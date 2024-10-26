ТЦК про інцидент із застосуванням газового балончика проти чоловіка у Харкові: він "зухвало відмовився надати документи і здійснив наїзд на військовослужбовців"
Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео із застосуванням газового балончика проти чоловіка під час перевірки документів у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ТЦК.
Там переконують, що чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Втім, про застосування газового балончика не згадується.
Що кажуть у ТЦК?
Як зазначається, 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.
"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії", - запевнили у ТЦК.
Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.
"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність.
Показово, що російськи інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності", - додають у ТЦК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
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та вони забувають у яку епоху живуть, зараз ШІ їх ідентифікує по формі очей з фото чи відео, + списки всіх хто служив у ротах охорони є.
війна все спише, можливо, але не для всіх.
2019....1993??
І взагалі, "єслі би нє наше ТЦК, то ето сдєлалі би солдати НАТО" (с)
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm " Тому нормальний адвокат доведе, що наїзд було здійснено в межах необхідної оборони......
Ні до чого не закликаю. Просто деяким не завадило б розуміти, що на злочинні дії може бути ще більш неадекватна протидія...............
Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
Нащо ці гнилі вислови? Вони баряться за посаду, яка дає найбільше влади, щоб реалізувати свої бачення і бажання - по мудрому, бачення розвитку...
Чи ти персонально і твої родичі з кумами і сватами робили б щось інше, чим УСІ У СВІТІ? дістали ці тупорилі філософствування - вони якраз привели до влади цю всю зелену наволоч, які тупо примітивно крадуть, навіть не хитромудросхемно, крім того ті ще хоч щось уміли робити.
очнись, 6 лет кацапы у власти в Украине
Що перший раз країну будуть окуповувати? Вже скільки того було і всі бачили, що з того виходило. Мудрі виїдуть, а дурні та какая разніца залишаться. Різниця в тому, що раніше більшість селян були або кріпаками або обмеженими в пересуванні щоб втікти.
Зараз ситуація кардинально інакша, виїхати є куди, половина країн світу готові прийняти білих християн українців. Одна Канада *лять розміром з пів рашки, а населення менше ніж в Україні до війни, можна побудувати свою вільну Україну, а ще є повно інших країн.
Усі оці байки та брехня до останнього українця потрібні лише виродкам у владі, олігархам у яких усі ті комбінати тут, а не десь там, отим прокурорам з трьома пенсіями у 25, та іншим п*расам. Отим мусарам та тцкунам, які в житті не одної буханки хліба не спекли, і нічого іншого не вміють крім людей гнобити. Отим депутатам та суддям, у яких півКиєва записано на тещу. Щоб вони могли накрасти більше і більше. Бо їх майно та "доходи" ТУТ, і якщо прийде москаль то втечуть та залишаться голі босі.
Горбатийухилянти. Я сказав, Горбатийухилянти!" )))
Бусифікація Промокашки.
Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації Джерело:
Ви собі уявляєте рівень такого брєда?
То нехай ТЦК покаже своє відео, щоб спростувати "дискредитацію". Все просто.
Мабуть я щось не так робив....