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Во Львове задержан сотрудник ТЦК за попытку "откупить" коллегу, которого проверка поймала пьяным на посту, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 44-летнему должностному лицу районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного - старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

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У Львові затримали співробітника ТЦК за спробу "відкупити" колегу

Во время предоставления всей суммы взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

У Львові затримали співробітника ТЦК: хотів відкупити п'яного колегу від перевірки

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Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Нацполиции Украины, совместно с Военной службой правопорядка в ВСУ и при содействии руководства Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Автор: 

взятка (6187) Львов (4600) ТЦК (616)


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Топ комментарии
+12
Не було ніяких п'яних, ви що не вірите співробітнику ТЦК?
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26.10.2024 19:18 Ответить
+9
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26.10.2024 19:04 Ответить
+7
За перешкоджання бути п'яним на робочому місці?
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26.10.2024 19:13 Ответить
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Рехформа Зеленсково прастимі рєшєніямі!
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26.10.2024 18:56 Ответить
А ведь и правда. Это самое простое решение. Бахнули на взятке. Это факт. Не отмазаться. На эти ТЦК (100% срез нашего общества) уже и так навешали собак, и за дело, и со страху. И опять, чтоб все знали о выкупе ухилянта.
Идите ка вы под статью за..... э-э-э.
Выкуп пьяного солдата.
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26.10.2024 21:05 Ответить
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26.10.2024 19:04 Ответить
тут нормально висвітлили - як на лекції - статті вказано.
але 73% вони не зайдуть, немає контакту з мозком.
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26.10.2024 20:57 Ответить
Притягнути прокуратуру до відповідальності за перешкоджання діяльності ЗСУ.
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26.10.2024 19:09 Ответить
За перешкоджання бути п'яним на робочому місці?
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26.10.2024 19:13 Ответить
Армии лучше знать как выполнять свои обязанности. Не цивилам их судить. Пьяный, значит так было надо.
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26.10.2024 19:17 Ответить
+++
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26.10.2024 20:30 Ответить
Не було ніяких п'яних, ви що не вірите співробітнику ТЦК?
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26.10.2024 19:18 Ответить
ловля живця то була
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26.10.2024 20:58 Ответить
та вони його силою напоїли !
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26.10.2024 19:27 Ответить
Скоро ТЦКшник будет новым ругательством.
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26.10.2024 19:15 Ответить
Так уже. ТСКашник це символ беззаконня.
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26.10.2024 19:20 Ответить
Вже.
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26.10.2024 19:25 Ответить
У Львові тепер мобілізація може бути зірвана. на передок алкашню уклоністську.
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26.10.2024 19:18 Ответить
Какое примитивное ИПСО!
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26.10.2024 19:22 Ответить
Й** твою ма**! Якщо за солдата дають два косаря зелених лиш за те шо він був буховий на роботі то можна представити яке вони бабло "заробляють". А ще огидніше відчуття за тих хто їм ці хабарі дає.
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26.10.2024 19:30 Ответить
Ну і що, за гаупвахту 2000 доларів , я уявляю яку корупцію розвела ця безтолкова влада уродів!
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26.10.2024 19:46 Ответить
Народ, ну як голосувати по приколу, подобається?
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26.10.2024 19:59 Ответить
Повна брехня. Ну п'яний, ну задули б його. І що? Оштрафовали б на декілька тисяч гривень,і все. Ні хто за таке 2к баксів давати не буде. Це раз в десять більше покарання. Щось там інше, раз таку суму пропонували.
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26.10.2024 20:11 Ответить
А я верю.
У нас на заводе такое было. Напарника с перегаром бахнула охрана на проходной. Начальник нашего цеха взял пресс баксов и пошел выкупать его у начальника охраны.
А чё вы ржете?
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26.10.2024 20:28 Ответить
Як я вам заздрю. Ще декілька тижнів і ви справді будите мешкати в країні мрій. Ще залишилися деякі негарні люди, та й те, якщо придивитися уважно можно побачити пику москаля.
Адже увім відомо якщо хабарник то москаль.
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26.10.2024 20:58 Ответить
Бо то, мабуть не простий солдат, а той що в схемі, через якого надходять плюшки.
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26.10.2024 23:43 Ответить
Ото пацики влаштовувалися: в тилу, бухати можна, спиш вдома коло жінки, ухилянти долярики несуть, а держава одягає і гроші платить.
Короче - влаштувалися!
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26.10.2024 21:31 Ответить
на передок петуха. хай сплачуе провину кров'ю
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26.10.2024 23:43 Ответить
Я, оце, не зрозумів: що за образи в бік ТЦК ?? А ну негайно припиніть! Іш, ухилянти розпоясалися! Під час дії військового стану образи військових караються Законом!

Я вам розповім, як воно було: його жіночка кавою пригостила, а поки він відвернувся - коньяк в каву додала, щоб підставити!
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26.10.2024 23:47 Ответить
Ги-ги...
Може бути.
Заробив, дай іншим.
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27.10.2024 08:05 Ответить
 
 