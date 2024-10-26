Во Львове задержан сотрудник ТЦК за попытку "откупить" коллегу, которого проверка поймала пьяным на посту, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 44-летнему должностному лицу районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного - старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

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Во время предоставления всей суммы взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Нацполиции Украины, совместно с Военной службой правопорядка в ВСУ и при содействии руководства Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.