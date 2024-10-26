УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 418 29

У Львові затримали співробітника ТЦК за спробу "відкупити" колегу, якого перевірка спіймала п’яним на посту, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала у Києві помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар пропонував відстрочку від мобілізації

У Львові затримали співробітника ТЦК за спробу "відкупити" колегу

Під час надання всієї суми хабаря військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

У Львові затримали співробітника ТЦК: хотів відкупити п'яного колегу від перевірки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК про інцидент із застосуванням газового балончика проти чоловіка у Харкові: він "зухвало відмовився надати документи і здійснив наїзд на військовослужбовців"

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, спільно із Військовою службою правопорядку у ЗСУ та за сприяння керівництва Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у  повідомленні.

Автор: 

хабар (4738) Львів (3091) ТЦК та СП (663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Не було ніяких п'яних, ви що не вірите співробітнику ТЦК?
показати весь коментар
26.10.2024 19:18 Відповісти
+9
показати весь коментар
26.10.2024 19:04 Відповісти
+7
За перешкоджання бути п'яним на робочому місці?
показати весь коментар
26.10.2024 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рехформа Зеленсково прастимі рєшєніямі!
показати весь коментар
26.10.2024 18:56 Відповісти
А ведь и правда. Это самое простое решение. Бахнули на взятке. Это факт. Не отмазаться. На эти ТЦК (100% срез нашего общества) уже и так навешали собак, и за дело, и со страху. И опять, чтоб все знали о выкупе ухилянта.
Идите ка вы под статью за..... э-э-э.
Выкуп пьяного солдата.
показати весь коментар
26.10.2024 21:05 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2024 19:04 Відповісти
тут нормально висвітлили - як на лекції - статті вказано.
але 73% вони не зайдуть, немає контакту з мозком.
показати весь коментар
26.10.2024 20:57 Відповісти
Притягнути прокуратуру до відповідальності за перешкоджання діяльності ЗСУ.
показати весь коментар
26.10.2024 19:09 Відповісти
За перешкоджання бути п'яним на робочому місці?
показати весь коментар
26.10.2024 19:13 Відповісти
Армии лучше знать как выполнять свои обязанности. Не цивилам их судить. Пьяный, значит так было надо.
показати весь коментар
26.10.2024 19:17 Відповісти
+++
показати весь коментар
26.10.2024 20:30 Відповісти
Не було ніяких п'яних, ви що не вірите співробітнику ТЦК?
показати весь коментар
26.10.2024 19:18 Відповісти
ловля живця то була
показати весь коментар
26.10.2024 20:58 Відповісти
та вони його силою напоїли !
показати весь коментар
26.10.2024 19:27 Відповісти
Скоро ТЦКшник будет новым ругательством.
показати весь коментар
26.10.2024 19:15 Відповісти
Так уже. ТСКашник це символ беззаконня.
показати весь коментар
26.10.2024 19:20 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
26.10.2024 19:25 Відповісти
У Львові тепер мобілізація може бути зірвана. на передок алкашню уклоністську.
показати весь коментар
26.10.2024 19:18 Відповісти
Какое примитивное ИПСО!
показати весь коментар
26.10.2024 19:22 Відповісти
Й** твою ма**! Якщо за солдата дають два косаря зелених лиш за те шо він був буховий на роботі то можна представити яке вони бабло "заробляють". А ще огидніше відчуття за тих хто їм ці хабарі дає.
показати весь коментар
26.10.2024 19:30 Відповісти
Ну і що, за гаупвахту 2000 доларів , я уявляю яку корупцію розвела ця безтолкова влада уродів!
показати весь коментар
26.10.2024 19:46 Відповісти
Народ, ну як голосувати по приколу, подобається?
показати весь коментар
26.10.2024 19:59 Відповісти
Повна брехня. Ну п'яний, ну задули б його. І що? Оштрафовали б на декілька тисяч гривень,і все. Ні хто за таке 2к баксів давати не буде. Це раз в десять більше покарання. Щось там інше, раз таку суму пропонували.
показати весь коментар
26.10.2024 20:11 Відповісти
А я верю.
У нас на заводе такое было. Напарника с перегаром бахнула охрана на проходной. Начальник нашего цеха взял пресс баксов и пошел выкупать его у начальника охраны.
А чё вы ржете?
показати весь коментар
26.10.2024 20:28 Відповісти
Як я вам заздрю. Ще декілька тижнів і ви справді будите мешкати в країні мрій. Ще залишилися деякі негарні люди, та й те, якщо придивитися уважно можно побачити пику москаля.
Адже увім відомо якщо хабарник то москаль.
показати весь коментар
26.10.2024 20:58 Відповісти
Бо то, мабуть не простий солдат, а той що в схемі, через якого надходять плюшки.
показати весь коментар
26.10.2024 23:43 Відповісти
Ото пацики влаштовувалися: в тилу, бухати можна, спиш вдома коло жінки, ухилянти долярики несуть, а держава одягає і гроші платить.
Короче - влаштувалися!
показати весь коментар
26.10.2024 21:31 Відповісти
на передок петуха. хай сплачуе провину кров'ю
показати весь коментар
26.10.2024 23:43 Відповісти
Я, оце, не зрозумів: що за образи в бік ТЦК ?? А ну негайно припиніть! Іш, ухилянти розпоясалися! Під час дії військового стану образи військових караються Законом!

Я вам розповім, як воно було: його жіночка кавою пригостила, а поки він відвернувся - коньяк в каву додала, щоб підставити!
показати весь коментар
26.10.2024 23:47 Відповісти
Ги-ги...
Може бути.
Заробив, дай іншим.
показати весь коментар
27.10.2024 08:05 Відповісти
 
 