ТЦК про інцидент із застосуванням газового балончика проти чоловіка у Харкові: він "зухвало відмовився надати документи і здійснив наїзд на військовослужбовців"

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео із застосуванням газового балончика проти чоловіка під час перевірки документів у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ТЦК.

Там переконують, що чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Втім, про застосування газового балончика не згадується.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії", - запевнили у ТЦК.

Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність.

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Показово, що російськи інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності", - додають у ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування.