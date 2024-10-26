У Львові затримали співробітника ТЦК за спробу "відкупити" колегу, якого перевірка спіймала п’яним на посту, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

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Під час надання всієї суми хабаря військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, спільно із Військовою службою правопорядку у ЗСУ та за сприяння керівництва Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.