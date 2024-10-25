СБУ затримала у Києві помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар пропонував відстрочку від мобілізації

Співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України затримали помічника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Києві, який за грошову винагороду пропонував допомогу із незаконною відстрочкою від мобілізації.

Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Він за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації. Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

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Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", - йдеться у повідомленні.