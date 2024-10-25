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Новини
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СБУ затримала у Києві помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар пропонував відстрочку від мобілізації

ТЦК

Співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України затримали помічника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Києві, який за грошову винагороду пропонував допомогу із незаконною відстрочкою від мобілізації.

Про це Київський міський ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Він за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації. Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

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Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", - йдеться у повідомленні.

Київський міський ТЦК та СП про затримання хабарника

Автор: 

хабар (4738) затримання (4355) Київ (19688) СБУ (12991) ТЦК та СП (663)


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25.10.2024 22:05 Відповісти
а мы то думаем, чего это по всему киеву ухылянты как угорелые мечутся , жопы то подгорают, каждый гадил гражданским, не отвечал за базар и в клювике заносил и подлизывал начальству
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25.10.2024 22:26 Відповісти
У допрі йому той помічник теж пригодиться.
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25.10.2024 22:37 Відповісти
Гандон
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25.10.2024 22:58 Відповісти
Затримали помічника. Тільки круглий дурень може припустити, що помічник те робив без відома начальника. СБУ - таке припустили... Але ж СБУ не дурні. Значить начальник - щедро ділиться.
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25.10.2024 23:29 Відповісти
Риба гниє з голови. Народ з початку вибрав таку владу, а тепер дивується чому таке в країні робиться? Чи не пора включити розуму, що все це робить тупорила влада. Щоб в країні щось змінити, треба з початку владу розумну вибирати, а не голосувати по приколу.Від дурної голови й ногам лихо.
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26.10.2024 01:20 Відповісти
Причини зливу- крисятив, не поділився, перейшов комусь дорогу.
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26.10.2024 04:44 Відповісти
Який підлий зам. Підставляв свого керівника, котрий нічого не знав.
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26.10.2024 08:31 Відповісти
 
 