связи в ТЦК.

Схема в Черкасской области

По данным СБУ, в Черкасской области подозрение получил еще один член ВВК - врач-психиатр одной из местных больниц. Чиновник брал взятки за фиктивную постановку потенциальных призывников на психучет во избежание мобилизации.

Схема на Закарпатье

Как отмечается, на Закарпатье задержан инспектор пограничного отряда, который продавал уклонистам "маршруты" побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Подозрения участникам схем

Задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

















