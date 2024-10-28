Дело Голосеевского РТЦК: Шестерым фигурантам избраны разные меры пресечения, - ГБР

Трех работников Голосеевского районного ТЦК и СП Киева и трех гражданских, которые помогали военнообязанным уклоняться от военной службы, арестовали. Им избрали меры пресечения.

Об этом заявила в телеэфире советник по вопросам коммуникаций Госбюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Трое самих сотрудников ТЦК и трое гражданских получили в суде разную меру пресечения - от круглосуточного домашнего ареста (один из подозреваемых) - до содержания под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 млн гривен", - рассказала Сапьян.

По ее словам, ни один из фигурантов пока залог не внес, все подозреваемые находятся под стражей.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Что предшествовало?

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Три работника Голосеевского ВСК и СП Киева, экс-глава ВВК и двое гражданских помогали военнообязанным уклоняться от военной службы.

Правоохранители изъяли более $1,2 млн и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждая.

