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ТЦК про інцидент із застосуванням газового балончика проти чоловіка у Харкові: він "зухвало відмовився надати документи і здійснив наїзд на військовослужбовців"

насилля,кіровоградщина,тцк

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео із застосуванням газового балончика проти чоловіка під час перевірки документів у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ТЦК.

Там переконують, що чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Втім, про застосування газового балончика не згадується.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. Нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії", - запевнили у ТЦК.

Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала у Києві помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар пропонував відстрочку від мобілізації

Показово, що російськи інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності", - додають у ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові працівники ТЦК застосували газовий балончик проти чоловіка під час перевірки документів. Прокуратура почала розслідування.

Автор: 

Харків (5716) ТЦК та СП (663)


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Топ коментарі
+45
брешуть як і вова лідор
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26.10.2024 08:10 Відповісти
+40
це все зрозуміло. але низькопробні брехні вже надоїли. я бачив це відео. і те що каже ртцк є брехнею.
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26.10.2024 08:17 Відповісти
+38
Звісно, це все ІПСО роздуте російськими інформаційними помийками, а ТЦК - це символ доблесті, чесності та захисту України (с). Але якщо без сарказму, то саме сумне у ці ситуації - відношення до людей,як до тупого недосвідченого бидла, яке неспроможне аналізувати. Все як в рашці, з відношення до людей якої всі ржали на початку повномасштабної.
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26.10.2024 08:19 Відповісти
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ховають їбальники ті хто розуміє що робить злочин за який потім все рівно прийдеться відповідати.
та вони забувають у яку епоху живуть, зараз ШІ їх ідентифікує по формі очей з фото чи відео, + списки всіх хто служив у ротах охорони є.
війна все спише, можливо, але не для всіх.
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26.10.2024 10:41 Відповісти
А яка різниця між українським ТЦК та російським мінооборони? Бо як на мене ніякої і ті, і ті хочуть бачити українця мертвим, і вважають українське суспільство тупим, яким можна "згодувати" будь-ку ахінею
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26.10.2024 12:26 Відповісти
Ви за кого голосували у 2019?
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26.10.2024 09:05 Відповісти
Ви за кого голосували у 2019....1993??
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26.10.2024 10:11 Відповісти
Вони уже в цивільному бусифікують українців щоб легше можна було відловлювати
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26.10.2024 13:09 Відповісти
Хоч вже не пишуть про ображених фронтовиків та інвалідів з ТЦК.
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26.10.2024 08:54 Відповісти
Що кажуть у ТЦК?
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26.10.2024 09:01 Відповісти
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26.10.2024 09:08 Відповісти
Дрища в кайданки та на передок рити окопи!
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26.10.2024 09:01 Відповісти
Чого ти ****** ротом - ти мене бачив? - 100кг кмс по боксу - бачив таких дурканів - поза очі таке гилять а при зустрічі віч - віч рот чуть не трісне - від вуха до вуха
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26.10.2024 09:17 Відповісти
вже тримчу від твого суворого погляду та 100 кг біомаси! Звідки ти тут взагалі виліз, чи ти той дрищ кого тцк ловив? Найтупіше - грозити комусь в тирнеті своїми кілограмами та кмсами😁 Я ж міг тебе перемогти якби написав що в мнне 150 кг і я пиихований чемпіон мма... Та біти вистачить для тупої макітри
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26.10.2024 09:34 Відповісти
Шо тобі не так? - чудило - ти навіть в"іхати не можеш в те шо я написав - перечитаи ще раз
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26.10.2024 09:39 Відповісти
Мені ще жоден не відповів, як дрищ може окопи рити, якщо він лопату з землею не підійме?
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26.10.2024 11:53 Відповісти
А цікаво за кого воно голосувало у 19? Цей дрищ
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26.10.2024 09:04 Відповісти
не будь довбойобом - вже не актуально.хто б за що не голосував - всі вже в одному човні.якось гребти до берега разом.
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26.10.2024 09:08 Відповісти
Я не був довбойобом у 19 і зараз не такий ..а ось за тебе чомусь не певен..#какаяразніца?
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26.10.2024 09:27 Відповісти
Там було за кого голосувати йовбодоб? Одна кацапська агентура у списках
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26.10.2024 13:12 Відповісти
Даун
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26.10.2024 19:43 Відповісти
"померлий" козляра має вигрісти по-повній.
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26.10.2024 09:04 Відповісти
Коментувати проблеми мобілізації ішак свідомо уникає, вважаючи , що це його не стосується. А ось передвиборну тисячу ішак взахльоб коментує, бо сподівається на своє гіпотетичне друге пришестя. Геть безтолкового мудака!
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26.10.2024 09:05 Відповісти
все це крикуще беззаконня веде до одного - поразки держави.в першу чергу поразка від внутрішніх ворогів.тцк не бачуть корупціонерів які уже мільярдами крадуть.зато простим людям руки викручують - служаки олігархічного зекагала.та хто тут що ******* про патріотизм ? все купляється і продається на всих рівнях виконавчої влади,всі це бачуть кому воно нах потрібно ? ви лякаєте росгвардією,ну такої ганьби як сьогоднішня українська влада - нема ніде в СВІТІ !!!
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26.10.2024 09:12 Відповісти
Тцк уже и прокуроры и судьи и свидетели и палачи в одном лице,зачем вызывать полицию они же все на фронте.
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26.10.2024 09:13 Відповісти
Що про поточні методи мобілізації хоче сказати Гарант Конституції, та Верховний Головнокомандувач? Нарід дуже хоче почути його думку.
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26.10.2024 09:14 Відповісти
А могли б задуть монтажною піною. Так шо нехай ще спасіба скаже.
І взагалі, "єслі би нє наше ТЦК, то ето сдєлалі би солдати НАТО" (с)

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26.10.2024 09:41 Відповісти
а на чому базується твоя думка про "борзометр"? Ти відео бачив? А яке?
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26.10.2024 13:52 Відповісти
Ещё остались кто-нибудь, кто верит тцк?
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26.10.2024 09:20 Відповісти
Яким чином був наїзд - до чи після? Уявіть сиджу в авто, спілкуюся, відкрив вікно і раптом наїзд? Чи інший варіант. В салон випустили газ і потім наїхав?
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26.10.2024 09:22 Відповісти
Напад невстановленої озброєної групи осіб. Поліція при цьому ніяк не протидіє злочинним діям ТЦК, тобто перебуває з ними в змові. Згідно статті 36 пункт 5 ККУ абсолютно законно можна валити їх: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб."
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm " Тому нормальний адвокат доведе, що наїзд було здійснено в межах необхідної оборони......

Ні до чого не закликаю. Просто деяким не завадило б розуміти, що на злочинні дії може бути ще більш неадекватна протидія...............
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26.10.2024 20:35 Відповісти
Брешуть то брешуть, але на фронті легше не стається, Донбас поступово здають, захисників все менше, а підмоги немає. Хто від цього виграє? Вовині прихильники, які візжать і тікають від призову? Комусь треба стримувати рашистську навалу, моя хата скраю не пройде
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26.10.2024 09:36 Відповісти
Вы это искренне пишите? Минимум 10 оснащенных и полнокровных бригад бросили в курскую авантюру! А вы думаете что "отловленные" фронт удержат?
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26.10.2024 10:14 Відповісти
ну и по какому праву уроды могут лезть к часной собственности?
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26.10.2024 09:52 Відповісти
Армія має бути ПРОФЕСІЙНОЮ!!! А не з тих, кого нагребли на вулицях тцкашники. Є люди, які не будуть воювати, як ти їх не мотивуй. А є люди, що вміють і роблять це професійно. І вік неважливий. Людей треба мотивувати потужним і надійним соцпакетом, забезпечити ******** зброєю у достатній кількості, логістикою всього необхідного. На кожного військового має бути десятеро, які його забезпечують. А існуюча система примусового рекрутінгу вигадана виключено для того, щоб збагачувались корумповані чиновники, як хмельницька Крупа. І так в усіх сферах діяльності зеленої влади.

Ну що, вибори ще неначасі, чи вже начасі?
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26.10.2024 09:53 Відповісти
прохфесійна у нас тіко ТЮлька, але зебіл не згадав про її пози та кульбіти.
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26.10.2024 10:09 Відповісти
Баба юля....- це Великий "спеціаліст по-озброєнню".... по-продажі озброєння.....
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26.10.2024 10:16 Відповісти
Ну так, президент Тімошенко мала 100% влади.
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26.10.2024 11:16 Відповісти
закохане до отупіння, не підкажеш, чому сраката так вчепилась за посаду прем'єр-міністра тоді? Не тому, що саме під куЧмо цю посаду перетворили на вищу за президентську?
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26.10.2024 11:46 Відповісти
ну, це вже взагалі повне "гонєво", або літературно - маніпуляція. Вона, як і УСІ ІНШІ політики, в тому числі у НАС в країні, мають своїм завданням боротися за владу, Чи може ющенко, янукович, порошенко не боролися за відповідну владну посаду, порошенко за посаду прем'єра за ющенка, янукович за того ж і за президента, чи ті ж черновол, марчук, мороз, симоненко, або ще ціла "плеяда" наших політиків боролися за щось інше, а не за владу задля реалізації власних бачень розвитку цієї країни (наприклад, шлях до європи чи до кацапів, більше свободи чи контролю держави, більше прозорості і законності чи більше корупції, хабарництва і брехні)?

Нащо ці гнилі вислови? Вони баряться за посаду, яка дає найбільше влади, щоб реалізувати свої бачення і бажання - по мудрому, бачення розвитку...
Чи ти персонально і твої родичі з кумами і сватами робили б щось інше, чим УСІ У СВІТІ? дістали ці тупорилі філософствування - вони якраз привели до влади цю всю зелену наволоч, які тупо примітивно крадуть, навіть не хитромудросхемно, крім того ті ще хоч щось уміли робити.
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26.10.2024 15:29 Відповісти
варто у суті Сулімо-Івана розібратись, а не пустопорожнім графоманством жонглювати.
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26.10.2024 22:12 Відповісти
розглядати його суть, то твоя життєва забаганка. А я дивлюся ж на твої слова, як на комент людини, котра на світ дивиться упереджено, якщо відверто казати, то з рівня інфантильного патріота. це виглядає примітивно і недалекоглядно, тому такі, як ти, мені не цікаві....
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26.10.2024 23:07 Відповісти
18 рядків буйно-упередженої не цікавості із стояком перерослого на клаповуху видру, дюже цікава мазня не зупиняйся.
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27.10.2024 02:42 Відповісти
ти, покоління тіктоку і інстаграм. крім сміття в інтернеті нічого не можеш цьому світу дати.
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27.10.2024 11:02 Відповісти
саме так внюмецька Ванга, пиши ще.
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27.10.2024 11:16 Відповісти
Ты бы ещё революцию 1917 года сюда приплёл,идиот.
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26.10.2024 10:29 Відповісти
февральскую или октябрьскую?
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26.10.2024 10:34 Відповісти
а зелёным и кацапам только Порох и майдан мешает.
очнись, 6 лет кацапы у власти в Украине
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26.10.2024 10:46 Відповісти
Усі винні крім них. Як завжди. Брехуни як усе Зелене лайно
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26.10.2024 10:28 Відповісти
Придурошного ухилянта надо было не балончиком а разбить стекло, вытащить и отмудохать ногами так, что бы ходить не мог. Потом закинуть в бус и на подвал. Как же бесят уроды что не обновили данные и выеживаются "у меня суд - я труп". Сильно умная тварь попалась. Плохо, что хорошо отделался, надеюсь его прикроют еще и тачку конфискуют да и штаф наваляют.
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26.10.2024 10:35 Відповісти
Та я за! Треба ввести розстріли на місті, без суду і слідства! От тоді порядок буде!
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26.10.2024 10:47 Відповісти
розстрільнику, а бовдурів, що не годні фізично писати грамотно, будемо на місЦі перевчати чи пи.дити без суду та слідства?
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26.10.2024 11:38 Відповісти
Всіх *******, ухилянтів розстрілювати зразу. Що тут незрозумілого? Чи ще не розстрілюють на місті? Треба опрацювати це питання на засіданні СНБО!
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26.10.2024 11:46 Відповісти
Підтримую, однозначно, що потрібно відпрацювати це питання із головним дебілом вЗесвіту, а воно вже його запхне в дЄрьмаОПу чи іншого .о.аря.
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26.10.2024 11:50 Відповісти
Випий води і охолонь. Ти вибрало в 19 маріонетку коломойші, от з нього і починай
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26.10.2024 11:02 Відповісти
другий деньти тут, як і ТЦК, клеєти дурнів, намагаючись сцяти людям в очі...це ж не просто так? Ти ж тцк-ник чи засланий
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26.10.2024 13:51 Відповісти
Україна це люди, а не територія. Зараз маємо навпаки. Зараз совок воює проти совка на слабо, у кого швидше м'ясо закінчиться.
Що перший раз країну будуть окуповувати? Вже скільки того було і всі бачили, що з того виходило. Мудрі виїдуть, а дурні та какая разніца залишаться. Різниця в тому, що раніше більшість селян були або кріпаками або обмеженими в пересуванні щоб втікти.
Зараз ситуація кардинально інакша, виїхати є куди, половина країн світу готові прийняти білих християн українців. Одна Канада *лять розміром з пів рашки, а населення менше ніж в Україні до війни, можна побудувати свою вільну Україну, а ще є повно інших країн.
Усі оці байки та брехня до останнього українця потрібні лише виродкам у владі, олігархам у яких усі ті комбінати тут, а не десь там, отим прокурорам з трьома пенсіями у 25, та іншим п*расам. Отим мусарам та тцкунам, які в житті не одної буханки хліба не спекли, і нічого іншого не вміють крім людей гнобити. Отим депутатам та суддям, у яких півКиєва записано на тещу. Щоб вони могли накрасти більше і більше. Бо їх майно та "доходи" ТУТ, і якщо прийде москаль то втечуть та залишаться голі босі.
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26.10.2024 11:36 Відповісти
Держав без території не буває. І в жодній країні нахлібники, які палець о палець не вдарили для побудови тамтешнього добробуту, нікому не потрібні (мені не подобається Трамп, я б не хотів його повернення в Білий дім, але його антиемігрантською риторикою цілком згодний). Отже, якщо в ТВОЮ країну, хтось вдерся, щоб тебе пограбувати, знищити твоє майно, твій життєвий уклад, то немає іншого виходу, як знищити загарбника (чи принаймні вбити їх якомога більше, поки вб'ють тебе). Якщо в Вашу квартиру чи приватний будинок (що там у Вас є) влізе якийсь бродяга, то Ви чемно заберетеся та підете проситися жити до сусіда (А він Вас пустить? "Я звала не навсегда, и сегодня не среда", - був в моєму дитинстві такий мультфільм, "Кицькін дім" називався)? А щодо тих, хто намагається "накрасти побільше", то їх треба навіть не "садити", а мобілізовувати в штрафні штурмові батальйони за принципом: в першу атаку підеш з сокирою чи тесаком, і перший свій автомат маєш здобути у ворожих окопах; так, вірогідність загинути 70-80%, але за відмову розстріляють зі 100% гарантією.
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26.10.2024 16:20 Відповісти
Черкаський окружний адміністративний суд задовільнив позов судді апеляційного суду Черкаської області Раїси Шкреби та підняв їй пенсію до 245 813 грн на місяць. Водночас звичайний українець за законом не може отримати пенсію, розмір якої більший за 23,6 тис. грн (десять прожиткових мінімумів).
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26.10.2024 11:41 Відповісти
Цим відкормленим бикам, з гарною зарплатньою, котрі не воюють, вірити - себе не поважати. Буквально на днях бачив, як зовсім молоді хлопці, з автомантами, у десятирьох з кожної сторони відловлювали чоловіків , оточивши підземний перехід. А воювати, начеб-то, нікому...
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26.10.2024 12:05 Відповісти
"А тєпєрь Горбатий ухилянти. Я сказав, Горбатий ухилянти!" )))
Бусифікація Промокашки.

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26.10.2024 15:17 Відповісти
Я так понял по разговору, что "труп" даже в Резерв+ не отметился.
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26.10.2024 12:39 Відповісти
наїхав-визивайте поліцію,а не шоу на всю країну влаштовуйте.
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26.10.2024 13:40 Відповісти
Піпел хаває .....не розкачуйте лодку.,... , це все іпсо.....барани у стойло!
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26.10.2024 14:09 Відповісти
Ми бачили відео з однієї сторони. А де відео від ТЦК та поліції? Там купа народу було. Це можна побачити в дзеркалі заднього виду. Чи від ТЦК тільки відмазки
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26.10.2024 15:59 Відповісти
Хай молиться всім богам, що проти нього застосували лише газовий балончик, а не відкрили вогонь на ураження. Треба кінчати з цим бардаком, коли при наявності війни та воєнного стану деякі дебільні громадяни вважають, що можуть вчиняти насильницькі агресивні дії проти військовослужбовців "при виконанні" (на блокпостах, при патрулюванні, перевірці документів тощо). Військовий статут навіть в мирний час передбачає застосування зброї (причому без жодних попереджувальних пострілів) у випадку безпосереднього нападу на військовослужбовця (при цьому стріляти так, щоб не налякати, а зразу вбити, мало який в нападника намір).
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26.10.2024 16:02 Відповісти
***** б видало ордени і медалі цим тцкашникам, якби вони в прямому ефірі розстріляли цивільного. А там ішов стрім. Уявляю реакцію Європи і Америки на таку "демократичну" мобілізацію в лапках.



Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації Джерело:
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26.10.2024 19:59 Відповісти
А ещё эти провокаторы подбрасывают ТЦК миллионы баксятины и паркуют во дворах элитные авто, всё для того чтобы очернить представителей власти!
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26.10.2024 16:23 Відповісти
Правопорушник вів пряму трансляцію свого правопорушення з метою дискредитації ТЦК.

Ви собі уявляєте рівень такого брєда?

То нехай ТЦК покаже своє відео, щоб спростувати "дискредитацію". Все просто.
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26.10.2024 20:04 Відповісти
Чому мене ТЦКашніки не прискали балончиком ?
Мабуть я щось не так робив....
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27.10.2024 07:41 Відповісти
Рекомендую владі, для протидії подібним відеоматеріалам, САМИМИ ВИКЛАДАТИ У ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ПОВНІ ВІДЕО ЗА УЧАСТІ ПОЛІЦАЇВ І ЗОНДЕРКОМАНД, ЯКІ ПОВИННІ ФІКСУВАТИ УСІ СВОЇ ДІЇ НА БОДІКАМЕРИ
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27.10.2024 08:55 Відповісти
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