Дело Голосеевского РТЦК: Шестерым фигурантам избраны разные меры пресечения, - ГБР

Працівників Голосіївського РТЦК, які допомагали ухилянтам, заарештували

Трех работников Голосеевского районного ТЦК и СП Киева и трех гражданских, которые помогали военнообязанным уклоняться от военной службы, арестовали. Им избрали меры пресечения.

Об этом заявила в телеэфире советник по вопросам коммуникаций Госбюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Трое самих сотрудников ТЦК и трое гражданских получили в суде разную меру пресечения - от круглосуточного домашнего ареста (один из подозреваемых) - до содержания под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 млн гривен", - рассказала Сапьян.

По ее словам, ни один из фигурантов пока залог не внес, все подозреваемые находятся под стражей.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Что предшествовало?

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Правоохранители изъяли более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.

Не поділилися! А за смерті в тцк коли будуть вироки? !
показать весь комментарий
28.10.2024 16:11 Ответить
Ніколи.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:38 Ответить
Акуеть у нас Система работает. Ухилянт- 5 лет тюрьмы. А если ты работник ТЦК и взяточник, саботажник, изменник Родины и помошник ухилянтов- иди домой под домашний арест в свои коттеджи со шлюхами.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:12 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 17:04 Ответить
Особенно улыбнула сумма штрафа вдвое меньше чем они берут с одного ухилянта. Ето же получается что вдвое выгоднее с судьей договориться чем с начальником ТЦК? Представляю как в ТЦК ржут у себя дома в басейнах и саунах. Да любой ухилянт в Украине мечтает чтобы его так наказали.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:16 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 16:46 Ответить
А где же те, кто купил документы? Или по второму разу обилетили?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:39 Ответить
 
 